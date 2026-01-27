Cazul Cenei. Reducerea vârstei răspunderii penale, criticată din PNL. Infracțiunile grave ale unui copil, „un eșec al adulților din jurul lui”
HotNews.ro, 27 ianuarie 2026 19:50
Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, marţi, că atunci când un copil ajunge să comită o infracţiune gravă este vorba despre „un eşec al adulţilor din jurul lor”, susţinând că „a coborî vârsta răspunderii penale…
Acum 15 minute
19:50
Acum 30 minute
19:40
Record pe bursă pentru Hidroelectrica. Acțiunile companiei au ajuns la cel mai înalt nivel de la listare, anunță firma de stat # HotNews.ro
Acțiunile Hidroelectrica au atins marți un nou maxim istoric, fiecare titlu fiind cotat la 138,40 de lei, ceea ce reprezintă cel mai ridicat nivel din 12 iulie 2023 încoace, când compania a fost listată la…
Acum o oră
19:20
„O miliție care ucide”. Furie în Italia, după apariția informațiilor despre detașarea agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă # HotNews.ro
Angajații Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA vor fi implicați în protejarea delegațiilor americane la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, a declarat marți o sursă din cadrul ambasadei SUA, ceea a confirmat informațiile…
19:10
Eroarea din programul de modernizare a Armatei și detalii despre cea mai scumpă achiziție militară a României. Câte blindate de luptă cumpără, de fapt, Armata și ce producător european e în pole-position # HotNews.ro
Numărul de mașini de luptă ale infanteriei (MLI), blindate șenilate pentru Forțele Terestre, este de fapt mult mai mare decât cel prezentat oficial în conferința de presă prin care Guvernul a detaliat programale de achiziții…
Acum 2 ore
19:00
Alunecarea de teren din Câmpina s-a agravat. Tronsonul de drum unde s-a surpat șoseaua, închis complet circulației # HotNews.ro
Alunecarea de teren urmată de prăbuşirea terasamentului care s-a produs pe Bulevardul Carol I din municipiul Câmpina în urmă cu circa două săptămâni s-a agravat, autorităţile luând decizia de a închide circulaţia rutieră pe tronsonul…
19:00
Un fost deputat, condamnat cu suspendare pentru mai multe fapte de luare de mită. Verginel Gireadă este la a doua condamnare fără executarea pedepsei # HotNews.ro
Fostul primar al comunei botoșănene Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, care a avut şi un mandat de deputat în 2012-2016, a fost condamnat, marţi, printr-o decizie a Tribunalului Botoşani, la trei ani de închisoare cu suspendare…
18:30
Preşedintele Curţii Federale din Minnesota (stat din nordul SUA) a ordonat directorului interimar al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) să se prezinte vineri în faţa instanţei pentru a explica personal de ce agenţia nu…
18:30
„Multitudini de erori”. Concluzii după ciocnirea fatală dintre avionul American Airlines și elicopterul Black Hawk al armatei SUA # HotNews.ro
Coliziunea fatală dintre avionul American Airlines care efectua o cursă regională și un elicopter Black Hawk al armatei americane, în apropierea Aeroportului Național Reagan din Washington, din ianuarie anul trecut, a fost rezultatul unor „multitudini…
18:30
Reduceri de taxe pentru puburile din Marea Britanie. Măsură anunțată după ce parlamentarii laburiști au fost amenințați cu interdicția intrării în localuri # HotNews.ro
Guvernul britanic a anunţat marţi un pachet de sprijin pentru pub-uri şi localuri cu muzică live, revenind asupra creşterilor de impozite pe proprietate anunţate anul trecut, care au lăsat industria ospitalităţii în dificultate, transmite Reuters,…
18:10
De ce România nu are incineratoare municipale mari precum cele din centrul și nordul Europei. Cum au reacționat bulgarii în fața construirii unui asemenea incinerator # HotNews.ro
Spre de alte țări europene printre care Austria sau Danemarca, România nu a construit niciun mare incinerator de deșeuri municipale care să producă energie, deși au existat planuri. „Marea problemă este că și dacă am…
18:10
Primul spital ce urmează să fie construit la Braşov după 1990: a fost aprobată finanțarea # HotNews.ro
Brașovul va avea un prim spital public construit după 1990: Primăria Braşov anunţă că a fost aprobată finanţarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase. Unitatea sanitară, care va avea 279 de paturi, va costa…
18:10
Toate companiile aeriene vor oferi Wi-Fi gratuit în timpul zborurilor în doar câțiva ani, afirmă șeful celui mai mare transportator din Europa # HotNews.ro
Wi-Fi-ul gratuit și de mare viteză în timpul zborului ar putea deveni disponibil pe fiecare avion în următorii cinci ani, afirmă Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, citat de Business Insider. „Clienții îl vor folosi…
Acum 4 ore
18:00
„Ceasul Apocalipsei”, setat mai aproape de miezul nopții ca niciodată. Câte secunde mai are omenirea până la dezastrul total # HotNews.ro
Oamenii de știință din domeniul nuclear au setat marți „Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodată, invocând comportamentul agresiv al puterilor atomice Rusia, China și Statele Unite, slăbirea controlului asupra armelor nucleare, conflictele…
18:00
Comisia Europeană nu renunță la ideea independenței de SUA în domeniul securității. Replică dată secretarului general al NATO # HotNews.ro
Comisia Europeană (CE) şi-a reafirmat marţi planurile ca Uniunea Europeană să îşi câştige „treptat” independenţa în diverse domenii, precum energia, dar şi apărarea, în faţa recentelor afirmaţii ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind…
17:50
Numărul 2 din PSD îl amenință pe Bolojan cu demiterea prin moțiune de cenzură: „S-a răzgândit, a zis că rămâne… sau pleacă” # HotNews.ro
La câteva ore după ce Ilie Bolojan a răspuns atacurilor lansate de PSD în ultimele săptămâni și a spus că nu exclude varianta unui Guvern minoritar, Claudiu Manda amintește de o decizie a Curții Constituționale…
17:40
Franța trimite un portavion în Atlanticul de Nord. Apele din jurul Groenlandei, posibilă destinație # HotNews.ro
Portavionul francez Charles De Gaulle a pornit la drum marţi pentru o desfăşurare în Atlantic în cadrul unui exerciţiu militar internaţional, a anunţat Ministerul francez al Apărării, într-un context instabil din cauza dorinţei lui Donald…
17:40
Fico anunță că și Slovacia va contesta în justiție interdicția UE privind importurile de gaze rusești # HotNews.ro
Slovacia va intenta un proces pentru a contesta decizia Uniunii Europene, adoptată cu majoritate calificată, de a interzice importurile de gaze rusești, a declarat marți premierul slovac Robert Fico. Țările UE și-au dat luni acordul…
17:20
Epurare în armata chineză, după arestarea numărului doi din lanţul de comandă după Xi Jinping. Generalul, acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA # HotNews.ro
Generalul cu rangul cel mai înalt în sistemul politic chinez şi totodată „numărul doi” în lanţul de comandă al armatei, Zhang Youxia, arestat la sfârşitul săptămânii trecute, este acuzat că a transmis secrete nucleare către…
17:10
INTERVIU Anca Agachi, o cercetătoare româncă stabilită în SUA care a coordonat un recent raport al RAND, ne invită să privim în sus, la pericolul de deasupra noastră. „Când doi sateliţi riscă să se ciocnească, se trimite un mail sau, uneori, se dau telefoane” # HotNews.ro
„În scenariul extrem, orbita joasă a Pământului ar putea deveni practic inutilizabilă”, spune Anca Agachi, care a coordonat un raport pentru una dintre cele mai influente instituții de cercetare din lume în domeniul securității. Anca…
17:10
Comisia Europeană continuă să „adune date” privind interferența TikTok în alegerile anulate din România. „Investigațiile, încă în desfășurare” # HotNews.ro
Europarlamentarii USR Vlad Voiculescu și Dan Barna au primit un răspuns din partea șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legat de ancheta deschisă privind interferențele TikToK în alegerile anulate din România, din decembrie 2024,…
17:10
Producătorii francezi de coniac recurg la o măsură radicală, afectați de prăbușirea cererii # HotNews.ro
Producătorii francezi de coniac intenționează să plătească pentru a smulge vița de vie cu rădăcini cu tot, astfel încât să reducă producția și să poată face față scăderii cererii pentru acest tip de brandy superior,…
17:10
FOTO Alunecare de teren catastrofală în Sicilia. Marginea unui oraș s-a surpat pe o lungime de 4 kilometri # HotNews.ro
În jur de 1.500 de persoane au fost evacuate dintr-un oraș din Sicilia, Niscemi, după ce furtuna Harry a dus o alunecare de teren pe o lungime de 4 kilometri a dealului pe care se…
16:50
Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor. În 2025, Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut pozițiile de top în Index Storia, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale. La fel ca…
16:40
Cine sunt cele șapte persoane care și-au pierdut viața în accidentul din Timiș. Erau în drum spre Franța # HotNews.ro
Șapte persoane dintr-un microbuz, printre care șoferul, au murit după ce vehicul a lovit frontal pe contrasens un TIR. Publicația sportivă elenă Gazzetta anunță că în microbuzul implicat în tragedie se aflau 10 suporteri greci…
16:40
Ce s-a întâmplat după un an cu mega-proiectul scutului antirachetă Golden Dome, pentru care Trump pune pe masă 175 de miliarde de dolari # HotNews.ro
La un an de la lansare, inițiativa de apărare antirachetă Golden Dome a președintelui american Donald Trump nu a înregistrat progrese vizibile, fiind blocată de dispute tehnice și îngrijorări legate de componentele spațiale, care au…
16:30
Premieră medicală, la Spitalul Regina Maria Cluj: OFFA, o nouă tehnică oferă speranță femeilor cu rezervă ovariană redusă să devină mame # HotNews.ro
O intervenție inovatoare, cunoscută sub denumirea de OFFA (Ovarian Fragmentation for Follicular Activation), realizată în premieră în România la Spitalul Regina Maria Cluj de către echipa coordonată de prof. dr. Romeo Micu, aduce o șansă…
16:30
Israelul va opri după 844 de zile ceasul pornit după cel mai sângeros atac din istoria sa # HotNews.ro
Un ceas amplasat într-o piață din Tel Aviv, care a devenit un punct de adunare pentru israelienii ce cereau eliberarea ostaticilor luați în timpul atacului Hamas din octombrie 2023, va fi oprit marți, la 844…
16:20
VIDEO Accidentul cu șapte morti din Timiș, surprins de o cameră la bord. Cum a avut loc tragedia cu 7 morți # HotNews.ro
Imaginile video surprinse de pe o cameră de bord din autocisterna care este depășită de microbuz înainte de accident prezintă momentul tragediei. Microbuzul depășește autocisterna și încearcă să revină pe banda sa de deplasare, dar…
16:20
Trei bănci vor să cumpere Garanti BBVA România de la grupul spaniol BBVA. Până acum au intrat în bid ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo, potrivit surselor Profit.ro. Garanti BBVA România a fost scoasă…
16:20
Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră și vine la Sala Palatului, pe 23 octombrie, cu o producție spectaculoasă, concepută de KIMARO Entertainment. Bonnie Tyler sărbătorește 50 de ani de carieră și revine la…
16:10
Daniel Pancu a fost desemnat antrenorul etapei a 23-a din SuperLiga, după victoria spectaculoasă cu FCSB. Cum arată echipa ideală a rundei # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul etapei #23 din SuperLiga, cel mai bun „11” și antrenorul rundei. După victoria clară obținută de CFR Cluj în derby-ul cu FCSB, scor 4-1, Daniel…
16:10
Cel mai nou cinematograf de artă din București, Apollo111 Cinema, se va deschide pentru public începând cu data de 29 ianuarie. Programul primelor săptămâni va include filme de ficțiune și documentare în premieră, cu un…
Acum 6 ore
16:00
Cazul lui Mario, copilul ucis de alți copii în Timiș: Nu lipsa legilor dure este problema reală # HotNews.ro
De fiecare dată când o faptă penală deosebit de gravă captează atenția publicului, statul român reacționează reflex, aproape pavlovian: înăsprește pedepsele, elimină individualizarea pedepselor, reduce vârsta răspunderii penale. Nu este o reacție rațională, ci una…
15:50
Leonardo DiCaprio a egalat recordul lui Michael Caine cu o nouă nominalizare la Premiile BAFTA. Filmele și actorii nominalizați la gala din 2026 # HotNews.ro
Industria cinematografică britanică a anunțat marți nominalizările pentru ediția din 2026 a Premiilor BAFTA iar Leonardo DiCaprio și producătorii noului său film „One Battle After Another” au toate motivele să fie fericiți. DiCaprio a ajuns…
15:40
Preotul care a abuzat sexual o fetiță de 13 ani poate ieși din închisoare după doar doi ani din condamnarea de patru ani, au decis judecătorii. Decizia nu e definitivă # HotNews.ro
Judecătoria Vaslui a decis marți eliberarea condiționată a fostului preot romano- catolic Augustin Benchea din Bacău, condamnat în 2024 la 4 ani de închisoare după ce a agresat sexual o fată în parohia unde slujea.…
15:20
Au trecut 40 de ani de la unul dintre cele mai mari dezastre din istoria lansărilor NASA # HotNews.ro
Pe 28 ianuarie 1986 naveta spațială Challenger a explodat la nici două minute de la lansare și șapte astronauți au murit. Dezastrul a arătat că lansările spațiale sunt mult mai riscante decât credea multă lume,…
15:00
Indicele Confidex – care măsoară încrederea oamenilor de afaceri în economia națională- scade de la 51,3 la 47,2 față de ediția precedentă, marcând cea mai mare diminuare de la o ediție la alta de la…
14:50
O altă schimbare la PRO TV, în aceeași zi în care au fost anunțate ce seriale turcești îi iau locul lui Cătălin Măruță. Decizia e valabilă de mâine # HotNews.ro
După ce PRO TV a anunțat că serialele „La marginea lumii” şi „Leyla” vor fi cele care vor intra după-amiaza, începând din 9 februarie, de la orele 14.00, respectiv 15.00, iar emisiunea „Lecții de viață”…
14:50
Guvernul american vrea ca AI să scrie regulile ce guvernează siguranța avioanelor și provoacă îngrijorări în rândul propriilor angajați: „Pare incredibil de iresponsabil” # HotNews.ro
Departamentul Transporturilor din Statele Unite pare să creadă că este o idee bună să folosească inteligența artificială (AI) pentru a redacta reglementări care afectează siguranța avioanelor, mașinilor și conductelor, a dezvăluit luni o investigație ProPublica,…
14:40
O carte de aventură poate face mai mult decât să umple un sfert de oră înainte de culcare. Dacă o folosești ca punct de plecare pentru joc și explorare, lectura se transformă într-o experiență „vie”,…
14:40
Misterul seifului imposibil de deschis din Vila Gh. Tătărescu și o premieră: reședința din inima Bucureștiului a fostului premier poate fi vizitată # HotNews.ro
Vila “Arethia și Gheorghe Tătărescu” se află în inima Bucureștiului, pe strada Polonă numărul 19, și are o uriașă valoare memorială și arhitecturală, în ciuda infamei sale istorii postbelice. Vila “Arethia și Gheorghe Tătărescu” se…
14:40
[P] Cum alegi o fosă septică orizontală durabilă pentru protecția mediului și economii pe termen lung # HotNews.ro
Dacă locuiești într-o zonă fără rețea publică de canalizare, gestionarea apelor uzate devine o responsabilitate directă. Alegerea unei fose septice influențează modul în care protejezi solul, costurile de exploatare și confortul zilnic al locuinței sau…
14:40
„În Vest, copiii violenți sunt duși în munți, nu lăsați pe străzi”. Erwin Albu, pedagog social, despre soluțiile extreme pe care Germania le aplică pentru adolescenții-problemă și de ce nu se pot aplica în România # HotNews.ro
Crima petrecută în localitatea Cenei, județul Timiș – Mario, un copil de 15 ani, a fost ucis de alți minori de 13 și 15 ani –, a produs un șoc profund, care a depășit rapid…
14:40
Magneziul este unul dintre cele mai importante minerale esențiale pentru organism, fiind implicat în sute de reacții biochimice care susțin sănătatea fizică și mentală. Deși este adesea trecut cu vederea, un aport adecvat de magneziu…
14:30
ULTIMA ORĂ: Șase oameni au murit într-un accident între un TIR și mai multe vehicule, lângă Lugojel, în Timiș # HotNews.ro
Tragedia a avut loc marți, pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, iar implicate în accident au fost un TIR, o autocisternă și un microbuz de transport persoane. Șase oameni au fost declarați morți…
14:30
Ministra de Externe Oana Țoiu: „Suntem poate în cel mai complicat moment din ultimele decenii al parteneriatului transatlantic” # HotNews.ro
Șefa diplomației a admis marți dificultatea în care se află relațiile UE-SUA, dar a observat că în acest moment, „suntem într-un loc mult mai bun decât acum o săptămână”. „Este clar că ultimele zile au…
14:20
Ce este virusul Nipah, care a stârnit o alertă sanitară în India / Controale ca în pandemie în aeroporturi din Asia # HotNews.ro
O epidemie a virusului Nipah în statul Bengalul de Vest din India a stârnit îngrijorare în anumite părți ale Asiei. Nu au fost încă raportate cazuri în afara Indiei, dar unele ţări au început să-şi înăsprească…
14:10
Statele Unite așteaptă un semnal de la Teheran: „Ei știu care sunt termenii” / Ce sfaturi a primit Trump de la cei din jurul său în privința unei acțiuni contra Iranului # HotNews.ro
Statele Unite sunt „deschise pentru negocieri” dacă Iranul dorește să contacteze Washingtonul, a declarat un oficial american citat de Reuters, în contextul în care Statele Unite încearcă să exercite preseze Teheranul în legătură cu sângeroasa…
Acum 8 ore
14:00
Femeia care are pe mână cea mai mare economie din Europa avertizează că alianțele tradiționale încep să se năruie # HotNews.ro
„Lumea a devenit mai nesigură, iar alianțele în care am avut încredere și pe care ne-am bazat încep să se năruie”, a avertizat marți Katherina Reiche, ministrul economiei din Germania, la summitul energetic organizat de…
13:50
Polonia a alocat în acest an pentru apărare 4,8% din PIB, în timp ce Germania a schimbat anul trecut Constituția pentru a permite creșterea cheltuielilor militare. Văzută din SUA, România are, prin comparație, „foarte puține de…
