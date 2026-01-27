Niko Kovac laudă Interul lui Cristi Chivu înainte de duelul din Champions League

17:50

Când vine vorba de sport, cei mai mulți se gândesc automat la sală, alergare sau fotbal. Totuși, în ultimii ani, tot mai mulți români au început să caute activități diferite, care îmbină efortul fizic cu atenția și coordonarea. Jocurile tactice outdoor au intrat treptat în această zonă, fiind văzute ca un mix interesant între cardio, strategie și spirit de echipă. Această tendință reflectă dorința publicului de a ieși din rutină și de a găsi o formă de mișcare care să fie în același timp intensă și captivantă.