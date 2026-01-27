Niko Kovac laudă Interul lui Cristi Chivu înainte de duelul din Champions League
Sport.ro, 27 ianuarie 2026 22:50
Antrenorul Borussiei Dortmund, Niko Kovac, a lăudat munca depusă de Cristi Chivu la Inter Milano înaintea meciului de miercuri din Liga Campionilor.
Acum 10 minute
23:00
FCSB este foarte aproape de eliminarea din Europa League, după ce a pierdut cu 1-4 meciul cu Dinamo Zagreb din etapa precedentă.
23:00
PAOK, lovită de încă o tragedie: Încă un fan a murit! Decizia luată de suporteri înainte de meciul cu Olympique Lyon # Sport.ro
Este doliu în lumea fotbalului european.
Acum 30 minute
22:50
Antrenorul Borussiei Dortmund, Niko Kovac, a lăudat munca depusă de Cristi Chivu la Inter Milano înaintea meciului de miercuri din Liga Campionilor.
22:50
Genoa, club patronat de Dan Șucu, a primit o ofertă consistentă pentru unul dintre jucătorii de bază ai echipei.
22:40
Verdictul unui jurnalist spaniol după ce s-a aflat că Radu Drăgușin a ajuns pe lista unei echipe de top din La Liga # Sport.ro
Radu Drăgușin speră la un transfer în această perioadă de mercato.
Acum 2 ore
22:00
Rapid și-a prezentat noul jucător.
22:00
Titi Aur a analizat tragedia de marți de pe DN6, soldată cu șapte morți, fani ai echipei PAOK Salonic.
22:00
Marți, 27 ianuarie, o tragedie a fost produsă pe drumul european E70, în apropiere de Lugojel.
21:50
Barcelona bifează un transfer de senzație pentru viitor.
21:50
Superliga oferă un sezon extrem de echilibrat, iar lupta pentru play-off este mai strânsă ca oricând.
21:50
FCSB a pierdut umilitor în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
21:40
Olimpiu Moruțan a debutat luni pentru Rapid în victoria cu UTA, scor 2-1, iar Cristi Săpunaru a evidențiat impactul imediat al mijlocașului de 26 de ani asupra jocului ofensiv al echipei.
21:30
Șapte suporteri greci ai lui PAOK Salonic și-au pierdut viața într-un tragic accident de circulație petrecut marți în România.
21:10
Gigi Becali a dezvăluit ce i-a cerut un jucător de la FCSB în timpul ședinței: ”De câte ori te-am băgat, ai fost praf!” # Sport.ro
Gigi Becali a mers luni la baza de pregătire a roș-albaștrilor pentru a sta de vorbă cu jucătorii și pentru a afla ce nu funcționează la echipă.
21:10
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc pe drumul european E70, în apropiere de Lugojel, județul Timiș.
Acum 4 ore
20:50
Meciul dintre Dinamo și Petrolul se va disputa vineri, de la ora 20:00, pe Arcul de Triumf din București.
20:40
O tragedie uriașă s-a petrecut marți în jurul prânzului pe E70, în Timiș.
20:40
Lyon, adversara PAOK în Europa League, anunță un moment special în memoria fanilor greci decedaţi în Timiş # Sport.ro
Tragedie pe străzile din România înaintea duelului dintre Olympique Lyon și PAOK Salonic în Europa League.
20:30
Liber de contract din vară, Lorenzo Insigne (34 de ani), fostul star de la Napoli, este aproape de revenirea în fotbalul italian.
20:30
Tehnicianul român renunță la serviciile unui elev.
20:20
Lumea fotbalului este în doliu după tragedia petrecută marți pe drumurile din România.
20:20
Premierul Greciei a reacționat după accidentul teribil din România! Șapte fani ai clubului PAOK și-ai pierdut viața # Sport.ro
Tragedie pe străzile din România.
20:10
Mourinho neagă atacul la Chivu: „E special pentru mine, italienii mi-au interpretat greșit vorbele” # Sport.ro
Jose Mourinho a ținut să lămurească speculațiile cu privire la un presupus atac la adresa lui Cristi Chivu.
20:00
Lumea fotbalului a lăsat rivalitățile deoparte după tragedia produsă pe drumul european E70, în apropiere de Lugojel, județul Timiș.
19:40
Etapa cu numărul 23 din Superligă a venit cu o serie de surprize din partea echipelor care se luptă la play-off.
19:30
Fratele uneia dintre victimele accidentului în care și-au pierdut viața șapte suporteri ai lui PAOK a reacționat # Sport.ro
O tragedie fără margini s-a produs marți la orele prânzului pe E70, în Timiș.
19:20
Lovitura primită de Cristi Chivu: un titular s-a „rupt” chiar înainte de decisivul cu Dortmund! # Sport.ro
Cristi Chivu a primit o veste rea înaintea ultimei etape din grupa principală a Ligii Campionilor.
19:20
FC Bacău, formație susținută de frații Dragoș și Adrian Pavăl, a început schimbările de lot în pauza de iarnă.
19:10
CFR Cluj s-a mișcat rapid după plecarea lui Louis Munteanu în MLS și a acoperit postul de atacant central.
Acum 6 ore
18:50
PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA # Sport.ro
PAOK Salonic a solicitat amânarea partidei cu Lyon după tragicul accident din România.
18:40
FCSB trece printr-o perioadă dificilă, însă Gigi Becali speră că echipa sa poate salva sezonul și poate cuceri chiar titlul pentru a treia oară consecutiv.
18:40
Siyabonga Ngezana (28 de ani) joacă la FCSB de doi ani și jumăate și este titular în centru defensivei campioanei României.
18:30
Rayo Vallecano a reluat miercuri dimineață antrenamentele, la câteva zile după înfrângerea din campionat, scor 1-3, suferită în fața Osasunei.
18:30
Adrian Șut, procentaj aproape perfect la Al-Ain! Cifrele românului în cele 14 minute jucate # Sport.ro
Adrian Șut a impresionat prin siguranță în victoria obținută marți de Al-Ain, scor 3-1, cu Al Ittihad Kalba.
18:00
Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!” # Sport.ro
Șansele celor de la FCSB de a se califica în play-off au scăzut dramatic, după ce echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii au suferit o umilință usturătoare în fața lui CFR Cluj, scor 1-4.
17:50
Lupta pentru play-off se anunță mai încinsă ca niciodată.
17:50
Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur” # Sport.ro
Patronul lui PAOK a reacționat marți, după ce șapte fani ai echipei lui Răzvan Lucescu au murit într-un accident în Timiș, în drum spre Lyon, pentru meciul din Europa League.
17:50
„Centralul” român va arbitra un meci din ultima etapă din grupa unică Europa League.
17:50
Chiar dacă nu și-a anunțat oficial retragerea, Sergio Ramos (39 de ani) a devenit patron de club în La Liga.
17:50
(P) Sportul alternativ care îți testează reflexele și rezistența: jocurile tactice outdoor devin tot mai populare # Sport.ro
Când vine vorba de sport, cei mai mulți se gândesc automat la sală, alergare sau fotbal. Totuși, în ultimii ani, tot mai mulți români au început să caute activități diferite, care îmbină efortul fizic cu atenția și coordonarea. Jocurile tactice outdoor au intrat treptat în această zonă, fiind văzute ca un mix interesant între cardio, strategie și spirit de echipă. Această tendință reflectă dorința publicului de a ieși din rutină și de a găsi o formă de mișcare care să fie în același timp intensă și captivantă.
17:30
Etapa cu numărul 23 din Superligă a venit cu o serie de surprize din partea echipelor care se luptă la play-off.
17:30
Basarab Panduru, semnal de alarmă după ultimul meci al Universității Craiova: „Nu au nevoie să facă asta! # Sport.ro
Basarab Panduru a analizat victoria oltenilor cu FC Botoșani, scor 2-0, și a tras un semnal de alarmă în ceea ce-i privește pe olteni.
17:30
Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți # Sport.ro
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.
17:20
Peluza Nord, un nou atac la adresa jucătorilor de la FCSB: ”Prea puțin fotbal, prea multă aroganță!” # Sport.ro
Eșecul usturător suferit de FCSB în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, care le toarnă plumb în ghete roș-albaștrilor în drumul către play-off, i-a revoltat pe fanii campioanei României.
17:10
„Rapid nu ia titlul!” Gigi Becali e convins după debutul lui Moruțan la Rapid: „Dumnezeu face dreptate!” # Sport.ro
Gigi Becali l-a taxat pe vărut său după ce Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid și a făcut un pariu.
17:10
Chivu is on fire! Capitolul la care românul i-a depășit pe Inzaghi, Spalletti și Antonio Conte # Sport.ro
Inter domină Serie A sub comanda lui Cristian Chivu, iar cifrele din debutul sezonului îl plasează pe român peste ultimii mari antrenori ai nerazzurrilor.
Acum 8 ore
17:00
Internaționalul român este anunțat titular în echipa probabilă a lui PSV pentru meciul decisiv din Champions League cu Bayern Munchen, programat miercuri seară.
17:00
Alisha Lehmann a revenit recent în fotbalul britanic, acolo unde a semnat cu Leicester, după ce a evoluat ultima oară la Como.
16:50
Motivul pentru care Tottenham ”ține cu dinții” de Radu Drăgușin! Italienii speră la o ”minune” # Sport.ro
Radu Drăgușin își dorește să plece în această iarnă de la Tottenham, nemulțimit de faptul că nu prinde foarte multe minute la echipa lui Thomas Frank.
16:40
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
