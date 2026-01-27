Orașul din Europa unde se trăiește cel mai bine: „Sunt foarte impresionat de acest loc” Se află la doar două ore de România și este un adevărat paradis al artei
Click.ro, 27 ianuarie 2026 22:50
Viena, capitala Austriei, a fost desemnată constant printre cele mai bune orașe pentru locuit din Europa, depășind metropole precum Copenhaga, Zurich sau Geneva, conform unui sondaj recent. La doar două ore de zbor din România, orașul este accesibil atât pentru turiști, cât și pentru cei care iau în
• • •
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:30
Deja știm cu toții cât de important este somnul pentru starea noastră generală de sănătate. Cu toate acestea, mulți dintre noi ne confruntăm cu probleme precum insomnia, care, pe termen lung ne va provoca nenumărate probleme de sănătate.
22:10
Suma de bani de care ai nevoie pentru a fi fericit. Un expert financiar celebru explică: „Răspunsul este...!” # Click.ro
În timp ce mulți consideră că au nevoie de un capital financiar generos pentru a fi cu adevărat fericiți, Morgan Housel, celebrul expert american în psihologia banilor, susține că succesul financiar are mai mult de-a face cu...
Acum 2 ore
22:00
Toți nepoții lui Florin Piersic i-au moștenit frumusețea. Mesajul lui Horia Brenciu pentru „Mărgelatu”, la 90 de ani: „La 1.000 de ani se mai naște unul ca el!” FOTO # Click.ro
Toți nepoții lui Florin Piersic i-au moștenit frumusețea. Mesajul lui Horia Brenciu pentru „Mărgelatu”, la împlinirea vârstei de 90 de ani: „La 1.000 de ani se mai naște unul ca el!”
21:50
Se pun sau nu luminile de avarie atunci când dai mașina cu spatele? Ce spune Codul Rutier # Click.ro
Manevra de mers cu spatele pare simplă, însă implică riscuri mai mari decât cred mulți șoferi. Un aspect des întâlnit este neclaritatea privind utilizarea luminilor de avarie: mulți conducători auto nu știu dacă acestea trebuie aprinse în timpul manevrei și nici care sunt noile reguli stabilite de C
21:30
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli # Click.ro
Găluștele cu gem și nucă reprezintă un preparat emblematic pentru bucătăria de cantină din Ardeal, îmbinând tehnici tradiționale de panificație cu o umplutură dulce și aromată. Rețeta, prezentată în comunitatea culinară Bucătaras.ro, a fost parte din meniul Cantinei Evreilor din Cluj, unde a fost pr
21:10
De ce Elena Ceaușescu n-a „șters-o” de pe micul ecran pe Natalia Guberna: „Mă plăcea pentru că…” Cât a plătit impozit, în 2026: „Am strâns bani din timp” Artista face 68 de ani # Click.ro
Dezvăluirile Nataliei Guberna din „Epoca de Aur”. De ce Elena Ceaușescu n-a „șters-o” de pe micul ecran: „Mă plăcea pentru că…” Alimentele care o mențin în formă și la 68 de ani
Acum 4 ore
20:50
Cel mai lung tunel feroviar din lume va traversa munții. Construcția va avea o lungime record, urmând a conecta două orașe importante din Europa # Click.ro
Vești bune pentru pasionații de călătorii! Munții Alpi vor găzdui cel mai lung tunel feroviar din lume. Lucrarea impresionantă va lega două orașe importante din Europa și promite să depășească celebrul Gotthard din Elveția. Află mai multe!
20:30
3 zodii vor avea parte de un miracol neașteptat în februarie. Îi așteaptă o lună cu adevărat magică, momente de neuitat le așteaptă, dar și schimbări care le vor transforma viața # Click.ro
Februarie se anunță o lună cu adevărat specială pentru trei zodii: Vărsător, Pești și Scorpion. Pentru acestea, astrele promit un miracol neașteptat, care le va aduce schimbări importante și momente de neuitat.
19:50
Cum să faci găinile să ouă și iarna. Ingredientul pe care crescătorii îl pun puțin câte puțin în apa caldă # Click.ro
Chiar și pe timp de iarnă, găinile pot continua să ouă dacă primesc îngrijirea și hrana potrivită. Crescătorii români dezvăluie trucuri simple, de la fierturi calde și varză până la adăugarea de oțet de mere, pentru a menține păsările active și productive.
19:30
Trucul ingenios pe care puțini șoferi îl cunosc. Cum poate fi folosită aplicația Google Maps chiar și fără Internet # Click.ro
Este un „truc” pe care nu foarte mulți șoferi îl cunosc, însă care le poate fi foarte util atunci când sunt la volan. Este vorba despre faptul că aplicația Google Maps poate fi folosită, într-un mod limitat, chiar și atunci când nu există o conexiune permanentă la Internet.
Acum 6 ore
18:40
Este un serial care s-a lansat recent, cu doar câteva zile în urmă. Însă, într-un timp foarte scurt, această producție din Turcia s-a transformat în una dintre cele mai populare de pe platforma de streaming Netflix.
18:40
Cel mai periculos oraș din România nu este București! Statistica care a șocat autoritățile # Click.ro
Un clasament recent al infracțiunilor grave din România a produs surpriză și neliniște în rândul autorităților. Datele centralizate pentru anul 2025 arată că un municipiu important din afara Capitalei a depășit Bucureștiul la capitole sensibile precum omorurile din familie și cazurile de violență ex
18:00
Românii care vor să muncească în străinătate primesc vești importante din partea angajatorilor europeni. Prin rețeaua EURES România, sute de locuri de muncă sunt disponibile în mai multe state, unde salariile ajung la zeci de mii de euro pe an. Oferta vizează domenii variate, de la industrie și cons
17:50
O femeie care a vizitat 50 de țări spune care este destinația unde nu vrea să mai revină niciodată. Este un loc popular printre turiști # Click.ro
Alice Murphy a călătorit în nu mai puțin de 50 de țări de-a lungul timpului, iar multe dintre aceste destinații i-au oferit experiențe de vis, de care își amintește cu drag chiar și în ziua de astăzi.
17:30
Truphena Muthoni (22 de ani) a stabilit recordul pentru cel mai lung maraton de îmbrățișat un copac, cu un incredibil total de 72 de ore. Activista pentru mediu, originară din Kenya, speră să transmită un mesaj puternic despre protejarea planetei prin gestul său.
17:20
Ce apariție! Actrița americană Teyana Taylor (35 de ani) a atras toate privirile, luni, la Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris.
17:10
Secretul bucătarilor francezi, dezvăluit. Cum prepari acasă omleta perfectă, fină și cremoasă # Click.ro
Puține preparate sunt atât de simple și, în același timp, atât de elegante precum omleta franțuzească. Cu doar câteva ingrediente de bază și o tehnică atentă, acest mic dejun clasic poate deveni o experiență culinară rafinată chiar în propria bucătărie. Textura moale, interiorul ușor cremos și aspec
Acum 8 ore
17:00
Unde trebuie pus patul în dormitor. Poziția aleasă poate avea un impact uriaș asupra calității somnului # Click.ro
Atunci când plasăm patul în dormitor, trebuie să avem mereu în vedere că locația aleasă trebuie să ne ajute să ne odihnim cât mai bine cu putință.
16:30
Frica și nesiguranța au pus stăpânire pe o localitate din Sicilia, unde pământul a început să cedeze sub greutatea ploilor și a furtunilor din ultimele zile. Casele au fost crăpate, străzile deformate, iar oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele în grabă, în timp ce autoritățile încearcă
16:20
Horoscop 28 ianuarie. Fecioarele iau decizii rapide, Capricornii sunt cuprinși de îngrijorări # Click.ro
Horoscop 28 ianuarie. Astăzi, atenția se îndreaptă spre echilibru în relații, grijă pentru propria sănătate și prudență în cheltuieli.
16:00
Fostul mare pilot de Formula 1 ar face mici progrese.
15:50
Bella Santiago revine în forță! Artista și-a anunțat participarea la Eurovision 2026: „Te vrem acolo!” # Click.ro
Bella Santiago și-a anunțat oficial participarea la Eurovision 2026. După ce a câștigat „X Factor” și a încercat pentru prima dată să reprezinte România în 2019, artista revine cu o piesă pregătită să impresioneze juriul și publicul, iar vestea a stârnit reacții entuziaste din partea fanilor.
15:40
De ce e bine să pui un pahar cu oțet lângă calorifer. Secretul care funcționează de secole # Click.ro
Un gest aparent banal poate face o diferență semnificativă în locuințele încălzite pe timpul iernii: plasarea unui pahar cu oțet lângă calorifer. Deși pare un sfat din cărțile bunicii, metoda are efecte reale asupra calității aerului și a confortului din casă.
15:40
„Este inadmisibil!” Reacția Sindicatului Europol la cele 10 permisii ale deținutului turc care a ucis un polițist # Click.ro
Evadarea cetățeanului turc care, în 2015, l-a ucis pe polițistul rutier Gheorghe Ionescu, zis „Dulăul”, scoate la iveală un șir de decizii controversate din interiorul sistemului penitenciar. Într-o postare pe pagina de Facebook, Sindicatul Europol
15:10
Cea mai bună metodă de a curăța grăsimea din cuptor. Un truc recomandat de experții în curățenie # Click.ro
De multe ori, poate fi destul de dificil să curățăm cuptorul, mai ales dacă obișnuim să gătim des. Din fericire, experții ne recomandă o metodă simplă, care ar trebui să ne scape rapid și ușor de grăsimea acumulată în interiorul acestuia.
15:10
O poveste de dragoste devenită legendă. Regele care a pornit un război împotriva propriului tată, după ce acesta i-a ucis soția # Click.ro
Unele povești de dragoste depășesc granițele timpului și ale realității. Cea dintre regele Pedro I și Inês de Castro nu este doar o poveste despre pasiune, ci și despre trădare, răzbunare și gesturi care sfidează chiar și moartea. O iubire care a provocat război și a inspirat generații întregi de ar
15:10
Cea mai neobișnuită primărie din România. De 10 ani, instituția își desfășoară activitatea într-un bloc de apartamente # Click.ro
De aproape zece ani, administrația locală din Fetești, județul Ialomița, își desfășoară activitatea într-o locație atipică pentru o instituție publică: un bloc de locuințe. În lipsa unui sediu propriu, funcționarii municipali lucrează în apartamente de două și trei camere, transformate în birouri, i
Acum 12 ore
15:00
Cât de mult i-a lipsit soția lui Daniel Pavel în Thailanda? Câte ore ajunsese să doarmă pe noapte? „Nici la celalalte show-uri…” # Click.ro
Daniel Pavel a stat două luni fără soție în Thailanda. Ce a putut să-i transmită Anei, de ziua ei?
15:00
Imagini de colecție cu nepotul Maiei Morgenstern. Marea doamnă a teatrului românesc este extrem de mândră # Click.ro
Maia Morgenstern (63 de ani) le-a făcut fanilor săi din mediul online un cadou adorabil la începutul acestei săptămâni. Îndrăgita actriță a publicat o serie de fotografii cu nepoțelul ei pe care îl iubește nespus.
14:30
De la teologie la abator în Franța. Povestea impresionantă a românului care conduce 300 de angajați, din 70 de țări: „Nu mă întorc niciodată înapoi” # Click.ro
De la teologie la conducerea unui abator din Franța. Povestea lui Alin Stroe este una despre curaj, muncă și perseverență. Plecat din România cu gândul că viața îl va purta pe alt drum, el a ajuns să coordoneze sute de oameni într-una dintre cele mai mari companii alimentare din Bretania, demonstrân
14:10
Rețeta delicioasă ce va fi gata într-o oră. Cum se pregătesc cartofii cu ciuperci și bacon la cuptor # Click.ro
Este o mâncare delicioasă și foarte ușor de pregătit, care nu are nevoie decât de câteva ingrediente simple. Este vorba despre cartofi cu ciuperci și bacon la cuptor, un preparat care va fi gata în cel mult o oră.
14:10
Carnagiu pe o șosea din Timiș. Șase oameni au murit într-un impact între un TIR și un microbuz # Click.ro
Accident rutier extrem de grav în Timiș, șase persoane au fost declarate decedate în urma unui accident rutier între un tir și un microbuz, care a avut loc marți, 27 ianuarie, pe E70, în apropierea localității Lugojel.
14:10
Srilankezul care a învățat singur limba română: „Este dificilă”. Știe imnul național și visează să ajungă în România # Click.ro
Un turist român a avut parte de o surpriză în timpul unei vacanțe în Sri Lanka. Aflat la mii de kilometri distranță de casă, acesta a întâlnit un localnic care vorbea limba română, deși nu a vizitat niciodată țara noastră.
14:00
Iura Luncașu revine cu thriller-ul româno-spaniol „Acel martie”! Ce staruri internaționale aduce în cinematografe? „Luke Roberts și-a dorit să joace în filmul meu” # Click.ro
Actori celebrii din „La Casa del Papel”, „Game of Thrones” și „Batman” joacă în noul thriller româno-spaniol regizat de Iura Luncașu.
13:40
Atenție la fraudele prin mesaje false de la curier: cum escrocii preiau conturile de WhatsApp și cer bani contactelor # Click.ro
O nouă metodă de înșelăciune se răspândește rapid în România, folosind mesaje false care par trimise de firme de curierat. Sub pretextul unui colet de confirmat, escrocii îi determină pe oameni să acceseze link-uri periculoase, ajungând să preia controlul conturilor de WhatsApp și să ceară bani.
13:40
După concedieri, o nouă mutare-șoc la Pro TV! Șefii au luat o decizie surpriză pentru echipa lui Cătălin Măruță # Click.ro
Finalul emisiunii „La Măruță” a stârnit valuri în culisele Pro TV. După ani de succes și stabilitate, show-ul s-a încheiat, dar adevăratele schimbări se desfășoară în culise. Ce oferte le-au făcut șefii și ce decizii au luat angajații din echipa lui Cătălin Măruță?
13:20
Unde se ascunde fluturele din imagine? Test de inteligență dificil, ai doar 15 secunde să-l găsești # Click.ro
Este un test de inteligență care poate părea, cel puțin la prima vedere, destul de simplu. Practic, tot ce trebuie să facem este să găsim fluturele ascuns printre papagalii din imagine.
13:00
Suferința lui Yasmin Awad la „Survivor”! „Ne era atât de foame încât îi vedeam pe colegi în formă de friptură” # Click.ro
Yasmin Awad, dezvăluiri la cald după eliminarea de la „Survivor”.
13:00
Andreea Raicu, apariție spectaculoasă în costum de baie, la 48 de ani. Imaginile din vacanța exotică care au atras toate privirile # Click.ro
Andreea Raicu dovedește că știe să se bucure de viață la maximum. Într-o vacanță exotică departe de iarna friguroasă din România, vedeta și-a oferit momente de relaxare totală, soare, plajă și liniște, demonstrând că pauzele de la online și grijile zilnice pot fi adevărate cadouri pentru suflet și c
12:50
Primul mare turneu al anului a ajuns în semifinale.
12:50
Ceaiul care poate înlocui cafeaua pe timp de iarnă. Are numeroase beneficii pentru sanatate # Click.ro
Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume, iar nenumărați oameni aleg să își înceapă ziua alături de o cană de cafea. Însă, există o altă băutură fierbinte la care putem apela de-a lungul iernii și care ar trebui să aibă nenumărate beneficii pentru sănătate.
12:30
Mijlocașul a revenit în țară, după jumătate de deceniu.
12:30
„Acum, mai mult ca niciodată”. Vedetele americane își mobilizează fanii pe Instagram după uciderea lui Alex Pretti și Renee Good # Click.ro
Katy Perry, Billie Eilish, Pedro Pascal, Olivia Wilde și multe alte vedete americane au ridicat vocea împotriva uciderii lui Alex Pretti și Renee Good de către agenți federali. În Minnesota, protestele capătă amploare, iar vedetele cer sancțiuni și oprirea finanțării ICE și „grevă națională”.
12:00
În ce relații a rămas Andi Moisescu cu băieții săi după divorțul de Olivia Steer: „E provocator să fii tată”. Vedeta PRO TV a spus care este prioritatea lui principală # Click.ro
Despărțirea de Olivia Steer pare că nu a afectat relația pe care Andi Moisescu o are cu fiii săi. Legătura lor a rămas la fel de strânsă, iar fiecare moment petrecut împreună este pentru Andi o șansă de a-și bucura copiii.
11:50
Minorul de 13 ani care l-a ucis pe Mario, plasat într-un loc secret după evaluarea medicală. Psihologii explică situația # Click.ro
Crima de la Cenei a arătat limitele legii și neputința statului în fața tragediilor care implică minori. Un băiat de 13 ani, care a participat la uciderea lui Mario Berinde (15 ani), nu răspunde penal și rămâne sub supraveghere specializată, monitorizat de familie. Autoritățile continuă evaluările p
11:40
Țara din Europa unde liniile de cale ferată produc energie electrică. Cum funcționează panourile solare montate între șine # Click.ro
Elveția face un nou pas important în direcția tranziției energetice, transformând infrastructura feroviară într-o sursă de energie verde. Într-un proiect considerat inovator la nivel european, liniile de cale ferată au fost dotate cu panouri solare montate direct între șine, fără a afecta circulația
11:20
Rețeta din doar 4 ingrediente care a devenit virală în mediul online. Nu conține calorii, este ideală pentru diete și înlocuiește lipiile clasice. VIDEO # Click.ro
O rețetă extrem de simplă, realizată din doar patru ingrediente, a devenit virală în mediul online și a atras atenția celor care caută alternative rapide și sănătoase pentru mesele zilnice. Preparatul, apreciat pentru gustul său și pentru conținutul redus de calorii, este ideal pentru persoanele car
11:20
Cum a reușit Alina Ceușan să slăbească după ce a născut. Principiile alimentare care o mențin în formă maximă: „Urmez o dietă…” # Click.ro
Alina Ceușan (33 de ani) este unul dintre cei mai apreciați influenceri din România. Vedeta arată senzațional, iar după cele două sarcini, ea a reușit să își revină la formele care au consacrat-o într-un timp scurt. În ce constă secretul său?
11:20
Sasha Piersic, la 10 ani. Cum arată fiul lui Florin Piersic Jr. surprins într-un moment rar # Click.ro
Discret cu viața personală, Florin Piersic Jr. i-a surprins pe fanii săi cu un videoclip rar în care apare fiul său, Sasha, care a împlinit recent 10 ani.
