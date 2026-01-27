Ministrul Mediului anunţă ”discuţii aproape finale cu privire la reorganizarea Romsilva”
News.ro, 27 ianuarie 2026 22:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă ”discuţii aproape finale cu privire la reorganizarea Romsilva”, care vor fi urmate de adoptarea unei Hotărâri de Guvern. Buzoianu atrage atenţia asupra faptului că România ar pierde bani dacă reorganizarea regiei care administrează pădurile nu se va face.
• • •
Acum 10 minute
23:00
Iranul ameninţă că va considera ţările vecine drept ”ostile”, dacă teritoriul lor va fi folosit într-un eventual atac # News.ro
Iranul va considera ţările vecine drept ”ostile”, dacă ”teritoriul, spaţiul aerian sau apele” le sunt folosite în atacuri pe teritoriul iranian, avertizează marţi Mohammad Akbarzadeh, un oficial de rang înalt din cadrul Forţelor Navale ale Gardienilor Revoluţiei, citat de agenţia iraniană de presă fars, relatează AFP.
23:00
Volei masculin: Dinamo Bucureşti, eliminată în optimile CEV Cup după ”set de aur” cu Poitiers # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a ratat marţi, în deplasare, calificarea în faza play-off a CEV Cup, după ce a fost învinsă de formaţia franceză Alterna SPVB Poitiers, scor 3-0, care a câştigat şi ”setul de aur”, în manşa retur din optimi.
Acum 30 minute
22:50
22:40
Ilie Bolojan: Transmit condoleanţe familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa în tragicul accident rutier produs astăzi în judeţul Timiş/ Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi seară, condoleanţe familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa în accidentul rutier produs în judeţul Timiş, unde un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic s-a izbit de un TIR. ”Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”, a afirmat Bolojan.
22:40
CENTCOM anunţă un exerciţiu militar aerian de mai multe zile în O.Mijlociu, după sosirea portavionului USS Abraham Lincoln în regiune # News.ro
Statele Unite anunţă marţi că urmează să desfăşoare un exerciţiu militar aerian, timp de mai multe zile, în Orientul Mijlociu, în contextul unor tensiuni între Washington şi Teheran cu privire la reprimarea în sânge a unei contestări a puterii în Iran, relatează AFP.
Acum o oră
22:30
Ministrul Mediului anunţă schimbări în aplicaţia SUMAL, după ce a fost informată despre ”o metodă clasică de furt”. Diana Buzoianu mulţumeşte STS pentru modificarea rapidă a sistemului # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că aplicaţia SUMAL a fost actualizată, începând de marţi, în aşa fel încât firmele care fac transporturi de lemne să fie obligate nu doar să încarce avizul aferent fiecărui transport în aplicaţia SUMAL, ci şi să aştepte încărcarea acestuia în platformă, în aşa fel încât să nu mai poată fi realizate mai multe transporturi în baza unui singur aviz.
22:30
Iranul ameninţă cu ”consecinţe distrugătoare”, dacă UE înscrie Gardienii Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste # News.ro
Iranul ameninţă marţi cu ”consecinţe distrugătoare”, în cazul în care Corpul Gardienilor Publici ai Revoluţiei din Iran (CGRI) este clasat drept ”organizaţie teroristă” de către Uniunea Europeană (UE), aşa cum a cerut Italia luni, potrivit presei de stat iraniene, relatează AFP.
22:20
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis o scrisoare de condoleanţe omologului elen, în urma accidentului din Timiş, în care au murit şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, marţi, o scrisoare de condoleanţe omologului elen, Michalis Chrysochoidis, în urma accidentului produs în judeţul Timiş, soldat cu moartea a şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic.
22:20
Iuliana Demetrescu, în brigada de arbitri la semifinala intercontinentală în fotbalul feminin # News.ro
Iuliana Demetrescu a fost delegată ca al patrulea oficial la semifinala FIFA Women’s Champions Cup dintre SC Corinthians Paulista (Brazilia) şi Gotham FC (SUA).
Acum 2 ore
22:00
Un bărbat a fost rănit grav într-un incident armat de către poliţia de frontieră (ICE), marţi, în oraşul Arivaca, în Arizona, în în plin scandal împotriva ICE, potrivit presei locale, relatează Reuters.
21:50
Starmer şi Macron se amuză pe seama ochelarilor de soare de aviator purtaţi de francez cu meme din Top Gun # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer a publicat pe un video în care poartă ochelari de aviator, amuzându-se pe tema ochelarilor purtaţi recent de către preşedintele francez Emmanuel Macron, şi mesajul ”Talk to me, Goose”, o replică din filmul Top Gun (1986), relatează AFP.
21:50
Răzvan Lucescu şi jucătorii de la PAOK au depus flori la stadionul Toumba pentru fanii decedaţi în accidentul din Timiş: Este o tragedie imensă # News.ro
Conducerea clubului PAOK, antrenorul Răzvan Lucescu, jucătorii şi membrii echipei au depus flori la stadionul Toumba în memoria fanilor care şi-au pierdut viaţa în accidentul rutier din Timiş. Tehnicianul român a afirmat că tragedia de marţi este una imensă.
21:50
Vicecampioana CSO Voluntari a învins marţi, în deplasare, echipa poloneză Moya Radomka Radom, scor 3-2, în manşa tur din faza play-off a CEV Cup.
21:40
Dr. Simin Aysel Florescu: Nu cred că există, în acest moment, un risc iminent în ţară privind virusul Nipah, dar trebuie să fim foarte atenţi la tot ce înseamnă călători care se întorc din Asia # News.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş” din Bucureşti, Simin Aysel Florescu, afirmă că virusul Nipah nu reprezintă, în acest moment, ”un risc iminent” pentru România, dar că trebuie acordată atenţie pacienţilor care au simptomatologie respiratorie şi de tip neurologic şi care revin din unele zone din Asia. Prof. dr. Florescu a explicat că nici muncitorii asiatici aflaţi în ţară de mult timp nu reprezintă un risc în privinţa infecţiei cu acest virus.
21:40
Dr. Simin Aysel Florescu: Femeile diagnosticate cu lepră la Cluj-Napoca au primit prima fază a tratamentului şi s-au întors în ţara natală # News.ro
Pacientele venite la muncă în România, din Asia, şi care au fost diagnosticate cu lepră au primit prima fază a tratamentului din partea medicilor români şi au revenit în ţara lor natală. Informaţia a fost făcută publică de medicul Simin Florescu.
21:30
Bolojan, întrevedere cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei/ S-a discutat despre extinderea şi diversificarea investiţiilor germane în infrastructură, energie, agricultură şi industrie alimentară, cercetare şi inovare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, o întrevedere cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei, în cadrul căreia s-a discutat despre extinderea şi diversificarea investiţiilor germane în sectoare precum infrastructura, energia, agricultura şi industria alimentară, cercetarea şi inovarea.
21:30
Scandal în tenis: Antrenorul lui Peyton Stearns, anchetat de WTA pentru „acuzaţii de comportament necorespunzător şi relaţii inadecvate cu jucătoare” # News.ro
The Athletic relatează, marţi, că Rafael Font De Mora (57 de ani), actualul antrenor al lui Peyton Stearns, numărul 53 mondial, face obiectul unei anchete a WTA pentru „acuzaţii de comportament necorespunzător şi relaţii inadecvate cu jucătoare” în timpul experienţelor sale anterioare ca antrenor.
21:30
21:10
Trump cataloghează moartea lui Alex Pretti drept ”foarte tristă”, ”un incident foarte nefericit”, dar anunţă că nu o dă afară pe Kristi Noem. El refuză să catalogheze victima drept un ”asasin” ca Stephen Miller. ”Nu trebuie să ai arme, să vii cu o armă” l # News.ro
Preşedintele american cataloghează marţi drept ”foarte tristă” moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis la vârta de 37 de ani de agenţi federali la Minneapolis, însă anunţă că secretara însărcinată cu Securitatea Internă Kristi Noem - a cărei demitere este cerută de către opoziţia democrată - rămâne în post.
Acum 4 ore
21:00
Dr. Simin Aysel Florescu: Un document a relatat despre izolarea tulpinii sălbatice de virus poliomielitic în Germania, recent. Lucrul ăsta este neplăcut pentru noi, ca medici infecţionişti, pentru că asta înseamnă că tulpina circulă în Europa # News.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş” din Bucureşti, Simin Aysel Florescu, a explicat de ce descoperirea în ape uzate din Germania a virusului poliomielitic sălbatic reprezintă un risc pentru populaţia nevaccinată pentru boala care, până nu demult, era considerată ca fiind eradicată în unele zone.
20:40
Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu Dr Volker Treier, Chief Executive Foreign Trade and Global Network, în cadrul vizitei oficiale pe care o desfăşoară în Germania # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi seară, o întâlnire cu Dr Volker Treier, Chief Executive Foreign Trade and Global Network. Şeful Executivului se află, marţi şi miercuri, într-o vizită oficială în Germania.
20:40
Dr. Simin Aysel Florescu: Efectele ratei scăzute de vaccinare se văd şi din nou spitalul e plin de pacienţi cu forme medii sau severe de gripă/ Niciunul dintre pacienţii internaţi în spital nu este vaccinat antigripal # News.ro
Managerul Spitalului ”Victor Babeş” din Bucureşti, Simin Aysel Florescu, afirmă că, la fel ca în anii trecuţi, şi în acest sezon gripal spitalul pe care îl conduce este plin cu pacienţi cu forme medii sau severe de gripă, fiind vorba, în toate cazurile, despre bolnavi care nu au fost imunizaţi. ”Nu ştiu de ce oamenii gândesc negativ cu privire la vaccinuri pentru că, de fapt, nu fac decât să îşi pericliteze sănătatea”, explică medicul.
20:30
Clubul PAOK Salonic, mesaj emoţionant după moartea celor şapte suporteri în accidentul rutier din Timiş: Tristeţea te copleşeşte, te îngenunchează, te rupe. Doar o dorinţă... Niciodată din nou # News.ro
Clubul PAOK Salonic a postat un mesaj emoţionant în social media, după moartea a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu într-un accident rutier în Timiş. Gruparea greacă a subliniat că va face tot posibilul pentru ca fanii răniţi să beneficieze de cea mai bună îngrijire medicală şi să se întoarcă acasă cât mai repede.
20:30
Iaşi: Bărbat de 33 de ani, dus la audieri după ce şi-a omorât mama, lovind-o în cap cu o bucată de lemn # News.ro
Un bărbat de 33 de ani din comuna ieşeană Butea este acuzat că şi-a ucis, marţi, mama, lovind-o în cap cu o bucată de lemn. El a fost dus la audieri.
20:20
Platforma de comunicare WhatsApp, deţinută de gigantul american Meta, anunţă introducerea unui mod avansat de securitate, care oferă protecţii mai puternice împotriva atacurilor cibernetice.
19:40
Miezul nopţii orologiului apocalipsei, mai apropiat ca niciodată, la 85 de secunde, cu patru în minus faţă de 2025 # News.ro
Orologiul apocalipsei - care simbolizează din 1947 iminenţa unui cataclism planetar - s-a apropiat, marţi, de miezul nopţii mai mult ca niciodată, în timp ce cresc îngrijorările cu privire la armamentul nuclear, la modificările climatice şi la dezinformare, relatează AFP.
19:40
PAOK: „Am solicitat amânarea meciului cu Lyon, dar este imposibil” / Clubul lui Răzvan Lucescu anunţă că va suporta cheltuiele pentru repatrierea victimelor # News.ro
PAOK a contactat UEFA pentru amânarea meciului cu Olympique Lyon, după decesul a şapte suporteri ai săi într-un accident rutier, dar a primit un răspuns negativ. Clubul lui Răzvan Lucescu anunţă că va suporta cheltuiele pentru repatrierea victimelor.
19:40
Diana Buzoianu, întâlnire bilaterală cu ministrul mediului din Republica Moldova: Republica Moldova are obiective extrem de ambiţioase, mai ales pe zona de transpunere a legislaţiei europene de mediu. România pune la dispoziţie expertiza sa # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a avut marţi o întâlnire bilaterală cu ministrul mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, ea afirmând că Republica Moldova are obiective extrem de ambiţioase, mai ales pe zona de transpunere a legislaţiei europene de mediu iar România pune la dispoziţie expertiza sa.
19:20
Olympique Lyon: Omagiu pentru suporterii greci decedaţi în Timiş la meciul cu PAOK de joi, din Liga Europa # News.ro
Clubul Olympique Lyon a anunţat că la meciul cu PAOK Salonic de joi, din Liga Europa, va fi adus un omagiu suporterilor greci decedaţi în judeţul Timiş.
19:20
Primăria Iaşi cere societăţii care furnizează apă potabilă să reducă tarifele şi ameninţă că va ataca în contencios administrativ decizia de majorare. Tarifele la apa potabilă au crescut cu 15 la sută, de la 1 ianuarie # News.ro
Primăria Iaşi a cerut companiei ApaVital, aflată în subordinea Consiliului Judeţean, reducerea preţului serviciilor de apă şi canalizare, motivând că tarifele practicate la Iaşi sunt printre cele mai ridicate din ţară. Totodată, municipalitatea susţine că, în cazul unui răspuns nefavorabil, va sesiza instanţa de contencios ddministrativ pentru anularea deciziei de majorare a tarifelor.
19:10
TikTok dă vina pe penele de curent din centrele de date pentru problemele aplicaţiei din SUA şi respinge acuzaţiile de cenzură # News.ro
TikTok SUA, aflat acum sub control majoritar american, a declarat că un val recent de erori şi întreruperi de conţinut a fost provocat de o pană de curent într-unul dintre centrele sale de date, respingând acuzaţiile că platforma ar fi cenzurat discursuri politice, relatează CNBC.
Acum 6 ore
18:50
Mai multe terenuri agricole au fost inundate, marţi, după ce râul Jiu a ieşit din matcă, în zona localităţii Răcari din judeţul Dolj. În urma precipitaţiilor abundente, şi două drumuri judeţene au fost acoperite de ape.
18:50
Prahova: Drum judeţean închis, în municipiul Câmpina, din cauza ”pericolului iminent de prăbuşire” apărut în urma unei alunecări de teren # News.ro
Autorităţile din municipiul Câmpina, judeţul Prahova, anunţă închiderea unui drum judeţean care traversează cartierul Câmpiniţa şi care a fost grav afectat de o alunecare de teren. Decizia a fost luată în condiţiile în care, potrivit autorităţilor locale, există ”pericol iminent de prăbuşire”, terasamentul devenind instabil după ce pământul de sub drum s-a dislocat.
18:50
Melania Trump îndeamnă la ”unitate” şi le cere americanilor ”să manifesteze paşnic” la Minneapolis # News.ro
Prima Doamnă americană Melania Trump îndeamnă la unitate şi le cere americanilor să manifesteze în mod paşnic, în timp ce la Minneapolis tensiuni sunt în continuare puternice.
18:40
Kyriakos Mitsotakis, după accidentul tragic din Timiş: Guvernul elen şi Ambasada noastră colaborează îndeaproape cu autorităţile locale # News.ro
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că Guvernul său şi ambasada elenă colaborează cu autorităţile române, după tragedia de la Timiş, unde şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi.
18:40
Joe Biden rupe tăcerea şi denunţă evenimentele din Minneapolis care ”ne încalcă cele mai fundamentale valori ale noastre ca americani” # News.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden condamnă marţi evenimentele care au avut loc în ultimele săptămâni la Minneapolis şi uciderea a doi americani de către agenţi federali, în timpul unor manifestaţii împotriva prezenţei poliţiei imigraţiei (ICE) în oraş, relatează AFP.
18:30
Ce legume de sezon româneşti găseşti în magazinele Auchan, provenite din filierele proprii # News.ro
Iarna prinde viaţă în farfurii şi devine mai gustoasă cu legume româneşti de sezon, pline de aromă, provenite din filierele Auchan, care le garantează o calitate controlată, de la sămânţă până la raft.
18:20
Portavionul francez Charles de Gaulle participă în săptămânile viitoare la exerciţiul militar Orion 26 în Arctica, anunţă Ministerul francez al Apărării. Frederiksen şi Nielsen, urmează să fie primiţi miercuri la Palatul Élysée de către Macron # News.ro
Portavionul francez Charles de Gaulle a pornit marţi într-o desfăşurare la Oceanul Atlantic, în cadrul exerciţiului militar multinaţional Orion 26, anunţă Ministerul francez al Apărării, în contextul instabilităţii cauzate de apetitul preşedintelui american Donald Trump faţă de Groenlanda, relatează AFP.
18:10
Apele Române: Pe râul Rebra s-a format un zăpor care se deplasează în aval, urmând să ajungă la Dej/ Pe râul Someşul Mare, în amonte de Barajul Mica, s-a format un pod de gheaţă de 10 kilometri şi s-a intervenit pentru tranzitarea în siguranţă - VIDEO # News.ro
Reprezentanţii Administraţiei Apele Române anunţă că, pe râul Rebra, s-a format un zăpor de 500 de metri, în judeţul Bistriţa-Năsăud, acesta deplasându-se în aval şi urmând să ajungă, în cursul zilei de marţi, la Dej, în judeţul Cluj. Totodată, s-a intervenit după ce pe râul Someşul Mare, în amonte de Barajul Mica, s-a format un pod de gheaţă lung de zece kilometri.
18:10
Preşedintele clubului PAOK, după ce suporteri greci au murit într-un accident rutier în Timiş: Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri # News.ro
Preşedintelui clubului PAOK, Ivan Savvidis, a declarat că este îndurerat de tragedia petrecută în Timiş, după ce un accident rutier s-a soldat cu 7 decese şi cu trei persoane rănite. Autocarul transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu.
18:10
CSALB: 96% dintre negocierile dintre consumatori şi bănci, din 2025, s-au încheiat cu împăcarea părţilor, într-un timp mediu de doar 13 zile # News.ro
Negocierile dintre consumatori şi bănci au atins anul trecut cel mai mare procent de acceptare a soluţiilor propuse de conciliatorii Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), care anunţă că 96% dintre cererile trimise de consumatori şi acceptate de bănci, problemele semnalate au fost rezolvate. Negocierile s-au purtat într-un timp mediu de doar 13 zile în 2025.
18:00
Regula Depay a fost aplicată: un jucător a primit un cartonaş galben în Brazilia pentru că a urcat cu ambele picioare pe minge - VIDEO # News.ro
Dodo, jucător la Clube Nautico, a primit un cartonaş galben în timpul unui meci din Pernambucano (Campionatul statelor braziliene) câştigat, duminică, împotriva echipei Santa Cruz (4-0) pentru că a sărit cu picioarele pe minge în timpul jocului. O aplicare strictă a unei reguli intrată în vigoare în aprilie, după o glumă a lui Memphis Depay.
18:00
17:30
17:30
Asociaţia Municipiilor din România, precizări privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026/ AMR cere Guvernului să organizeze consultări cu structurile asociative ale administraţiei publice locale în pregătirea bugetului # News.ro
Asociaţia Municipiilor din România (AMR) arată că ajustarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026 a fost făcută în baza legislaţiei în vigoare, toate autorităţile locale având obligaţia de a stabili valoarea acestora până la 31 decembrie anul trecut. Totodată, AMR solicită Guvernului ca, în pregătirea adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2026, să organizeze consultări cu structurile asociative ale administraţiei publice locale, pentru transparentizarea modului de alocare a resurselor financiare (impozit pe venit, cote defalcate pentru echilibrare, sume defalcate din TVA) în anul 2026.
17:20
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, discuţii cu reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), despre noi oportunităţi de investiţii în infrastructură, cu un accent special pe sectorul energetic, inclusiv proiecte de stocar # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a avut marţi o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), axată pe consolidarea cooperării pentru sprijinirea investiţiilor private şi diversificarea surselor de finanţare în România, discuţiile vizând noi oportunităţi de investiţii în infrastructură, cu un accent special pe sectorul energetic, inclusiv proiecte de stocare a energiei.
17:20
Lowell Fillmore „Sly” Dunbar, muzicianul de reggae care făcea parte din duo-ul Sly and Robbie, a murit la vârsta de 73 de ani. Alături de basistul Robbie Shakespare, a acompaniat vedete ale muzicii reggae, dar şi pe Bob Dylan, Mick Jagger, Grace Jones şi Serge Gainsbourg.
17:20
Ministerul Economiei: În România se va organiza o semifinală a Concursului Internaţional de Paella, pe 10 mai # News.ro
România a participat la târgul internaţional de turism FITUR – Madrid, unul dintre cele mai importante evenimente de profil la nivel Mondial, în perioada 21–25 ianuarie. Ministerul Economiei anunţă că delegaţia României a fost prezentă la standul Comunităţii Valencia, unde a avut loc prezentarea Concursului Internaţional de Paella. În acest context, a fost anunţat oficial faptul că România se numără printre ţările care vor organiza o semifinală a competiţiei, în data de 10 mai.
17:20
Secretar de stat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului: Fondul de Garantare pentru Turism ar putea să funcţioneze legal în prima jumătate a acestui an # News.ro
Fondul de Garantare pentru Turism ar putea să funcţioneze legal în prima jumătate a acestui an, anunţă secretarul de stat Laurenţiu Viorel Gîdei, care a condus delegaţia Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, în perioada 21–22 ianuarie, la unul dintre cele mai mari târguri internaţionale de turism: FITUR Madrid (21–25 ianuarie 2026).
17:20
Germania oferă o recompensă de un milion de euro pentru identificarea autorilor care au produs pana de curent din Berlin # News.ro
Guvernul german a promis marţi o recompensă de un milion de euro pentru prinderea autorilor sabotajului care a provocat o pană de curent generalizată la Berlin la începutul lunii ianuarie, o măsură excepţională în contextul în care ancheta privind un misterios grup de extremă stânga a ajuns într-un impas, relatează AFP.
