Cristiano Ronaldo, mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa, Georgina Rodriguez. Ocazia specială pe care o sărbătorește vedeta
Fanatik, 27 ianuarie 2026 23:20
Cristiano Ronaldo a făcut o postare inedită din doar 8 cuvinte pentru femeia cu care se va însura, Georgina Rodriguez. Ce a vrut să-i transmită fotbalistul portughez.
• • •
Pontul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Borussia Dortmund – Inter # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 28 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Borussia Dortmund - Inter.
Vedeta lui Inter ratează meciul decisiv cu Borussia Dortmund! Ce variante are Cristi Chivu pentru a-l înlocui # Fanatik
O vedetă a lui Inter nu va putea să evolueze în duelul extrem de important cu Borussia Dortmund. Ce alte absențe are Cristi Chivu pentru partida din Germania.
Tragedia capătă proporții de neimaginat! Un alt fan PAOK a murit la doar 54 de ani, după ce a aflat de accidentul din România # Fanatik
Tragedia petrecută la Lugojel capătă proporții greu de imaginat. Un alt fan PAOK s-a stins din viață după ce a aflat de incidentul petrecut în județul Timiș. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 ianuarie 2026. Câștig de 339 de lei cu două meciuri din Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 339 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, ambele din Champions League.
Gigi Becali a făcut echipa ideală cu care FCSB va lua titlul! Surpriza vine de la Ngezana. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a anunțat cum va juca FCSB în ultimele 7 etape din sezonul regulat de SuperLiga! Marea surpriză dezvăluită de patron
Cazul ”Diogo Jota” se putea repeta! Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, aproape de tragedie după ce roata mașinii i-a explodat pe autostradă. Foto # Fanatik
Unul dintre colegii lui Radu Drăgușin de la Tottenham a fost la un pas de o tragedie de proporții. Ce mașină conducea în momentul unui incident periculos.
Daniel Pancu a oferit o veste uriașă suporterilor după victoria cu FCSB. Ce transferuri va mai face formația din Gruia în această perioadă de mercato. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Surprinzător! Florin Prunea nu o vede pe Dinamo campioană și crede că FCSB va fi în play-off. Pe cine mizează la titlu # Fanatik
Florin Prunea și-a spus predicția în privința echipei care va câștiga campionatul în acest sezon de SuperLiga. Pe cine vede fostul mare portar noua campioană a României, de fapt, și ce a spus despre FCSB.
Titi Aur știe cum s-ar fi întâmplat accidentul grav în care au murit suporterii lui PAOK. De ce exclude ca șoferul să fi adormit la volan # Fanatik
Titi Aur dezvăluie cauzele tragediei în care au decedat fanii formației PAOK. Specialistul în conducere defensivă a eliminat o teorie foarte des întâlnită.
Decizia luată de Lyon pentru meciul cu PAOK din Europa League, după tragedia din România. Fanii greci s-au întors din drum # Fanatik
Anunț de ultim moment făcut de gruparea franceză Olympique Lyon după tragedia din România! Șapte fani ai lui PAOK Salonic au murit într-un teribil accident rutier.
TikToker-ul care l-a amenințat pe Ilie Bolojan cu moartea scapă de închisoare după ce Parchetul a ratat termenul de apel # Fanatik
Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Ilie Bolojan nu va merge la închisoare. Procurorii au înregistrat apelul prea târziu, motiv pentru care acțiunea a fost respinsă
Cristi Săpunaru a dat verdictul despre Olimpiu Moruțan, lăudat din toate părțile după debutul la Rapid: „Nu prea am mai văzut așa ceva!” # Fanatik
Cristian Săpunaru, fostul căpitan de la Rapid, a avut nevoie de doar jumătate de oră pentru a se convinge de Olimpiu Moruțan. Care este opinia sa despre fotbalistul cu istoric la marea rivală FCSB
Meciul echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood, se vede în premieră în România! Cine îl transmite. Exclusiv # Fanatik
Următorul meci pe care îl joacă Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, va fi televizat în România. Ce post de sport va transmite acest duel extrem de important pentru echipa românului.
Dinamo se mută de pe Arena Națională pe Arcul de Triumf pentru meciul din runda cu numărul 24 a SuperLigii, cu Petrolul, iar multe semne de întrebare au venit cu privire la starea gazonului.
Cutremur după ultimele sondaje! „În două luni, Bolojan nu mai poate să iasă din casă. E mai rău ca la Revoluție!” # Fanatik
Dumitru Dragomir avertizează că valul de ură amplificat pe reţelele de socializare de măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan riscă să scoată oamenii în stradă.
Răzvan Lucescu, reacție cutremurătoare după accidentul din Lugojel, în care 7 suporteri ai echipei sale și-au pierdut viața: „Tristețea este uriașă”. Exclusiv # Fanatik
Răzvan Lucescu a oferit prima reacție, după ce 7 suporteri ai echipei sale, PAOK Salonic, au murit într-un accident rutier petrecut în Lugojel, Timiș. Pe FANATIK găsiți, în exclusivitate, declarațiile antrenorului.
Detalii sfâșietoare după accidentul cumplit din Timiș! Doi dintre suporterii lui PAOK puteau evita tragedia: „Așteptau de mult călătoria” # Fanatik
Detalii uluitoare după accidentul rutier grav din județul Timiș în care zece fani ai lui PAOK Salonic au fost implicați! Doi dintre aceștia s-au alăturat călătoriei în ultimul moment
Semnele care prevestesc intrarea Chinei într-un război. Ultima decizie a lui Xi Jinping alimentează teama unei invazii # Fanatik
Xi Jinping controlează acum complet armata chineză după epurarea liderilor militari. Experții avertizează că mișcările sale strategice deschid o "fereastră de oportunitate" pentru un conflict iminent.
De ce au ales ultrașii echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, să meargă la Lyon prin România. Grupurile mari de suporteri iau mereu o astfel de decizie # Fanatik
Suporterii PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, care și-au pierdut viața în drumul spre Lyon au ales o rută surprinzătoare prin România. Descoperă detaliile care i-au făcut să opteze pentru acest traseu.
Rugămintea lui Denis Alibec pentru Gigi Becali! Patronul de la FCSB a recunoscut tot: „Ai fost praf, mă!” # Fanatik
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a dezvăluit ce a discutat cu Denis Alibec, fotbalist care l-a dezamăgit de la revenirea sa la campioana României după ce a marcat un singur gol.
Politicianul grec a mulțumit public autorităților române după accidentul din Timiș, în care 7 suporteri ai lui PAOK au murit # Fanatik
Ministrul Sănătății din Grecia a oferit ultimele informații cu privire la starea celor trei victime rănite în accidentul tragic produs în județul Timiș. Acesta a transmis și un mesaj autorităților din România
Fosta directoare a școlii unde învățau criminalii lui Mario Berinde, dezvăluiri incredibile despre consumul de droguri din Cenei: „Mama lui m-a ironizat” # Fanatik
Fosta directoare a școlii din Cenei pe care o frecventau Mario Berinde și tânărul care l-a ucis rupe tăcerea cu privire la suspiciunile legate de traficul de droguri din localitate.
UEFA, „NU” categoric pentru Răzvan Lucescu și PAOK, după tragedia din județul Timiș: „E imposibil!” # Fanatik
PAOK a primit o lovitură puternică înaintea partidei cu Lyon: șapte fani au murit în România în urma unui accident rutier groaznic! UEFA, mesaj dezarmant pentru formația elenă
Prima reacție a patronului miliardar rus care deține PAOK, clubul susținut de cei 7 ultrași care au murit în accidentul produs în România: ”Pierdere nedreaptă” # Fanatik
Patronul clubului PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a reacționat la scurt timp după tragicul accident petrecut în România în care au murit 7 suporteri. Ce mesaj a transmis omul de afaceri.
România, șansă uriașă după semnarea acordului istoric dintre India și UE. Un cunoscut economist, apel la guvernul Bolojan: „Sper ca politicienii să fie capabili” # Fanatik
România are o oportunitate unică după semnarea acordului comercial dintre India și Uniunea Europeană. Un cunoscut economist face apel la guvernul Bolojan!
Gigi Becali a reacționat după decizia Peluzei Nord FCSB de a nu mai susține echipa. Mesajul ferm al omului de afaceri # Fanatik
Gigi Becali a oferit o primă reacție cu privire la decizia luată de cei din Peluza Nord FCSB. Cum a comentat patronul campioanei anunțul făcut de suporteri.
„Drumul morții!”. Presa din Grecia, în stare de șoc după accidentul mortal din România în care au fost implicați 7 fani ai lui PAOK # Fanatik
Șapte fani ai lui PAOK, care se îndreptau spre Lyon, au murit într-un accident ce a avut loc în județul Timiș. Ce a scris presa din Grecia după tragedia de pe teritoriu românesc
A durat doar 30 de secunde! Ce a făcut Adrian Șut la meciul lui Al-Ain. Gestul mijlocașului l-ar fi enervat teribil pe Gigi Becali. Video # Fanatik
Adrian Șut a ieșit în evidență în cel mai recent meci al său jucat la Al-Ain. Fostul jucător de la FCSB a făcut un gest ce l-ar fi enervat teribil pe Gigi Becali. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Ultrașii din România, sprijin necondiționat pentru suporterii lui PAOK după tragedia de la Timișoara. Decizia luată de cele mai mari galerii # Fanatik
Tragedia petrecută la Timișoara, acolo unde 7 fani ai lui PAOK au murit în urma unui accident rutier teribil, a produs o reacție colectivă din partea ultrașilor români.
Aflată în centrul unui scandal de amploare, soția lui David Beckham a dat vestea cea mare. Ce a dezvăluit acum Victoria Beckham, pe rețelele de socializare.
Video cu momentul impactului. Cauza care a dus la tragicul accident unde și-au pierdut viața 7 persoane, în Lugoj. Expert în conducere defensivă: „Ca și cum ar dormi” # Fanatik
Accidentul mortal din Lugoj, în care au murit șapte persoane ce se deplasau spre un meci în Franța, este analizat de specialiști. Expertul vorbește despre o lipsă totală de reacție la volan.
Reacția lui Stere Halep după ce s-a scris că nepoata sa a fost bătută la antrenamentul de gimnastică ritmică # Fanatik
Stere Halep a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK după ce s-a scris că nepoata sa a fost bătută de o antrenoare de gimnastică ritmică, iar aceasta a fost trimisă în judecată între timp.
Patrick Vieira, mesaj public pentru Cristi Chivu. Ce i-a transmis românului antrenorul demis de Dan Șucu. Video # Fanatik
Cristi Chivu este pe cai mari în Italia, și nu numai! Un nume de legendă din fotbalul mondial l-a dat pe român exemplu pentru giganții din Premier League!
Xabi Alonso, care a fost dat afară de Real Madrid, ar putea ajunge la Liverpool, acolo unde se zvonește că ar fi dorit în locul lui Arne Slot, ale cărui rezultate nu au fost la nivelul așteptărilor.
Răzvan Ioan Boanchiș, reverență la adresa fotbalistului și antrenorului Daniel Pancu: „Pancone, ca pe vremea când îl fenta pe Desailly” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a scris în FANATIK despre antrenorul momentului în SuperLiga României, Daniel Pancu, tehnicianul lui CFR Cluj
Noul șef al Vămilor, numit de Bolojan, pus de Gabriela Firea într-o funcție-cheie la Capitală după un scandal uriaș. Câte milioane avea Mihai Savin în conturile bancare # Fanatik
Numirea lui Mihai Savin ca șef la Autoritatea Vamală Română, prin decizia premierului Ilie Bolojan, ne amintește de un episod controversat în urma căruia a fost numit într-o funcție de Gabriela Firea.
Peluza Nord Craiova, comunicat inedit înainte de Farul – Universitatea Craiova! Ce promisiuni le-au făcut jucătorilor lui Coelho # Fanatik
Peluza Nord Craiova a transmis un comunicat special înainte de Farul – Universitatea Craiova, anunțând deplasarea la Ovidiu și promisiunile făcute împreună cu jucătorii lui Coelho.
România, prima în topul țărilor europene care nu se tem de inteligența artificială. Sociologii explică: Nu conștientizează riscurile # Fanatik
România este prima țară europeană care s-a entuziasmat cu privire la aplicațiile cu inteligența artificială. Sociologii explică acest rezultat și spun că, de fapt, oamenii nu conștientizează riscurile
Cine e echipa din liga a doua care își permite să plătească 400.000 de euro pentru o vedetă a SuperLigii. Fondul lunar salarial, asigurat de patronul fantomă, depășește 700.000 de euro # Fanatik
O formație din eșalonul secund a făcut investiții uluitoare în această iarnă, infuzia majoră de capital venind din partea unui patron cu apariții extrem de rare
Cine sunt cei 6 morți din accidentul tragic care s-a produs în apropiere de Lugoj. ”A acroșat o cisternă” # Fanatik
Un tragic accident s-a produs în cursul zilei de marți, 27 ianuarie 2027, în apropiere de localitatea Lugoj: 6 persoane și-au pierdut viața.
Ce se întâmplă cu cel mai căutat om din lume, după ce a fost arestat. Decizia luată de autorități # Fanatik
Schimbare majoră în cazul celui mai căutat om de pe glob. Acesta e un fost sportiv care a fost capturat, după ce în ultimii 10 ani a stat ascuns în Mexic.
Sondaj INSCOP: Românii sunt pro-europeni „prin calcul”, nu prin convingere. Cum sunt percepute UE şi suveranitatea naţională # Fanatik
Românii susțin în mod pragmatic apartenența la UE. Potrivit unui barometru Informat.ro - INSCOP Research, majoritatea preferă renegocierea condițiilor în interiorul blocului european, pentru a proteja interesele țării.
Meriton Korenica, asaltat cu oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv # Fanatik
Meriton Korenica, jucătorul CFR-ului care a fost decisiv în duelul dintre FCSB și CFR Cluj, 1-4, ar putea pleca de la trupa din Gruia în această iarnă.
Cum a reușit milionarul turc Atas Abdullah să evadeze de la Rahova. Președintele FSANP acuză: „Fie a dat șpagă, fie este prostie crasă” # Fanatik
Milionarul turc Atas Abdullah a fugit de la Rahova după o permisie, ridicând semne de întrebare asupra legalității procedurilor din penitenciar. Ce nereguli ascunde sistemul și cum a reușit evadarea?
Ce l-a impresionat pe Marius Șumudică la Olimpiu Moruțan când s-au întâlnit: „Mi s-a părut un băiat extraordinar!” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat prestația lui Olimpiu Moruțan din partida UTA - Rapid 1-2. Tehnicianul a dezvăluit și cum l-a impresionat noul jucător al giuleștenilor.
Marius Șumudică a rupt tăcerea despre transferul lui Denis Alibec în Arabia Saudită! Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Denis Alibec la echipa sa din Arabia Saudită, Al-Okhdood!
Gigi Becali, decizie de ultimă oră după oferta pentru Dennis Politic din Grecia: „Poate explodează!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce decizie a luat în legătură cu viitorul lui Dennis Politic, după ce jucătorul de la FCSB a primit o ofertă din Grecia pentru a se transfera în această iarnă.
