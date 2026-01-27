Horoscop 28 ianuarie 2026. Zodia care se simte extenuată
Cancan.ro, 28 ianuarie 2026 00:20
Horoscop 28 ianuarie 2026. Află zodia care se simte extenuată, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar organismul cere disciplină. Hidratează-te corect, dormi suficient și […]
• • •
Acum 5 minute
00:40
Fotbal pe întuneric: noaptea în care Giuleștiul a rămas în beznă și Rapid–PSG a ajuns de pomină # Cancan.ro
Pe 27 septembrie 2001, Cupa UEFA a oferit României una dintre cele mai bizare seri europene. Rapid–Paris Saint-Germain s-a întrerupt în minutul 115, la 0–1, după ce nocturna s-a stins definitiv. Dincolo de golul lui […]
Acum 30 minute
00:20
Creșterea numărului de beneficiari de ajutoare sociale se mărește de la an la an. Numai în 2025, statul a plătit 37,58 miliarde de lei pentru toate categoriile de beneficiari: alocații de plasament, ajutoare pentru încălzirea […]
00:20
Acum o oră
00:10
Se modifică vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027? Cum arată noul calendar propus de Ministerul Educației # Cancan.ro
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul pentru anul școlar 2026–2027. Documentul aduce mai multe modificări. Acestea îi vizează atât pe elevi, cât și pe părinți. Calendarul final urmează să fie stabilit în perioada […]
00:00
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească” # Cancan.ro
Invitată în platoul emisiunii „Dan Capatos Show”, Catinca Zilahy a continuat seria declarațiilor despre episodul de coșmar trăit de fiica ei, Calina, la spital. Vedeta susține că situația ar fi putut fi gestionată diferit încă […]
00:00
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat # Cancan.ro
Simbolul și monumentul istoric din stațiunea Mamaia, hotel Rex, este scos la licitație pentru a doua oară. Complexul inaugurat de Regele Carol al II-lea în 1936 se află deja la a doua rundă de licitație […]
Acum 2 ore
23:40
Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin să precizez ce este evident” # Cancan.ro
După ce Călin Donca a fost acuzat de Laris Uță că a încercat o apropiere „timidă” cu Marina Dina și Roxana Condurache, cea din urmă a dat cărțile pe față. După ce a fost eliminată […]
23:40
Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată # Cancan.ro
Universul Marvel se pregătește pentru un an extrem de aglomerat, iar 2026 promite să fie unul definitoriu. Pe de o parte, își face debutul serialul Wonder Man, iar pe de altă parte, publicul așteaptă cu […]
23:40
Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E foarte slăbită. Nu a fost niciun sevraj!” # Cancan.ro
Invitată la „Dan Capatos Show”, Catinca Zilahy a vorbit despre starea actuală a fiicei sale și despre diagnosticul primit după transferul la Spitalul Obregia. Vedeta respinge categoric zvonurile apărute în spațiul public. CANCAN.ro are toate […]
23:30
De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre scandalul numelui „Roman”: „În România, nu e ceva de bine” # Cancan.ro
Invitată în cadrul emisiunii Dan Capatos Show de marți, 27 ianuarie, Catinca Zilahy a lămurit controversa legată de numele „Roman”. Vedeta spune că i s-a reproșat constant de către sora ei vitregă, Oana Roman, că […]
23:20
E însărcinată! Iubita fotbalistului român a făcut marele anunț, după ce a revenit în România: „În curând, vom fi părinți” # Cancan.ro
Bucurei mare în familia unui cunoscut fotbalist român. Partenera acestuia a dat veștile cele mari, anunțând că urmează să devină părinți. Cei doi s-au logodit de Revelion, iar acum au venit cu o nouă surpriză. […]
23:20
Iubire prezidențială, final de telenovelă. Elena Băsescu și Joe din Drumul Taberei – povestea care n-avea cum să se termine bine # Cancan.ro
La CANCAN.RO a ajuns o fotografie care nu țipă, nu provoacă, nu cere explicații. O poză care doare încet. Tristă. Nostalgică. O fotografie de adio. Elena Basescu și Joe din Drumul Taberei, mână în mână, […]
23:10
Toto Dumitrescu primește o nouă lovitură în instanță. Ce au decis judecătorii în dosarul accidentului # Cancan.ro
Pe 17 septembrie, numele lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, ajungea din nou pe buzele tuturor, însă nu pentru un rol sau o premieră, ci pentru un episod șocant. Tânărul a fost implicat […]
23:00
Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor afectați de comportamentul lui # Cancan.ro
După mulți ani de comportament nepotrivit și declarații profund antisemite, Kanye West își cere acum scuze. Rapperul în vârstă de 48 de ani a distribuit o scrisoare deschisă intitulată „Celor pe care i-am rănit” în […]
23:00
Crește întreținerea pentru unii locatari. Cei care au magazine la parterul blocului vor plăti mai mult # Cancan.ro
O nouă lovitură în bugetul românilor care locuiesc la bloc. Proiectul de lege vizează spațiile comerciale de la parterul blocurilor, măsură care va duce la creșterea facturilor de întreținere pentru fiecare proprietar în parte. O […]
22:50
Fotografia din culise: zeița Diana Munteanu, ritualul frumuseții și anii în care MTV făcea legea # Cancan.ro
Arhiva muzeală a showbizului românesc mai aruncă, din când în când, câte o capsulă a timpului. De data asta, din depozitele sacre ale CANCAN.RO iese la lumină o fotografie care spune mai mult decât o […]
22:50
Catinca Zilahy, adevărul despre relația cu Oana și tensiunile din familie, înainte de divorțul lui Petre Roman de Mioara: „Liniște adevărată n-am avut niciodată” # Cancan.ro
Invitată în platoul emisiunii Dan Capatos Show, Catinca Zilahy a vorbit deschis despre relațiile tensionate din familie și despre legătura complicată cu sora ei vitregă, Oana Roman. Discuția a fost directă, cu mărturisiri clare și […]
Acum 4 ore
22:30
Alimentul pe care un neurolog nu-l consumă niciodată. Crește puternic riscul de Alzheimer # Cancan.ro
Alimentația joacă un rol mult mai important în sănătatea creierului decât cred majoritatea oamenilor. Iar unele produse, pe cât de bune par, pe atât sunt de nocive. De exemplu, un produs iubit și consumat frecvent […]
22:20
Insula preferată de români care le va cere turiștilor extras de cont bancar, bilete de întoarcere și itinerarii detaliate. Care e motivul? # Cancan.ro
O insulă exotică tot mai apreciată și căutată de români ca destinație turistică indiferent de anotimp ar putea lua o decizie pentru a-i mai „tria” pe turiștii care îi calcă pragul. Astfel, provincia indoneziană Bali, […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Surpriză: prima vedetă PRO TV care l-a sunat pe Cătălin Măruță când a aflat că rămâne fără emisiune! „Am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine” # Cancan.ro
Cătălin Măruță și fiica lui, Eva, au ajuns față în față în primul podcast moderat de mezina familiei. „Acasă la Măruță” s-a transformat în „Acasă la Eva”, iar primul invitat al copilei a fost chiar […]
22:00
Nu trebuie să treacă nici o zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să se amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care […]
21:50
“Milionarul ascuns”, acuzat că și-a bătut soția și copilul: ”O să vă distrug pe toți! Nu scapi de mine” # Cancan.ro
Milionarul Adrian Polec, unul dintre cei mai discreți jucători din lumea imboiliarelor de lux, se află în mijlocul unui adevărat război familial. CANCAN.RO a aflat că la câteva zile după ce soția sa, Ioana Polec, […]
21:40
Fosta ispită de la Insula Iubirii este în doliu. Tatăl ei a murit, după 7 zile de spitalizare: „Bolile îl măcinau fără ca eu să știu” # Cancan.ro
Doliu pentru fosta ispită de la Insula Iubirii! Tatăl Larisei Mârtan s-a stins din viață, iar aceasta este sfâșiată de durere. De mai bine de o săptămână, bărbatul era internat în spital, în stare gravă. […]
21:30
Cazinourile online sunt în continuă schimbare. Privind cronologia ultimelor două decenii și jumătate, putem observa cum acest domeniu s-a îmbunătățit constant, din dorința de a le oferi jucătorilor o experiență cât mai distractivă și mai […]
21:30
Eva l-a întrebat pe Cătălin Măruță de ce a plecat de la PRO TV și el i-a recunoscut adevărul: „Exact cum îți spuneam” # Cancan.ro
Pentru prima dată de când este gazda propriului podcast, Cătălin Măruță a acceptat să preia rolul de invitat. A fost intervievat de fiica lui, Eva Măruță, interviu în care moderatorul a recunoscut de ce a […]
21:10
Raluca Pastramă, îngropată în datorii! Pepe o stoarce de bani, ANAF o strânge cu ușa, afacerea e în colaps! # Cancan.ro
Certurile dintre Pepe și Raluca Pastramă nu s-au terminat odată cu divorțul din 2021, ci pare să fi intrat într-o nouă etapă explozivă. De această dată, arena conflictului s-a mutat în instanță, iar miza este […]
21:00
Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii după 1 februarie 2026. Vor fi efecte pe termen lung # Cancan.ro
Prima lună din an nu a fost una prea bună, mai ales pentru unele semne zodiacale. Însă, acum lucrurile se tranformă, odată cu un eveniment astrologic important. Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii […]
20:50
Decizie de ultimă oră pentru producătorii români. Începând cu anul viitor, Guvernul va implementa legea prin care fermierii vor fi obligați să achite impozitul pentru următoarele clădiri. Este vorba despre clădirile care sunt utilizate ca […]
Acum 6 ore
20:20
Catinca Zilahy face lumină, după incidentul cu fiica ei din spital: „A avut o criză nasoală și îi era foarte rău” # Cancan.ro
Catinca Zilahy a povestit în detaliu prin ce a trecut fiica ei, Calina, după o criză severă care a dus la intervenția SMURD și, ulterior, la un drum de urgență la Spitalul Municipal. Vedeta a […]
20:10
Teo de la Insula Iubirii, arestat de poliție în Cuba. Angajații de la hotel l-au dat de gol: „Lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință” # Cancan.ro
Vacanța exotică a lui Teo de la Insula Iubirii s-a transformat într-un adevărat coșmar! Fosta ispită supremă de la Antena 1 a mers la relaxare, dar a ajuns la Poliție. A încălcat legea fără să […]
19:50
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să nu fie probleme” # Cancan.ro
Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul morții lui Mario Berinde din Timiș, tânărul de 15 ani ucis de prietenii lui. Mama principalului criminal, un băiat de 13 ani, este acuzată de vecini că ar […]
19:30
Nipah, un virus mortal, pune Asia pe jar! Este panică mare în aeroporturile frecventate de turiștii români care merg în Thailanda # Cancan.ro
Un focar al virusului mortal Nipah în statul Bengalul de Vest din India a stârnit îngrijorare în anumite părți ale Asiei, unele măsuri de screening fiind înăsprite pe aeroporturi. Thailanda a început să efectueze controale […]
19:30
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui” # Cancan.ro
Doliu în lumea muzicală românească! Rapperul Nicolae Onea, fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de doar 44 de ani. Familia și fanii sunt […]
19:20
Alimentul de bază care o să apară în piețe la prețul de 100 de lei. Fermierii români au avut cheltuieli record # Cancan.ro
Roșiile românești vor avea un preț ridicat atunci când vor ajunge în piețe, cel puțin acesta este avertismentul legumicultorilor. Fermierii susțin că acest fapt este influențat de gerul prelungit, care nu ajută deloc. Vremea rece […]
19:10
O nouă tragedie! Tudor Plămădeală, șofer de camion, a avut parte de un sfârșit tragic. Acesta și-a pierdut viața într-un accident grav, produs pe autostrada A44 din Germania. A fost vorba despre o coliziune în […]
19:10
Boala severă pe care Otniela Sandu a ținut-o ascunsă: “E o minune de la Dumnezeu că pot să merg” # Cancan.ro
Puțini știu prin ce a trecut Otniela în copilărie. Vedeta a avut grave probleme de sănătate, nu a mers până la vârsta de 4 ani și a fost pe mâna legendarului medic Alexandru Pesamosca, omul […]
19:10
Categoriile de pensionari din România care primesc 100 lei în plus la pensie, în fiecare lună. De la ce dată + cine se încadrează # Cancan.ro
Anunț important pentru o anumită categorie de pensionari. Românii vulnerabili vor beneficia de un ajutor de 100 de lei pentru plata facturilor, în fiecare lună. Iată despre ce este vorba! În prezent, persoanele vulnerabile și […]
Acum 8 ore
18:30
Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum # Cancan.ro
Principalul suspect în cazul morții lui Mario Berinde, tânărul de 13 ani care ar fi premeditat uciderea prietenului său, a fost scos din spitalul de psihiatrie și dus într-o locație secretă, după ce comunitatea din […]
18:20
Momentul impactului de pe DN6 a fost filmat. Ce greșeală a făcut microbuzul negru care a intrat în TIR # Cancan.ro
Un accident grav a avut loc astăzi, 27 ianuarie, pe DN6 – E70, în județul Timiș. În urma impactului violent, șape persoane și-au pierdut viața. Acum apar noi informații în acest caz. Momentul impactului devastator […]
18:10
Viața la bloc nu e deloc ușoară. Cei care locuiesc în comunitate trebuie să respecte o serie de reguli, altfel orice pas greșit îi poate costa scump. Locatarii trebuie să aibă grijă unde aruncă gunoiul […]
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:50
Criminalul de 13 ani din Cenei are un istoric extrem de violent. Cum a băgat groaza în colegii din echipa lui de fotbal. Antrenorul, siderat total # Cancan.ro
Băiatul de 13 ani – care este principalul autor implicat în uciderea lui Mario Berinde – a făcut parte din echipa de fotbal AS Bobda, perioadă în care a fost extrem de apreciat pentru calitățile […]
17:30
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț # Cancan.ro
Familia lui Mario Berinde este distrusă de durere după tot ce s-a întâmplat. Părinții adolescentului și-au condus fiul pe ultimul drum, cu inimile sfâșiate. Alături de ei a fost comunitatea din Cenei. Mama lui Mario […]
17:20
Angajații din România care au primit câte o mașină cadou: „Prima dată au crezut că e o glumă” # Cancan.ro
Viorel Nichiteanu a decis să își răsplătească angajații pentru munca pe care au depus-o în firma lui, care există pe piață de 20 de ani. El le-a făcut cadou câte o mașină. Primarul comunei Miorcani […]
17:00
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta rezultatul ecuației 11 + 6 = 3. Timpul este nelimitat! Spor la treabă! În domeniul psihologic, […]
16:50
Tzancă Uraganu și-a deschis geanta și a arătat câți bani are în ea: „Asta e, ianuarie-februarie mai slăbuț.” Fanii au sărit cu cadourile instant # Cancan.ro
Tzancă Uraganu a ajuns (la propriu) la fundul sacului. În timp ce se afla în Dubai, manelistul a făcut o aroganță și le-a arătat prietenilor virtuali câți bani are în geantă. După ce s-a afișat […]
16:50
Zodia care își resetează viața pe final de ianuarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Aveați nevoie de acest nou început, ca de aer” # Cancan.ro
Mihai Voropchievici susține că în săptămâna 26 ianuarie–1 februarie multe zodii vor avea un parcurs fabulous. Berbecul nu face excepție. Perioada aceasta vine pentru acest nativ cu multe reușite. După tot efortul depus, se anunță […]
16:50
Legătura neștiută dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan. Vedeta Radio Zu a pus „țara la cale” cu premierul, la restaurant în Oradea # Cancan.ro
Văzută sau nu, legătura dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan datează de mult timp. Realizatorul de televiziune și radio l-a avut pe actual premier invitat în numeroase rânduri în podcast-urile sale, însă legătura celor doi […]
Acum 12 ore
16:30
La 61 de ani, Haddaway este într-o formă impecabilă și se pregătește să revină în România cu un concert care va îmbina hiturile anilor ’90 cu muzica noului său album. Artistul vorbește, în exclusivitate pentru […]
