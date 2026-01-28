Autogolul Mercosur: Cum riscă UE să-și piardă relevanța într-un moment-cheie
SportMedia, 28 ianuarie 2026 02:10
Uniunea Europeană ratează rareori ocazii decisive în geopolitică. Dar exact asta a făcut săptămâna trecută, când Parlamentul European a blocat, practic, acordul comercial cu Mercosur. Este concluzia unei analize publicate de Politico, potrivit căreia amânarea riscă să coste Europa influență, credibilitate și timp într-o lume care nu mai așteaptă. Prin votul de a trimite acordul …
• • •
China urmează sfatul lui Napoleon și nu răspunde la atacurile lui Trump: Nu-ți întrerupe niciodată adversarul când face o greșeală # SportMedia
Președintele american și-a extins strategia tarifară, lansând o serie de avertismente și mișcări politice care afectează interesele Beijingului fără a escalada direct tarifele la bunurile chinezești. Însă analiștii speră că este puțin probabil ca recentele tulburări geopolitice să destrame delicatul armistițiu comercial dintre SUA și China, deoarece Beijingul pare să parieze că amenințările lui Trump …
Țara care a clădit cea mai mare armată din UE a descoperit că a pregătit-o pentru războiul greșit # SportMedia
În timp ce țările europene se grăbesc să-și strângă forțele armate, un stat membru UE și NATO și-a consolidat deja capacitățile. Dar s-a pregătit pentru războiul convențional, nu pentru amenințări hibride precum dronele. După invazia Rusiei în Ucraina în 2022, țările din Europa s-au angajat să urmeze modelul Poloniei. Guvernele au început să facă presiuni …
Gândurile pozitive ar putea stimula sistemul imunitar, arată un studiu care indică o legătură directă între minte și mecanismele naturale de apărare ale organismului. Cercetarea arată că persoanele care au folosit strategii de gândire pozitivă pentru a activa sistemul de recompensă al creierului au avut un răspuns mai bun la vaccinare, producând mai mulți anticorpi …
Menopauza este asociată cu modificări ale structurii creierului asemănătoare celor observate în boala Alzheimer, arată un studiu amplu realizat în Marea Britanie. În studiul realizat pe aproape 125.000 de femei s-a observat și că menopauza a venit nu doar cu schimbări detectabile la nivel cerebral, dar și cu o incidenţă crescută a simptomelor de anxietate, …
Ciorogârla e o comună aflată în vestul Bucureștiului, aproape înghițită de metropolă, situată la doar 10 kilometri de Chiajna. În noaptea de 27 spre 28 ianuarie 2009, acolo a avut loc cea mai spectaculoasă spargere de după 1990, una care a produs teamă, dar și un șoc de proporții în rândul opiniei publice. La acel …
O persoană a fost împușcată, marți dimineața, în statul american Arizona, într-un incident în care a fost implicată Poliția de Frontieră a SUA (U.S. Border Patrol). Incidentul s-a produs în jurul orei 7:30, în sudul comitatului Pima, pe West Arivaca Road, potrivit NBC News. Victima, care nu a fost deocamdată identificată, a fost găsită în …
La 85 de secunde de o catastrofă globală. Ceasul Apocalipsei, mai aproape ca niciodată de miezul nopții # SportMedia
Ceasul Apocalipsei a fost mutat mai aproape de miezul nopții decât oricând până acum, ajungând la 85 de secunde de „ora zero", un prag simbolic care reprezintă o catastrofă globală. Sky News explică ce înseamnă acest indicator și cum funcționează el. Oamenii de știință spun că mutarea ceasului reflectă faptul că omenirea se apropie periculos …
Euro și lira sterlină, la maxime multianuale față de dolar. Investitorii fug de tot ce e american # SportMedia
Euro a urcat, marți, la cel mai ridicat nivel din ultimii peste patru ani în raport cu dolarul american, în timp ce lira sterlină a înregistrat, la rândul ei, o apreciere puternică. Evoluția vine pe fondul îmbunătățirii sentimentului investitorilor față de Europa și Marea Britanie, dar și al temerilor tot mai mari legate de o …
Hipsterul trecut cu vederea. Politico prezintă șansele ca Bucureștiul să devină gazdă pentru noua agenție vamală a UE # SportMedia
UE caută oraş-gazdă pentru viitoarea Agenție Vamală a Uniunii Europene (EUCA) şi în acest context publicația Politico pune Bucureștiul în lumina reflectoarelor ca o opțiune neașteptată și neconvențională. Capitala României concurează cu alte opt oraşe europene pentru a găzdui agenția care va coordona fluxurile uriașe de colete și bunuri care traversează UE, multe provenind din …
Relația comercială România-India: Structura schimburilor – cât de mare e oportunitatea pentru exportatorii români # SportMedia
Încheierea cu succes a negocierilor UE-India pe un acord de liber schimb ce va elimina sau reduce 90% din tarifele vamale indiene oferă României o nouă și imensă piață de desfacere și practic o nouă oportunitate de creștere a exporturilor, după acordul cu Mercosur. Datele comerciale ale României cu India arată că relația comercială este …
Ucraina va semna un acord de pace în 20 de puncte cu SUA. Rusia rămâne pe un alt document # SportMedia
Ucraina este pregătită să semneze un acord de pace în 20 de puncte cu Statele Unite, în cadrul discuțiilor pentru soluționarea conflictului cu Rusia, a declarat Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Potrivit acestuia, documentul central al procesului de pace este bilateral și va fi semnat între SUA și Ucraina, în timp ce americanii vor …
Horoscop zilnic pentru 28 ianuarie 2026.
Votanții AUR din diaspora ar migra spre un partid cu adevărat socialist. În comun, românii din afara țării, care au votat Nicușor Dan și George Simion, au antipatia față de politicieni, consideraţi o clasă aparte. De ce atât de mulți români care locuiesc și lucrează în state occidentale l-au votat la prezidențialele de anul trecut pe …
Maxim istoric pentru acțiunile Hidroelectrica – +14% în cinci luni și capitalizare record # SportMedia
Valoarea acțiunii Hidroelectrica a atins un nou maxim istoric marți, de 138,40 de lei, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societății la Bursa de Valori București, în 12 iulie 2023. La această cotație de preț, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde lei. În perioada 1 septembrie 2025 – 27 ianuarie 2026, acțiunile Hidroelectrica …
Când intri într-un cazino online, ai de ales între sute de sloturi de la zeci de furnizori diferiți. Cu toate acestea, dacă te uiți la ce joacă lumea de fapt, vei observa că anumite nume apar constant: Pragmatic Play, EGT, NetEnt, Play'n GO. De ce gravitează jucătorii spre aceiași furnizori în loc să exploreze tot …
Asociația „În slujba muntelui" a desfășurat, în perioada 23–25 ianuarie 2026, Adunarea Generală anuală, găzduită de Centrul Național de Educație Montană Padina. Evenimentul a reunit 30 de membri și susținători ai organizației, într-un cadru dedicat evaluării activităților din anul precedent și stabilirii obiectivelor pentru 2026. Un moment important al Adunării Generale ISM l-a reprezentat primirea …
Guvernul spaniol va acorda aproximativ 20 de milioane de euro despăgubiri victimelor accidentului feroviar din Adamuz în urma căruia 45 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 150 au fost rănite. Potrivit oficialilor, familiile victimelor decedate vor primi câte 216.000 de euro fiecare, în termen de cel mult trei luni. Suma este compusă din 72.000 …
Italia se revoltă după ce s-a aflat că ICE se ocupă de securitate la Jocurile Olimpice: „E o miliție care ucide. Este clar că nu sunt bineveniți!” # SportMedia
Anunțul că agenți ai mult hulitului serviciu american pentru imigrație și vamă (ICE) vor avea un rol în securitatea Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia a provocat un val de reacții critice, petiții și declarații dure din partea politicienilor și autorităților locale. Primarul orașului Milano a transmis ferm că agenții americani „nu sunt bineveniți", susținând …
Țara care a clădit cea mai mare armată din UE a descoperit că a pregătit-o pentru războiul greșit # SportMedia
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, s-a calificat pentru prima oară în cariera sa în semifinalele turneului Australian Open, după ce l-a învins în trei seturi, 7-5, 6-2, 6-1, pe australianul Alex de Minaur, marți, la Melbourne. Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, care are în palmares șase titluri de Mare Șlem, a …
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl critică aspru pe Ilie Bolojan, după ce premierul a declarat că nu exclude varianta unui guvern minoritar, acuzându-l de inconsecvență și avertizând că România nu poate funcționa pe baza unor decizii politice de tip „vreau sau nu vreau". Într-o postare pe Facebook, al doilea om din PSD afirmă …
Ancheta columbianului-spion scoate la iveală o rețea teroristă cu ramificații în UE. Ce au mai pus la cale sabotorii în alte state # SportMedia
Cazul columbianului prins cum spiona pentru ruşi a deschis o anchetă mai largă în România, Cehia, Polonia şi Lituania. Anchetatorii au stabilit că individul stabilit în Rusia care l-a recrutat pe columbian a mai racolat şi alte persoane pentru a acţiona pe teritoriile mai multor state. Astfel, un alt columbian a fost condamnat în Praga, …
Maia Sandu a cerut Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a Republicii Moldova la structurile blocului comunitar, întrucât – ținând cont de amploarea ingerinței Moscovei în afacerile interne ale ţării, mai ales în alegeri, există pericolul ca statul să fie ocupat de Rusia și să-și piardă libertatea. „Sperăm că UE va lua o decizie …
În Germania se taie ajutoarele sociale pentru românii care nu muncesc destul. Patru orașe au aplicat deja măsuri de deportare # SportMedia
Mai multe orașe din vestul Germaniei au retras anul trecut ajutoarele sociale pentru mai mult de 1.100 de cetățeni din România și Bulgaria și le-au impus obligația de a pleca din ţară, în cadrul unei politici mai dure împotriva așa-numitei „migrații a sărăciei". Orașele Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund și Hagen au decis, în total în 2025, …
Marius Șumdudică, noul antrenor al echipei Al-Okhdood, a fost întrebat dacă îl transferă pe Denis Alibec (35 de ani). Anunțat că poate pleca de la FCSB, Denis Alibec are nevoie de o nouă echipă în perioada următoare, iar Șumudică a fost întrebat dacă îl transferă. În căutare de întăriri pentru a salva Al-Okhdood de la …
Șapte persoane au murit într-un grav accident rutier care a avut loc marți în judeţul Timiş, în care au fost implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism. Cele șapte persoane care au murit sunt şoferul microbuzului şi 6 pasageri ai acestuia. Alte 3 persoane aflate în microbuz sunt …
România, tot mai departe de zona euro. CFA indică politica fiscală drept principal obstacol # SportMedia
Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat semnificativ, în principal din cauza politicilor fiscale din ultimii ani, avertizează președintele Asociația CFA România, Adrian Codirlașu, într-o analiză transmisă de organizație. „Conform anticipațiilor comunității CFA din România, intrarea României în zona euro s-a îndepărtat. Ce a cauzat această evoluție este în special politica fiscală din ultimii ani. …
Gerald Funke, șeful Cartierului General al Comandamentului Întrunit de Sprijin al armatei germane, a avertizat că Rusia ar putea ataca țările NATO în următorii doi-trei ani, Germania fiind în centrul oricărui potențial conflict. Comandamentul pe care îl conduce Funke, creat după reorganizarea majoră de anul trecut a forțelor
Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina, numărul 12 mondial, a expediat-o rapid, în două seturi, 6-1, 6-2, pe Coco Gauff din Statele Unite, în doar 59 de minute de joc, marți, la Melbourne, într-o partidă din sferturile de finală ale turneului Australian Open. Svitolina, în vârstă de 31 de ani, care va reveni în Top … The post Cunoaștem prima semifinală de pe tabloul feminin de la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
Ministerul Finanțelor explică scăderea deficitului la 7,65% din PIB în 2025. Veniturile au crescut cu 15%, investițiile cu 16% # SportMedia
România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, echivalentul a 146,03 miliarde de lei, cu un punct procentual sub nivelul de 8,67% din PIB înregistrat în 2024, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. „Execuţia bugetului general consolidat în anul 2025 reflectă un deficit bugetar de 7,65% din PIB, respectiv 146,03 … The post Ministerul Finanțelor explică scăderea deficitului la 7,65% din PIB în 2025. Veniturile au crescut cu 15%, investițiile cu 16% appeared first on spotmedia.ro.
China urmează sfatul lui Napoleon și nu răspunde la atacurile lui Trump: Nu-ți întrerupe niciodată adversarul când face o greșeală # SportMedia
Arbitrul sârb Nenad Minakovic va conduce meciul dintre FCSB și Fenerbahce Istanbul, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, în ultima etapă a competiției de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenți vor fi Nikola Borovic și Bosko Bozovic, iar al patrulea oficial a fost delegat Milan … The post S-a stabilit arbitrul meciului FCSB – Fenerbahce din Europa League appeared first on spotmedia.ro.
Asumare sau ordonanță de urgență? Premierul explică opțiunile Guvernului pentru reforma administrației și relansarea economiei # SportMedia
Guvernul va decide până la finalul acestei săptămâni modul în care vor fi promovate reforma administrației publice și pachetul de relansare economică. Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat RFI, că Executivul ia în calcul fie angajarea răspunderii în Parlament, fie adoptarea măsurilor prin ordonanțe de urgență. Decizia, amânată cu aproximativ o săptămână Întrebat … The post Asumare sau ordonanță de urgență? Premierul explică opțiunile Guvernului pentru reforma administrației și relansarea economiei appeared first on spotmedia.ro.
Oferta de transfer a FCSB, acceptată: L-au dorit echipe din SUA și Europa, dar a ales campioana # SportMedia
Ofri Arad (27 de ani) a dezvăluit motivul pentru care a acceptat oferta de transfer a FCSB. Deși a avut alte oportunități de transfer, în zone mai importante din punct de vedere financiar, Arad a ales să semneze cu FCSB. Campioana României l-a convins să-și pună semnătura pe un contract, el fiind liber după plecarea … The post Oferta de transfer a FCSB, acceptată: L-au dorit echipe din SUA și Europa, dar a ales campioana appeared first on spotmedia.ro.
Locuitorii unui sat din Carpați, enervați de turiștii care „se uită neinvitați în casele lor”. Cer retragerea statului UNESCO # SportMedia
Un mic sat din Slovacia dorește să renunțe la statutul de Patrimoniu Mondial UNESCO din cauza numărului mare de turiști care au transformat locul „într-un muzeu în aer liber mort”. Locuitorii din Vlkolínec, un sat izolat din Slovacia, spun că s-au săturat de turiștii curioși, relatează BILD. Aceștia sunt obosiți de turiștii care le traversează … The post Locuitorii unui sat din Carpați, enervați de turiștii care „se uită neinvitați în casele lor”. Cer retragerea statului UNESCO appeared first on spotmedia.ro.
Rosé-ul are o reputație interesantă, pentru unii e băutura verii, pentru alții „vinul acela roz care merge super rece”. Adevărul e pe undeva la mijloc și, ca la multe lucruri populare, diferența dintre un rosé bun și unul slab nu e deloc mică. Partea bună este că n-ai nevoie de cursuri de somelier, vocabular pompos … The post 3 lucruri simple care îți spun dacă rosé-ul din pahar e ok sau nu appeared first on spotmedia.ro.
Franța se opune unui demers susținut de mai multe state membre ale Uniunii Europene care ar facilita achiziția de armament britanic pentru Ucraina, inclusiv rachete de croazieră Storm Shadow. Parisul insistă ca fondurile europene destinate Kievului să fie cheltuite în interiorul UE, chiar dacă acest lucru riscă să limiteze opțiunile militare ale Ucrainei, arată The … The post De ce se opune Franța ca Ucraina să cumpere arme britanice cu bani europeni appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan, despre varianta unui guvern minoritar: Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri în perioada următoare # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți dimineață, că nu exclude varianta unui guvern minoritar, în contextul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare și a atacurilor din partea PSD. Bolojan a subliniat, într-o intervenție la RFI, că a încercat în toată această perioadă să nu potențeze conflictele și să se concentreze pe rezolvarea problemelor … The post Bolojan, despre varianta unui guvern minoritar: Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri în perioada următoare appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu (45 de ani) și-a dat acordul pentru un transfer la Inter, liderul din Serie A. Presa din Italia anunță că Inter are șanse mari de a-l readuce pe Andre Onana (29 de ani), portar pe care l-a cedat la Manchester United în 2023. După ce n-a reușit să se impună pe Old Trafford, … The post Cristi Chivu și-a dat acordul pentru un transfer la Inter appeared first on spotmedia.ro.
Maia Morgenstern, Marius Manole, Carmen Tănase, Constantin Cotimanis, pe scenele din București și Cluj la mijloc de februarie # SportMedia
„O noapte furtunoasă”, „Fă-mi loc!” și „Arta și năvodu’ ei… de viață!”, trei spectacole de teatru ce îi aduc în fața publicului nume precum Maia Morgenstern, Marius Manole, Carmen Tănase, Constantin Cotimanis, Tania Popa la mijloc de februarie pe scenele din București, Constanța și Cluj. „O noapte furtunoasă” Una dintre cele mai îndrăgite comedii ale … The post Maia Morgenstern, Marius Manole, Carmen Tănase, Constantin Cotimanis, pe scenele din București și Cluj la mijloc de februarie appeared first on spotmedia.ro.
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial major, după aproape două decenii de negocieri fragmentate, a anunțat marți premierul indian Narendra Modi. În contextul relațiilor tot mai impredictibile cu Statele Unite, cele două părți caută să își consolideze parteneriatele economice și să reducă dependențele strategice. Acordul va deschide piața Indiei – cea mai … The post India și UE bat palma pe un acord comercial istoric, după 20 de ani de negocieri appeared first on spotmedia.ro.
Muzeul Național al Țăranului Român invită publicul la vernisajul expoziției ÎNTÂLNIRI MIRABILE, care va avea loc duminică, 1 februarie, la ora 13:30, în Sala Noua Galerie. La eveniment va prezenta dr. Virgil Ștefan Nițulescu, manager MNȚR. Expoziția aduce împreună trei universuri artistice distincte, aflate într-un dialog al formelor, sunetelor și simbolurilor. Artista plastică Viorica Iacob … The post Întâlniri mirabile-expoziție la Muzeul Țăranului Român appeared first on spotmedia.ro.
96% dintre negocierile din 2025 s-au încheiat cu împăcarea părților, într-un timp mediu de doar 13 zile # SportMedia
Negocierile dintre consumatori și bănci au atins anul trecut cel mai mare procent de acceptare a soluțiilor propuse de conciliatorii Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). În 96% dintre cererile trimise de consumatori și acceptate de bănci, problemele semnalate au fost rezolvate, iar părțile s-au înțeles amiabil, în afara instanțelor de … The post 96% dintre negocierile din 2025 s-au încheiat cu împăcarea părților, într-un timp mediu de doar 13 zile appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan respinge impozitarea progresivă, dar apără Mercosur: Este o decizie bună pentru România # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România nu este pregătită, în acest moment, pentru introducerea impozitării progresive, o reformă care ar necesita modificări ample ale sistemelor fiscale. În același timp, șeful Guvernului reafirmă sprijinul ferm al României pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, pe care îl consideră o decizie strategică pentru economia europeană și, … The post Bolojan respinge impozitarea progresivă, dar apără Mercosur: Este o decizie bună pentru România appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1434 SUA cer Ucrainei să dea Rusiei tot Donbasul. „Roi” de drone în Odesa, 80% din Harkov nu are curent. Gherasimov s-a dus pe front. Obiectivul armatei ucrainene # SportMedia
În ziua 1434 aflăm că Statele Unite vor acorda eventuale garanții de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas către Rusia. În timp ce diplomația americană pare să se alinieze cu cea rusă, Moscova își continuă atacurile aeriene asupra Ucrainei, căutând să-și întărească poziția la negocierile … The post Ziua 1434 SUA cer Ucrainei să dea Rusiei tot Donbasul. „Roi” de drone în Odesa, 80% din Harkov nu are curent. Gherasimov s-a dus pe front. Obiectivul armatei ucrainene appeared first on spotmedia.ro.
Minciună deconspirată: o instanță rusă recunoaște „din greșeală” scufundarea crucișătorului Moskva de către Ucraina # SportMedia
După aproape patru ani de negări oficiale, Rusia a admis pentru prima dată că nava sa-amiral din Marea Neagră, crucișătorul purtător de rachete Moskva, a fost scufundată de o rachetă ucraineană. Recunoașterea nu a venit însă printr-o declarație asumată, ci „din greșeală”, într-un document al unei instanțe militare din Moscova, care a fost apoi șters … The post Minciună deconspirată: o instanță rusă recunoaște „din greșeală” scufundarea crucișătorului Moskva de către Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a luat decizia finală în privința viitorului lui Dennis Politic (25 de ani). Adus de la Dinamo, Politic n-a reușit să se impună și a primit o ofertă de ultim moment pentru a pleca în Grecia, la Panetolikos, sub formă de împrumut. Deși au existat negocieri pentru posibila despărțire, Politic va rămâne, în cele … The post FCSB a luat decizia finală în privința lui Dennis Politic după ultima ofertă primită appeared first on spotmedia.ro.
Semnătura lui Radu Drăgușin (23 de ani) e la mare căutare în ultimele zile ale parioadei de transferuri. Fundașul român vrea să plece de la Tottenham în căutare de minute care să-l readucă în ritm de competiție, iar mai multe echipe sunt interesate să-l transfere. Serie A este campionatul unde cele mai multe echipe îl … The post Echipa nouă în cursa pentru transferul lui Radu Drăgușin: Fundașul e dorit în Spania appeared first on spotmedia.ro.
