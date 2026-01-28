Adrian Mutu nu i-ar spune “nu” FCSB-ului. Gigi Becali, motivul pentru care dă înapoi: “Eu n-aș accepta”
Antena Sport, 28 ianuarie 2026 08:20
Adrian Mutu a fost în ultimele zile asociat cu o posibilă venire la FCSB în vară în locul lui Elias Charalambous, în contextul în care cipriotul este momentan departe de îndeplinirea obiectivelor sale. Totuși, "Briliantul" a dezvăluit că nu ar veni la formația roș-albastră în contextul actual, în care Gigi Becali decide totul la club,
• • •
Acum 30 minute
08:20
Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid! Românul, văzut ca un posibil înlocuitor pentru Arbeloa # Antena Sport
Antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani) a impresionat până acum la Inter, iar Real Madrid îl ia în calcul pentru înlocuirea lui Alvaro Arbeloa (43 de ani), în vară. După 22 de etape în Serie A, Inter e lider, cu 52 de puncte, fiind urmată, la 5 puncte în spate, de marea rivală, AC
08:20
Adrian Mutu nu i-ar spune “nu” FCSB-ului. Gigi Becali, motivul pentru care dă înapoi: “Eu n-aș accepta” # Antena Sport
Acum 12 ore
00:10
Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” # Antena Sport
Adrian Mutu (47 de ani) e de părere că FCSB nu a arătat niciodată mai rău ca acum. După pauza de iarnă, FCSB a pierdut toate meciurile, 0-1 cu FC Argeş, 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League şi 1-4 cu CFR Cluj, în campionat. În urma înfrângerii de la Zagreb campioana mai poate prinde
00:00
Ungaria, surpriză de proporţii la European! Favorita grupei riscă ratarea semifinalelor # Antena Sport
După înfrângerea cu Islanda, 27-35, Suedia s-a încurcat şi cu Ungaria. Ungaria a produs o surpriză uriaşă, reuşind un rezultat de egalitate, 32-32. Înaintea ultimei runde, 4 echipe din grupa Ungariei pot reuşi să se califice în semifinale: Croaţia, Islanda, Suedia şi Slovenia. Suedia – Ungaria 32-32. Mari favoriţi ai grupei, suedezii riscă să rateze
27 ianuarie 2026
23:30
O altă tragedie la PAOK! Un fan a murit când a auzit de accidentul teribil din România # Antena Sport
Tragedia petrecută marți în județul Timiș lasă urme adânci în inimile grecilor. Șapte fani care făceau deplasarea în Franța pentru a vedea meciul cu Lyon și-au pierdut viața, în urma unui tragic accident rutier. Veștile venite din România nu au fost primite deloc bine de una dintre cunoștințele celor care au pierit. Presa elenă anunță
23:30
Cum i-a numit Jose Mourinho pe Cristi Chivu şi Arbeloa, după ce s-a înţeles că i-a atacat! # Antena Sport
Jose Mourinho (63 de ani) a lămurit subiectul presupusului său atac la adresa foştilor săi elevi, Cristi Chivu (45 de ani) şi Alvaro Arbeloa (43 de ani). Mourinho a declarat că nu înţelege cum echipele mari aleg să pună antrenori tehnicieni fără experienţă. Mourinho a explicat că nu a făcut referire la Chivu şi Arbeloa.
23:00
Mesajul premierului Ilie Bolojan după tragedia din România, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK! # Antena Sport
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi seară, condoleanţe familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa în accidentul rutier produs în judeţul Timiş, unde un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic s-a izbit de un TIR. "Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie", a afirmat Bolojan. "În numele
22:50
Gigi Becali a alcătuit echipa de titlu a FCSB-ului! Jucătorii pe care mizează patronul roș-albaștrilor # Antena Sport
FCSB este departe de formația care cucerea campionatul la pas în ultimele două sezoane, gruparea roș-albastră nefiind în prezent sigură nici măcar de locul de play-off. Chiar și așa, patronul Gigi Becali este în continuare încrezător în jucătorii săi și visează la câștigarea unui nou titlu, după ședința de la baza campioanei României. Marea surpriză
22:40
Verdictul specialistului după faza penalty-ului din care Rapid a egalat-o pe UTA, ulterior învingând-o! # Antena Sport
Fostul arbitru Marius Avram (46 de ani) a analizat faza penalty-ului care i-a adus egalarea Rapidului cu UTA. Dobre a transformat penalty-ul în minutul 43, ulterior Rapidul obţinând victoria cu golul lui Bolgado, din minutul 79, după un corner executat de Olimpiu Moruţan. Marius Avram e de părere că Sebastian Colţescu (48 de ani) nu
22:30
CFR Cluj a produs o surpriză mare în ultima etapă a Ligii 1, reușind să se impună clar pe Arena Națională contra celor de la FCSB. Ardelenii au încasat gol după doar două minute, dar au revenit în meci și au marcat de patru ori în poarta lui Târnovanu. Chiar și așa, tehnicianul „feroviarilor" nu
21:50
Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România # Antena Sport
Clubul PAOK este în doliu, după tragedia petrecută pe raza județului Timiș. Mai mulți suporteri greci și-au pierdut viața într-un accident devastator, în timp ce mergeau spre Franța, acolo unde aveau să își susțină favoriții la partida cu Lyon. Incidentul a făcut rapid înconjurul internetului, iar formația din Superliga Greciei a luat mai multe măsuri
21:50
OFICIAL | Brazilianul Talisson, prezentat de Rapid! Ultimul transfer al iernii pentru giuleşteni # Antena Sport
Rapid a anunţat oficial, pe conturile de socializare, transferul brazilianului Talisson. Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, preciza că Talisson este ultimul jucător transferat de Rapid în această iarnă. Rapid a publicat şi o primă declaraţie a lui Talisson după ce a semnat contractul cu Rapid. Talisson a semnat cu Rapid "Talisson este Rapidist! Rapid
21:40
Laszlo Dioszegi s-a revoltat, după ce echipa lui a pierdut la masa verde: “Nu ne veţi descuraja” # Antena Sport
Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, s-a arătat revoltat după decizia Comisiei de Recurs, care a respins apelul formaţiei covăsnene după ce aceasta a pierdut la masa verde partida cu Chindia Târgovişte. În prima etapă a sezonului de Liga a 2-a, Sepsi a făcut 1-1 cu Chindia, dar a fost sancţionată cu pierderea meciului la masa
21:00
PAOK, mesaj emoţionant după decesul fanilor săi în accidentul din Timiş: “Tristeţea te frânge. Niciodată din nou” # Antena Sport
Clubul PAOK Salonic a postat un mesaj emoţionant în social media, după moartea a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu într-un accident rutier în Timiş. Gruparea greacă a subliniat că va face tot posibilul pentru ca fanii răniţi să beneficieze de cea mai bună îngrijire medicală şi să se întoarcă acasă cât mai repede.
21:00
Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu cu cine voi juca la București” # Antena Sport
FCSB – Fenerbahce este capul de afiș al zilei de joi din UEFA Europa League, acesta fiind ultimul meci din faza principală a competiției pe care îl va juca formația antrenată de Elias Charalambous. Tehnicianul grupării din Turcia a vorbit în presa locală despre numeroasele probleme de lot cu care se confruntă, precizând că îi
20:50
Jurnal Antena Sport | Turcii promit să facă legea pe Arena Naţională la meciul cu FCSB # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Turcii promit să facă legea pe Arena Naţională la meciul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Jucătorul naţionalei de tenis îşi ia cărţile cu el, în deplasarea pentru Cupa Davis # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Jucătorul naţionalei de tenis îşi ia cărţile cu el, în deplasarea pentru Cupa Davis appeared first on Antena Sport.
20:30
Olimpiu Moruțan a debutat luni seară în tricoul celor de la Rapid, în victoria obținută de giuleșteni cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la UTA. Mijlocașul român a schimbat complet fața jocului, într-un moment dificil pentru alb-vișinii. Evoluția noului transfer de la Rapid i-a impresionat pe mulți oameni de fotbal din țară, unul
20:20
Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: “O tragedie imensă” # Antena Sport
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după accidentul teribil din judeţul Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar alţi 3 au fost răniţi. Răzvan Lucescu, ce a cucerit două titluri cu PAOK şi două Cupe ale Greciei, a transmis că echipa pe care o antrenează
20:10
“Am văzut un om ieşind pe picioarele lui” Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK! # Antena Sport
Martori ai accidentului teribil din Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa, iar alţi 3 au fost răniţi, au povestit ce s-a întâmplat înainte şi după coliziunea devastatoare. Un martor a dezvăluit că şoferul microbuzului, decedat şi el în accident, făcea "S-uri", căutând să depăşească înainte de a intra pe contrasens
Acum 24 ore
19:40
Omagiu pentru fanii greci decedaţi în accidentul teribil din Timiş la meciul Lyon – PAOK din Europa League # Antena Sport
Clubul Olympique Lyon a anunţat că la meciul cu PAOK Salonic de joi, din Liga Europa, va fi adus un omagiu suporterilor greci decedaţi în judeţul Timiş. „Olympique Lyonnais prezintă sincere condoleanţe clubului PAOK în urma dispariţiei tragice a mai multor suporteri ai acestuia într-un accident rutier marţi. Toate gândurile noastre se îndreaptă şi către
19:30
Universitatea Cluj și-a adus jucător de Champions League! Cine este fotbalistul care ajunge la „șepcile roșii” # Antena Sport
Universitatea Cluj este decisă să lupte până în pânzele albe pentru a prinde un loc de play-off, iar pentru asta, cei din conducerea clubului au bătut palma cu un jucător care a evoluat în actuala ediție de UEFA Champions League. Este vorba despre Jug Stanojev, cel care urmează să își rezilieze contractul cu cei de
19:10
UEFA a decis! Ce se întâmplă cu meciul Lyon – PAOK, după accidentul soldat cu 7 fani morți ai grecilor # Antena Sport
Ziua de marți a fost marcată de tragedia din județul Timiș, acolo unde șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața, după un accident rutier devastator, între un microbuz și un autocamion. Aceștia făceau deplasarea în Franța pentru partida cu Lyon, din UEFA Europa League, iar oficialii grecilor au încercat să solicite amânarea disputei din
19:00
Reacţia premierului Greciei după accidentul teribil din România, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa! # Antena Sport
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că Guvernul său şi ambasada elenă colaborează cu autorităţile române, după tragedia de la Timiş, unde şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi. "Am fost profund şocat să aflu despre tragicul accident din România, care a curmat viaţa a şapte tineri
18:40
Salariul uluitor pe care îl încasează înlocuitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Ce bonus a primit la semnătură # Antena Sport
Pierderea lui Louis Munteanu a fost una mare pentru CFR Cluj, chiar dacă evoluțiile atacantului din acest sezon nu erau la același nivel ca cele din stagiunea precedentă. Chiar și așa, fotbalistul a adus o sumă impresionantă în conturile clubului, iar conducerea l-a înlocuit cu un jucător venit gratis, al cărui CV nu era unul
18:30
Ultraşii echipelor mari din România îi sar în ajutor lui PAOK după tragedia cumplită! Cum vor să se implice # Antena Sport
Echipele mari din România şi-au oferit sprijinul necondiţionat pentru PAOK. 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu şi-au pierdut viaţa într-un accident cumplit produs în România. 7 morţi şi 3 răniţi grav este bilanţul provizoriu al tragediei din România. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost
18:20
Reacţia lui Gigi Becali după ce Peluza Nord a decis să nu o mai susţină pe FCSB la următoarele meciuri # Antena Sport
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a reacţionat după ce liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, a anunţat că ultraşii nu vor mai susţine campioana la următoarele meciuri. Peluza Nord a părăsit Arena Naţională mai devreme, la derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj. Campioana a fost învinsă cu un scor umilitor, 4-1 pentru CFR,
18:20
Jucătorul FCSB-ului, făcut praf de presa străină, după umilința cu CFR Cluj: „O rușine absolută” # Antena Sport
FCSB a suferit un eșec umilitor pe Arena Națională în fața celor de la CFR Cluj, acesta fiind și meciul de debut al lui Andre Duarte, fotbalist care a semnat cu gruparea roș-albastră după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest. Evoluția noului stoper al campioanei României a fost comentată de presa maghiară, care l-a făcut
17:50
Prima decizie luată de PAOK, după accidentul tragic din România în care 7 fani și-au pierdut viața # Antena Sport
Tragedie pe străzile din România, după ce un accident teribil s-a soldat cu șapte morți. Din informațiile apărute în presă, un microbuz ce transporta suporterii lui PAOK pe ruta Grecia – Franța a intrat pe contrasens și s-a lovit frontal de un autocamion. Șase cetățeni greci au murit pe loc, iar un al șaptelea a
17:40
Mesajul patronului lui PAOK, Ivan Savvidis, după tragedia din România în care 7 fani ai echipei sale au decedat! # Antena Sport
Patronul lui PAOK, Ivan Savvidis (66 de ani), a transmis un comunicat pe toate conturile de socializare ale echipei sale, după tragedia din România. În urma unui accident rutier cumplit petrecut în România, 7 fani ai lui PAOK, care se aflau într-un microbuz, au decedat. Suporterii lui PAOK se deplasau pe ruta Grecia – Franţa,
17:30
1. Ofertă refuzată de Becali Gigi Becali a anunţat că o echipă din Grecia a vrut să îl împrumute pe Dennis Politic, dar patronul FCSB-ului nici nu a vrut să audă: "Lasă, să stea la mine", a declarat Becali. 2. Punctele slabe ale Turciei Edi Iordănescu a numit punctele slabe ale Turciei, înaintea barajului cu
17:30
Adrian Șut a fost rezervă marți în disputa dintre Al Ittihad Kalba și Al-Ain, dar a fost introdus pe teren în repriza secundă, la scorul de 2-1 în favoarea echipei sale. Mijlocașul plecat în această iarnă de la campioana FCSB a primit cartonașul galben la doar 60 de secunde de la intrarea pe teren, dar […] The post Nota primită de Adrian Șut, după cele 14 minute jucate în Al Ittihad Kalba – Al-Ain appeared first on Antena Sport.
17:20
Coșmar pentru Marius Ștefănescu! Ce se întâmplă cu fotbalistul pus pe liber de Konyaspor # Antena Sport
Marius Ștefănescu traversează o situație de coșmar în Turcia, după ce a fost pus pe liber de cei de la Konyaspor. Fotbalistul plecat la începutul sezonului de la FCSB trece printr-un moment similar ca Vladislav Blănuță, blocat în prezent la Kiev. Deși are pe masă o ofertă de la o echipă dintr-o ligă inferioară, regulamentul […] The post Coșmar pentru Marius Ștefănescu! Ce se întâmplă cu fotbalistul pus pe liber de Konyaspor appeared first on Antena Sport.
17:20
Lovitura de milioane de euro pe care au dat-o în străinătate patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl # Antena Sport
Patronii Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl, au achiziţionat în Elveţia, în localitatea Flims, în care deţin şi un hotel de lux, o arenă de curling pe care o vor demola. Investiţia a fost de 4 milioane de franci elveţieni (circa 4.35 milioane de euro). În localitatea Flims, Dragoş şi Adrian Pavăl deţin hotelul […] The post Lovitura de milioane de euro pe care au dat-o în străinătate patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl appeared first on Antena Sport.
16:50
Prima ipoteză în cazul accidentului din România, în care 7 fani ai lui PAOK au murit! Posibila cauză a tragediei # Antena Sport
Expertul în conducere defensivă Titi Aur a reacţionat după accidentul teribil din România, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa. Suporterii se deplasau pe ruta Grecia – Franţa pentru meciul pe care PAOK îl are de disputat joi, în Europa League, cu Olympique Lyon. Titi Aur a subliniat că vinovat pentru producerea […] The post Prima ipoteză în cazul accidentului din România, în care 7 fani ai lui PAOK au murit! Posibila cauză a tragediei appeared first on Antena Sport.
16:30
Prima reacţie a clubului PAOK după ce 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au murit într-un accident în România! # Antena Sport
PAOK a oferit o primă reacţie după accidentul teribil din România, în care 7 fani ai echipei din Grecia şi-au pierdut viaţa. Aceştia erau suporteri care se deplasau pe ruta Grecia – Franţa pentru meciul din Europa League pe care PAOK îl va susţine cu Lyon. PAOK a făcut apel la calm şi responsabilitate după […] The post Prima reacţie a clubului PAOK după ce 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au murit într-un accident în România! appeared first on Antena Sport.
16:30
Interes din Turcia pentru jucătorul FCSB-ului! Cota de piață este de 3 milioane de euro # Antena Sport
FCSB are un sezon de coșmar și tremură din temelii pentru prezența în play-off. Campioana României poate rămâne și fără unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele două sezoane. Siyabonga Ngezana este pe radarul unei echipe din Turcia, care și-ar fi manifestat interesu pentru stoperul sud-african cotat la 3 milioane de euro. Siyabonga Ngezana, […] The post Interes din Turcia pentru jucătorul FCSB-ului! Cota de piață este de 3 milioane de euro appeared first on Antena Sport.
16:20
Dinamo București se mută de pe Arena Națională și va primi vineri vizita celor de la Petrolul Ploiești, pe stadionul Arcul de Triumf. Matteo Duțu este ultimul transfer realizat de „câini”, fotbalistul fiind venit de la AC Milan. Andrei Nicolescu a vorbit despre situația acestuia și a explicat când ar putea debuta sub comanda antrenorului […] The post Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează Matteo Duțu la Dinamo appeared first on Antena Sport.
16:10
„Spion al Securității!” Presa internațională, șocată după demascarea lui Ștefan Kovacs: „Fața ocultă a legendei” # Antena Sport
Ștefan Kovacs, câștigător a două Cupe ale Campionilor cu Ajax, este considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului mondial. Născut la Timișoara, Kovacs a desăvârșit fotbalul total jucat de olandezi în anii ‘70 și l-a antrenat pe marele Johan Cruyff. La mai bine de 30 de ani de la moartea lui Kovacs, […] The post „Spion al Securității!” Presa internațională, șocată după demascarea lui Ștefan Kovacs: „Fața ocultă a legendei” appeared first on Antena Sport.
16:00
“Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România # Antena Sport
Presa din Grecia a reacţionat după ce elenii au aflat că 7 fani ai lui PAOK au murit, în urma unui accident rutier groaznic. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1, în momentul în care autovehiculul în care se aflau a intrat pe sensul opus şi s-a izbit de un tir. “Şocant! […] The post “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România appeared first on Antena Sport.
15:40
Dramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi # Antena Sport
Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1, aşa cum notează şi observatornews.ro. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea […] The post Dramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi appeared first on Antena Sport.
14:50
Edi Iordănescu a dezvăluit cum poate câştiga România în Turcia: “Trebuie speculat la maximum!” # Antena Sport
Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, a vorbit despre meciul pe care tricolorii îl vor disputa pe 26 martie, la Istanbul. Jucătorii lui Mircea Lucescu vor întâlni Turcia, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. În cazul în care România se va impune, atunci va juca meciul decisiv împotriva câştigătoarei duelului Slovacia – […] The post Edi Iordănescu a dezvăluit cum poate câştiga România în Turcia: “Trebuie speculat la maximum!” appeared first on Antena Sport.
14:50
Ce a făcut Coco Gauff în drumul spre vestiar, când nu ştia că e filmată. “Nu trebuia să apară imaginile” # Antena Sport
Învinsă marţi de ucraineanca Elina Svitolina în sferturile de finală ale Australian Open, Coco Gauff şi-a spart racheta pe culoarele Rod Laver Arena la finalul meciului. La finalul meciului pierdut în faţa Elinei Svitolina, scor 1-6, 2-6, Gaiff a ieşit de pe teren cu o expresie foarte serioasă şi a făcut tot posibilul să-şi stăpânească […] The post Ce a făcut Coco Gauff în drumul spre vestiar, când nu ştia că e filmată. “Nu trebuia să apară imaginile” appeared first on Antena Sport.
14:40
Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat # Antena Sport
Sabin Ilie (50 de ani) a avut o viaţa tumultoasă şi a fost foarte aproape să rateze cariera de fotbalist. Când avea 17 ani, fratele lui Adi Ilie a ales să renunţe la fotbal şi să plece în Ungaria, pe un drum periculos. Chiar dacă Sabin a negat, Adi Ilie a dezvăluit cu 2 ani […] The post Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat appeared first on Antena Sport.
14:10
Carlos Alcaraz a spart gheaţa! Spaniolul s-a calificat pentru prima oară în semifinalele Australian Open # Antena Sport
Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinalele Australian Open 2026. Campion la celelalte turnee de Grand Slam de câte două ori, spaniolul a ajuns în premieră în careul de aşi de la Melbourne, după ce l-a învins pe favoritul publicului, Alex De Minaur, 7-5, 6-2, 6-1, după 2 ore şi 25 de minute de joc. Aceasta […] The post Carlos Alcaraz a spart gheaţa! Spaniolul s-a calificat pentru prima oară în semifinalele Australian Open appeared first on Antena Sport.
13:50
Nu toți eroii poartă mănuși: „Un fenomen!” A apărat cu mâinile goale și a adus trofeul echipei sale # Antena Sport
Coquimbo Unido a câștigat în premieră Supercupa statului Chile, după o finală dramatică împotriva lui Universidad Católica. La Viña del Mar, Coquimbo s-a impus cu 8-7 la loviturile de departajare, asta după ce scorul fusese 0-0 la capătul a 120 de minute. Eroul finalei a fost Diego „Mono” Sánchez, portarul de 38 de ani al […] The post Nu toți eroii poartă mănuși: „Un fenomen!” A apărat cu mâinile goale și a adus trofeul echipei sale appeared first on Antena Sport.
13:10
Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că FCSB a avut o ofertă din Grecia, pentru Dennis Politic (25 de ani). Elenii au vrut să îl împrumute pe jucătorul venit de la Dinamo, cărui i-ar fi plătit salariul. Finanţatorul roş-albaştrilor nici nu a vrut să audă de o plecare a atacantului cotat la 1.2 milioane de euro, pe […] The post Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” appeared first on Antena Sport.
13:10
Gigi Becali a dat verdictul, după revenirea lui Olimpiu Moruţan: “Dumnezeu va face dreptate!” Ce şanse îi dă Rapidului la titlu # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în Liga 1. Internaţionalul român a semnat cu Rapid şi a debutat în tricoul giuleştenilor luni seară, în meciul cu UTA, câştigat de echipa lui Costel Gâlcă cu 2-1. Moruţan a intrat în ultima jumătate de oră de joc, el nefiind […] The post Gigi Becali a dat verdictul, după revenirea lui Olimpiu Moruţan: “Dumnezeu va face dreptate!” Ce şanse îi dă Rapidului la titlu appeared first on Antena Sport.
12:40
Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls # Antena Sport
Los Angeles Lakers, cu starul sloven Luka Doncic în mare formă, s-a impus pe parchetul lui Chicago Bulls, cu 129-118, luni seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP. Doncic şi-a trecut în cont 46 de puncte în 38 de minute, pentru a-i permite lui Lakers să întrerupă seria de patru […] The post Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls appeared first on Antena Sport.
12:20
Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit la adresa lui Cristi Balaj: “Am mai văzut șmecheriți din ăștia” # Antena Sport
Mihai Stoica nu a trecut peste bucuria celor de la CFR Cluj, care au câştigat cu 4-1 meciul de pe Arena Naţională cu FCSB. Oficialii formaţiei din Gruia au făcut hora bucuriei chiar la lojă, ironizând astfel jucătorii de la FCSB, care preferă să se bucure astfel atunci când marchează. Alături de Marius Bilaşco şi […] The post Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit la adresa lui Cristi Balaj: “Am mai văzut șmecheriți din ăștia” appeared first on Antena Sport.
