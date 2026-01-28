Adrian Mutu nu i-ar spune “nu” FCSB-ului. Gigi Becali, motivul pentru care dă înapoi: “Eu n-aș accepta”

12:20

Mihai Stoica nu a trecut peste bucuria celor de la CFR Cluj, care au câştigat cu 4-1 meciul de pe Arena Naţională cu FCSB. Oficialii formaţiei din Gruia au făcut hora bucuriei chiar la lojă, ironizând astfel jucătorii de la FCSB, care preferă să se bucure astfel atunci când marchează. Alături de Marius Bilaşco şi […]