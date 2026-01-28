Seminarul Teologic din Iași a marcat 30 de ani de la reînființare printr-un simpozion național
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași a aniversat 30 de ani de la reînființare. Momentul a fost marcat marți, prin organizarea Simpozionului Național „Teologie și cultură”. Ajuns la ceea de a treia ediție, simpozionul a a avut ca temă „Seminariile teologice – făclii de credință și de cunoaștere”. La eveniment au fost…
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Cum poți ajuta la edificarea Catedralei Naționale? Donează 3,5% din impozitul pe venit prin Formularul 230 Persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în 2025 pot redirecționa 3,5 % din…
Calendar Ortodox 28 ianuarie Sfântul Cuvios Efrem Sirul Sfântul Cuviosul Efrem Sirul s-a născut în anul 306 în cetatea Nisibe din Mesopotamia, aflată sub conducere romană. Efrem a crescut într-o familie cu părinţi păgâni, tatăl său fiind preot al zeiţei Abizal. Învăţătura creştină el o va primi prin intermediul Sfântului Iacov, binecunoscutul episcop de Nisibe, care…
Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a hirotonit duminică doi clerici la Parohia „Buna Vestire” din München. Diaconul Julian Dettling, de origine germană, a primit hirotonia în treapta de preot, iar teologul Cătălin Ispas a fost hirotonit diacon, ambii pe seama parohiei bavareze. La Sfânta Liturghie au participat părintele paroh Alexandru…
PS Andrei: Zaheu l-a primit cu bucurie pe Fiul lui Dumnezeu, iar ceea ce a urmat a fost o adevărată convertire a conștiinței # Basilica.ro
„Zaheu l-a primit cu bucurie pe Fiul lui Dumnezeu, iar ceea ce a urmat a fost o adevărată convertire a conștiinței”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Andrei. Episcopul Covasnei și Harghitei a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae. De la păcat la pocăință…
45 de ani de slujire în Țările de Jos: Parohia „Sf. Grigorie Teologul” la ceas aniversar # Basilica.ro
Parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, prima parohie ortodoxă românească din Țările de Jos, și-a sărbătorit ocrotitorul și a aniversat duminică 45 de ani de la înființare. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, împreună cu părintele paroh Ioan Dură şi părintele Laurent Van Damme de…
Membrii comunității persoanelor cu deficiențe de auz din Argeș au participat la o activitate dedicată Anului omagial 2026 # Basilica.ro
Parohia Mavrodolu din Pitești a devenit luni locul de întâlnire al comunității persoanelor cu deficiențe de auz din județul Argeș. Hipoacuzicii au luat parte la o activitate dedicată mamelor și bunicelor din comunitate. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată în limbajul mimico-gestual. Manifestarea a evidențiat modul în care femeile oferă o mărturie de statornicie…
Duminica lui Zaheu la Mănăstirea Comana: Episcopul Ambrozie al Giurgiului a hirotonit un ierodiacon # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a hirotonit duminică un ierodiacon pe seama Mănăstirii Comana. Ierarhul a explicat cum Zaheu vameșul este modelul omului pierdut pe care Hristos a venit să îl mântuiască. „Mântuitorul Iisus Hristos vine în Ierihon, în orașul biblic, cel mai vechi oraș din lume, să caute și să mântuiască pe cel pierdut.…
Lansare de carte la Facultatea de Teologie din București: Nu ar trebui să lipsească din bibliotecile teologilor # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit luni seară lansarea lucrării „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, în două volume. Manifestarea a reunit profesori, studenți, masteranzi și doctoranzi teologi, dar și angajați ai Administrației patriarhale și eparhiale. Evenimentul a fost deschis de pr. lect. Cosmin Pricop, decanul Facultății de…
Clericii și reprezentanții laicilor din Episcopia Australiei și Noii Zeelande s-au întrunit la Melbourne # Basilica.ro
Clericii și reprezentanții laicilor din Episcopia Australiei și Noii Zeelande s-au întrunit sâmbătă, la Centrul eparhial din Melbourne – Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, pentru a analiza activitatea eparhiei. Ședința a fost precedată de oficierea slujbei de Te Deum cu ocazia aniversării zilei Unirii Principatelor Române. Întrunirea Adunării Eparhiale a fost prezidată de Episcopul Mihail al Australiei…
Prim-balerinii Operei Naționale București vor participa, pe 5 martie, la Sala Palatului, la spectacolul Bucharest International Ballet Gala – Frumos Infinit, eveniment dedicat marcării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Pe scenă vor evolua Amyra Badro, Ada Gonzalez, Robert Enache și Jorge Barani reprezentând Opera Națională București, alături de alți artiști…
Participare ortodoxă la Marșul pentru Viață 2026 de la Washington, DC: Un ierarh sârb a rostit rugăciunea # Basilica.ro
Episcopul Ortodox Sârb Irinej al Washingtonului, New Yorkului și Americii de Răsărit a rostit vineri o rugăciune pe scena Marșului pentru Viață de la Washington, DC. La eveniment a participat fizic o delegație a Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite (ACOB-US), iar Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de susținere. „Ne rugăm,…
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, în biserica Parohiei Forotic, județul Caraș-Severin, acolo unde sfântul lăcaș are nevoie de consolidare. Biserica are hramurile Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae și are nevoie de reabilitare, fiind grav afectată de alunecările de teren înregistrate în zonă. „Nu am slujit de câțiva ani aici…
Mitropolitul Serafim a participat la întronizarea noului Arhiepiscop Romano-Catolic al Vienei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a participat sâmbătă la ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop Mitropolit Romano-Catolic al Vienei, Josef Grünwidl. Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Sfântul Ștefan din capitala Austriei, în prezența a aproximativ 3.000 de persoane. Slujba de hirotonie și instalare în demnitatea de arhiepiscop…
Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei: Nu contează din ce motiv venim la Hristos, ci dacă Îl primim în viața noastră # Basilica.ro
„Nu contează din ce motiv venim la Hristos, ci dacă Îl primim atunci când Se invită în viața noastră”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei. Episcopul Spaniei și Portugaliei a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan” din San Isidro de Níjar, Spania, care și-a sărbătorit cu anticipație hramul.…
O parohie din Câmpulung Moldovenesc invită tinerii și pasionații la cursuri de muzică psaltică # Basilica.ro
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, invită la cursuri de muzică psaltică tinerii și pasionații de cântare bizantină, se precizează într-un comunicat de presă. Proiectul se intitulează „Academia de muzică din Bucovina” și urmărește atât perfecționarea cântării la strană, cât și cunoașterea temeinică a rânduielii slujbelor și a simbolismului liturgic. Repertoriul cursului…
Guvernul Republicii Moldova finanțează un proiect de promovare a culturii române pentru copiii din Nordul Spaniei # Basilica.ro
Guvernul Republicii Moldova sprijină financiar un proiect educațional derulat de Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Santander, Spania, dedicat promovării culturii, tradițiilor, spiritualității și limbii române în rândul copiilor din diaspora. Proiectul intitulat „Școala de cultură, tradiție, spiritualitate și limbă română” este implementat în perioada 10 ianuarie – 19 aprilie 2026 și este realizat…
Ierarhi ai Bisericii avertizează la Zalău că memoria Holocaustului cere vigilență morală permanentă # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului și Episcopul Benedict al Sălajului au subliniat luni la Zalău că memoria Holocaustului cere o vigilență morală permanentă și o responsabilitate asumată față de viața și demnitatea fiecărui om. De Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului a fost organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău Evenimentul…
Cum poți ajuta la edificarea Catedralei Naționale? Donează 3,5% din impozitul pe venit prin Formularul 230 # Basilica.ro
Persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în 2025 pot redirecționa 3,5 % din impozitul pe venit către Catedrala Națională. Donația nu are impact asupra veniturilor personale, procentul este redirecționat din impozitul pe venit plătit statului. Conform Codului Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a până la 3,5% din impozitul datorat pentru…
Episcopia Basarabiei de Sud a donat un spital mobil regiunii Odesa din Ucraina, ceremonia oficială desfășurându-se sâmbătă, atunci când Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a predat vehiculul Administrației regionale. În cadrul acestei vizite, Preasfinția Sa a fost însoțit de către Claudiu Tătaru, Consulul General al României la Odesa, Alexandrin Moiseev, deputat în Parlamentul…
În perioada 29-30 ianuarie 2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va aniversa 35 de ani de la înființare printr-o serie de manifestări academice, culturale și liturgice reunite sub genericul „Zilele Facultății de Teologie Ortodoxă”. Evenimentele vor avea loc în contextul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi – Vasile cel Mare,…
Bucuria întoarcerii la Hristos: Un tânăr norvegian și fiica sa au fost botezați de Episcopul Europei de Nord # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit duminică Taina Sfântului Botez pentru un tânăr norvegian în vârstă de 22 de ani și fiica acestuia nou născută. Slujba a avut loc în biserica Misiunii ortodoxe române din insula Skjervøya, din nordul Norvegiei. Lăcaș de cult poartă hramul Sfinților Ierarhi Leontie de la Rădăuți, Iacob…
Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă a publicat un album de interviuri cu personalități vârstnice ale României # Basilica.ro
Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă a lansat luni albumul „25 de Seniori de colecție ai României”, anunță Agerpres. Acesta reunește interviuri cu oameni care au contribuit la România așa cum o cunoaștem astăzi. În carte sunt intervievați „oameni foarte importanți, care au pus bazele practic ale acestei societăți în care trăim astăzi”, a declarat Alexandra…
Episcopul Irlandei și Islandei a sărbătorit alături de credincioși la primul hram al Parohiei Limerick # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a sărbătorit, duminică, alături de credincioși primul hram al Parohiei Limerick, din Republica Irlanda. Aceasta a fost și prima vizită pastorală și liturgică a Preasfințitului Părinte Nectarie, în această parohie. Ziua de sărbătoare a marcat nu doar întâlnirea comunității locale cu ierarhul ei, ci și celebrarea primului hram…
Victimele Holocaustului, comemorate la București: Apel ferm împotriva urii, extremismului și antisemitismului # Basilica.ro
O ceremonie dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului a avut loc luni la Templul Coral din București, potrivit Radio România Actualități. Au participat la manifestare reprezentanți ai autorităților statului, ai corpului diplomatic, ai membrilor comunității evreiești, și ai cultelor religioase. Printre cei prezenți a fost și Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific…
Părinții din obștea mănăstirii sucevene Sihăstria Putnei vor oficia parastasul pentru Părintele Proclu Nicău sâmbătă 31 ianuarie 2026. În 28 ianuarie se împlinesc nouă ani de la trecerea la cele veșnice a monahului. Program liturgic 08:30 – Sfânta Liturghie; 10:30 – Parastasul pentru Monahul Proclu; 11:30 – Agapă frățească. Despre Părintele Proclu Sihăstria Putnei este…
Sfinte femei din neamul românesc ca modele de viață: Conferință la Catedrala Episcopală din Dublin # Basilica.ro
Prof. univ. dr. habil. George Enache este invitatul Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei, unde va susține o conferință care se înscrie în tematica Anului Comemorativ 2026 în Patriarhia Română, dedicat sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame). Conferința, cu titlul „Sfinte femei din neamul românesc ca modele de viață”, se…
S-a anunțat prima expoziție națională dedicată lui Constantin Brâncuși în 2026: va fi vernisată în centrul Capitalei # Basilica.ro
A fost anunțată prima și, momentan, singura, expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși la nivelul României, în anul dedicat marelui sculptor. Expoziția va fi vernisată la București, pe 18 septembrie și va fi găzduită de Art Safari, în sediul din Piața Amzei și va fi curatoriată de Doina Lemny, specialist în opera și biografia lui Brâncuși,…
Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului coincide cu data eliberării lagărului de exterminare de la Auschwitz # Basilica.ro
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este marcată anual în 27 ianuarie, ziua în care, în 1945, a fost eliberat cel mai mare lagăr de exterminare a evreilor creat de naziști. Din cei aproximativ 230.000 de copii deportați la Auschwitz-Birkenau (Polonia), numai 700 au supraviețuit la eliberare, informează auschwitz.org. În perioada 1933-1945, regimul nazist din…
Ziua de cinstire a Sfântului Sava Nemanja, primul arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Sârbe, este sărbătoarea minorității sârbe din România. Ziua Sveti Sava a fost instituită la inițiativa deputatului Adnagi Slavoliub al Uniunii Sârbilor din România în anul 2020, informează Agerpres. În ziua de 27 ianuarie, conform reglementărilor acestei legi, autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Patriarhul Daniel îndeamnă la unitate și pace socială de Ziua de Comemorare a Victimelor Holocaustului Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a…
Calendar Ortodox 27 ianuarie Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur În sâmbăta Sfintelor Paşti (16 aprilie 404), Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a fost scos cu forţa din biserică de ostaşii împărătesei Eudoxia (soţia lui Arcadiu) şi închis în reşedinţa Arhiepiscopiei până după sărbătoarea Cincizecimii, când a fost adus în exil…
Unirea Principatelor Române a fost serbat sâmbătă la Bălți, Republica Moldova, prin rugăciune și depunere de flori la statuia Sfântului Ștefan cel Mare din municipiu. Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a oficiat, alături de un sobor de preoți, o slujbă de Te Deum la Paraclisul Episcopal. Ierarhul a subliniat importanța evenimentelor din 1859, când…
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate pentru a proteja comunitățile de atacurile animalelor sălbatice # Basilica.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat demararea unui program pentru protecția comunităților și a faunei sălbatice, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin care vor fin instalați mii de kilometri de garduri electrice. Măsurile de protecție au rolul de a reduce conflictele dintre oameni și animalele sălbatice, fiind amplasate în zone locuite, în apropierea…
Sf. Iosif cel Milostiv, sărbătorit la Iași: Sfânta Liturghie a fost oficiată de ierarhi de pe ambele maluri ale Prutului # Basilica.ro
Sărbătoarea Sf. Iosif cel Milostiv a adus împreună la Iași ierarhi de pe ambele maluri ale Prutului. Slujba a fost oficiată luni la Catedrala Mitropolitană de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, împreună cu Mitropolitul Petru al Basarabiei, Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor. Predica a fost rostită de Preasfințitul…
Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei a fost pomenit duminică la Catedrala „Învierea Domnului” din Tirana, la un an de la trecerea în veșnicie. Slujba a fost oficiată de Întâistătătorul Bisericii Albaniei, Arhiepiscopul Ioan, împreună cu membri ai Sfântului Sinod. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că pomenirea anuală este o necesitate spirituală — un prilej de a ne…
Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi este o expresie a unității, a subliniat PS Teofil de Iberia # Basilica.ro
„Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi este o sărbătoare a unității”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia. Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Aielo de Malferit, care și-a sărbătorit cu anticipație hramul. Din cauza distanțelor mari și a programului de lucru din timpul săptămânii,…
Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei: Ziua de astăzi este a noastră, iar cea de mâine nu ne mai aparține # Basilica.ro
„Ziua de astăzi este a noastră, iar cea de mâine nu ne mai aparține”, a evidențiat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Irineu. Arhiepiscopul Alba Iuliei a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Hristos îl caută pe om Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a explicat misiunea lui Hristos de a aduce toți oamenii la adevăr, pornind de…
Mănăstirea Putna unește: Academia Ministerului de Interne din Rep. Moldova a aniversat 35 ani de existență # Basilica.ro
Sub genericul „Mănăstirea Putna unește”, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și-a aniversat la Mănăstirea Putna împlinirea a 35 de ani de la înființare. Inițiativa instituției patronate se sfântul voievod care a domnit peste românii de pe ambele maluri ale Prutului a fost aprobată de Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și…
Ecaterina Conachi, promotoare a Unirii de la 1859, a fost comemorată la mormântul său din apropierea orașului Tecuci # Basilica.ro
Ecaterina Conachi, promotoare a Unirii de la 1859, a fost comemorată la biserica din localitatea Țigănești, județul Galați, unde se află mormântul său. Slujba de pomenire a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. „Și anul acesta am parcurs pașii unui pelerinaj la locurile esențiale pentru pregătirea Unirii de bază sub domnitorul…
Copiii și tinerii arădeni au lăsat tabletele pentru a participa, în număr mare, la un concurs de șah # Basilica.ro
Copiii și tinerii s-au prezentat, în număr mare, la ediția a 3-a a concursului de șah denumit „Sfântul Ioan Botezătorul”, eveniment desfășurat sâmbătă, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Potrivit organizatorilor, la concurs au participat peste 70 de participanți, depășind estimările oficiale. Turneul s-a desfășurat în sistem elvețian (6 runde), 15 minute pentru fiecare jucător…
IPS Andrei despre Ziua Unirii Principatelor Române: Unitatea noastră, a tuturor, este întemeiată pe Cuvântul Mântuitorului # Basilica.ro
De Ziua Unirii Principatelor Române, Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat că „unitatea noastră, a tuturor, este întemeiată pe Cuvântul Mântuitorului și ne ajută să fim una în tot ceea ce încercăm să realizăm pe acest pământ”. Ceremonialul militar-religios dedicat împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a avut…
Românce în istorie: Smaranda Gheorghiu, o prietenă a lui Eminescu, a fost prima feministă româncă # Basilica.ro
Cu exact 82 de ani în urmă se muta la cele veșnice Smaranda Gheorghiu, prietenă cu Eminescu și Veronica Micle, călătoare și educatoare neobosită și prima feministă româncă. Este probabil mai cunoscută online ca „prima femeie care a călătorit la Polul Nord”, ceea ce este factual incorect, dar aproape la fel de remarcabil: pasionată de…
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Reflectând la Duminica a 32-a după Rusalii, PS Iustin a spus că pericopa evanghelică despre întâlnirea lui Hristos cu Zaheu înseamnă mai mult decât mântuirea unui suflet zbuciumat. „Am înțeles că Mântuitorul este marele pelerin,…
Indiferent că te afli într-o tară îndepărtată din Africa sau într-un sat din România, ortodoxia se trăiește și se clădește cu credință și dragoste. Vă invităm la o călătorie virtuală în lumea ortodoxă cu ajutorul articolului nostru în imagini din perioada 19 – 26 ianuarie 2026. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul…
Episcopul Hușilor: Oricine, indiferent cât de păcătos ar fi, poate fi restaurat prin pocăință # Basilica.ro
„Oricine, indiferent cât de păcătos ar fi, poate fi restaurat prin pocăință”, a subliniat duminică Episcopul Ignatie al Hușilor, evidențiind că Dumnezeu nu refuză niciodată șansa schimbării celui care își asumă sincer întoarcerea la o viață trăită în adevăr și responsabilitate. Episcopul Ignatie a slujit în Parohia Ivești I din județul Vaslui, alături de un…
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a vorbit, duminică, la hramul Seminarului Teologic din Craiova, despre întâlnirea dintre Zaheu și Hristos, afirmând că Dumnezeu cunoștea, din veșnicie, faptul că acest eveniment va avea loc. În cuvântul său, IPS Irineu a arătat că Dumnezeu a știut unde și când îl va întâlni pe Zaheu, iar faptul că…
Studenții și profesorii Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București se pregătesc de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic. Programul liturgic va debuta joi, de la ora 17:00, cu slujba Vecerniei la Paraclisul Universitar „Sfânta Ecaterina” din București. Sărbătoarea va continua vineri dimineață cu Utrenia, începând cu ora 8:00, urmată de Sfânta Liturghie,…
Patriarhul Daniel îndeamnă la unitate și pace socială de Ziua de Comemorare a Victimelor Holocaustului # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului în care îndeamnă la unitate și pace socială, prin respect reciproc și apărarea demnității umane. „Biserica Ortodoxă Română își exprimă compasiunea față de suferințele poporului evreu și își reafirmă angajamentul constant pentru cultivarea păcii și a armoniei…
PS Timotei Prahoveanul a făcut un portret emoționant al Sf. Iosif cel Milostiv, care a permis femeilor să cânte în biserică # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, l-a evocat luni, prin rugăciune și cuvânt, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, pe Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, despre care a amintit că este legat și de Cetatea Bucureștilor. Astfel, sfântul ierarh a fost egumen la Mănăstirea Sărindar situată cândva pe locul actual…
