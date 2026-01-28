Liderul ATP, la pas în semifinale la Australian Open – Sinner, duel electrizant cu Djokovic

10:20

Mii de oameni s-au adunat marţi seară la Belgrad pentru a protesta împotriva a ceea ce consideră a fi eşecurile guvernului în sectoarele şcolar şi universitar, informează miercuri agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Manifestanţii au ascultat discursuri ale unor directori de universităţi şi şcoli care au criticat neglijarea educaţiei şi reprimarea criticilor sub […] © G4Media.ro.