Liderul ATP, la pas în semifinale la Australian Open – Sinner, duel electrizant cu Djokovic
G4Media, 28 ianuarie 2026 14:20
Jannik Sinner nu a avut vreo emoție în meciul cu Ben Shelton din sferturile de la Australian Open, campionul en-titre de la Melbourne închizând partida in două ore și 25 de minute. Italianul va da în semifinale peste Novak Djokovic: sârbul a profitat de abandonul lui Lorenzo Musetti în momentul când italianul avea 2-0 la
• • •
Acum 5 minute
14:50
Prima colecție Chanel Haute Couture realizată de Matthieu Blazy a fost prezentată la Paris # G4Media
Colecția Chanel Haute Couture prezentată la Paris marchează intrarea lui Matthieu Blazy într-un teritoriu în care libertatea creativă este, paradoxal, cea mai limitată. Couture-ul Chanel nu este un spațiu de experiment radical, ci un exercițiu de continuitate, unde fiecare deviație este atent cântărită. Din acest punct de vedere, debutul lui Blazy nu caută să redefinească
14:50
Gigel Știrbu (PNL), atac la PSD: De ce e disperare maximă să fie trântit Bolojan fix acum? Pentru că sistemul simte că i se taie oxigenul / Când baronii devin moraliști peste noapte, înseamnă că s-a atins nervul # G4Media
Gigel Știrbu, vicepreședinte PNL și unul dintre liderii vechi ai partidului, a lansat miercuri critici dure la adresa PSD, ca răspuns la atacurile liderilor social-democrați la premierul Ilie Bolojan. Știrbu a declarat într-o postare pe rețele că "disperarea maximă" ca Bolojan să fie schimbat din funcție a apărut pentru "sistemul simte că i se taie
Acum 15 minute
14:40
Primul șef DNA care acordă interviu unui avocat / Marius Voineag: Prescripția este sancțiunea pentru pasivitatea statului / Florentin Țucă: Poate fi privită și ca o expresie a unei împăcări / Casa de avocatură Țucă&Zbârcea a beneficiat de prescripție, dar n-a scăpat de sechestru pe conturi # G4Media
Șeful DNA, Marius Voineag, a participat – în premieră pentru un procuror – la podcastul avocatului Florentin Tucă, unde a declarat că decontează "câteva aspecte ale unor timpuri extrem de vechi" din cauza prescripției. Voineag a declarat că prescripția "este sancțiunea pentru pasivitatea statului. Atenție, nu este pentru pasivitatea justiției". Partenerul său de dialog, avocatul
14:40
SURSE Viitorul ministru al Educației va fi stabilit vineri, 30 ianuarie, în ședința biroului politic național al PNL # G4Media
Viitorul ministru al Educației și Cercetării urmează să fie stabilit vineri, 30 ianuarie, în ședința Biroului Politic Național (BPN) al Partidului Național Liberal (PNL), potrivit surselor Edupedu.ro. Ședința Biroului Politic Național al liberalilor se va desfășura vineri pentru că prim-ministrul Ilie Bolojan este de la începutul săptămânii în vizită de lucru în Germania, iar joi
14:40
Triplu campion mondial, Mark Williams a suferit miercuri o înfrângere surprinzătoare la Mastersul Germaniei de snooker. Galezul a cedat contra lui Jimmy Robertson, ocupant al locului 34 mondial. Cursa contra cronometru a lui Ronnie O'Sullivan înainte de CM de snooker Williams era unul dintre marii favoriți la câștigarea turneului de clasament de la Berlin, dar
Acum 30 minute
14:30
Regulile antidoping în sportul ecvestru: Ce trebuie să știe fiecare sportiv înainte de concurs # G4Media
Sportul ecvestru se bazează pe respect, echilibru și responsabilitate – față de cal, față de competiție și față de propria sănătate. În acest context, respectarea regulilor antidoping nu este doar o obligație regulamentară, ci o condiție esențială pentru menținerea unui sport curat și corect. Federația Ecvestră Română a transmis recent un mesaj important către sportivi și antrenori, subliniind
Acum o oră
14:20
14:20
PSD va susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrație doar dacă va fi însoțit de măsuri pentru stimularea economiei naționale # G4Media
Social-democrații susțin că vor vota în Parament pachetul guvernamental ce vizează reducerea cheltuielilor din administrație doar dacă va fi însoțit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naționale. „PSD își afirmă decizia fermă de a susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrație DOAR dacă va fi însoțit de măsurile PSD pentru stimularea economiei
14:10
PNL, avertisment pentru PSD: Dacă tergiversați reforma administrației, amânăm adoptarea bugetului de stat până la primăvară / De ce e esențial bugetul statului pentru baronii PSD # G4Media
Liderul PNL Gabriel Andronache, care conduce grupul deputaților liberali, a lansat miercuri un avertisment pentru PSD și a spus că eventuala tergiversare a reformei administrației poate amâna adoptarea bugetului de stat 2026 până în primăvară. "Reforma administrației e esențială nu doar pentru eficiența statului, ci are impact și în construcția bugetului de stat pentru anul
14:00
Revenit la masa de joc cu ocazia Mastersului Germaniei, Ronnie O'Sullivan a vorbit despre ultima sa mare ambiție din snooker: câștigarea celui de-al optulea titlu mondial de la Crucibile. „The Rocket" admite că se află în întârziere cu găsirea ritmului necesar pentru o competiție atât de importantă precum cea de la Sheffield. Ronnie O'Sullivan spune
14:00
Trei ani de închisoare, cu executare, pentru un bihorean care a spânzurat câinele unui vecin # G4Media
Un bărbat de 38 de ani, din localitatea bihoreană Poienii de Jos, a fost încarcerat luni, pentru trei ani, în Penitenciarul Oradea, în baza unui mandat de executare a pedepsei emis de Judecătoria Beiuş, după ce acesta a ucis, prin spânzurare, câinele unui consătean, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ)
Acum 2 ore
13:50
– Cele mai căutate categorii de produse și comportamentul de consum – Altex, liderul pieței electro-IT din România, publică analiza anuală a consumului electro-IT în 2025, realizată pe baza vânzărilor și a comportamentului de consum al clienților din rețeaua națională de magazine Altex și Media Galaxy, precum și din platforma online. Analiza oferă o perspectivă
13:50
LVMH raportează scăderi în 2025: venituri mai mici cu 3,88 miliarde de euro, profit net în scădere cu 13% # G4Media
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, cel mai mare grup de lux din lume, a încheiat anul 2025 cu venituri de 80,8 miliarde de euro, în scădere cu 5% la cursuri raportate și cu 1% la cursuri comparabile față de 2024, când grupul raportase venituri de 84,68 miliarde de euro. Reprezentanții LVMH au subliniat că grupul
13:50
Proprietarii unei firme de pază sunt acuzați că au escrocat CFR Craiova cu 3,1 milioane euro / Două persoane au fost arestate # G4Media
Trei persoane din Dolj sunt acuzate că fraudat CFR Craiova și statul cu 3,1 milioane euro. Proprietarii unei firme de pază au facturat servicii false, au ascuns venituri de la fisc și au dat faliment fraudulos pentru a nu plăti datoriile, scrie Mediafax. Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova au pus în executare, luni,
13:40
Pas important în oncologie: tumorile pancreatice au fost eliminate complet în testele de laborator, fără ca boala să reapară # G4Media
Cercetătorii din Spania au raportat un progres semnificativ în lupta împotriva cancerului pancreatic. Potrivit unui studiu recent, o terapie inovatoare care combină trei medicamente a dus la dispariția totală a tumorilor la șoareci, fără ca boala să reapară, scrie Mediafax. Aceste rezultate oferă speranțe pentru dezvoltarea unor tratamente eficiente și la oameni, scrie Euronews. Cancerul
13:40
Franța aprobă interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare: „Mințile copiilor noștri nu sunt de vânzare” # G4Media
Odată cu aprobarea măsurii, care va intra în vigoare în septembrie, Franța devine a doua țară din lume, după Australia, care interzice accesul copiilor la rețelele de socializare, transmite Cadena Ser citată de Rador. Adunarea Națională franceză a aprobat în ultimele ore ale zilei de luni, cu o majoritate covârșitoare, articolul central al unui proiect
13:20
Țeapă imobiliară în București / 13 apartamente ar fi fost vândute de mai multe ori / Clienții erau sfătuiți să evite notarul în tranzacții pentru a economisi bani # G4Media
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut, miercuri, două percheziții domiciliare în București și Ilfov. Doi administratori ai unei agenții imobiliare sunt bănuiți de înșelăciune în formă continuată, anunță Mediafax. Percheziția s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române,
13:20
13:10
Analiză El Pais, via Rador: Decizia pro-migrație a guvernului Spaniei vine în contextul în care majoritatea statelor UE își înăspresc politicile privind migrația, deși țări precum Italia, Grecia și Portugalia au optat pentru planuri similare în trecut. Guvernul spaniol a anunțat că va aproba un program extraordinar de regularizare care va aduce beneficii la peste
13:10
Alba24: Percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni într-un dosar de corupție după mai multe angajări în unitatea medicală # G4Media
O serie de percheziții au avut loc miercuri la Spitalul Orășenesc Câmpeni, transmite Alba24.ro. Este vorba despre mai multe percheziții realizate de polițiști sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Din primele informații perchezițiile privesc fapte de corupție în interiorul spitalului. Perchezițiile sunt realizate de polițiștii de la trupele speciale din Alba, alături
13:10
McLaren și-a făcut apariția pe pista circuitului de la Barcelona, în cadrul zilei cu numărul trei a testelor de Formula 1 din Catalonia. Campionul en-titre Lando Norris a putut fi văzut la volanul noului MCL40. Alarma trasă în Formula 1: „Aș fi uimit să vedem toate mașinile pe grilă în prima cursă" Echipa de la
13:00
România investește 1,2 miliarde de euro în apărarea anti-drone prin programul SAFE: sisteme Skynex, Skyranger, Millennium și muniție / 147 de milioane de euro pentru 70 de drone kamikaze # G4Media
România va beneficia de 16,6 miliarde de euro prin programul european SAFE (Security Action for Europe), din care 9,5 miliarde de euro sunt alocate direct zonei de apărare. Din acest buget, peste 1,2 miliarde de euro vor fi direcționate către drone, sisteme anti-drone și apărare aeriană de foarte scurtă rază, potrivit listei de achiziții publicate
Acum 4 ore
12:50
Un pieton a murit în Capitală, după ce a fost lovit din plin de un camion / Circulația tramvaielor pe Șoseaua Colentina, restricționată pe ambele sensuri # G4Media
Un pieton a murit în Capitală, miercuri, după ce a fost lovit din plin de un camion. Circulația tramvaielor pe Șoseaua Colentina, restricționată pe ambele sensuri. Accidentul a fost semnalat în jurul orei 11:20, printr-un apel la 112 care anunța incidentul produs la intersecția Strada Gherghiței cu Șoseaua Colentina. Conducătorul auto a fost testat cu
12:40
Prima colecție Armani Privé prezentată după dispariția lui Giorgio Armani nu este un manifest și nu caută să marcheze o nouă eră prin gesturi radicale. Din contră, este o colecție construită pe continuitate, pe memorie și pe o formă de respect profund față de un limbaj estetic deja definitiv. Sub coordonarea Silvanei Armani, casa nu
12:40
Mină marină eşuată, descoperită pe plajă în zona poligonului de tragere de la Midia / O echipă de scafandri acționează pentru neutralizarea acesteia # G4Media
O mină marină eşuată a fost descoperită pe plajă miercuri de militari ai poligonului de tragere de la Midia, o echipă din cadrul Centrului 39 Scafandri acţionând pentru neutralizarea acesteia, a informat Ministerul Apărării Naţionale (MApN), transmite Agerpres. Conform sursei citate, miercuri în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit
12:40
Preşedintele Trump afirmă că „încă o armadă minunată” a Statelor Unite se îndreaptă spre Iran / Teheranul afirmă că nu a cerut negocieri # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi într-un discurs în statul Iowa că „încă o armadă minunată" a Statelor Unite navighează către Iran, transmite dpa; nu a fost clar imediat dacă el s-a referit la grupul de luptă al portavionului Abraham Lincoln, sosit în Orientul Mijlociu încă de luni, sau la o a doua forţă
12:40
Meloni a survolat cu elicopterul zona calamitată din Sicilia / Este așteptată de localnicii furioși # G4Media
Premierul italian Giorgia Meloni a survolat cu elicopterul zona calamitată din Sicilia, transmite Mediafax. Ulterior, ea a mers la Primăria localității afectate de o uriașă alunecare de teren. În zonă s-au strâns numeroși localnici supărați care vor să discute cu Meloni. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a zburat cu elicopterul deasupra zonelor afectate de Ciclonul Harry
12:40
Iga Swiatek, critică dură la adresa organizatorilor de la Australian Open: „Suntem animale la zoo?” # G4Media
Coco Gauff a fost filmată pe culoarul spre vestiare în timp ce de furie și-a rupt racheta. Iga Swiatek, fostă lideră WTA, îi critică pe organizatorii de la Australian Open că nu le oferă jucătorilor niciun fel de intimitate. „Suntem animale la zoo?", atrage atenția poloneza. Swiatek, mesaj dur împotriva organizatorilor de la Australian Open
12:30
Securitatea comunistă fura din pachetele românilor jucării, cafea și gumă de mestecat și le vindea la Consignație # G4Media
Securitatea confisca sistematic bunuri din pachetele trimise de românii din străinătate, apoi le vindea, arată documente de arhivă prezentate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, scrie Mediafax. Românii plecați în Occident păstrau legătura cu familia din țară prin scrisori și colete. Deși secretul corespondenței era garantat oficial, multe erau deschise. Unele scrisori erau citite,
12:20
Primul animal de companie de buzunar din lume, bazat pe AI. Sweekar îți cunoaște preferințele și evoluează odată cu tine # G4Media
La CES 2026, Takway AI a făcut senzație cu Sweekar, primul animal de companie din lume creat cu inteligența artificială. Acest dispozitiv revoluționar marchează un pas major în evoluția tovărășiei digitale, depășind limitele animalelor de companie virtuale tradiționale. Animal de companie bazat pe AI Sweekar îmbină hardware-ul robotic tangibil cu un sistem de hrănire emoțională bazat pe
12:20
Contractul pentru Centura Metropolitană a Clujului ar putea fi suspendat din cauza unui conflict între firmele din asocierea câștigătoare # G4Media
Contractul pentru realizarea Centurii Metropolitane a Clujului ar putea fi suspendat, ca urmare a unui conflict apărut între
12:10
Trump spune că slăbirea dolarului este un lucru bun și că-l poate face să urce și să coboare după cum vrea # G4Media
Dolarul a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, după ce președintele SUA a declarat că nu este îngrijorat de deprecierea monedei, ba chiar o consideră benefică pentru economie, scrie Mediafax. Donald Trump susține că nu este îngrijorat de scăderea dolarului și că vede această evoluție ca pe un lucru pozitiv pentru economia […] © G4Media.ro.
12:10
Cele trei mari sindicate din educație și o asociație de studenți anunță protest la Guvern împotriva măsurilor luate de guvernul Bolojan pe 4 februarie # G4Media
Cele trei mari sindicate din educație au anunțat un protest în fața Guvernului pe 4 februarie 2026 și cer revenirea la norma didactică, la numărul de elevi la clasă, la plata cu ora și la bursele de dinainte de Legea Bolojan, transmite Edupedu.ro. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru […] © G4Media.ro.
11:40
Risc de inundații pe râuri din Maramureș, Banat și Oltenia / Cod portocaliu în Dolj, cod galben pentru alte șapte județe # G4Media
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis cod portocaliu pentru județul Dolj și cod galben pentru alte șapte județe. Avertizările hidrologice sunt valabile de miercuri până joi seara, pe fondul creșterilor importante de debite și niveluri pe râuri, transmite Mediafax. Conform situaţiei hidrometeorologice actuale şi prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore, […] © G4Media.ro.
11:40
Încă o jignire de la un PSD-ist la adresa lui Ilie Bolojan: fostul ministru Adrian Câciu îl face ”dictator” # G4Media
Fostul ministru PSD Adrian Câciu l-a calificat miercuri pe premierul Ilie Bolojan drept ”dictator”. Este ultima jignire dintr-un șir lung de atacuri ale liderilor PSD la adresa șefului guvernului, numit până acum ”lăutar” și ”kamikaze”. ”Domnul Bolojan trebuie să facă un singur lucru și simplu, să înțeleagă că nu este dictator, să înțeleagă că este […] © G4Media.ro.
11:30
Consumatorii de carne pot avea șanse mai mari să ajungă la 100 de ani, potrivit unui nou studiu # G4Media
Un studiu arată că persoanele care consumă carne pot ajunge mai des la 100 de ani, dar experții spun că vârsta și greutatea explică diferențele, scrie Mediafax. Un nou studiu sugerează că adulții în vârstă care consumă carne ar putea avea șanse mai mari să trăiască peste 100 de ani. Concluziile vin însă cu avertismente […] © G4Media.ro.
11:30
Ceremonia proclamării generale a canonizării a 16 femei românce cu viaţă sfântă va fi oficiată de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod, pe 6 februarie, la Catedrala Patriarhală, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, transmis, miercuri, Agerpres, evenimentele liturgice de la Catedrala […] © G4Media.ro.
11:20
Un fost senator francez a fost condamnat pentru că a drogat cu ecstasy o deputată / Voia să o violeze / A primit patru ani de închisoare # G4Media
O instanță franceză l-a găsit vinovat pe un fost senator pentru că a drogat o deputată cu ecstasy cu intenția de a o agresa sexual, anunță Mediafax care citează The Guardian. Joël Guerriau, în vârstă de 68 de ani, a fost condamnat marți la patru ani de închisoare, potrivit The Guardian. Deputata Adunării Naționale Sandrine […] © G4Media.ro.
11:20
Semimaraton Gerar revine sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în campusul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București cu cea dea 14-a ediție a evenimentului. Considerată una dintre primele competiții majore ale sezonului de alergare din România, Semimaraton Gerar marchează începutul anului competițional printr-un eveniment dedicat comunității, sportului practicat în aer liber și responsabilității față de […] © G4Media.ro.
11:10
Şapte milioane de sticle de băuturi spirtoase au dispărut din piaţa fiscalizată în urma majorării accizelor, susțin patronatele din industria de profil # G4Media
Asociaţia patronală Spirits România atenţionează că, în 2025, cantitatea de alcool accizat a înregistrat o contracţie de 7% faţă de 2024 în cazul băuturilor spirtoase, echivalentul a aproape şapte milioane de sticle de 700 ml (la 40% alcool), transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al asociaţiei patronale, „dispariţia” bruscă a aproximativ şapte milioane de sticle de […] © G4Media.ro.
11:00
VIDEO Percheziții la locuința psihoterapeutului Cristian Andrei / Este suspectat de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală / # G4Media
Polițiștii bucureșteni au efectuat miercuri, 28 ianuarie, trei percheziții în București, Târgoviște și Ilfov, fiind vizat psihoterapeutul Cristian Andrei. Anchetatorii efectuează cercetări într-un dosar penal sub suspiciunea de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală. La percheziția domiciliară la o adresă din județul Dâmbovița, echipa SAS a pătruns fără […] © G4Media.ro.
11:00
David Croft, analist Sky Sports pe Formula 1, atrage atenția asupra fiabilității în noul sezon din Marele Circ și precizează că ar fi „tare mirat” dacă toate mașinile vor fi prezente pe grilă cu ocazia Marelui Premiu al Australiei, etapa de debut din acest an. Mai multe echipe din F1 se confruntă cu întârzieri importante […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:40
Fotografie cu Trump și Putin pe pereții de la Casa Albă / Poza înrămată e pusă lângă o alta, tot cu președintele SUA, dar alături de nepoata sa # G4Media
Personalul Casei Albe a agățat pe un perete o fotografie a președintelui american Donald Trump împreună cu liderul rus Vladimir Putin, făcută în Alaska în timpul summitului lor, anunță presa italiană. Elizabeth Landers, jurnalistă la postul american de televiziune Pbs News, a scris despre asta pe rețeaua de socializare X, postând și o fotografie. „Am […] © G4Media.ro.
10:30
O echipă internaţională de astronomi, condusă de cercetători din Australia, a identificat o planetă de dimensiuni similare Pământului, „potenţial locuibilă”, situată la aproximativ 150 de ani-lumină de Terra, transmite miercuri agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Planeta, cunoscută sub numele de HD 137010 b, orbitează o stea asemănătoare Soarelui şi este cu aproximativ 6% […] © G4Media.ro.
10:20
Ce prevede acordul comercial UE-India: export de autoturisme europene și import de oțel indian, produsele agricole au un rol secundar # G4Media
Analiză a publicației italiene Avvenire, via Rador: Este numit „mama tuturor acordurilor comerciale”. Deoarece acordul de liber schimb UE-India, semnat în formă preliminară la New Delhi de prim-ministrul Narendra Modi și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este cel mai mare semnat vreodată, implicând două miliarde de oameni. În prezent, India este a patra […] © G4Media.ro.
10:20
Patru accidente, miercuri dimineață, pe șoselele din România / Cod galben de ceață și polei în 18 județe # G4Media
Cel puțin patru accidente au avut loc, miercuri dimineață, pe șoselele din România. O persoană a murit și altele au ajuns la spital cu răni importante. Accidentele s-au petrecut la o zi după ce un microbuz cu cetățeni greci a fost spulberat de un TIR în condiții încă necunoscute. Șapte persoane au murit. Miercuri, autoritățile […] © G4Media.ro.
10:20
Mii de oameni s-au adunat marţi seară la Belgrad pentru a protesta împotriva a ceea ce consideră a fi eşecurile guvernului în sectoarele şcolar şi universitar, informează miercuri agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Manifestanţii au ascultat discursuri ale unor directori de universităţi şi şcoli care au criticat neglijarea educaţiei şi reprimarea criticilor sub […] © G4Media.ro.
10:10
Presa bulgară susține că Turcia vrea o nouă Uniune maritimă militară la Marea Neagră pentru a domina regiunea # G4Media
Turcia pregătește un proiect de amploare pentru a crea o nouă Coaliție Maritimă Militară la Marea Neagră, în care Bulgaria ocupă un loc central. Inițiativa, condusă de Ankara, este discutată în condiții de strictă confidențialitate și este legată în mod direct de un viitor acord de pace între Ucraina și Rusia, au relatat surse diplomatice […] © G4Media.ro.
10:10
Analiză Edupedu.ro: Dezastrul demografic din licee – efectul întârziat al austerității din 2010-2011, când am avut cei mai puțini copii născuți din 1930 până atunci / Lecția ignorată a economiilor pe termen scurt # G4Media
Generația care va intra la liceu în septembrie 2026 este cea mai mică din ultimele decenii, iar acest lucru este efectul deciziilor guvernamentale concrete, potrivit unei analize Edupedu.ro. În 2011, în următorul an după pachetul de austeritate adoptat de Guvernul Emil Boc, în România s-au născut doar 196.242 de copii, cu aproape 16.000 mai puțini […] © G4Media.ro.
10:10
Un fost senator PSD a fost hirotonit preot / Ilie Niță a fost vicepreședinte al CJ Suceava și a trecut prin PRM, PNL, ALDE și PSD / A scăpat prin prescripție de 8 ani de închisoare pentru fapte de corupție # G4Media
Fostul senatror Ilie Niță, cu multe probleme penale și celebru traseist poilitic, a fost hirotonit preot la Mănăstirea Mirăuți, anunță Știri Suceava. Ilie Niță, fost senator PSD de Suceava (2016–2020), vicepreședinte al Consiliului Județean și celebru traseist politic (PRM, PNL, ALDE, PSD), a decis să treacă la o carieră complet nouă: preot. Vineri, 23 ianuarie […] © G4Media.ro.
