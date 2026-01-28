Prima vizită a unui premier britanic la Beijing după opt ani: Starmer promite dezgheț diplomatic
Acum 10 minute
17:50
Mii de oameni s-au adunat din nou la Belgrad. Protest față de reprimarea protestelor conduse de studenți # Aktual24
Mii de oameni s-au adunat marți seara în capitala Serbiei, acuzând guvernul de represiunea asupra universităților, care au fost o forță principală în spatele unei campanii care a zdruncinat regimul președintelui autocrat Aleksandar Vucic. Protestatarii s-au adunat în fața sediului Universității din Belgrad în ceea ce a fost o zi națională a educației. Adunarea pașnică, […]
Acum 30 minute
17:40
„Periculos” și „șocant”. Aceștia sunt termenii pe care i-a folosit premierul slovac Robert Fico despre președintele american Donald Trump după întâlnirea lor de zilele trecute. Relevant e faptul că Fico este unul dintre aliații europeni ai lui Trump, un om care l-a apărat mereu și care a fost în aceeași tabără politică și ideologică. Faptul […]
17:40
Încă un caz: Un minor de 13 ani, alături de alți doi minori, au înjunghiat un taximetrist în Mureș. Toți trei au fost prinși de polițiști # Aktual24
Un taximetrist în vârstă de 54 de ani a fost înjunghiat, miercuri dimineață, de trei adolescenți, cu vârste de 13, 15 și 16 ani, în urma unui conflict izbucnit în timpul unei curse taxi, informează Inspectoratul de Poliție Județean Mureș. Potrivit IPJ Mureș, cei trei minori au urcat într-un taxi din municipiul Târgu Mureș și […]
Acum o oră
17:20
17:10
Ministrul ucrainean de Externe: Ucraina va semna cu SUA acordul de pace în 20 de puncte, iar Rusia va avea un document separat # Aktual24
Negocierile de pace între Ucraina și Rusia au intrat într-o nouă etapă, iar evoluțiile recente arată că un acord major ar putea fi semnat în curând. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a anunțat că Ucraina și Statele Unite vor semna un plan de pace în 20 de puncte, în timp ce Rusia va avea […]
Acum 2 ore
16:50
Bolojan, primit cu onoruri militare de cancelarul Germaniei. Un singur ministru, de la USR, este alături de el # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit, miercuri, la sediul Cancelariei Federale, de cancelarul german, Friedrich Merz, în cadrul vizitei oficiale de două zile pe care o efectuează în Republica Federală a Germaniei. Ceremonia de întâmpinare, cu onoruri militare și intonarea imnurilor naționale, s-a desfășurat pe platoul din fața sediului guvernului federal. Cei doi înalți oficiali […]
16:30
Tribunalul București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte al României, Traian Băsescu, și a dispus anularea ordinului prin care i-a fost retrasă indemnizația de fost șef al statului, obligând statul la plata retroactivă a drepturilor bănești aferente perioadei martie 2022–iulie 2025. Potrivit soluției pronunțate de Completul 8, Completul 10 fond, instanța „admite cererea” […]
16:20
”Șoferul avea droguri în sânge, a tras câteva fumuri”. Ce au găsit anchetatorii în microbuzul cu suporterii greci: ”iarbă”, energizante și vodcă – Surse # Aktual24
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că în microbuzul cu suporteri greci, implicat în accidentul tragic de lângă Lugojel, s-au găsit ”iarbă”, energizante și vodcă. Sursele au menționat că pasagerul dreapta față a declarat că inclusiv șoferul a tras câteva fumuri din țigara cu canabis. La autopsia de la INML, șoferului i s-au găsit droguri […]
16:20
Amazon a anunțat miercuri că intenționează să elimine aproximativ 16.000 de locuri de muncă, marcând a doua rundă de concedieri masive din octombrie anul trecut. Într-o postare pe blog, compania a scris că concedierile fac parte dintr-un efort continuu de „consolidare a organizației noastre prin reducerea straturilor de personal, creșterea responsabilității și eliminarea birocrației”. Aceasta […]
16:10
Raport: Ucraina a lovit puternic aerodromurile din Rusia în 2025. Pagube de 1 miliard, zeci de aeronave distruse # Aktual24
Reprezentanții Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au raportat rezultatele loviturilor la distanță mare executate de unitatea specială Alfa împotriva infrastructurii militare ruse pe parcursul anului 2025. Potrivit datelor oficiale, au fost lovite cinci aerodromuri militare aflate în adâncul dispozitivului din spatele liniilor inamice. Informația a fost transmisă de serviciul de presă al SBU și […]
16:10
Fost comandant NATO: Donald Trump, o amenințare mai mare pentru Alianță decât Vladimir Putin # Aktual24
Într-o declarație surprinzătoare, fostul general britanic Sir Richard Shirreff, fost comandant suprem adjunct al NATO pentru Europa, susține că președintele american Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru Alianța Nord-Atlantică decât Vladimir Putin. Criticile sale vizează în special politica externă a Washingtonului, pe care o consideră instabilă, imprevizibilă și, în anumite momente, periculoasă pentru […]
16:00
Ce au găsit anchetatorii în microbuzul cu suporterii greci: ”iarbă”, energizante și vodcă – Surse # Aktual24
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că în microbuzul cu suporteri greci, implicat în accidentul tragic de lângă Lugojel, s-au găsit ”iarbă”, energizante și vodcă. Sursele au menționat că s-au facut teste și pe corpul șoferului, dacă a consumat ceva, urmează să vină rezultatele. Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit în accidentul rutier […]
Acum 4 ore
15:50
Senatoarea republicană Ileana Garcia, co-fondatoare a organizației „Latinas for Trump”, critică dur politicile de imigrație ale Casei Albe # Aktual24
Ileana Garcia, senatoare republicană din Florida și co-fondatoare a organizației „Latinas for Trump”, a ajuns la capătul răbdării față de politicile dure de imigrație ale administrației Trump. Ceea ce a început în 2016 ca o susținere ferventă pentru actualul președinte s-a transformat într-o critică publică virulentă, pe fondul unor evenimente tragice și a unei escaladări […]
15:40
Uniunea Europeană și India au semnat un acord de liber schimb după aproape douăzeci de ani de negocieri. Reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a criticat acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India. Oficialul consideră că acesta este mai benefic pentru India decât pentru Uniunea Europeană, relatează Fox Business. „Întrucât președintele Trump acordă […]
15:40
Falie tot mai adâncă în interiorul NATO. Mark Rutte este sub focul liderilor UE: ”Suntem o alianță a 32 de membri, nu un club SUA plus 31” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află într-o relație tensionată cu mai multe capitale europene, pe fondul strategiei sale de a menține Statele Unite, conduse de președintele Donald Trump, cât mai aproape de Alianță, strategie care a provocat nemulțumiri în rândul partenerilor europeni, relatează POLITICO. Obiectivul principal al lui Mark Rutte, potrivit sursei citate, […]
15:10
Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul că va fi lovit militar de flota americană care se apropie de statul din Orientul Mijlociu, îndemnând regimul de la Teheran să „facă o înțelegere”. „O armadă uriașă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, cu entuziasm și cu un scop clar. Este o flotă […]
15:00
Europa trebuie să-și „consolideze” securitatea. NATO trebuie să devină „mai europeană” – Kaja Kallas # Aktual24
Europa trebuie să se „adapte la noile realități” și să-și „consolideze” securitatea, spune șefa politicii externe a UE. Șefa politicii externe a UE a adăugat că Alianța Atlantică trebuie să devină „mai europeană”. „Și, pentru a realiza acest lucru, Europa trebuie să acționeze”, a mai spus ea, relatează Le Figaro. Uniunea Europeană trebuie să-și „consolideze” […]
14:50
Tensiuni diplomatice: Ministrul ucrainean de Externe îl acuză pe Viktor Orban că amenință poporul maghiar # Aktual24
Relațiile dintre Ucraina și Ungaria se află într-un punct critic, iar tensiunile diplomatice dintre cele două țări par să escaladeze cu fiecare declarație publică. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a lansat recent acuzații directe la adresa premierului ungar Viktor Orban, afirmând că acesta reprezintă o „amenințare pentru poporul maghiar”. Afirmațiile au fost făcute într-un […]
14:30
Un sistem de vânzări este o metodă structurată și repetabilă de transformare a clienților potențiali în clienți plătitori, utilizând procese, date și instrumente definite. Companiile utilizează sisteme de vânzări pentru a îmbunătăți ratele de conversie, pentru a prognoza cu precizie veniturile și pentru a reduce dependența de performanța individuală. Acest ghid explică modul în care […]
14:30
Germania retrage ajutoarele sociale pentru români: deportări și controale stricte în mai multe orașe # Aktual24
Patru orașe din Germania au început să retragă ajutoarele sociale pentru cetățeni români și bulgari și au impus obligația de părăsire a țării. Este vorba despre Duisburg, Hagen, Dortmund și Gelsenkirchen, care anul trecut au aplicat aceste măsuri pentru 1.181 de imigranți, ca parte a luptei împotriva migrației asociate fraudei sociale, relatează Westdeutscher Rundfunk. Situația […]
14:00
S-a aflat cauza accidentului de lângă Lugojel. Ce spune un supraviețuitor: „Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului Lane Assist” # Aktual24
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit în accidentul rutier produs în România, după ce microbuzul în care se aflau a intrat în coliziune frontală cu un TIR, în timpul unei manevre de depășire. Potrivit unui medic grec, unul dintre supraviețuitori a indicat o posibilă defecțiune a sistemului de asistență la rulare al vehiculului […]
Acum 6 ore
13:30
„Trebuie să câștigăm”. Trump îndeamnă electoratul MAGA să participe la alegerile de la jumătatea mandatului # Aktual24
Președintele Donald Trump a ținut marți primul său discurs de campanie electorală de la jumătatea mandatului din noul an, îndemnând o mulțime din Iowa să sfideze tendințele istorice și să-și păstreze majoritățile republicane în Congres. După ce a recitat ceea ce consideră a fi realizările sale reprezentative din ultimul an, Trump a spus: „Dacă pierdem […]
13:10
Elon Musk, jignire grobiană la adresa ministrului polonez de Externe, care îi ceruse să împiedice Rusia să acceseze Starlink: „Ești un imbecil căruia îi curge saliva din gură” # Aktual24
Elon Musk a reacționat într-un mod incalificabil la apelul ministrului de externe polonez Radosław Sikorski de a împiedica rușii să folosească Starlink, numindu-l pe acesta „imbecil căruia îi curge saliva din gură”. Radosław Sikorski l-a îndemnat pe Elon Musk să împiedice rușii să utilizeze Starlink pentru atacuri asupra Ucrainei. El a subliniat că profitul din […]
12:40
Fostul ministru de externe austriac, Karin Kneissl, care a dansat la nunta sa cu Putin, riscă să-și piardă cetățenia după ce și-a numit compatrioții „hiene” # Aktual24
Fostul ministru de externe al Austriei, Karin Kneissl, ar putea pierde cetățenia austriecă după ce partidul NEOS a inițiat proceduri oficiale în acest sens. Anunțul vine după o serie de declarații controversate în care Kneissl a criticat dur Austria și pe cetățenii austrieci, comparându-i cu „niște hiene” și afirmând că din Europa îi lipsește Franța, […]
12:10
Nivelul mării crește în întreaga lume. Dar în Groenlanda, oamenii de știință spun că este pe cale să scadă # Aktual24
Creșterea temperaturilor provoacă creșterea nivelului mării în întreaga lume, punând milioane de oameni în pericol de inundații severe și eroziune costieră. Dar în Groenlanda, se întâmplă exact opusul. Cercetătorii de la Observatorul Pământului Lamont-Doherty, care face parte din Școala Climatică Columbia, avertizează că nivelul mării din jurul insulei autonome este de fapt așteptat să scadă, […]
12:00
Motanul Miauricio, angajat ca „manager de sprijin emoțional” la o firmă de inginerie geotehnologică din Mexic – VIDEO # Aktual24
Într-o lume a muncii tot mai stresantă, o companie mexicană a găsit o soluție neașteptată și adorabilă pentru a îmbunătăți starea de bine a angajaților: o pisică salvată de pe stradă, transformată în „angajat” oficial. Este vorba despre Inginero Miauricio, un motan roșcat care deține acum funcția de „gerente de apoyo emocional” (manager de sprijin […]
Acum 8 ore
11:50
Marian Godină intră concurent într-un mare show TV de la Antena 1: ”O să-l vedeți fără uniformă, fără tastatură, fără confort” # Aktual24
Marian Godină, popularul polițist din Brașov, anunță că va deveni concurent în cadrul emisiunii Survivor România 2026 de la Antena 1. ”Gata, aşteptarea a luat sfârşit!!! Marian intră în competiția Survivor România 2026. Pentru o perioadă o să-l vedeți într-un context complet diferit de cel cu care v-a obișnuit: fără uniformă, fără tastatură, fără confort. […]
11:40
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, condamnată la 20 de luni de închisoare pentru corupție # Aktual24
Soția fostului președinte demis al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, a fost condamnată miercuri la 20 de luni de închisoare pentru corupție, în timp ce soțul ei așteaptă un verdict privind acuzațiile de rebeliune cu miză mare, care ar putea duce la pedeapsa cu moartea sau închisoare pe viață. Cuplul prezidențial […]
11:40
Scandalul „Hacienda” zguduie Slovacia: Apropiați ai premierului anti-UE Robert Fico, acuzați că și-ar fi construit vile cu bani… europeni # Aktual24
Un nou scandal de corupție zguduie Slovacia în ianuarie 2026, sub numele de „afacerea Hacienda”. Acuzațiile se referă la zeci de așa-numite „case de oaspeți” (guest houses) construite în zone rurale cu fonduri europene destinate promovării turismului sustenabil, dar care, în realitate, ar fi vile de lux private pentru persoane apropiate de guvernul condus de […]
11:30
Prim-ministrul Slovaciei le-a spus liderilor UE, la un summit de săptămâna trecută, că întâlnirea cu Donald Trump l-a lăsat șocat de starea de spirit a președintelui american, potrivit a cinci diplomați europeni informați despre discuție. Robert Fico, unul dintre puținii lideri din UE care susțin frecvent pozițiile lui Trump despre „slăbiciunile” Europei, ar fi fost […]
11:20
Să sperăm că acum nu trece la budism: Un fost senator PSD, care a trecut și pe la PRM, PNL și ALDE, a fost hirotonit preot la mănăstirea Mirăuți din Suceava # Aktual24
Ilie Niță, fost senator de Suceava și figură marcantă a politicii locale bucovinene, a făcut, la 70 de ani, o schimbare radicală de traiectorie, fiind hirotonit preot vineri, 23 ianuarie 2026, la Mănăstirea Sfântul Gheorghe-Mirăuți din Suceava. Evenimentul, confirmat oficial de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preotul Alexandru Sava, marchează trecerea de […]
11:20
Premierul francez Lecornu a trecut de două moțiuni de cenzură într-o singură zi. Extremiștii încearcă să-i blocheze proiectul de buget # Aktual24
Guvernul francez s-a confruntat marți cu două moțiuni de cezură cărora le-a supravițuit în parlament din cauza deciziei sale de a adopta cu viteză partea de cheltuieli din bugetul pe 2026 fără a acorda Adunării Naționale, camera inferioară a Franței, ultimul cuvânt. Un total de 267 de parlamentari din Adunarea Națională au votat în favoarea […]
11:10
Administrația americană a agățat o fotografie comună a președintelui american Donald Trump și a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în holul Casei Albe. O fotografie cu președintele în vârstă de 79 de ani mergând alături de omologul său rus, Vladimir Putin, este expusă în Sala Palmierilor care leagă Aripa de Vest de Reședința Executivă, […]
10:40
Percheziții cu mascați în cazul ”doctorului” Cristian Andrei. Individul este săltat și dus la secție – VIDEO # Aktual24
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Investigații Criminale Sector 1, au pus în executare, miercuri, 28 ianuarie 2026, trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, municipiul Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept […]
10:30
Dacă îți place să vezi locuri noi, dar știi că o vacanță bună are nevoie și de timp pentru odihnă, atunci circuitele cu minisejur la mare sunt una dintre cele mai inspirate alegeri pentru 2026. Îți oferă două experiențe într-o singură plecare: mai întâi partea de explorare, cu orașe, peisaje și obiective care merită văzute, […]
10:00
Bilanțul alunecării de teren de lângă orașul indonezian Bandung a urcat la 50 de morți, iar peste 30 de persoane sunt încă dispărute # Aktual24
O alunecare de teren devastatoare a lovit, în urmă cu patru zile, satul Pasirlangu din districtul Cisarua, regiunea Bandung Barat (West Bandung), provincia Java de Vest, Indonezia. Declanșată de ploi abundente și torențiale care au durat mai multe zile, masa de noroi, roci și copaci smulși din rădăcini s-a prăbușit asupra zonelor rezidențiale, îngropând zeci […]
Acum 12 ore
09:40
Cinematografele din Londra au vândut doar trei bilete la documentarul „Melania”, despre soția lui Trump, în ciuda unei publicități de 35 de milioane de dolari # Aktual24
Documentarul autorizat „Melania”, care urmărește 20 de zile din viața Melaniei Trump înainte de învestirea ca președinte a lui Donald Trump, în ianuarie 2025, a fost promovat ca un „eveniment istoric”. Amazon MGM Studios a plătit 40 de milioane de dolari pentru drepturi – o sumă record pentru un documentar – și a alocat peste […]
09:10
Deși moneda americană s-a prăbușit într-o singură zi la minimul ultimilor patru ani, Donald Trump contrazice realitatea: „Dolarul este grozav!” # Aktual24
Dolarul american a înregistrat marți o scădere abruptă, atingând un minim de patru ani față de un coș de valute majore. Indicele DXY (Dollar Index), care măsoară valoarea dolarului față de euro, yen japonez, liră sterlină și alte monede importante, a coborât până la 95.566 – cel mai scăzut nivel din februarie 2022. Scăderea a […]
08:50
O nouă crimă rusească: cinci civili ucraineni au fost uciși și alți doi răniți după atacul cu drone asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov # Aktual24
Marți noaptea, forțele ruse au lansat un atac cu drone asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkiv, în nord-estul Ucrainei, ucigând cel puțin cinci persoane și rănind alte două, au anunțat autoritățile ucrainene. Incidentul, denunțat ca act de terorism de președintele Volodimir Zelenski, a avut loc în comunitatea Barvinkove, lângă satul Yazykove, în timp […]
08:30
Tragedie cutremurătoare la Poiana Mărului: Un pompier de la ISU Brașov a intervenit la un accident rutier, fără să știe că propria sa fiică murise în mașina implicată # Aktual24
Drama produsă în localitatea Poiana Mărului, județul Brașov, a căpătat o dimensiune sfâșietoare după ce s-a aflat că tatăl copilei de 14 ani care a murit în accidentul rutier este pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov și a fost trimis chiar la intervenția de salvare, fără să știe că victima este propria […]
08:20
Secretarul de stat Marco Rubio amenință cu o nouă intervenție militară dacă Venezuela nu asigură „o cooperare maximă” cu SUA în sectorul petrolier # Aktual24
Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut declarații ferme în fața Comitetului pentru Relații Externe al Senatului, afirmând că administrația Trump este pregătită să folosească forța militară, dacă va fi necesar, pentru a obliga președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, să coopereze total cu Statele Unite. Declarațiile vin în contextul crizei profunde din Venezuela, […]
08:10
Reprezentata democrată Ilhan Omar, atacată cu o seringă conținând un lichid necunoscut, în timp ce critica intervențiile criminale ale ICE – VIDEO # Aktual24
Democrata Ilhan Omar, membră a Camerei Reprezentanților din SUA, a fost victima unui atac neașteptat în timpul unei întruniri organizate în nordul orașului Minneapolis. Evenimentul, menit să discute operațiunile agenției ICE și impactul lor asupra comunităților locale, a degenerat rapid când un bărbat din primul rând a țâșnit spre podium și a pulverizat asupra lui […]
07:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cere pedepse cu închisoarea pentru arderi ilegale: „Dacă nu există pușcărie, mesajul este că scapi cu o simplă amendă” # Aktual24
Poluarea cauzată de arderile ilegale de deșeuri a devenit o problemă majoră pentru România, cu efecte directe asupra sănătății publice și chiar asupra securității populației. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, avertizează că, în lipsa unor condamnări penale clare, mesajul transmis celor care încalcă legea este unul periculos: „Dacă nu există pușcărie, mesajul este că scapi cu […]
07:30
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un va dezvălui „următoarea etapă” a programului său de descurajare nucleară la viitorul congres al partidului # Aktual24
Coreea de Nord va dezvălui ”următoarea etapă” a planului său de descurajare nucleară la viitorul congres al partidului la putere, a declarat marți liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul unui test cu rachete balistice. Congresul va ”clarifica planurile pentru următoarea etapă care vizează consolidarea descurajării nucleare a țării”, a declarat Kim Jong Un, a […]
07:20
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, îi cere lui Elon Musk să deconecteze armata rusă de la rețeaua Starlink # Aktual24
Șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, i-a cerut marți lui Elon Musk, șeful rețelei de telecomunicații prin satelit Starlink, să întrerupă accesul Rusiei la serviciul respectiv care este folosit în războiul său împotriva Ucrainei. ”Hei, om mare, @elonmusk, de ce nu-i împiedici pe ruși să folosească Starlink pentru a viza orașele ucrainene? A face bani din […]
07:10
Deși a mințit grosolan în privința uciderii lui Alex Pretti, șefa Departamentului Securității Interne, Kristi Noem, nu va fi demisă din funcție # Aktual24
Președintele american Donald Trump a afirmat marți că șefa Departamentului Securității Interne, Kristi Noem, căreia opoziția îi cere demisia, va rămâne în funcție, apreciind că face ”o treabă foarte bună”. ”Nu”, a răspuns președintele unei jurnaliste care l-a întrebat dacă Noem, imaginea politicii anti-imigrație a Casei Albe, va pleca din funcție, scrie Forbes. Trump a […]
Acum 24 ore
00:30
Primarul Brașovului, lăudat de boți din India, Pakistan și Myanmar după un mesaj tipic AUR. Hggh Islam: ”Mulțumim pentru că ne arătați calea credinței!” # Aktual24
Un mesaj postat de primarul Brașovului, George Scripcaru (PNL), prin care îi atacă pe oponenșii de la AUR pe tema construirii unei catedrale în centrul Brașovului a primit numeroase comentarii laudative de la conturi din Asia de Sud și Sud-Est. ”Acum câteva luni, useriștii din Consiliul Local spuneau că nu e momentul pentru restaurări, că […]
00:00
Poluarea aerului și aparatele de vapat dăunează în aceeași măsură: „Pot să producă cancere de limbă” # Aktual24
Trăim într-o eră în care aerul pe care îl respirăm și obiceiurile noastre cotidiene au un impact direct asupra sănătății. Dacă poluarea atmosferică a fost mult timp recunoscută ca factor de risc pentru bolile respiratorii și cardiovasculare, în ultimii ani, aparatele de vapat, considerate inițial o alternativă „sigură” la fumatul tradițional, au început să ridice […]
27 ianuarie 2026
23:10
Familiile a doi bărbați uciși într-un atac asupra unei ambarcațiuni în Caraibe dau în judecată guvernul SUA # Aktual24
Familiile a doi bărbați din Trinidad care au fost uciși într-un atac cu rachete americane asupra unei ambarcațiuni în Caraibe în octombrie anul trecut au dat în judecată administrația Trump în instanța federală, argumentând că „uciderea premeditată și intenționată nu are nicio justificare legală plauzibilă”. Chad Joseph și Rishi Samaroo s-au numărat printre cei șase […]
22:40
Compozitorul Philip Glass retrage simfonia „Lincoln” de la Centrul Kennedy. „Simfonia nr. 15 este un portret al lui Abraham Lincoln, iar valorile Centrului Kennedy de astăzi sunt în conflict direct cu mesajul Simfoniei” # Aktual24
Compozitorul și pianistul american Philip Glass a anunțat marți că își retrage simfonia de la Centrul Kennedy, invocând valorile și conducerea centrului de arte, potrivit NBC News. „După o analiză atentă, am decis să retrag Simfonia nr. 15 «Lincoln» de la Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului”, a anunțat Glass într-un comunicat postat pe […]
