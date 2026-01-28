Prima vizită a unui premier britanic la Beijing după opt ani: Starmer promite dezgheț diplomatic

00:30

Un mesaj postat de primarul Brașovului, George Scripcaru (PNL), prin care îi atacă pe oponenșii de la AUR pe tema construirii unei catedrale în centrul Brașovului a primit numeroase comentarii laudative de la conturi din Asia de Sud și Sud-Est. ”Acum câteva luni, useriștii din Consiliul Local spuneau că nu e momentul pentru restaurări, că […]