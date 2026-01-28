Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”
Fanatik, 28 ianuarie 2026 18:50
Directorul unei școli din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza notei obținute la matematică, dezvăluiri despre gestul tânărului. În ce stare e băiatul?
• • •
Acum 15 minute
18:50
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede” # Fanatik
Directorul unei școli din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza notei obținute la matematică, dezvăluiri despre gestul tânărului. În ce stare e băiatul?
Acum o oră
18:30
Două cluburi din Premier League se luptă pentru vedeta lui Dan Șucu! Anunțul lui Fabrizio Romano # Fanatik
Genoa ar putea să piardă un jucător important spre finalul perioadei de mercato. Două echipe din Premier League sunt interesate de transferul fotbalistului care evoluează pentru gruparea patronată de Dan Șucu.
18:10
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost drogat # Fanatik
Detalii șocante ies la iveală la doar o zi după accidentul mortal din Lugojel. Șoferul dubei ar fi consumat droguri în drumul spre Franța. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 2 ore
17:50
Darius Olaru a dat explicații înainte de FCSB – Fenerbahce. De ce rezultatele din Europa League au fost mult sub cele din sezonul precedent # Fanatik
FCSB joacă ultimul meci din faza ligii a acestui sezon din Europa League pe teren propriu cu Fenerbahce. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat Darius Olaru înaintea duelului cu echipa din Turcia.
17:40
Se anunță dezastru la FCSB – Fenerbahce! Decizia suporterilor la care nu se așteptau Gigi Becali și Mihai Stoica. Foto # Fanatik
Veste cumplită pentru FCSB înaintea duelului cu Fenerbahce din Europa League. Deși se anunța un stadion aproape plin, fanii roș-albaștrilor au luat o decizie care îi va înfuria pe Gigi Becali și Mihai Stoica
17:30
Pesta porcină face ravagii în România: de ce nu reușim să scăpăm de focare. Importurile au explodat. „Boala nu a fost luată în seamă” # Fanatik
Un nou focar de pestă porcină africană a pus stăpânire pe o crescătorie din România. Peste 30 de localități sunt sub supraveghere. Ce impact are boala asupra industriei alimentare și cine e vinovat
17:20
Novak Djokovic a răbufnit după calificarea în semifinale la Australia Open: „Lipsă de respect!” # Fanatik
Novak Djokovic a reușit să se califice în semifinale la Australian Open, asta după ce adversarul său, Lorenzo Musetti, a fost nevoit să abandeze în sfertul al treilea.
17:10
Iga Swiatek, iritată după eliminarea de la Australian Open. Ce nu i-a plăcut tenismenei de pe locul 2 WTA # Fanatik
Iga Swiatek și-a expus supărarea imediat ce a ieșit din turneul din Australia, unde a fost învinsă de Elena Rybakina. Lucrurile care au deranjat-o teribil.
Acum 4 ore
17:00
Inter s-ar putea despărți în aceste zile de jucătorul din cauza căruia Cristi Chivu a fost criticat dur de către fani, italienii având o ofertă clară din Premier League.
16:50
Povestea emoționantă a lui Talisson, noul jucător de la Rapid: „Au fost momente grele. Singur, la 12 ani” # Fanatik
Rapid l-a transferat recent pe Talisson, un atacant brazilian venit de la RB Bragantino, iar acesta a acordat primul său interviu și a făcut dezvăluiri emoționante.
16:40
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv # Fanatik
Istvan Kovacs și-a găsit altă ocupație în afară de fotbal, aceea de promovare a unor produse, iar acum s-a aflat cât costă, de fapt, pantofii cu care arbitrul român a fost filmat.
16:40
Anul acesta românii pun pe primul loc creșterea veniturilor și crearea de noi locuri de muncă, dar mulți își doresc și încheierea războiului din Ucraina.
16:20
Așezarea din Sicilia transformată peste noapte în oraș fantomă. Geologii sunt șocați: „N-am mai văzut niciodată o astfel de catastrofă” # Fanatik
Alunecarea uriașă de teren de la Niscemi a forțat evacuarea a peste o mie de oameni, iar experții avertizează că fenomenul va continua zile întregi. Zona are istoric dramatic de dezastre naturale.
16:10
De ce a plecat, de fapt, Nicolae Stanciu de la Genoa! Apropiatul lui Dan Șucu a făcut dezvăluirile: „Nicio legătură!” # Fanatik
Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa în această iarnă și a semnat cu formația chineză Dalian Yingbo. Un oficial al grupării conduse de Dan Șucu a oferit detalii din culise despre plecarea fotbalistului.
16:00
„Vă mai ascultă jucătorii?”. Elias Charalambous, răspuns războinic înainte de FCSB – Fenerbahce # Fanatik
Elias Charalambous, care a spus că este dispus să plece de la FCSB după eșecul cu CFR Cluj, 1-4, a vorbit despre relația pe care o are cu jucătorii, asta după ce a declarat că există probleme la echipă.
15:50
Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre focarul apărut în India: „Toți trebuie să facă anumite investigații” # Fanatik
Pot aduce muncitorii asiatici virusul Nipah în România? Celebrul medic infecționist Virgil Musta explică, pentru FANATIK, ce trebuie să știm despre focarul indian.
15:20
Uluitor! Unde ar putea ajunge Kurt Zouma după despărțirea de CFR Cluj. Francezul valorează mai mult decât tot lotul echipei # Fanatik
Kurt Zouma (31 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj în această iarnă și este aproape să semneze cu o nouă echipă. Ce salariu solicită fostul internațional francez.
Acum 6 ore
14:50
Lovitură pentru Gigi Becali: a venit motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua! # Fanatik
Gigi Becali, afectat de motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua. Fanatik are toate detaliile
14:50
Ce spun medicii despre ”miracolul” din microbuzul suporterilor PAOK! În ce stare sunt supraviețuitorii la 24 de ore de la accident: „Ancheta poate să identifice” # Fanatik
Medicii nu își pot explica cum au supraviețuit cei trei suporteri PAOK din accidentul deosebit de grav care a avut loc pe 27 ianuarie, lângă Lugoj. Care e starea răniților?
14:20
Filmul românesc celebru care a fost filmat pe stadionul lui Dinamo. E o comedie la care râd cu lacrimi sute de mii de români și astăzi, în care joacă unii dintre cei mai mari actori ai țării # Fanatik
Stadionul lui Dinamo, acum în curs de demolare, are și o istorie ”cinematografică”. Un celebru film românesc a fost filmat în Ștefan cel Mare. E vorba de o comedie cu unii dintre cei mai mari actori ai țării
14:00
Teorie incredibilă despre cum s-a produs accidentul în care au murit suporterii PAOK Salonic. Titi Aur o contrazice: ”Nu se poate așa ceva!” # Fanatik
Experții în condus defensiv analizează teoriile legate de accidentul tragic în care și-au pierdut viața suporterii PAOK Salonic. De ce scenariul invocat de supraviețuitor este imposibil din punct de vedere tehnic
14:00
Dan Șucu, amendat drastic în Italia din cauza suporterilor! Cât trebuie să plătească patronul de la Genoa # Fanatik
Genoa a obținut un succes extrem de important cu Bologna, 3-2, dar clubul condus de Dan Șucu a fost pedepsit de comisiile din Italia. Ce sumă vor trebui să plătească „grifonii”.
13:50
Tragedia ce a avut loc în județul Timiș, unde 7 suporteri ai lui PAOK au decedat în urma unui teribil accident rutier, a adus un gest superb făcut de cei de la Poli Timișoara.
13:20
Adrian Mititelu, reacție fermă după ce Gigi Becali l-a criticat pe Andre Duarte: „Eu credeam că va ajunge în Serie A!” # Fanatik
Adrian Mititelu a reacționat pentru FANATIK după debutul lui Andre Duarte la FCSB. Fostul jucător de la FC U Craiova a fost criticat de Gigi Becali după eșecul cu CFR Cluj, 1-4.
13:10
Champions League, etapa 8. Ultima rundă din faza ligii. Vezi cine sunt echipele care vor obține pe ultima sută de metri biletul pentru primăvara europeană # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Champions League, etapa 8. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci
Acum 8 ore
13:00
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a decis cine va apăra poarta FCSB-ului de acum înainte. Cum a reacționat tatăl tânărului Matei Popa și ce i-a spus latifundiarului din Pipera despre jucător.
12:40
Fostul fotbalist român care a ajuns să fie adorat de arabi. A fost inclus în topul celor mai buni cinci antrenori din Arabia Saudită # Fanatik
Un fost mare fotbalist român a ajuns să fie inclus în topul celor mai buni cinci antrenori din istoria campionatului din Arabia Saudită. Despre cine este vorba?
12:20
Voyo nu se mai oprește! Va transmite în exclusivitate pentru România cea mai tare competiție europeană, unde Real Madrid și Barcelona fac show. Exclusiv # Fanatik
Voyo va transmite în exclusivitate cea mai tare competiție europeană. Echipe de top precum Barcelona sau Real Madrid vor putea fi urmărite în direct pe platforma de streaming.
12:10
Ultrașii de la Poli Timișoara s-au întâlnit cu cei de la PAOK, după accidentul mortal din Timiș. Gestul emoționant făcut de greci # Fanatik
Suporterii români s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei ai lui PAOK, loviți de o tragedie inimaginabilă care s-a soldat cu moartea a 7 oameni și rănirea gravă a altor 3.
12:10
Mama criminalului de 13 ani de la Cenei are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru neplata datoriilor # Fanatik
Laura Romaneț, mama băiatului de 13 ani implicat în crima de la Cenei, care este supus unor evaluări psihologice, a fost chemată în instanță deoarece are datorii mari.
11:50
S-a stabilit primul termen în cazul excluderii lui FC U Craiova din Liga 2. Unde se judecă dosarul # Fanatik
FC U Craiova a fost exclusă inițial din Liga 2 și apoi din toate competițiile organizate de FRF, dar Adrian Mititelu a făcut apel. Când va avea loc primul termen în acest dosar.
11:30
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…” # Fanatik
Unul dintre suporterii PAOK care a scăpat cu viață din teribilul accident din România, Marios, vorbește pentru prima dată după tragedie, oferind detalii despre coșmarul prin care a trecut.
11:10
Jucărie pentru bebeluși interzisă în SUA, vândută în România: peste 30 de cazuri de sufocare. Specialiștii avertizează: „Ar trebui să fie informați” # Fanatik
O jucărie de dentiție pentru bebeluși, extrem de populară în România, a fost retrasă de pe piața din SUA, după mai multe cazuri de sufocare. Aceasta se găseste, încă, pe diferite site-uri populare din România. Ce spun specialiștii
Acum 12 ore
11:00
Inter a ajuns la mâna rezultatelor în Champions League, însă Cristi Chivu este încrezător: „Nu ne este frică!” # Fanatik
Inter nu mai este la mâna ei pentru o calificare directă în optimile Champions League, însă Cristi Chivu continuă să spere. Ce a declarat înainte de meciul cu Dortmund și de ce rezultate are nevoie în celelalte meciuri
10:40
Războiul FCSB – Steaua, pe masa lui Ilie Bolojan! Reacția lui Gigi Becali: „Doar asta poate face el!”. Exclusiv # Fanatik
Conflictul juridic care durează de ani de zile între FCSB și CSA Steaua ajunge pe masa premierului Ilie Bolojan. Ce poate face acesta, în opinia lui Gigi Becali.
10:20
Istvan Kovacs face spectacol în timpul liber! Cel mai bine cotat arbitru român s-a apucat de reclame la pantofi: „Să-l alergați pe Mbappe cu ei”. Video # Fanatik
Istvan Kovacs nu face spectacol doar pe terenul de fotbal. Cel mai bine cotat arbitru român s-a apucat de reclame la pantofi.
10:00
A plouat cu bani în vestiar după ultima reușită a lui Laurențiu Reghecampf! Scene fabuloase chiar sub ochii antrenorului român. Foto # Fanatik
A plouat cu bani în vestiar după ce Laurențiu Reghecampf a reușit un rezultat mare la Al-Hilal Omdurman. Vicepreședintele clubului a sărbătorit alături de jucători.
09:50
Câți bani va obține STB din majorarea prețului biletelor. Salariile conducerii, de 16 ori mai mari decât la începutul mandatului Gabrielei Firea # Fanatik
Care este suma pe care STB o va obține în plus din majorarea prețului unui bilet de călătorie. Câți bani cheltuie STB pentru salarii și câți bani cere de la PMB
09:40
Video fabulos! Dumitru Dragomir a făcut în direct tactica de joc a FCSB-ului folosindu-se de dozele de AQUA Carpatica: „Duarte? Jucător de Divizia B!”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut show în cea mai recentă ediție de „Profețiile lui Mitică”. Fostul șef LPF a distrus în direct tactica de joc a celor de la FCSB, ajutându-se de dozele de AQUA Carpatica
09:20
CFR Cluj trebuia să rămână în 10 cu FCSB încă din minutul 29! Explicațiile lui Marius Avram: „Comportare violentă, fără legătură cu mingea” # Fanatik
Deznodământul din partida FCSB - CFR Cluj 1-4 putea fi cu totul altul: formația antrenată de Daniel Pancu a riscat să rămână în inferioritate numerică. Care este verdictul fostului arbitru
09:10
Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl unui fotbalist de la Dinamo, reținut alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave # Fanatik
Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl tânărului jucător Yanis Găgeatu, a fost arestat preventiv într-un dosar complex. Care este situația portarului legitimat la Dinamo.
08:50
Cristi Chivu, antrenorul român aflat pe val in Serie A, este foarte aproape de a da o mega lovitură în vara acestui an. E pe lista scurtă a marelui Real Madrid, care s-a despărțit recent de Xabi Alonso.
08:50
Italienii au ”comis-o” înainte de Dortmund – Inter, meciul decisiv pentru Cristi Chivu în Champions League. Ce au scris despre Istvan Kovacs # Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat la partida Borussia Dortmund - Inter, din ultima etapă a grupei de Champions League. Ce au putut să scrie italienii despre arbitrul român.
08:40
Fundația Super și Uniunea Europeană de Șah lansează Super Liga Europeană de Șah, a doua cea mai mare competiție continentală. Opt cluburi vor împărți premii totale de 300.000 de euro # Fanatik
O nouă competiție de șah se pregătește să pornească la drum. Este vorba de Super Liga Europeană, lansată de Uniunea Europeană de Șah și în care este implicată și Fundația Super.
08:20
Afaceristul turc evadat, condamnat la 22 de ani de închisoare, a solicitat să fie transferat din România. Ce s-a întâmplat cu cererea sa # Fanatik
Atas Abdullah, care a omorât un polițist în 2015, se afla încarcerat la Penitenciarul Rahova, dar nu s-a mai întors din permisie. El a solicitat să fie transferat din România.
08:20
Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea balerinele lui” # Fanatik
Giovanni Becali a povestit o serie de întâmplări memorabile din perioada vechiului regim, care îl au în centrul atenției pe Nicu Ceaușescu și balerinele de la celebrul restaurant „Pescăruș”.
07:30
Scenariu de coșmar pentru Rapid și Dinamo în Europa. Coeficient mic și adversari de foc în preliminariile UEFA # Fanatik
De ce Rapid și Dinamo pot avea trasee infernale în Europa: explicația coeficientului UEFA. Cele două echipe preiau coeficientul de țară și riscă adversari puternici indiferent de competiție. Analiză completă
07:20
S-au stabilit semifinalele feminine de la Australian Open. Încă o mare favorită este out de la Melbourne! # Fanatik
Patru jucătoare de top se vor confrunta pentru marea finală de la Melbourne și pentru premii record puse la bătaie la Australian Open, primul Grand Slam al anului
07:10
Anunțul care a provocat un adevărat „cutremur” în Europa! Agenții ICE vin la Jocurile Olimpice de iarnă: „O miliție care ucide” # Fanatik
Cu 10 zile înainte de startul Jocurilor Olimpice de iarnă, americanii au făcut un anunț care a stârnit un val de reacții negative. Agenții ICE vor fi trimiși în Italia pentru a asigura securitatea.
06:40
PAOK, lovită din nou, chiar în anul centenarului. Clubul antrenat de Răzvan Lucescu a mai pierdut 6 suporteri într-o tragedie de nedescris # Fanatik
PAOK, lovită de un accident chiar în anul centenarului. Clubul pregătit de Răzvan Lucescu se află la a doua tragedie de acest tip. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
