Transfer tare în Premier League: ”Bine ai revenit acasă!”

Tenismanul sârb Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, a recunoscut superioritatea actuală a spaniolului Carlos Alcaraz şi a italianului Jannik Sinner, pe care i-a descris drept "cei mai buni jucători din lume în acest moment" şi a acceptat că ambii sunt consideraţi favoriţi în rundele decisive de la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al sezonului, informează EFE.