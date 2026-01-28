Patriarhul Daniel anunţă canonizarea a 16 femei cu viaţă sfântă

14:30

Deşi suntem tentaţi să credem că în Capitala României umblă câinii cu covrigi în coadă, Bucureştiul nici măcar nu a prins topul celor 5 oraşe în care oamenii consideră că se trăieşte cel mai bine la noi în ţară. Asta poate pentru că printre criteriile de evaluare se numără şi traficul. Şi nici măcar nu vrem să mai amintim câţi ani din viaţă pierdem blocaţi printre maşini. În schimb, Capitala câştigă la capitolul cartiere.