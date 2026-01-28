Patriarhul Daniel anunţă canonizarea a 16 femei cu viaţă sfântă
ObservatorNews, 28 ianuarie 2026 20:20
Patriarhul Daniel anunţă slujba de canonizare a celor 16 femei românce cu viaţă sfântă. Evenimentul va avea loc săptămâna viitoare cu o procesiune impresionantă a sfintelor moaşte la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
• • •
Acum 5 minute
20:30
Gropi uriaşe pe străzile din Bucureşti, după ger şi zăpezi. Şoferii ghinionişti suferă pagube de mii de lei # ObservatorNews
Străzile din Bucureşti s-au umplut de gropi după zăpada şi îngheţul din ultimele săptămâni. Unele au aproape jumătate de metru adâncime şi distrug maşină după maşină. Probleme mari şi pe benzile speciale pentru transportul în comun - şoferii de autobuze nu pot să mai meargă pe ele, iar pasagerii înfruntă blocajele din trafic.
20:30
Piaţa de hrană pentru animale a depăşit un miliard de euro. Oamenii vânează, pentru ei, reduceri # ObservatorNews
Premium pentru câini şi pisici, economii pentru stăpâni! Piaţa de hrană pentru animale a depăşit un miliard de euro, dar oamenii vânează, pentru ei, reduceri. La hipermarketuri sunt în creştere vânzările la raioanele supravieţuirii - mâncare la preţ redus pentru că expiră în scurt timp.
Acum 15 minute
20:20
Acum o oră
20:00
Statul e dator vândut! Datoria publică va depăşi pragul critic de 60% din Produsul Intern Brut, adică peste o mie de miliarde de lei. Iar dobânzile sufocă bugetul. Anul trecut au depăşit 50 de miliarde de lei, de patru ori mai mult decât în 2019.
19:50
Drumul din România care s-a surpat deşi autorităţile ştiau din 2024 că asta se va întâmpla: Zona are probleme # ObservatorNews
Încă un drum din Prahova a cedat. Şoseaua care leagă Câmpina de Cornu a fost complet închisă după ce o alunecare de teren a înghiţit jumătate de bandă. Autorităţile recunosc că se aşteptau să se întâmple asta, dar nu au bani să repare şoseaua. În urmă cu două luni, şi drumul pe Valea Prahovei s-a surpat în două zone.
19:50
O avocată, membru PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea 60.000 de euro - surse # ObservatorNews
Două persoane au fost prinse în flagrant miercuri de procurorii DNA în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă mai mare pretinsă de 500.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
19:40
Trei minori au înjunghiat în faţă un taximetrist, pentru 30 de lei. Un agresor are 13 ani şi va scăpa liber # ObservatorNews
Un nou atac şocant comis de copii! Trei băieţi de 13, 15 şi 16 ani au înjunghiat un taximetrist pentru o cursă de 30 de lei în Târgu Mureş. După atac, s-au făcut nevăzuţi. Poliţiştii au descoperit că fugiseră dintr-un centru din plasament. Coform legii, copilul de 13 ani nu va răspunde pentru faptele lui, la fel ca în cazul Timiş.
Acum 2 ore
19:30
Bolnavii vor avea acces la analize decontate toată luna: CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private # ObservatorNews
Bolnavii vor avea acces la analizele decontate de stat toată luna, nu doar câteva zile ca până acum. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate va elimina plafonul acordat clinicilor private. Schimbarea vine însă cu reguli mai stricte: pacienţii vor primi mai greu bilet de trimitere şi vor fi programaţi în funcţie de bolile de care suferă.
19:20
SURSE: Turcul criminal care a evadat a primit permisii de la Marius Staicu, văr cu ministrul Justiţiei # ObservatorNews
Creşte scandalul condamnaţilor cu privilegii, după evadarea milionarului care a omorât un poliţist. Permisia de care s-a folosit ar fi fost semnată de vărul ministrului de Justiţie. În plus, procurorii anti-corupţie au bănuieli că şeful penitenciarelor ar fi acordat favoruri şi altor persoane importante ajunse după gratii.
19:20
Informaţii şocante în ancheta accidentului în care au murit şapte tineri din Grecia. Şoferul care a făcut o depăşire inexplicabilă pe un drum din Timiş şi s-a zdrobit cu microbuzul de un camion ar fi avut cannabis în sânge. Un supravieţuitor susţine, însă, că tragedia a fost provocată de un sistem de siguranţă al maşinii, care ar fi blocat volanul. Victimele, suporteri ai clubului PAOK Salonic, au primit aseară un omagiu şi din partea antrenorului echipei, Răzvan Lucescu.
18:50
Băiat de 8 ani din Bucureşti, violat de sora sa vitregă. Tânăra de 21 de ani a fost reținută # ObservatorNews
Un băiat de 8 ani a fost violat de sora sa vitregă, în vârstă de 21 de ani. Tânăra și un alt bărbat de 28 de ani, care avea în telefon materiale pornografice cu minori, au fost reținuți de procurorii DIICOT.
18:50
Traian Băsescu recuperează trei ani de salarii, peste 750.000 de lei. Decizia instanţei # ObservatorNews
Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri, ca Administraţia Prezidenţială să-i plătească lui Traian Băsescu peste 754.000 lei, reprezentând indemnizaţia care nu i-a mai fost plătită în calitate de fost şef al statului pe o perioadă de trei ani, ca urmare a deciziei instanţei privind colaborarea cu fosta Securitate.
Acum 4 ore
18:20
18:10
Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin, i-a dat dreptate lui Mark Rutte: UE nu se poate apăra fără SUA # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin de cancelarul Friedrich Merz, i-a dat dreptate lui Mark Rutte, care a afirmat că Uniunea Europeană nu se poate apăra fără sprijinul Statelor Unite. La rândul său cancelarul german a sublinit că Europa devine mai capabilă să se apere singură.
18:10
Trei fraţi au murit sub ochii mamei după ce au căzut într-un iaz îngheţat: "Se zbăteau şi nu i-am putut salva" # ObservatorNews
Trei frați de 6, 8 și 9 ani au murit în statul Texas, după ce au căzut într-un lac înghețat în timpul furtunii de iarnă care afectează mare parte din Statele Unite. Tragedia s-a petrecut în apropierea locuinței unde copiii se aflau împreună cu mama lor. Femeia a sărit în apă încercând să-i salveze, dar gerul i-a paralizat trupul. „Toți aveau nevoie de mine în același timp și n-am putut să-i salvez”, a povestit printre lacrimi.
18:00
Iran răspunde ameninţărilor lui Donald Trump: "Considerăm mai probabil războiul decât negocierea" # ObservatorNews
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat miercuri că diplomaţia combinată cu ameninţări militare "nu este nici eficientă şi nici utilă", ca răspuns la comentariile ameninţătoare ale preşedintelui american Donald Trump.
17:50
Raport: 2 agenți au tras asupra lui Alex Pretti în Minneapolis. Nicio dovadă că a încercat să-și scoată arma # ObservatorNews
Doi agenți ai poliţiei de frontieră au tras asupra infirmierului Alex Pretti, ucis în Minneapolis, arată un raport preliminar transmis Congresului de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, relatează CNN.
17:40
Inteligența artificială schimbă piața muncii. Ce locuri de muncă dispar și care se transformă # ObservatorNews
Inteligența artificială nu mai ține de filmele Science Fiction, ci face parte din prezent și schimbă complet regulile jocului. În 2026, tehnologia a trecut de faza de testare și influențează puternic piața muncii la nivel global.
17:30
Ce a descoperit o turistă care a ajuns pe o insulă ştearsă de pe hărţi şi unde accesul a fost interzis # ObservatorNews
O britanică a relatat pe rețelele de socializare ce a descoperit după ce a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis.
17:20
2.430 de lei. Vorbim despre suma pe care toţi cei care au în întreţinere părinţi sau soţi o datorează asigurărilor de sănătate, pentru fiecare persoană care nu are serviciu sau alte venituri fiscalizate. Vorbim despre cei care, de la 1 septembrie 2025, nu mai sunt coasiguraţi automat.
17:10
Grecii cer României să ancheteze dacă accidentul din Timiş s-a produs de la starea drumului # ObservatorNews
Sunt multe necunoscute legate de modul în care a avut loc tragedia din vestul ţării. Cu siguranţă şoferul a greşit, se vede foarte clar în imaginile surprinse de acea cameră de bord. Dar dincolo de asta, mulţi oameni acuză acum, inclusiv jurnaliştii greci, că poate cei 7 oameni ar fi avut o şansă dacă şoseaua arăta, într-adevăr, ca un drum european. Care nu doar că te ghidează, dar te şi protejează în cazul unor greşeli la volan.
17:10
Premierul român Ilie Bolojan a anunțat miercuri când ar putea România să înceapă procedurile pentru adoptarea monedei Euro. Acum nu este pe agendă, dar ar putea fi o temă pentru alegerile din 2028, a spus șeful Guvernului.
16:50
Avocat, despre cazul Mario: "Se cere o modificare a legii. Nu putem sancţiona în funcţie de întâmplări" # ObservatorNews
Avem o faptă abominabilă: un copil a ucis un alt copil. Evident, oamenii mari nu-şi asumă nicio vină, cer pedepse şi semnează petiţii şi stabilesc din pix... limita răspunderii penale la vârstă de 10 ani. Vor aşadar o lege pentru ca infractori de clasa a treia să ajungă în închisoare şi spun că nu avem legi.
16:50
Premierul slovac s-a declarat șocat de starea psihică a lui Trump, scrie POLITICO. Fico a negat informația # ObservatorNews
Robert Fico, premierul Slovaciei, a respins miercuri categoric informațiile potrivit cărora le-ar fi spus unor lideri europeni că este îngrijorat de starea psihică a președintelui american Donald Trump.
16:40
Rezultate INML: şoferul microbuzului consumase droguri. Mărturia unui pasager: A tras câteva fumuri # ObservatorNews
Răsturnare de situaţie în cazul teribilului accident din Timiş în care şapte fani greci ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa. Potrivit analizelor făcute de INML, şoferul microbuzului consumase droguri înainte de a se urca la volan.
Acum 6 ore
16:20
Un şofer român de TIR a aflat din presă că a murit într-un accident: "Sunt viu, îmi pare rău" # ObservatorNews
Un român, şofer de TIR angajat al unei firme din Italia, a aflat din presă că ar fi murit într-un tragic accident produs în Germania. Bărbatul şi-a liniştit imediat rudele şi prietenii.
16:10
Un gigant prezent şi în România anunţă 30.000 de concedieri. 24 de locaţii vor fi închise # ObservatorNews
O companie gigant de curierat și livrare a anunţat marţi că intenţionează să elimine încă 30.000 de locuri de muncă în acest an, în contextul retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon şi al unui plan multianual de turnaround.
15:50
Anchetatorii ar fi găsit substanţe interzise la locul accidentului din judeţul Timiş soldat cu şapte morţi şi trei răniţi, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Ocupanţii microbuzului spulberat de un tir pe şoseaua dintre Lugoj şi Caransebeş erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic şi se îndreptau spre Franţa, la meciul dintre echipa lor favorită şi Olympique Lyon.
15:40
15:30
Medicul Nicolae Poiană, un nume de referință în obstetrică-ginecologie și pionier în reproducerea asistată în România, a decedat.
15:30
29 ianuarie, Aducerea moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Joi, 29 ianuarie 2025, este prăznuită Aducerea moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
15:30
29 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 ianuarie de-a lungul timpului.
15:30
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 29 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
15:20
Schimbare istorică la bancnotele româneşti. Vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR # ObservatorNews
Se schimbă casierului central din cadrul Băncii Naționale a României. Începând cu 1 februarie, Mugur Tolici va prelua funcția de director, înlocuindu-l pe Ion Nițu, care a condus direcția timp de aproape 27 de ani. Pe bancnotele emise de acum înainte, alături de semnătura guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, va apărea una nouă, cea a lui Mugur Tolici.
15:20
Trump: "O Armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Este mai mare decât cea din Venezuela. Timpul se scurge" # ObservatorNews
Donald Trump ameninţă din nou Iranul. Preşedintele american anunţă, pe reţeaua Truth Social, că "o nouă armadă", mai mare decât cea trimisă în Venezuela, se îndreaptă spre Iran.
15:10
După câteva zile de primăvară, România va fi lovită din nou de un val de ger siberian. Temperaturile vor scădea sub -10 grade.
15:00
După Franţa, încă o ţară europeană pregăteşte interzicerea reţelelor de socializare pentru minorii sub 14 ani # ObservatorNews
Guvernul austriac a anunţat marţi că pregăteşte o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani începând cu luna septembrie, urmând exemplul deja implementat în Australia şi planurile recente ale Franţei.
14:50
14:50
Vremea de mâine 29 ianuarie. Temperaturi de primăvară, dar pentru scurt timp. Ploile se extind # ObservatorNews
Vremea rămâne neobișnuit de caldă pentru sfârșitul lunii ianuarie, însă instabilă în multe regiuni ale țării. Ploile se extind, iar în zonele montane și în nord-est sunt așteptate precipitații mixte și depuneri de polei, în timp ce vântul va avea intensificări, mai ales la munte și pe litoral.
14:40
14:40
Program meciuri ultima etapă a grupei de Liga Campionilor. Interul lui Chivu, decisiv cu Dortmund în deplasare # ObservatorNews
Miercuri seara se joacă meciurile din ultima etapă a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar cum miza este uriaşă, toate cele 18 partide programate în această rundă se joacă de la aceeaşi oră, 22.00.
14:40
14:40
Proprietarii unei firme de pază, acuzați că au escrocat CFR Craiova cu 3,1 milioane €. Două persoane, arestate # ObservatorNews
Trei persoane au fost reținute în județul Dolj, într-un dosar de criminalitate economică ce vizează o firmă de pază și protecție cu contracte încheiate cu CFR Craiova, potrivit News.ro. Anchetatorii spun că prejudiciul produs se ridică la aproape 16 milioane de lei.
14:40
"Bătaia de joc se oprește în ianuarie". Petiția anti-Termoenergetica, semnată de mii de bucureșteni # ObservatorNews
O petiție trimisă primarului general al Capitalei și prefectului Bucureștiului, în care se cere suspendarea plății facturilor către Termoenergetica pe fondul lipsei apei calde și a căldurii pentru bucureșteni, a fost semnată de peste 3.700 de persoane, conform Agerpres.
14:40
Fetiţă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinar # ObservatorNews
Un bebeluș român în vârstă de doar șapte zile a murit în localitatea Kallithea, din Grecia, după ce a suferit un stop cardiac. Copilul a fost dus inițial, în stare de inconștiență, la un cabinet veterinar, înainte de a fi transportat la un spital de copii, relatează presa din Grecia.
Acum 8 ore
14:30
Care este "cel mai bun" oraş din ţară. Românii îl aleg pentru infrastructură şi calitatea vieţii # ObservatorNews
Deşi suntem tentaţi să credem că în Capitala României umblă câinii cu covrigi în coadă, Bucureştiul nici măcar nu a prins topul celor 5 oraşe în care oamenii consideră că se trăieşte cel mai bine la noi în ţară. Asta poate pentru că printre criteriile de evaluare se numără şi traficul. Şi nici măcar nu vrem să mai amintim câţi ani din viaţă pierdem blocaţi printre maşini. În schimb, Capitala câştigă la capitolul cartiere.
14:30
Jurații Chefi la cuțite s-au reunit pentru a da startul filmărilor noului sezon al show-ului culinar # ObservatorNews
Odată vacanța de iarnă încheiată, jurații Chefi la cuțite s-au reunit în platoul emisiunii, pregătiți să intre din nou în ringul aprigei competiții culinare. Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au răspuns ”Prezent!” la apelul Irinei Fodor, prezentatoarea Chefi la cuțite, alături de care au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii culinare.
14:20
Bihorean condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare pentru că a omorât câinele unui vecin # ObservatorNews
Un bărbat de 38 de ani din Poienii de Jos, județul Bihor, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare după ce, în iulie 2024, a omorât prin spânzurare câinele unui vecin.
14:20
Ce amenzi pot primi şoferii care circulă cu mașinile murdare. Pot întâmpina probleme şi la RAR # ObservatorNews
Dacă vă gândiţi să plecaţi la drum cu maşina, trebuie să luaţi în calcul dacă e nevoie să daţi mai întâi o tură la cea mai apropiată spălătorie auto. Şi asta pentru că şoferii care vor fi prinşi în trafic cu maşinile murdare, riscă amenzi serioase. Nu vorbim doar de aspect, ci şi de siguranță în trafic.
14:10
Unde poți cumpăra o casă în Europa la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină, doar 4.500 € # ObservatorNews
Piața imobiliară din Marea Britanie a atins prețuri amețitoare, iar mulți britanici caută acum case de vacanţă în Europa, unde pot găsi locuințe chiar şi la prețul unei mașini second-hand.
