Documentul de la RAR pentru care românii pot primi amendă nu există, de fapt. Registrul Auto Român a făcut anunțul
Cancan.ro, 28 ianuarie 2026 21:50
Registrul Auto Român a făcut anunțul! Noul document pentru care românii pot primi o amendă nu există, de fapt. Întreaga confuzie s-a creat din cauza unei știri generate de AI. Toate detaliile în articol. Reprezentanții […]
• • •
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei. Psihologul a fost dus la audieri în cătușe! # Cancan.ro
Forțele de ordine au efectuat, astăzi, percheziții în mai multe locații aparținând medicului Cristian Andrei, cunoscut publicului ca „doctor-vedetă”. Descinderile au avut loc simultan în Târgovişte, București și județul Ilfov, vizând atât locuința personală a […]
21:10
Adrian Minune a cerut ordin de protecție! Manelistul și familia lui, amenințați de interlopi: ”M-am speriat!” # Cancan.ro
Adrian Minune a apelat la oamenii legii, după ce a primit amenințări de la mai mulți indivizi! Celebrul manelist a mărturisit că a cerut un ordin de protecție, pentru că familia lui a fost vizată […]
Acum 2 ore
20:50
Larisa Udilă a născut! Primele imagini cu fetița fostei concurente de la ”Bravo, ai stil” # Cancan.ro
Larisa Udilă, cunoscută influenceriță și fostă concurentă „Bravo, ai stil!”, a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță sănătoasă. Evenimentul marchează un moment important în viața personală a vedetei, care deja […]
20:40
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România # Cancan.ro
Fanii emisiunii Survivor au fost luați prin surprindere! Patru concurenți noi se alătură show-ului de pe Antena 1, câte doi pentru fiecare echipă. Printre aceștia se numără și Andreea Munteanu, cea care va merge la […]
20:20
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! Am cunoscut o femeie la ieșirea din mall, care plângea de mama focului că pierduse 1000 de RON. M-am […]
20:10
De ce nu mai este Cătălin Măruță la PRO TV, de fapt. Prezentatorul a rupt tăcerea și a spus adevărul # Cancan.ro
Deși emisiunea „La Măruță” este încă difuzată, este deja oficial că show-ul va dispărea din grila PRO TV pe 6 februarie, după aproape 18 ani. În jurul acestui subiect au apărut numeroase zvonuri, iar mulți […]
Acum 4 ore
20:00
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar, după ce prezentatorul TV a fost surprins cu Ilie Bolojan # Cancan.ro
În ultimele zile, atenția publică s-a concentrat asupra modului în care au fost finanțate edițiile desfășurate la Oradea ale evenimentului „Orașul Faptelor Bune”, proiect asociat cu Radio ZU și coordonat editorial de Mihai Morar. Subiectul […]
19:50
Psihologul Cristian Andrei, dus la audieri în cătușe! Ce ținea în mână, în timp ce era escortat de polițiști # Cancan.ro
Autoritățile au desfășurat, miercuri, o serie de percheziții în mai multe locații din București și din țară, într-un dosar complex care vizează presupuse abuzuri comise de psihologul Cristian Andrei mai multor paciente. Ancheta se concentrează […]
19:40
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut preinfarct după ce fiul său a intrat în live cu Fulgy. Dezvăluiri de ultimă oră! # Cancan.ro
Mario Iorgulescu continuă seria dezvăluirilor uluitoare în emisiunea Dan Capatos Show. Chiar în aceste momente, live, fiul lui Gino Iorgulescu vorbește și face declarații incendiare despre cazul Dani Vicol. Mai mult, el a vorbit despre […]
19:10
Mario Iorgulescu, dezvăluiri uluitoare în direct la Capatos Show: ”Eu sunt nebun! Nu sunt apt de pușcărie” # Cancan.ro
Mario Iorgulescu aruncă bomba în direct la Capatos Show! Fiul lui Gino Iorgulescu a intervenit chiar în aceste momente și a vorbit despre faptul că nu e apt de pușcărie. Mai mult, a spus ce […]
19:10
Cu cine a vorbit Robert Stoica înainte de tragedie. Detalii de ultimă oră în cazul românului găsit fără viață în Turcia # Cancan.ro
Ies la iveală detalii de ultimul moment despre moartea tânărului al căruit trup neînsuflețit a fost găsit în Golful Izmit, Turcia. Bărbatul din Râmnicu Vâlcea în vârstă de 32 de ani a fost găsit înecat, […]
19:00
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi concentrează controalele pe discrepanţele dintre averile afişate şi veniturile declarate, nu pe legăturile de rudenie ale contribuabililor, potrivit poziţiei prezentate recent de conducerea instituţiei în cadrul unui eveniment de […]
18:40
Pensionara de 92 de ani care merge zilnic la serviciu: „Trebuie să plătesc chiria, rata la mașină” # Cancan.ro
O pensionară în vârstă de 92 de ani muncește cu un program normal într-un magazin de haine, pentru că pensia nu reușește să îi acopere cheltuielile necesare. Povestea femeii a devenit rapid virală. Este vorba […]
18:30
Decizia luată de părinții lui Mario Berinde, la 4 zile de la înmormântarea fiului lor. Nimeni nu se aștepta la asta! # Cancan.ro
Cazul adolescentului ucis în județul Timiș continuă să genereze reacții puternice și să deschidă noi direcții de analiză juridică, pe măsură ce familia victimei ia în calcul extinderea demersurilor legale. În perioada următoare, sunt așteptate […]
18:10
Adina Buzatu a răbufnit după ce Radu Miruță a purtat o pereche de blugi în delegația oficială de la Berlin: ”Lipsă de respect!” # Cancan.ro
Radu Miruță a atras atenția cu cea mai recentă apariție publică. Ministrul Apărării a plecat într-o delegație oficială la Berlin alături de Ilie Bolojan și de șeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca. Adina Buzatu a […]
Acum 6 ore
17:50
Singura zodie greu încercată de la 1 februarie 2026. Perioadă dificilă pentru acești nativi! # Cancan.ro
Începutul lunii februarie vine cu un context astral complicat, iar una dintre zodiile aflate sub o presiune accentuată este Scorpionul. Configurațiile planetare ale acestei perioade indică activarea unor teme vechi, rămase nerezolvate, care revin acum […]
17:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 29 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este George Simion. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:20
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt # Cancan.ro
Apar noi detalii în cazul tragediei din București în urma căreia Sara, o fetiță de doar doi ani, s-a stins din viață în timpul unui control la medicul stomatolog. La scurt timp după ce a […]
17:10
Moartea lui Mario, adolescentul de 15 ani ucis la Cenei de alți minori, nu este un caz izolat. În ultimii 20 de ani, România a fost zguduită de crime comise de copii și adolescenți, unele […]
16:40
Test de inteligență | În doar 7 secunde, identificați care fată este diferită de toate celelalte # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență care să vă stârnească interesul. Mai exact, în imaginea de mai sus, se află mai multe femei care par identice, însă una dintre ele este diferită […]
16:30
Doi gemeni din Thailanda împart atât ADN-ul, cât și femeia! Sing și Suea o iubesc pe Nong Fah și nu au nicio problemă să o împartă. Tânăra chelneriță în vârstă de 24 de ani a […]
Acum 8 ore
16:00
Florin din Iași a trecut apartamentul pe numele unui prieten, care i-a promis că va avea grijă de el. Ce i-a făcut amicul, de fapt # Cancan.ro
Florin Gîrlea a primit țeapa vieții, după ce a avut încredere în prietenul lui. Bărbatul a trecut apartamentul său pe numele celui care i-a promis că va avea grijă de el. Ce s-a întâmplat după? […]
15:40
Premiile BAFTA 2026 | Cine sunt nominalizații pentru fiecare categorie. Leonardo DiCaprio a egalat un record important # Cancan.ro
Nominalizările pentru Premiile BAFTA 2026 au fost anunțate, iar acum lumea filmului așteaptă cu sufletul la gură decernarea trofeelor, care va avea loc luna viitoare. În urma nominalizărilor, actorul american Leonardo DiCaprio a ajuns acum […]
15:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, perfect pentru a îţi aduce zâmbetul pe buze. Care este definiția iubirii pentru bărbați? La asta nu te așteptai! -Ce înseamnă când iubești o femeie? -Că ești […]
15:10
Pe ce a cheltuit Marius Urzică mii de euro. Soția sa a fost uimită când a aflat: „Ferească Dumnezeu” # Cancan.ro
În timpul unei probe dificile din cadrul emisiunii Power Couple, Simona Urzică a aflat cu surprindere pe ce a cheltuit soțul ei, Marius Urzică, mii de dolari. Provocarea presupunea să curețe o mașină la înălțime […]
15:10
Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra jurnaliștilor # Cancan.ro
Rudele victimelor implicate în accidentul grav din județul Timiș au avut o reacție agresivă atunci când au văzut jurnaliștii în fața spitalului. Un jurnalist a fost agresat de una dintre persoanele prezente. Toate detaliile în […]
14:50
Pensia anticipată parțială reprezintă o formă de pensionare care permite angajaților să se retragă din activitate cu până la cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția să fi realizat stagiul complet […]
14:40
Cum arată Xonia, după ce s-a ”tunat”. A fost diagnosticată cu o boală sensibilă, dar și-a dat restart # Cancan.ro
După ani marcați de probleme de sănătate, Xonia vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre perioada grea prin care a trecut, despre credință și puterea de a merge mai departe. Artista dezvăluie cum a intrat în […]
14:20
Ce salariu are un viceprimar de comună. Cât câștigă lunar, în funcție de numărul de locuitori # Cancan.ro
Funcția de viceprimar presupune responsabilități importante în administrarea localităților, iar mulți se întreabă care este venitul real al acestei poziții. Salariul unui viceprimar depinde în primul rând de dimensiunea comunei și de numărul de locuitori, […]
14:20
Marian Godină, surpriza producătorilor de la Antena 1. Va concura la Survivor. Încă 3 nume noi în competiție # Cancan.ro
Au trecut trei săptămâni de competiție, iar atmosfera din Survivor devine tot mai intensă. Concurenții au trecut deja prin eliminări provocate de dueluri sau probleme medicale, au avut momente de cumpănă, dar și clipe în […]
Acum 12 ore
14:00
Un cardiolog dezvăluie obiceiul de dimineață care poate prelungi viața. Ce trebuie să faci # Cancan.ro
Un simplu obicei practicat dimineața poate avea un impact major asupra longevității, susține Dr. Sanjay Bhojraj, cardiolog cu peste două decenii de experiență în medicina funcțională. Specialistul explică faptul că intervalul imediat după trezire este […]
13:50
Cândva adorată de milioane de fani, vedeta a ajuns de nerecunoscut. A rupt legătura cu lumea, iar imaginile i-au lăsat pe toți fără cuvinte # Cancan.ro
Diva cândva adorată de milioane de oameni din întreaga lume acum a ajuns de nerecunoscut și a decis să renunțe la unele dintre lucrurile care, spune ea, o afectau la nivel personal. Nemulțumită de modul […]
13:40
Robert Stoica a fost găsit mort, în Turcia. Românul fusese dat dispărut în urmă cu o lună # Cancan.ro
Durerea din familia lui Dumitru Robert Stoica, tânărul de 32 de ani din Râmnicu Vâlcea dat dispărut după ce a părăsit România, a atins un punct cumplit odată cu confirmarea celui mai temut scenariu. Rudele […]
13:00
Angajatorii din spațiul european pun la dispoziția persoanelor interesate 271 de locuri de muncă prin rețeaua EURES România, potrivit unui anunț transmis de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM). Cele mai multe […]
12:50
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările încercate de Dinamo: clubul poate intra într-o nouă fază! Moment special în emisiune: avem o premieră […]
12:40
Ce era pe asfalt în momentul impactului. Ce se observă în imaginile surprinse cu accidentul în care au murit 7 oameni # Cancan.ro
Un tragic accident de circulație s-a produs recent pe DN, între Caransebeș și Lugoj, în județul Timiș, soldat cu moartea a șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Victimele erau cetățeni greci, […]
12:30
În această dimineață, anchetatorii au desfășurat mai multe percheziții domiciliare în cadrul unui dosar care îl vizează pe doctorul Cristian Andrei. Lui i se aduc acuzații grave, printre care înșelăciune, exercitarea fără drept a profesiei, […]
12:20
Viitorul programului Casa Verde Fotovoltaice rămâne incert după suspendarea acestuia în 2025, în condițiile în care bugetul pentru anul în curs nu a fost încă definitivat, iar interesul românilor pentru soluțiile de energie regenerabilă continuă […]
12:10
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute # Cancan.ro
Unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din istorie arată de nerecunoscut în ultima vreme. Deși face eforturi pentru a ține pasul cu trecerea timpului, vârsta nu iartă pe nimeni și nu este cazul […]
12:00
Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu Român, declarații în direct # Cancan.ro
Primarul localității Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuți, a transmis că a aflat din discuțiile din comunitate despre posibilitatea ca părinții minorului de 13 ani, acuzat de uciderea lui Mario Alin Beride, să încerce să îl ducă […]
11:40
Un american, uluit după ce a mâncat sarmale cu mămăligă în Queens, New York: ”Cine a ascuns mâncarea românească de mine?” # Cancan.ro
Un american pasionat de gastronomie a descoperit recent bucătăria românească chiar în Statele Unite și a rămas profund impresionat de gusturi și combinații. Fără să știe aproape nimic despre România sau despre mâncarea tradițională românească, […]
11:10
”Ai fost pămpălău”. Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă # Cancan.ro
Relația dintre Cătălin Măruță și fiica sa, Eva, a intrat într-o nouă etapă odată cu lansarea primului podcast moderat chiar de mezina familiei. Formatul „Acasă la Măruță” s-a transformat, pentru o ediție specială, în „Acasă […]
10:40
Mădălin Geamănu a murit la doar 19 ani într-un accident teribil. Medicii nu au mai putut face nimic # Cancan.ro
Tragedie pe Valea Oltului, în urmă cu doar o zi. Mădălin Ionuț Geamănu , în vârstă de 19 ani din Pitești și-a pierdut viața într-un accident rutier grav în dimineața zilei de luni, în zona […]
10:20
Dana Roba, prezentă la protestul pentru Mario Berinde din Timișoara. Ce a spus makeup-artista: „Îmi este rușine” # Cancan.ro
La câteva zile după tragedia care a cutremurat comunitatea locală, centrul Timișoarei a devenit marți după-amiază locul unui protest amplu, organizat pentru a cere dreptate în cazul lui Mario Berinde. Zeci de oameni s-au adunat […]
10:10
Adda, descalificată de la Power Couple, după o criză de nervi? Cum l-a umilit pe Cătălin, în fața tuturor # Cancan.ro
Tensiunea atinge cote maxime la Power Couple, iar eliminarea de diseară se anunță una dintre cele mai dramatice de până acum. Adda și Cătălin Rizea sunt primul cuplu propus spre eliminare, după ce au ajuns […]
09:40
Alimentul tradițional românesc care te întinerește. Are efect „anti-aging” și ajută la detoxifierea ficatului # Cancan.ro
Un aliment simplu, tradițional și ușor de integrat în alimentația zilnică are numeroase beneficii și te va face să renunți la toate suplimentele achizițioante din magazine. Este consumat de generații întregi, este accesibil, sățios și […]
09:30
Ema Oprișan, cunoscută publicului din cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, a transmis recent un mesaj încărcat de emoție, după separarea de Răzvan Kovacs. Fosta concurentă a ales să își exprime trăirile în mediul online, unde a […]
09:20
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți toate cele 6 păsări ascunse în această iluzie optică virală # Cancan.ro
CANCAN.RO a pregătit astăzi un test vizual menit să-ți pună la încercare atenția și spiritul de observație. Este vorba despre o iluzie optică aparent simplă, dar care reușește să-i încurce chiar și pe cei mai […]
Acum 24 ore
08:50
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura # Cancan.ro
Odată cu eliminarea Alinei Ceban din cadrul emisiunii „Desafio: Aventura” dinamica competiției a fost vizibil schimbată iar reacţiile telespectatorilor au fost numeroase. Plecarea sa, produsă aseară în urma unei probe de supraviețuire extrem de solicitante, […]
