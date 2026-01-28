Suporter PAOK, supraviețuitor al accidentului din Timiș, a vorbit pentru presa elenă. „Îmi amintesc totul, nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă”

16:00

„Foarte puține țări au aşezat protecția copiilor în centrul politicii lor la fel de mult ca Ungaria”, a declarat luni, la Strasbourg, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului ungar, Zsolt Németh. El a declarat pentru agenția MTI că problema protecției copilului poate fi abordată din multe unghiuri, dar cel mai important este că „copilul […] © G4Media.ro.