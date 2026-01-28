Vin negru cu plante aromatice, rețeta tradițională pentru stimularea imunității
Click.ro, 29 ianuarie 2026 01:10
În epoca modernă, stilul de viață și utilizarea excesivă a medicamentelor pot diminua eficiența acestei “armate” interne, iar stimularea naturală a imunității devine esențială.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
01:10
În epoca modernă, stilul de viață și utilizarea excesivă a medicamentelor pot diminua eficiența acestei “armate” interne, iar stimularea naturală a imunității devine esențială.
Acum o oră
00:40
Aproape nimeni nu poate desluși această iluzie optică. Doar cei cu un IQ de geniu pot găsi numărul ascuns în doar 15 secunde # Click.ro
Este un test de inteligență surprinzător de dificil, pe care foarte puțini oameni îl pot rezolva în timp util. Practic, tot ce trebuie să facem este să identificăm numărul ascuns în iluzia optică de mai jos.
Acum 2 ore
00:10
Buzele și mâinile sunt printre cele mai expuse zone ale corpului la factorii de mediu, de la frig și vânt, până la soare, detergenți și spălări repetate. Aceste agresiuni duc adesea la uscăciune, crăpături dureroase și iritații, transformând îngrijirea lor într-o necesitate zilnică.
28 ianuarie 2026
23:50
Principele Nicolae, fratele rebel al Regelui Carol al II-lea. Ce hobby avea și de ce presa vremii l-a numit „pilotul de la Casa Regală” # Click.ro
Fratele mai mic al Regelui Carol al II-lea, Principele Nicolae, nu a trăit niciodată în umbra protocolului regal. Cu o energie debordantă și o pasiune pentru automobile, el a combinat farmecul aristocratic cu adrenalina curselor, devenind un simbol al automobilismului interbelic românesc și un perso
Acum 4 ore
23:30
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei # Click.ro
Începutul lunii februarie vine cu o schimbare radicală de energie pentru una dintre cele mai încercate zodii ale ultimelor luni. După o perioadă lungă de blocaje, dezamăgiri și lupte purtate în tăcere, Scorpionul intră într-un proces profund de renaștere.
23:10
Cele trei plante care pot împiedica apariția prafului în casă. Îmbunătățesc calitatea aerului și sunt foarte ușor de îngrijit # Click.ro
Atunci când dorim să decorăm o cameră, cei mai mulți dintre noi vom apela la ajutorul unei plante. Însă, este important să nu uităm de faptul că plantele nu au doar o valoare estetică, ci ne pot oferi și unele beneficii foarte practice.
22:50
Doi dieteticieni dezvăluie alimentul care relaxează vasele de sânge și reduce colesterolul. Este ideal de consumat în sezonul rece # Click.ro
Bogată în fibre, proteine și minerale, lintea are toate atuurile pentru a fi un aliment vedetă. Iată cum contribuie la îmbunătățirea sănătății, potrivit explicațiilor a două dieteticiene.
22:30
Cum trebuie să ții brațul corect când îți iei tensiunea. Greșeala care poate duce la valori greșite # Click.ro
Un studiu realizat de cercetători americani arată că o simplă greșeală de poziționare a brațului în timpul măsurării tensiunii arteriale poate duce la valori mai mari decât cele reale și chiar la suspiciuni greșite de hipertensiune.
22:10
Bursucu e super fit! Cum a slăbit 22 de kg în șase luni: „Am ajuns la kilogramele pe care le aveam la 18 ani” # Click.ro
Adrian Cristea (38 de ani), pe numele lui de scenă Bursucu, arată acum ca la 18 ani.
21:50
Rețeta lui Ștefan Popescu de pui crispy, la fel ca la fast-food: „Nu te vei sătura”. Ce secrete are chef-ul pentru o crustă perfectă # Click.ro
Când ai poftă de un preparat crocant, puiul crispy este întotdeauna o alegere excelentă. Ștefan Popescu, juratul emisiunii „Chefi la Cuțite”, propune o rețetă specială, care promite să satisfacă până și cele mai pretențioase gusturi. Rezultatul? Un crispy la fel de gustos ca la fast-food, dar pregăt
Acum 6 ore
21:30
Găsirea unui loc de parcare rezidențial a devenit o adevărată provocare, mai ales în marile orașe, unde numărul autoturismelor îl depășește cu mult pe cel al spațiilor disponibile. Pentru mulți șoferi, siguranța că își pot lăsa mașina seara, după program, este esențială. Dar ce se întâmplă în timpul
21:10
Împăcarea anului 2026! Gheorghe Turda face pace cu Enceanu și cu Saveta Bogdan: „I-am iertat definitiv!” De ce o numise, de fapt, solistă de cârciumi: „Fără supărare, dar...” # Click.ro
Împăcarea anului 2026. Gheorghe Turda face pace cu Enceanu și cu Saveta Bogdan: „I-am iertat definitiv!” De ce o numise, de fapt, solistă de cârciumi?
20:50
4 zodii pentru care februarie va fi cea mai bună lună din ultimii doi ani. Vești bune, uși care se deschid și noi începuturi # Click.ro
După o perioadă lungă de blocaje, amânări și teste de răbdare, luna februarie vine cu o energie deosebit de favorabilă pentru patru zodii.
20:30
Dacă ați navigat recent pe rețelele sociale, probabil ați dat peste trendul viral al cheesecake-ului japonez cu doar două ingrediente. Acest desert extrem de simplu combină iaurtul grecesc cu biscuiți, rezultând o textură cremoasă care amintește de un cheesecake clasic.
20:10
Tot mai mulți români renunță la uleiul clasic. Varianta pe care o aleg acum: „E foarte bun. E mai sănătos? Da!” # Click.ro
În anul 2024, România a importat ulei de măsline în valoare de 43 de milioane de euro, pentru a satisface cererea tot mai mare din țară. Acest ingredient a devenit o prezență comună în bucătăriile românilor, care spun că folosesc din ce în ce mai mult ulei de măsline.
19:50
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia? # Click.ro
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă fiica din Italia?
19:40
Producția care are un succes fulger pe Netflix! Filmul a intrat în top în doar câteva zile de la lansare # Click.ro
Este un film care s-a lansat în urmă cu numai câteva zile, însă care a ajuns, într-un timp aproape record, unul dintre cele mai populare de pe Netflix. În această săptămână, această dramă din Italia a reușit să ajungă în topul preferințelor în 27 de țări, inclusiv în România.
Acum 8 ore
19:20
Traian Băsescu câștigă în instanță împotriva Administrației Prezidențiale. Ce sumă uriașă îi revine fostului președinte # Click.ro
Traian Băsescu își reia drepturile pierdute după decizia legată de colaborarea cu fosta Securitate. Curtea de Apel București a hotărât ca Administrația Prezidențială să-i plătească fostului președinte indemnizația sistată timp de trei ani, precum și cheltuielile de judecată.
19:20
Bucureștiul a devenit, în ultimii ani, o destinație tot mai populară pentru city-breakuri, atât printre turiștii din alte orașe ale României, cât și pentru străinii curioși să descopere „Micul Paris”.
19:10
Pentru mulți oameni, animalele nu sunt doar „animale”, ci și parte din familie. Iar atunci când pleci dimineața la muncă și te întorci abia seara, apare firesc o întrebare: sunt ele bine cât timp nu sunt supravegheate?
18:30
Au muncit zeci de ani și trăiesc la limită! Ce pensie ajungi să iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani: „E drept?” # Click.ro
Sute de mii de români ajung la pensii extrem de mici, chiar după zeci de ani de muncă pe salariul minim. Banii pe care îi primesc lunar nu le ajung pentru un trai decent și, adesea, nici pentru cheltuieli de bază, precum medicamente sau utilități. Dar cât ajungi să primești cu adevărat dacă ai lucra
18:20
Nu e chiar o infracțiune de senzație! Actorul Idris Elba, cunoscut pentru rolul său din serialul „Luther”, a fost surprins conducând scuterul său BMW cu 45 km/h pe Chelsea Embankment, în centrul Londrei, într-o zonă cu limită de 32 km/h.
18:00
Românii vor vedea, în următorii ani, o modificare discretă, dar istorică, pe bancnotele aflate în circulație. După pensionarea lui Ion Nițu, casierul central al Băncii Naționale a României timp de aproape 27 de ani, instituția a numit un nou director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie. Din 1
18:00
Un val de ger siberian va lovi România la început de februarie. Temperaturi de -10 grade celsius # Click.ro
Românii care sperau că luna februarie va veni cu o vreme ceva mai caldă vor avea parte de o surpriză neplăcută, conform prognozelor meteorologilor de la ANM. Ne putem aștepta la temperaturi care coboară chiar și la -10 grade, iar un val de ger siberian va afecta întreaga țară.
17:40
La ce temperatură trebuie spălați blugii. Riscă să se deformeze și să își piardă culoarea în anumite condiții # Click.ro
Blugii, cât și produsele din denim, în general, se numără printre cele mai populare din întreaga lume. Însă, pentru a putea fi purtate cât mai mult timp, este foarte important să știm precis cum trebuie spălate corect și, mai precis, la ce temperatură.
Acum 12 ore
17:20
Șoc pe facturile la gaze! Cât ai putea plăti de la 1 aprilie 2026 dacă dispare plafonarea # Click.ro
Posibila eliminare a plafonului de 0,31 lei/kWh la gaze, de la 1 aprilie 2026, ar putea aduce scumpiri importante pentru milioane de români, potrivit calculelor realizate de Asociația Energia Inteligentă.
17:10
Sydney Sweeney a agățat sutiene de celebrul semn Hollywood! Actrița ar putea fi acuzată de vandalism # Click.ro
Sydney Sweeney (28 de ani) a agățat sutiene pe celebrul semn Hollywood și ar putea avea probleme legale!
17:00
Ce se întâmplă cu fiul lui Kamara, Leon? Artistul și mama băiețelului său îl veghează cu schimbul: „Am plecat încet, plângând” # Click.ro
Kamara traversează niște zile agitate. Fiul său de 11 ani, Leon, este internat în spital de câteva zile.
17:00
Aproape toți angajații unei firme de textile din Harghita își vor pierde locul de muncă. Despre câți oameni este vorba # Click.ro
Prima lună din an vine cu vești proaste pentru angajații unei firme din industria textilă din Miercurea-Ciuc. Autoritățile județene deja au fost notificate asupra faptului că aproape toți angajații urmează să fie disponibilizați în perioada următoare.
16:30
O fetiță a găsit un meteorit care este mai vechi decât Pământul, pe o plajă din apropierea casei sale. Ariana Church a făcut descoperirea extraordinară împreună cu sora ei de șapte ani, Leyla, cu mama lor Hayley, în vârstă de 39 de ani, și cu bunica Marion, la debarcaderul Penarth din Țara
16:20
Horoscop 29 ianuarie. Zi importantă pentru Raci, Fecioarele sunt apreciate de șefi și ar putea primi o mărire # Click.ro
Horoscop 29 ianuarie. Ziua aduce nevoia de echilibru între emoții, relații și decizii practice.
15:50
Surpriză de proporții la „Survivor”! Marian Godină descinde în jungla Dominicană! „Donca și Boureanu nu scapă de mascați” # Click.ro
Patru concurenți se alătură triburilor, la „Survivor”, în acest weekend.
15:50
Experiment riscant. Ce a descoperit un bărbat după ce a comandat un iPhone de pe Temu? A avut parte de o surpriză # Click.ro
Mulți cumpărători evită telefoanele recondiționate, temându-se de probleme ascunse sau de calitatea produsului. Recent, un youtuber specializat în reparații de telefoane a decis să testeze două iPhone 14 Pro cumpărate de pe Temu, un marketplace online cunoscut pentru produse ieftine din China. La un
15:40
Două milioane de victime pe frontul din Ucraina, de 17 ori peste Afganistan și peste toate războaiele Rusiei postbelice # Click.ro
Războiul declanșat de Rusia în Ucraina ar fi provocat aproape două milioane de victime militare în mai puțin de patru ani, potrivit unui studiu realizat în Statele Unite. Estimările indică pierderi mult mai mari în rândul forțelor ruse
15:30
Cât costă mâncarea la hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov. La ce preț se vinde un șnițel de pui cu cartofi prăjiți sau pulpele de pui la ceaun # Click.ro
Simona Halep (34 de ani) are prețuri piperate la hotelul pe care îl deține în Poiana Brașov. Iată ce preparate include meniul restaurantului din incinta complexului și cât trebuie să scoată turiștii din buzunar pentru un prânz sau cină!
15:10
Una dintre cele mai bune sportive din circuit atrage atenția la Melbourne.
15:10
De la o cină privată la o controversă publică. Ce spune Mihai Morar după ce a fost surprins cu Ilie Bolojan: „Cred că asta deranjează enorm” # Click.ro
O fotografie în care Mihai Morar apare la cină alături de premierul Ilie Bolojan a stârnit valuri de speculații și comentarii în mediul online. Realizatorul radio a decis să clarifice situația și să explice ce legătură are cu politicianul, respingând acuzațiile care sugerau că ar fi primit avantaje
15:00
Ingredientul pe care trebuie să îl pui în compoziția clătitelor. Datorită lui nu se vor mai lipi de tigaie # Click.ro
Clătitele sunt ușor de pregătit, iar chiar și cei dintre noi fără prea multă experiență în bucătărie ar trebui să le poată pregăti fără probleme.
14:40
O româncă a lăsat o carieră de două decenii în contabilitate pentru agricultura din Spania. De ce nu își dorește să se întoarcă în țară: „Nu se compară” # Click.ro
Tot mai mulți români cu locuri de muncă stabile aleg să părăsească țara pentru posturi necalificate, dar mai bine plătite, în străinătate. Este și cazul unei foste contabile dintr-un spital românesc, care preferă să lucreze în agricultura din Spania și nu își dorește să se întoarcă acasă.
14:40
Tehnicianul actualmente la Inter ar putea ajunge în La Liga.
14:10
Sârbul și-a asigurat prezența în penultimul act.
14:10
Niscemi, orașul construit pe o greșeală istorică și 230 de ani de avertismente ignorate: „Absolut toată lumea știa” # Click.ro
Niscemi este exemplul unui oraș ridicat într-un loc despre care se știa, de mai multe secole, că prezintă o instabilitate structurală gravă, avertisment consemnat în documente și confirmat de experiența directă a locuitorilor.
14:00
Claudia Lazăr, sexy polițista de la „Mireasa”, dezvăluie ce așteptări are de la emisiune: „Familia a fost sceptică” # Click.ro
De ce s-a înscris Claudia Lazăr la emisiunea Mireasa?
14:00
Maia Morgenstern, așa cum nu ai mai văzut-o. Cum arată și ce poartă actrița în viața de zi cu zi # Click.ro
Departe de luminile reflectoarelor și de rolurile care au consacrat-o, Maia Morgenstern își petrece zilele obișnuite cu aceeași eleganță discretă care o caracterizează. Chiar și într-un context casual, stilul și prezența ei rămân remarcabile, atrăgând atenția fără să forțeze privirile celor din jur.
13:50
Florin Piersic și Marian Mexicanu, moment de excepție pe scena Teatrului Național. Imagini de colecție de la evenimentul unde au participat vedete una și una # Click.ro
Florin Piersic a fost sărbătorit pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București de invitați de seamă. Mari actori și cântăreți, prieteni de o viață ai maestrului, i-au fost alături, oferind publicului momente de colecție.
13:40
Invazie de specii marine pe litoral. „Scoica cu sânge", adaptată în Marea Neagră. Un pericol sau nu? # Click.ro
Furtuna a schimbat radical imaginea uneia dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoral. La Mamaia, marea a înaintat cu aproximativ 15 metri peste plajă, iar nisipul a fost acoperit aproape complet de scoici aduse de valuri. Imaginile surprinse la mal par desprinse dintr-un peisaj exotic.
13:20
Germania retrage ajutoarele sociale pentru circa 2.000 de români și bulgari și îi trimite acasă # Click.ro
Patru orașe din regiunea Ruhr, vestul Germania au luat măsuri dure împotriva imigranților care beneficiază de ajutoare sociale fără a munci suficient. Aproape 1.200 de persoane din România și Bulgaria
13:00
Probleme mari pentru Raluca Pastramă. Datorii uriașe, presiuni de la ANAF și scandal cu Pepe # Click.ro
Chiar și după despărțirea oficială din 2021, tensiunile dintre Pepe și Raluca Pastramă nu s-au oprit. Conflictul dintre ei a luat o nouă turnură, de această dată în instanță, unde miza este o datorie semnificativă care scoate la iveală probleme financiare importante pentru fosta soție a artistului
13:00
Cum și-au împărțit Diana Bart și fostul partener copiii după despărțire?! „Fetele sunt prioritatea mea” # Click.ro
Cum se împarte Diana Bart între job și cele două fetițe?
12:50
Desertul care va intra în Cartea Recordurilor: „O provocare mare”. S-au folosit mii de ouă și sute de litri de lapte VIDEO # Click.ro
Un desert special a fost realizat în Franța. Este vorba despre o plăcintă tradițională care a fost pregătită din cantități impresionante de lapte, zahăr, făină, ouă și unt. Află toate detaliile!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.