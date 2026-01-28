Controale externe la STB și Termoenergetica. Propunerea lui Ciucu de audit la cele două companii municipale cruciale pentru viața Bucureștiului, discutată în ședința de azi a CGMB
B365.ro, 29 ianuarie 2026 01:10
Acum două săptămâni, primarul general al Capitalei anunța că va cere audit la STB și Termoenergetica, unde spunea că sunt probleme foarte mari. Ciucu: Costuri uriașe de operare la STB, duble față de epoca Firea
• • •
Controale externe la STB și Termoenergetica. Propunerea lui Ciucu de audit la cele două companii municipale cruciale pentru viața Bucureștiului, discutată în ședința de azi a CGMB # B365.ro
Acum două săptămâni, primarul general al Capitalei anunța că va cere audit la STB și Termoenergetica, unde spunea că sunt probleme foarte mari. Ciucu: Costuri uriașe de operare la STB, duble față de epoca Firea
ESENȚIAL | Un șantier Termoenergetica se deschide, de joi, pe Bd. Iuliu Maniu. STB anunță modificări pe traseele liniilor 62 și 63 „până la finalizarea lucrărilor” # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) anunță că, din cauza unor lucrări edilitare desfășurate de Termoenergetica pe Bulevardul Iuliu Maniu, linia 62 se va suspenda, iar troleibuzele cu indicativul 63 vor întoarce la „Colegiul Tehnic Iuliu
Ciucu ne asigură că „se implică personal” în problema Prelungirea Ghencea. Ședință cu părțile implicate și un mesaj personal pentru paznicul care se plânge de lipsă de curent # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că se implică personal în proiectul pentru supralărgirea drumului Prelungirea Ghencea. Edilul a mai adăugat că va coordona discuțiile pentru deblocarea lucrărilor de pe acest șantier. Ciucu promite
FOTO | Primele imagini din Palatul Universității, cu interioare deja restaurate. Clădirea monument din centrul Bucureștiului și surprizele ei extraordinare # B365.ro
Proiectul „Palatul Universității", de unde vedem acum prime imagini ale restaurării, este cel mai amplu proiect de recuperare a patrimoniului din București și constă în consolidarea structurală a întregii clădiri, restaurarea învelitorii și a șarpantei,
FOTO | O mașină a intrat în gardul de protecție al șinei de tramvai și-a rămas pe calea de rulare de pe Mihai Bravu. STB: Linia 1, blocată # B365.ro
Accident pe Șoseaua Mihai Bravu, în această după-amiază, unde o mașină s-a izbit de gardul de protecție al șinei de tramvai și-a ajuns pe calea de rulare. Linia 1 este blocată, anunță Societatea de Transport
Prelungirea Ghencea va fi gata anul acesta, promite Ciprian Ciucu. Când au termen lucrările la noua șină de tramvai și park & ride-ul de aici # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, promite că accelerează lucrările la Prelungirea Ghencea. Miercuri, edilul s-a întâlnit cu reprezentanți ai Apa Nova, Distrigaz, Iluminat Public, PS6, Direcția Generală de Investiții și constructori pentru a afla
Produc panourile fotovoltaice energie iarna? Cum influențează frigul și zilele scurte randamentul (P) # B365.ro
Mulți oameni pornesc de la ideea că panourile fotovoltaice sunt eficiente doar vara și că, odată cu venirea iernii, producția de energie scade drastic sau chiar dispare. În realitate, panourile fotovoltaice continuă să producă energie
VIDEO | Buturuga mică de pe A0 – Autostrada Bucureștiului. Ce se mai întâmplă pe lotul 4 Nord Pantelimon-Glina, care ne scoate pe A2 # B365.ro
Au apărut noi imagini în mediul online cu lucrările de pe lotul 4 Pantelimon – Glina. Internauții au filmat modul în care arată acele lucrări de pe Autostrada A0 din data de 27 ianuarie. Areo
ESENȚIAL | Penalități-record pentru Alstom, care a întârziat cu anii livrarea noilor trenuri pentru Magistrala de metrou M5. Metrorex cere banii la tribunal # B365.ro
Metrorex a impus penalități-record pentru întârzierile producătorului francez Alstom, care livrează noile rame de metrou pentru Magistrala 5. Alstom a livrat în România 12 dintre cele 13 unități contractate de Metrorex, însă niciuna nu e
Cu cât crește suprataxa STB, dacă te prinde controlorul fără bilet. Scumpirea transportului în comun din București, pe masa CGMB, în ședința de mâine # B365.ro
Consilierii generali vor vota, mâine, pentru creșterea prețurilor STB, în cadrul unei noi ședințe. Proiectul include și majorarea supra taxei pentru călătorii circulă fără bilet sau abonament valid. STB devine mai scump În ședința de
Cauza morții fetiței de 2 ani într-o clinică stomatologică din Sectorul 3. Suferea de o boală despre care nici părinții nu ar fi știut # B365.ro
S-a stabilit cauza morții în cazul fetiței de 2 ani care a intrat în stop cardio-respirator, anul trecut, într-o clinică stomatologică din București. Surse din cadrul INML au declarat, pentru Antena 3, că fetița suferea
Metoda „Apartamentul Invizibil”, uriașă escrocherie imobiliară în București. Cum au reușit să vândă doi agenți imobiliari mai multe proprietăți de mai multe ori # B365.ro
A fost descoperită încă o țeapă imobiliară care a avut loc în Capitală. Mai mulți oameni au fost păcăliți să cumpere apartamente care nu puteau fi înstrăinate. Inculpații sunt doi administratori ai unei agenții imobiliare.
VIDEO | Se închide sediul din Amzei al Direcției de Taxe și Impozite S1. Toată lumea se mută pe strada Mureș, acolo unde deunăzi ploua cu găleata și cădeau bucăți de tavan # B365.ro
Administrația locală a anunțat că sediul de Taxe și Impozite Locale Sector 1 din Piața Amzei se închide, angajații vor desfășura activitatea la sediul de pe Strada Mureș. Zilele trecute a fost o filmare de
Întâlnire de gradul 7 azi, în București: Ciucu și primarii de sectoare, așteptați la Guvern, să discute bugetul Capitalei. Băluță, posibilul absent # B365.ro
Primarul General Ciprian Ciucu va avea azi o întâlnire cu primarii de sector din Capitală. Ei se vor aduna la Guvern, de la ora 15:00. Ciucu se întâlnește cu primarii de sector Primarul General Ciprian
ESENȚIAL | Vești din parcările albastre, pentru care se vor plăti și amenzile din urmă, pe care PMB nu le putea încasa. Polițiștii locali din oraș devin, practic, parking-paznici # B365.ro
Se schimbă foaia pentru șoferii din București care parchează pe locurile de parcare albastre, administrate de Compania Municipală Parking. Începând cu data de 26 ianuarie, Poliția Locală a Municipiului București sancționează neplata parcării. Până acum,
FOTO | Detaliile groaznice ale tragediei rutiere cu pieton din București, povestite de martori. „Era domnul care cerșea în intersecție, l-a lovit un TIR, șoferul n-avea cum să-l vadă” # B365.ro
Sunt groaznice detaliile tragediei rutiere de azi din București, unde un pieton a fost călcat de un TIR la intersecția dintre Șoseaua Fundeni și Șoseaua Colentina. Le povestesc martorii, majoritatea membrii ai grupului Infotrafic București
Se dă startul la primul maraton din București, în acest weekend. Semimaraton Gerar va fi în campusul Universității Politehnica # B365.ro
Weekendul acesta va fi cel care va da startul maratoanelor din Capitală. Pe 31 ianuarie, va avea loc Semimaraton Gerar, în campusul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. Semimaratonul se află la cea
ALERTĂ | Încă un accident cu tramvai vs auto în București. STB: Liniile 44 și 11, blocate la Podul Grant, pe sensul spre Vasile Pârvan # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident între o mașină și un tramvai pe Calea Giulești, lângă Podul Grant. STB a anunțat că liniile 44 și 11 sunt afectate de acest eveniment.
Revoluție la AFI Cotroceni. Fumatul de țigări electronice și dispozitive de vapat este de-acum interzis în incinta mall-ului # B365.ro
Reprezentanții AFI Cotroceni au anunțat că nu se poate fuma cu țigări electronice și dispozitive de vapat în interior. Fumătorii trebuie să meargă în spațiile special amenajate înafara mall-ului. Fără fumat în interiorul mall-ului Reprezentanții
FOTO | Când „Schema din Berceni” nu funcționează, vin vrăjmașii și roata blochează. Bucureștean amuzat: A crezut că, fără numere, scapă # B365.ro
Să găsești loc de parcare în București poate fi o adevărată corvoadă. Bucureștenii ajung să piardă foarte mult timp în această încercare. De aici vin cel mai probabil și ideile de a lăsa mașina pe
FOTO | Încă o tragedie rutieră în București. Accident mortal, cu pieton, la intersecția dintre șoselele Colentina și Fundeni # B365.ro
S-a mai produs o tragedie rutieră în București, orașul cu milioane de mașini și tot atâtea gropi; e vorba despre un accident mortal, cu pieton, la intersecția dintre Șoseaua Colentina și Șoseaua Fundeni. Un martor,
VIDEO | Dosarul „Impostorul”: percheziții la medicul Cristian Andrei, cel mai faimos terapeut din București, acuzat de agresiune sexuală și exercitarea fără drept a profesiei # B365.ro
Polițiștii Capitalei fac astăzi, 28 ianuarie, trei percheziții în București, Târgoviște și-n județul Ilfov, pentru cazul psihoterapeutului Cristian Andrei. Acesta este cercetat pentru înșelăciune, exercitare fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune
FOTO | Teddy, un ghemotoc drăgălaș, e primul cățel care se bucură de programul ASPA „Foster pentru adopție”. La casa temporară va avea și-un frate mai mare # B365.ro
ASPA București a anunțat că a fost încheiat primul contract de foster pentru căței. Micuțul Teddy a fost luat de o familie iubitoare. Acolo va avea „un frate mai mare" care sigur îl va învăța
VIDEO | Negoiță a pus ochi de Big Brother pe pubele și anunță necruțătoare controale. Primul servit: bucureștean amendat cu 5.000 de lei pentru gunoi lăsat în stradă # B365.ro
Un locuitor din Sectorul 3 a lăsat gunoiul pe drum, la ieșirea din scară, deși pubelele erau la doar câțiva metri distanță. Sesizarea a fost preluată de Poliția Locală, care a verificat imaginile video și
Hotelul Dunărea, lăsat în ruină lângă Gara de Nord, a fost scos la vânzare pentru a doua oară. Clădirea simbol a fost cândva locul preferat al turiștilor veniți în Capitală # B365.ro
Fostul Hotel Dunărea de pe Calea Griviței, o clădire emblematică pentru Capitală a fost scos la vânzare. Acest lucru a fost venit la scurt timp după modernizarea Gării de Nord, un proiect de peste 100
Tramvaiele 17 și 21 sunt blocate în zona Calea Moșilor. Cauza este un incendiu la un imobil, anunță STB # B365.ro
STB a informat călătorii că liniile 17 și 21 sunt blocate în zona Calea Moșilor/Strada Lipscani, pe ambele sensuri. Compania de transport a precizat că această situație este cauzată de un incendiu la un imobil.
VIDEO | Băluță, mândru, arată „sala de naștere” a tablierului metalic de la Pasajul Apărătorii Patriei. Pe aici va circula linia de tramvai care va conecta Șoseaua Giurgiului de Pipera # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat imagini cum se produce tablierul metalic care va susține calea de rulare a Pasajului Apărătorii Patriei. Pe aici va circula și o viitoare linie de tramvai. Tablierul este
Avertisment matinal de la un bucureștean: Toate mașinile care merg pe șina de tramvai de pe Chitilei, oprite de polițiști. Replică. Să facă asta și pe Aerogării și Barbu Văcărescu # B365.ro
Astăzi, 28 ianuarie, șoferii care circulă pe șina de tramvai de pe Chitilei sunt oprite de polițiști. Această informație a fost transmisă de un bucreștean pe rețelele de socializare drept avertisment pentru ceilalți șoferi. Toate
FOTO | Cascadorii râsului pe șine de tramvai din București. O mașinuță de măturat străzi a înțepenit pe calea de rulare, liniile STB 14, 36 și 55, blocate # B365.ro
STB a transmis că liniile 14, 36 și 55 sunt blocate pe Șoseaua Pantelimon, până la stația Șoseaua Iancului. Compania a transmis că situația este cauzată de un autoturism blocat, un bucureștean a pus poze
Teatrul Excelsior „Masca” intră în reabilitare. În clădirea din Bucureștii Noi, construită în 1953, se va înființa și un muzeu artă și știință. Lucrările vor dura 24 de luni # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anaunțat bcuureștenii că au fost votate mai multe proiecte în ultima ședință a Consiliului Local. Printre proiectele sociale, educaționale și de mediu se numără și reabilitarea Teatrului Excelsior. Bucureștenii vor avea
Când vom merge, totuși, pe autostradă de la București la Brașov și vom scăpa de stat în cozi imense pe Valea Prahovei. Studiul de fezabilitate al A3, gata abia toamna viitoare # B365.ro
Compania Consitrans a transmis că ar putea preda studiul de fezabilitate pentru Autostrada A3 Ploiești – Brașov până în toamna anului viitor. Pe acest drum vom putea merge de la București la munte. Va fi
Ce e mai rău decât un „Numărul 2” de câine lăsat în stradă de stăpân? Un „Numărul 2” năclăit. Și doamna de la Obor care a acoperit cu zăpadă isprava biologică # B365.ro
Din respect pentru cititori am pus niște emoticoane, emoji, cum s-or fi numind, ca să nu fie atât de explicit ce e pe trotuarele frumosului nostru oraș. Pare-se că unii oameni care au câini și
Gropile din București, obstacolele de temut pentru șoferi. Când le observi prea târziu, senzația e de roller coaster. Administrația Străzilor: „Când vremea ne permite, vom interveni” # B365.ro
Șoferii din București ar trebui să poarte genunchiere, ochelari și căști de protecție atunci când conduc prin oraș. Înghețul și dezghețul, zăpada, ploaia și materialul antiderapant au creat adevărate cratere pe străzile din Capitală. Când
Fratele Negoiță, Ionuț, începe lucrările la cel mai mare ansamblu rezidențial din București. E un mic orășel pe fosta platformă Chimopar: 7000 de apartamente # B365.ro
Fratele Negoiță, Ionuț, a început construcția celui mai mare ansamblu rezidențial din București, pe mai multe terenuri din fosta platformă industrială Chimopar. Potrivit informațiilor Profit.ro, el ar putea construi aici peste 7.000 de apartamente. Ionuț
Încep lucrările la Bellemonde Privée, alt mega proiect imobiliar în Pipera. Un cartier cu peste 50 de vile apare în nordul Capitalei # B365.ro
Încep lucrările pentru construcția Bellemonde Privée, un proiect ce vizează 52 de noi vile în Pipera. Investiția totală estimată se ridică la 25 de milioane de euro. Încep lucrările la Bellemonde Privée, un proiect imobiliar
Parteneriat media Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră și vine la Sala Palatului, pe 23 octombrie, cu o producție spectaculoasă, concepută de KIMARO Entertainment. Bonnie Tyler sărbătorește 50 de ani de carieră și
Parteneriat media Cel mai nou cinematograf de artă din București, Apollo111 Cinema, se va deschide pentru public începând cu data de 29 ianuarie. Programul primelor săptămâni va include filme de ficțiune și documentare în premieră,
Accident frontal mașină vs tramvai, în intersecția Calea Dudești – Șoseaua Mihai Bravu. STB: Liniile 23, 27 și 49 sunt blocate # B365.ro
Un tramvai de pe linia 49 s-a ciocnit cu o mașină, în intersecția Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu. În urma acestui eveniment, traficul este aglomerat în zonă. STB anunță că, în total, 3 linii
Prima campanie de sterilizări gratuite pentru pisici e weekendul viitor, în Berceni. Programul, pentru 150 de feline cu sau fără stăpân # B365.ro
ASPA a anunțat astăzi, 27 ianuarie, că prima campanie de sterilizări gratuite
„Revoluția culturală” a lui Ciucu: câteva centre culturale se desființează, prețuri noi pentru spectacole la teatrele Nottara, Țăndărică și Ion Creangă, la vot în ședința CGMB # B365.ro
Consiliul General al Muncipiului București va avea o ședință, joi, unde se vor discuta mai multe proiecte pentru oraș și administrația locală. Unele dintre acestea vizează domeniul de cultură. Câteva instituții vor fi desființate și […] Articolul „Revoluția culturală” a lui Ciucu: câteva centre culturale se desființează, prețuri noi pentru spectacole la teatrele Nottara, Țăndărică și Ion Creangă, la vot în ședința CGMB apare prima dată în B365.
VIDEO | Secunde fatale: momentul impactului în cea mai mare tragedie rutieră din acest an, filmat. 6 morți în urma accidentului de la Lugojel # B365.ro
Astăzi, 27 ianuarie, s-a produs un teribil accident pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. Imactul a fost unul fatal. Au foist implicate în accident 3 vehicule: un TIR, o autocisternă și un microbuz […] Articolul VIDEO | Secunde fatale: momentul impactului în cea mai mare tragedie rutieră din acest an, filmat. 6 morți în urma accidentului de la Lugojel apare prima dată în B365.
FOTO | PS6 cere în administrare Podul de la Insula Lacul Morii, ca să-l consolideze și modernizeze. Ce lucrări sunt necesare potrivit expertizei tehnice # B365.ro
Pentru continuarea lucrărilor de modernizare a insulei Lacul Morii, Consiliul Local al Sectorului 6 cere în administrare „Podul Insulă Lacul Dâmbovița (Lacul Morii)”. Hotărârea urmează să fie votată în ședința Consiliului General ce are loc […] Articolul FOTO | PS6 cere în administrare Podul de la Insula Lacul Morii, ca să-l consolideze și modernizeze. Ce lucrări sunt necesare potrivit expertizei tehnice apare prima dată în B365.
FOTO | Cea mai mare tragedie rutieră din acest an, azi: 6 morți într-un accident cu un TIR, un microbuz și alte doua vehicule. Pe E70/DN6, lângă Lugojel, în Timiș # B365.ro
Un cumplit accident rutier, cea mai mare tragedie produsă pe șosele din țară în acest an, s-a produs azi, pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, iar implicate în accident au fost un TIR, […] Articolul FOTO | Cea mai mare tragedie rutieră din acest an, azi: 6 morți într-un accident cu un TIR, un microbuz și alte doua vehicule. Pe E70/DN6, lângă Lugojel, în Timiș apare prima dată în B365.
FOTO | Cufundarii polari, VIP-urile venite de la Polul Nord pe Lacul Morii. Bucureștenii pot afla cum pescuiesc, cum și de ce se bălăcesc, într-un tur ghida organizat în weekend # B365.ro
Weekendul acesta va avea loc un tur ghidat pe Lacul Morii, în centrul atenției vor fi cufundarii polari. Evenimentul va avea loc la ora 10. Punctul de întâlnire este podul de la vărsarea Dâmboviței în […] Articolul FOTO | Cufundarii polari, VIP-urile venite de la Polul Nord pe Lacul Morii. Bucureștenii pot afla cum pescuiesc, cum și de ce se bălăcesc, într-un tur ghida organizat în weekend apare prima dată în B365.
Nepoții lui Fitipaldi și Alonso, prinși gonind cu peste 100 km/h prin traficul din București. Cât mai e amenda pentru așa tărzănii și câți alți aventurieri au mai fost trași pe dreapta # B365.ro
Brigada Rutieră a dat mai multe amenzi pentru nereguli în trafic, weekendul trecut. Doi șoferi au fost prinși la volan cu peste 100 km/h. Fiecare dintre ei a fost sancționat cu o amendă de peste […] Articolul Nepoții lui Fitipaldi și Alonso, prinși gonind cu peste 100 km/h prin traficul din București. Cât mai e amenda pentru așa tărzănii și câți alți aventurieri au mai fost trași pe dreapta apare prima dată în B365.
Piedone Jr. a avut străluminare: vrea să înțeleagă mai bine problemele bucureștenilor din S5. În acest scop uimitor, și-a făcut poștă electronică dedicată # B365.ro
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, invită oamenii să-i scrie pe noua adresă de e-mail dedicată cetățenilor din sector: vorbestecuprimarul@sector5.ro. „Vorbește cu primarul” din Sectorul 5, noua adresă de e-mail a lui Piedone Fiul, dedicată […] Articolul Piedone Jr. a avut străluminare: vrea să înțeleagă mai bine problemele bucureștenilor din S5. În acest scop uimitor, și-a făcut poștă electronică dedicată apare prima dată în B365.
FOTO | „Vestigii urbane” scoase la suprafață de surparea unui trotuar de lângă Parcul Regina Maria. „Se macină constant, se văd și vechile pavele de la reparațiile trecute” # B365.ro
„Pavele, pavele, pavele, frumoasele mele pavele” asta probabil ar cânata mulți bucureșteni. Dintr-un sector în altul forma, culoarea și mai ales modelul lor diferă. Cele mai apreciate sunt cu siguranță în Sectorul 3, dar nici […] Articolul FOTO | „Vestigii urbane” scoase la suprafață de surparea unui trotuar de lângă Parcul Regina Maria. „Se macină constant, se văd și vechile pavele de la reparațiile trecute” apare prima dată în B365.
Iarnă confuză în București, are chef să fie toamnă măcar câteva zile. Meteorologii anunță temperaturi mai mari și ploi slabe, dar hotărâte # B365.ro
Vremea devine mai ploioasă în București, în urmăatoarele zile. Meteorologii au anunțat că temperaturile vor fi mai ridicate decât în perioada precedentă. Este mai cald, dar se anunță ploi ușoare Vremea din București, se încălzește, […] Articolul Iarnă confuză în București, are chef să fie toamnă măcar câteva zile. Meteorologii anunță temperaturi mai mari și ploi slabe, dar hotărâte apare prima dată în B365.
13 pe-un loc de parcare de reședință în Sectorul 2. Un bucureștean e la același număr cu ghinion din coadă încă din 2024. „O să aștept 18-20 ani ca să obțin unul?” # B365.ro
Superstițioșii ar spune că numărul 13 este unul care aduce ghinion și, când aștepți de un an de zile un loc de parcare de la Primăria Sectorului 2, fiind tot de atâta timp pe locul […] Articolul 13 pe-un loc de parcare de reședință în Sectorul 2. Un bucureștean e la același număr cu ghinion din coadă încă din 2024. „O să aștept 18-20 ani ca să obțin unul?” apare prima dată în B365.
Defecțiune pe traseu STB, tramvaie împotmolite. Linia 47, blocată pe Calea 13 Septembrie, în stația Sebastian, spre Unirii # B365.ro
STB a transmis că linia 47 este blocată pe Calea 13 Setptembrie, în stația Sebastian. Această situație este din cauza unui incident tehnic. Linia 47 este blocată pe Calea 13 Septembrie STB a informat călătorii […] Articolul Defecțiune pe traseu STB, tramvaie împotmolite. Linia 47, blocată pe Calea 13 Septembrie, în stația Sebastian, spre Unirii apare prima dată în B365.
