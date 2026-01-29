Eforturi uriașe pentru ca Transylvania Open să rămână în februarie: „Am stat pe holuri după șefii de la WTA”
Gazeta Sporturilor, 29 ianuarie 2026 01:40
Cu 3 zile înainte de startul unei noi ediții a Transylvania Open (31 ianuarie – 7 februarie), Patrick Ciorcilă, directorul turneului, a oferit detalii despre cea de-a 6-a ediție, despre jucătoarele care vor fi prezente pe tabloul principal, despre rolul Simonei Halep, dar și despre licența cumpărată și cum a reușit să mențină turneul în prima săptămână a lunii februarie. ...
• • •
Acum 2 ore
01:40
Eforturi uriașe pentru ca Transylvania Open să rămână în februarie: „Am stat pe holuri după șefii de la WTA” # Gazeta Sporturilor
Cu 3 zile înainte de startul unei noi ediții a Transylvania Open (31 ianuarie – 7 februarie), Patrick Ciorcilă, directorul turneului, a oferit detalii despre cea de-a 6-a ediție, despre jucătoarele care vor fi prezente pe tabloul principal, despre rolul Simonei Halep, dar și despre licența cumpărată și cum a reușit să mențină turneul în prima săptămână a lunii februarie. ...
01:10
Remarcații lui Cristi Chivu în succesul cu Borussia Dortmund + Cum a răspuns, întrebat despre un duel cu Mourinho în play-off # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, și-a felicitat jucătorii pentru prestația din ultimul meci disputat în grupa Ligii Campionilor, 2-0 în deplasare cu Borussia Dortmund. În ciuda succesului înregistrat în Germania, „nerazzurrii” au ratat top 8 și implicit calificarea directă în „optimi”, astfel că vor juca în play-off. Acolo, Cristi Chivu poate da peste fostul său antrenor de la Inter, Jose Mourinho, actualmente tehnician al Benficăi Lisabona. ...
01:00
Dennis Man, cel mai slab de pe teren în PSV - Bayern » Ce au scris jurnaliștii olandezi # Gazeta Sporturilor
Jurnaliștii din Olanda nu au fost deloc încântați de jocul prestat de Dennis Man (27 de ani) în meciul PSV - Bayern Munchen, scor 1-2, în urma căruia echipa internaționalului român a părăsit Liga Campionilor.Dennis Man a început titular în banda dreaptă a atacului olandez, însă prestația lui a fost „palidă”. A reușit să se facă remarcat de foarte puține ori, lucru care l-a îndemnat pe antrenorul Peter Bosz să îl schimbe la pauză. ...
Acum 4 ore
00:30
Portarul Trubin a marcat la ultima fază și a trimis Benfica în play-off-ul din Liga Campionilor: Mourinho a scos Real Madrid din primele 8 # Gazeta Sporturilor
Benfica lui Jose Mourinho a produs supriza serii în Liga Campionilor și a învins Real Madrid pe Estadio da Luz, scor 4-2, în ultimul meci din cadrul grupei unice a Ligii Campionilor.Deși Real Madrid a condus, experiența lui Jose Mourinho și-a spus cuvântul, iar formația sa s-a impus prin golurile marcate de Schjelderup, Pavlidis și portarul în duelul cu Alvaro Arbeloa. ...
00:30
Liverpool a reușit scorul serii în Liga Campionilor » „Cormoranii” s-au calificat la pas în optimi # Gazeta Sporturilor
Liverpool a câștigat la pas ultimul meci al grupei Ligii Campionilor, 6-0 cu Qarabag, pe Anfield. „Cormoranii” au obținut astfel calificarea directă în optimile de finală ale competiției, terminând pe locul 3 în clasament, sub Arsenal și Bayern Munchen. ...
00:30
„Pentru prima dată” » Ce au remarcat italienii la Cristi Chivu după Dortmund - Inter + Nota primită de român # Gazeta Sporturilor
Jurnaliștii din Italia au apreciat prestația celor de la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), din victoria de pe terenul Borussiei Dortmund, scor 2-0, din ultima etapă a grupei de Liga Campionilor. Interul lui Chivu și-a făcut treaba în ultima etapă și a învins la Dortmund cu 2-0, însă rezultatele din alte meciuri nu i-au ajutat pe italieni să intre în top 8. Golurile au fost marcate de Dimarco și Diouf. ...
28 ianuarie 2026
23:30
Germania, Danemarca, Croația și Islanda sunt cele 4 semifinaliste de la Campionatul European de handbal masculin. Campioana mondială era deja calificată în „careul de ași”, în timp ce celelalte 3 echipe și-a asigurat prezența în penultimul act al turneului continental miercuri, 28 ianuarie. ...
23:10
Iată semifinalistele Campionatului European de handbal masculin! Se cunosc duelurile din „careul de ași” # Gazeta Sporturilor
Germania, Danemarca, Croația și Islanda sunt cele 4 semifinaliste de la Campionatul European de handbal masculin. Campioana mondială era deja calificată în „careul de ași”, în timp ce celelalte 3 echipe și-a asigurat prezența în penultimul act al turneului continental miercuri, 28 ianuarie. ...
22:50
Golul serii! Vlad Dragomir a „spart gheața” în Liga Campionilor cu o „torpilă” în vinclu # Gazeta Sporturilor
Vlad Dragomir (26 de ani) a înscris primul lui gol în Liga Campionilor cu o execuție superbă de la aproximativ 25 de metri, în meciul disputat de Pafos pe teren propriu cu Slavia Praga, în ultima etapă a grupei unice. ...
22:50
O nouă ligă de fotbal ar putea apărea în Europa. Jurgen Klopp, figura centrală a proiectului # Gazeta Sporturilor
Liga Germană de Fotbal ia în considerare înființarea unei competiții pentru jucători sub 21 de ani. Presa din Germania a informat că una dintre figurile cheie implicate în crearea noii ligi de fotbal este Jurgen Klopp.Obiectivul principal al acestui proiect este de a reduce decalajul de performanță dintre categoriile de juniori și fotbalul profesionist din Germania. ...
Acum 6 ore
22:40
22:40
Mihai Stoica, dezamăgit când a citit ce a spus internaționalul român: „Tragic!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a fost dezamăgit de o declarație făcută de Ionuț Radu (28), portarul naționalei României, în interviul acordat în exclusivitate pentru GSP.ro.În interviul pentru cititorii Gazetei, Radu a mărturisit că nu îi place să se uite la meciuri de fotbal: „nu urmăresc deloc. Sincer, mie nu prea îmi place să mă uit la fotbal. Nu mă uit deloc! Nu prea mă pricep la fotbal, îmi place doar să joc. ...
21:40
Mihai Stoica acuză că s-a schimbat în rău: „Dădeai «bună ziua» și la clanțe, acum ești altul” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, este foarte nemulțumit de atitudinea anumitor fotbaliști din lotul campioanei. FCSB traversează un sezon mult sub așteptări, iar Mihai Stoica a identificat una dintre probleme: faptul că anumiți jucători importanți au pierdut din modestia pe care o aveau în stagiunea trecută, când bucureștenii au luat titlul la pas și au ajuns până în optimile Europa League. ...
21:20
„Asta m-a convins să vin la Rapid” » Talisson dezvăluie prin ce a trecut ca să ajungă fotbalist # Gazeta Sporturilor
Ultimul transfer al Rapidului, brazilianul Talisson de Almeida (23 de anI), născut în Abate, un mic orășel aflat la 650 de kilometri nord de Sao Paulo, a oferit un prim interviu pentru site-ul clubului giuleștean.Este la prima lui experiență în afara Braziliei și, ca orice fotbalist carioca, recunoaște că "acesta era visul meu, să ajung să joc în Europa. Când a venit oferta Rapidului nu-mi venea sa cred. Am fost foarte fericit și le-am spus celor din familie despre ea. ...
21:20
Iată semifinalistele Campionatului European de handbal masculin! Franța și Suedia au fost eliminate # Gazeta Sporturilor
Germania, Danemarca, Croația și Islanda sunt cele 4 semifinaliste de la Campionatul European de handbal masculin. Campioana mondială era deja calificată în „careul de ași”, în timp ce celelalte 3 echipe și-a asigurat prezența în penultimul act al turneului continental miercuri, 28 ianuarie.Astăzi, Federația Europeană de Handbal a programat ultimele 6 meciuri din faza grupelor principale ale Campionatului European de handbal masculin. ...
20:50
20:50
„Sunt îngrozit. Îmi pun întrebări despre propria viață” » Una din cele mai mari vedete din NBA a criticat acțiunile agenților ICE # Gazeta Sporturilor
Victor Wembanyama (22 de ani), vedeta lui San Antonio Spurs, jucător care este considerat viitorul ligii nord-americane de baschet (NBA), a criticat acțiunile agenților ICE, afirmând că e „îngrozit” de știrile pe care le citește zilnic.În decurs de mai puțin de 3 săptămâni, ofițerii Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) au împușcat mortal două persoane în Minneapolis, pe Renee Good și Alex Pretti, amândoi în vârstă de 37 de ani. ...
20:50
„Prietenii lui Ovidiu”, emisiunea moderată de Ovidiu Ioanițoaia (80 de ani), directorul Gazetei Sporturilor și unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din presa română, revine cu un nou sezon. Primul invitat din 2026 este Pavel Badea, fost fotbalist al Universității Craiova și actualul președinte al CSU Craiova.Emisiunea cu Pavel Badea se va difuza joi, 29 ianuarie 2026, cu începere de la ora 16:00. ...
Acum 8 ore
20:40
20:30
Alba Blaj, campioana României, a cedat al cincilea meci la rând din Grupa A a Ligii Campionilor, pierzând pe teren propriu în fața formației italiene Savino Del Bene Scandicci, finalista de anul trecut în această competiție, cu 0-3 (19-25, 19-25, 21-25).Alba Blaj a nimerit într-o grupă complicată în Liga Campionilor în acest an, având de înfruntat adversare extrem de puternice. ...
20:10
BAXI Manresa – U-BT Cluj-Napoca, meci hotărâtor pentru campioana României în EuroCup » „Studenții” s-au impus la scor în tur # Gazeta Sporturilor
În etapa a 16-a din EuroCup, U-BT Cluj-Napoca joacă, în deplasare, împotriva lui BAXI Manresa un meci foarte important pentru calificarea în „optimile” competiției. Duelul din Nou Congost va începe la ora 21:45 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 3.U-BT Cluj-Napoca se află în fața unei partide care îi poate defini sezonul 2025-2026 pe plan european. ...
20:10
Inter a intrat la negocieri cu un internațional francez în ziua duelului decisiv cu Borussia Dormund # Gazeta Sporturilor
Inter a intrat la negocieri cu Al Ittihad pentru transferul extremei dreapta Moussa Diaby, fotbalist cu 11 prezențe în naționala Franței.Potrivit informațiilor publicate de reputatul jurnalist italian Fabrizio Romano, Moussa Diaby a acceptat oferta celor de la Inter. Ar fi vorba despre un împrumut până la vară, cu opțiune de cumpărare de 35 de milioane de euro. ...
20:10
Leon Goretzka l-a pus la punct pe Donald Trump: „Ne face mai puternici! Europa arată tuturor cine e în teren” # Gazeta Sporturilor
Leon Goretzka (30 de ani) consideră că acțiunile președintelui SUA, în special în ceea ce privește încercarea anexării Groenlandei, nu fac decât să consolideze identitatea europeană. Recunoscut ca având mereu poziții remarcabile și în problemele extrasportive, mijlocașul lui Bayern l-a pus în gardă de Donald Trump.Declarațiile controverate și belicoase ale lui Donald Trump au ecou tot mai tare în Germania. ...
20:00
Kyros Vassaras a luat decizia, după controversele din UTA - Rapid: reținut de la delegări! # Gazeta Sporturilor
Kyros Vassaras, șeful de la CCA, a decis să îl rețină de la delegări pe Iulian Dima, cel care s-a aflat în camera VAR la meciul dintre UTA Arad și Rapid, scor 1-2, din runda cu numărul 23 din Superliga. Gestul grecului validează astfel decizia luată pe teren de Colțescu, de a dicta penalty-ul contestat din care Dobre a egalat. ...
19:40
Eforturi uriașe pentru ca Transylvania Open să rămână în februarie: „Am stat pe holuri după șefii de la WTA” » Directorul turneului prefațează ediția din acest an # Gazeta Sporturilor
Cu 3 zile înainte de startul unei noi ediții a Transylvania Open (31 ianuarie – 7 februarie), Patrick Ciorcilă, directorul turneului, a oferit detalii despre cea de-a 6-a ediție, despre jucătoarele care vor fi prezente pe tabloul principal, despre rolul Simonei Halep, dar și despre licența cumpărată și cum a reușit să mențină turneul în prima săptămână a lunii februarie. ...
19:40
Chelsea a anunțat oficial despărțirea de Raheem Sterling (31 de ani), jucătorul care încasa cel mai mare salariu la club, 325.000 de lire sterline pe săptămână. Fostul internațional englez s-a despărțit de clubul londonez pe cale amiabilă, prin rezilierea contractului, care era valabil până în vara anului 2027. ...
19:40
Victor Angelescu a fost criticat în direct la TV după prezentarea lui Talisson: „Este o poză nepotrivită. Ar fi bine să o scoateți” # Gazeta Sporturilor
Într-o intervenție telefonică la TV, Victor Angelescu a fost mustrat de jurnalistul Decebal Rădulescu din cauza prezentării pe care a primit-o brazilianul Talisson la Rapid.Jurnalistul, prezent în studioul Digi Sport, a considerat neinspirat faptul că noul jucător al Rapidului a fost fotografiat la semnătură în fața stemei Rapidului, cu aripile din emblemă în spatele său. ...
19:40
Elina Svitolina, semifinalistă la Australian Open, și pauza luată anul trecut: „Mi-ar fi fost greu să nu o am pe Skai cu mine” # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea ucraineană Elina Svitolina (31 de ani, locul 12 WTA) va disputa prima ei semifinală la Australian Open contra liderul mondial, Aryna Sabalenka (26 de ani). Încă neînvinsă în 2026, fostul număr 3 WTA pune forma ei bună pe seama pauzei luate la finalul sezonului trecut. ...
19:10
Surpriza uriașă din Alanya: ce am găsit acasă la Ianis Hagi » „Prințul” captiv în raiul pensionarilor # Gazeta Sporturilor
Cum arată locul în care căpitanul naționalei, Ianis Hagi, vrea să-și dea restart carierei? Alanya e un oraș care nu seamănă cu nimic din ce știam despre „Țara Semilunei”: o oază de liniște, cu o curățenie atipică pentru Turcia și mii de pensionari nordici. ...
19:00
Fred (32 de ani), mijlocașul lui Fenerbahce, a vorbit în conferința de presă oficială care a avut loc la București înaintea meciului cu FCSB, care se va juca joi, 29 ianuarie, de la 22:00. Brazilianul și-a amintit că Mircea Lucescu a fost cel care l-a adus în Europa. Fred și-a amintit că Mircea Lucescu a fost antrenorul sub comanda căruia a făcut primii pași în fotbalul european și a transmis un mesaj pentru selecționerul României. ...
Acum 12 ore
18:40
Novak Djokovic intervine în controversa camerelor video de la Australian Open: „Mă surprinde că nu avem unele și când facem duș” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a bifat miercuri a 54-a calificare într-o semifinală a unui turneu de Mare Șlem, după ce a beneficiat de retragerea lui Lorenzo Musetti. Fostul lider mondial a vorbit la conferința de presă despre subiectul zilei, care i-a atins și pe Jessica Pegula și Iga Swiatek: intruziunea în spațiul privat al jucătorilor. ...
18:40
Vestea primită de Chivu după examenele medicale » Titularul lui Inter, în pericol să rateze și Derby d'Italia! # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu nu se poate baza diseară pe Nicolo Barella la ultimul meci din grupa unică de Champions League, cu Borussia Dortmund. Antrenorul român nici nu l-a luat în Germania pe mijlocașul italian, care acuzase probleme musculare la una dintre ultimele ședințe de pregătire. Se pare însă că accidentarea nu e chiar banală.Intenaționalul de 28 de ani a fost supus unui examen RMN la Milano, în urma căruia medicii nu au dat un verdict deloc liniștitor pentru Chivu. ...
18:30
Domenico Tedesco (40 de ani), antrenorul de la Fenerbahce, a vorbit înaintea meciului cu FCSB, care se va juca joi, 29 ianuarie, de la 22:00, în ultima etapă a grupei unice din Europa League. Cu calificarea în fazele eliminatorii deja obținută, antrenorul lui Fenerbahce a atras atenția asupra faptului că FCSB a învins-o pe Feyenoord (4-3) într-un meci în care a fost condusă cu 1-3. A numit-o pe FCSB „o echipă care nu se dă bătută niciodată”. ...
18:10
Primarul orașului Milano, poziție tranșantă după ce a aflat de prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice: „E o miliție care ucide” # Gazeta Sporturilor
După ce a aflat că agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) vor însoți delegația americană la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, Giuseppe Sala, primarul orașului Milano, a avut o reacție fermă împotriva acestei decizii, declarând că nu e nevoie de ofițerii ICE pentru a asigura securitatea. ...
18:10
Un suporter al lui PAOK a provocat un scandal cu jurnaliștii prezenți în fața Spitalului din Timișoara # Gazeta Sporturilor
Un cetățean grec a provocat un scandal cu jurnaliștii prezenți la Spitalul Județean din Timișoara, unde sunt internați cei 3 supraviețuitori ai accidentului rutier grav petrecut marți pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel din județul Timiș, soldat cu 7 decedați, toți suporteri ai lui PAOK.Aceștia se îndreptau către Franța, unde PAOK urmează să joace ultimul meci al grupei din Europa League, contra liderului Olympique Lyon. ...
18:00
Eileen Gu, una dintre vedetele Jocurilor Olimpice de iarnă, a explicat din nou de ce a ales China și nu SUA, țara în care s-a născut # Gazeta Sporturilor
Eileen Gu (22 de ani) va fi prezentă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (6–22 februarie), la schi freestyle, ea cucerind aurul la Beijing în probele de big air și halfpipe. Într-un interviu pentru revista Time, una dintre cele mai bine plătite sportive ale momentului a vorbit despre alegerile dificile din viața sa și care îi sunt obiectivele.Jocurile Olimpice de iarnă se apropie, iar una dintre cele mai urmărite sportive va fi cu siguranță Eileen Gu. ...
18:00
Interesele imobiliare dictează: se pregătește dezmembrarea unui club sportiv de tradiție din București # Gazeta Sporturilor
CS Olimpia București își trăiește ultimele clipe. Nu este pentru prima dată când unul dintre cele mai vechi cluburi sportive din țară, fondat în 1948, este vizat de dezmembrare, pentru diverse interese, cele mai multe fiind de natură imobiliară, conform unor surse din lumea sportului.Entitate de drept public, aflată în subordinea ANS, clubul Olimpia are în administrare 3 baze sportive aflate în patrimoniul statului. ...
18:00
PAOK a lansat o ediție de colecție în memoria fanilor decedați în tragedia rutieră: „Immortal 27/1/2026”! # Gazeta Sporturilor
PAOK încearcă să-și revină din șocul provocat de teribilul accident rutier întâmplat marți la prânz în România, în care și-a pierdut viața șapte suporteri ai alb-negrilor. Clubul din Salonic a scos la vânzare în magazinele oficiale tricouri cu prenumele celor morți și numărul 12 și altul cu înscrisul „Nemuritor” alături de data tragediei. ...
18:00
Anchetatorii au găsit droguri în microbuzul cu suporterii lui PAOK » Șoferul, sub influența substanțelor interzise # Gazeta Sporturilor
Anchetatorii au descoperit droguri în microbuzul cu cei 10 suporteri ai celor de la PAOK implicat într-o coliziune violentă cu un camion în județul Timiș din România. Bărbatul care se afla la volan în momentul accidentului ar fi fost sub influența substanțelor interzise.În cursul zilei de 27 ianuarie, un accident grav s-a produs pe DN6-E70, în localitatea Lugojel, în județul Timiș. ...
17:40
Tyson Fury revine oficial în ring în aprilie: „Cineva să-i spună regelui că asul s-a întors” # Gazeta Sporturilor
Tyson Fury (37 de ani), fostul campion mondial la box, la categoria grea, a anunțat că va reveni în ring în 11 aprilie 2026, în Anglia, țara lui natală. Adversarul britanicului va fi rusul Arslanbek Makhmudov (36 de ani, Rusia), iar duelul va fi transmis, în direct, pe Netflix.În urmă cu un deceniu, Tyson Fury deținea titlul de campion mondial absolut la box, la categoria grea. ...
17:00
17:00
Federația Română de Fotbal (FRF) a reacționat și a luat decizia, după ce șapte persoane au murit și trei au fost rănite în urma unui accident grav produs marți pe DN6-E70, în Lugojelul, județul Timiș.Victimele erau suporteri ai celor de la PAOK Salonic și se deplasau spre Franţa, pentru meciul cu Lyon din Europa League.Vehiculul aflat în depășire a revenit în banda sa, însă ulterior a deviat brusc în sens opus, acroșând un camion care circula regulamentar. ...
17:00
Flamengo este aproape să finalizeze revenirea lui Lucas Paqueta (28 de ani), care ar urma să devină cea mai scumpă achiziție din istoria unui club brazilian, 42 de milioane de euro. Acesta a mai evoluat pentru echipă între 2016 și 2019.După mai multe săptămâni de negocieri, clubul brazilian, condus de Filipe Luis, a ajuns la un acord cu englezii de la West Ham, echipa lui Nuno Espirito Santo, pentru transferul mijlocașului, care va semna un contract valabil pe patru ani. ...
16:50
Denis Ciobotariu (27 de ani) a fost dorit insistent de Katowice, ocupanta locului 16 în Polonia, însă negocierile s-au blocat, în ultimele zile, ca urmare a ofertei pe care Rapid a considerat-o mult sub așteptări. Fundașul central a devenit dispensabil pentru Constantin Gâlcă, ca urmare a evoluțiilor tot mai consistente ale axului defensiv Pașcanu - Kramer. ...
16:40
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu” # Gazeta Sporturilor
Ilie Luca, 71 ani, a fost organizator de competiții la FC Brașov în perioada 1982-2005, iar în 1987 a fost martor la momentele dramatice când Dumitru Dragomir l-a găsit mort în pat pe fiul său cel mare, Manuel, înecat cu propria vomă în somn. „Corleone” era președinte sub Tâmpa. ...
16:30
Serena Williams a fost plătită o avere pentru a face reclamă pentru un medicament de slăbit, la Super Bowl # Gazeta Sporturilor
Serena Williams, 44 de ani, a apărut în mai multe reclame difuzate la Super Bowl de-a lungul anilor, dar cea din acest an este diferită, informează presa americană. Într-un nou spot publicitar al „furnizorului de servicii medicale la distanță” Ro, câștigătoarea a 23 de turnee de Grand Slam va evidenția efectele medicamentelor GLP-1 asupra greutății sale, a stresului articular, a glicemiei și chiar a colesterolului. „Mă mișc mai bine datorită lui Ro. ...
16:30
Darius Olaru, întrebat direct dacă se vede jucând în play-out: „M-am simțit ca acum 5 ani” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Fenerbahce, ultimul din grupa principală de Europa League.FCSB - Fenerbahce se joacă joi, 29 ianuarie, ora 22:00, pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor. ...
16:30
Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, întrunită miercuri, a hotărât o penalitate sportivă de 25.312,50 lei ca urmare a incidentelor de la meciul dintre Csikszereda Miercurea Ciuc și FC Botoşani, din 18 ianuarie, din etapa a 22-a a Superligii, 1-0.Articolul după care s-a stabilit sancțiunea este 54.6, care presupune rasismul, xenofobia, discriminarea și denigrarea.Csikszereda a fost amendată cu 25. ...
16:20
Jessica Pegula intervine în controversa camerelor video de la Australian Open: „Doar când mergem la duș și la baie nu suntem filmați” # Gazeta Sporturilor
Americanca Jessica Pegula (31 de ani, locul 6 WTA) a vorbit despre momentele în care Coco Gauff sau Iga Swiatek au fost surprinse în situații dezavantajoase de camerele instalate în incinta Melbourne Park, subliniind că este o „încălcare a vieții private”.Coco Gauff distrugându-și racheta după înfrângerea dură suferită în fața Elinei Svitolina în sferturile de finală de la Australian Open. ...
