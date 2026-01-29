Lupta cu deșeurile, București, 2023 vs 2025: Cât din gunoiul fiecărui bucureștean ajunge, zilnic, la groapa de la Vidra. Și ce primării de sector bat pasul pe loc
SportMedia, 29 ianuarie 2026 02:10
Dacă locuiești în București, din gunoiul pe care-l produci azi – acasă, pe stradă sau la serviciu – aproximativ 940 de grame ajung la groapa de la Vidra. E mult, dar mai bine decât în urmă cu doi ani, când cantitatea era cu peste 200 de grame mai mare, arată datele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
• • •
Acum o oră
02:10
Pietrele la rinichi, mai mult decât simple cristale: ce au descoperit cercetătorii în interiorul lor răstoarnă teorii vechi de zeci de ani # SportMedia
O echipă de cercetători din SUA a descoperit, în mod neașteptat, că bacteriile sunt prezente în interiorul celui mai frecvent tip de pietre la rinichi. „Această descoperire contrazice ipoteza susținută timp de decenii, potrivit căreia pietrele la rinichi se formează exclusiv prin procese chimice și fizice. Datele noastre arată că bacteriile pot trăi în interiorul
02:10
Persoanele care au creşteri accentuate ale glicemiei după masă prezintă un risc mai mare de a dezvolta boala Alzheimer, relevă o analiză genetică de mari dimensiuni. Deşi legătura dintre hiperglicemie, diabetul zaharat de tip 2, rezistenţa la insulină şi declinul cognitiv este cunoscută de mai mult timp, mecanismele exacte prin care aceste tulburări metabolice influenţează
02:10
Liga Campionilor: Rezultatele din ultima etapă a grupelor, echipele calificate în optimi și în play-off. Chivu a ratat de puțin calificarea directă, surprize pentru Real Madrid și PSG # SportMedia
Miercuri s-au disputat ultimele meciuri din grupa de Liga Campionilor și am aflat echipele calificate în optimi, la baraj, dar și pe cele eliminate. Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City sunt echipele calificate direct în optimi. Marile perdante sunt Real Madrid, Inter Milano și PSG. Real Madrid a
02:10
Dacă locuiești în București, din gunoiul pe care-l produci azi – acasă, pe stradă sau la serviciu – aproximativ 940 de grame ajung la groapa de la Vidra. E mult, dar mai bine decât în urmă cu doi ani, când cantitatea era cu peste 200 de grame mai mare, arată datele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Acum 4 ore
00:10
„La Guvern e mai multă liniște decât seara la televizor”. Darău și Cseke spun că reforma administrației are sprijin în coaliție # SportMedia
Disputele publice din coaliția de guvernare nu reflectă atmosfera reală din interiorul Executivului, susțin doi miniștri cu rol-cheie în procesul de reformă. Atât ministrul Economiei, Irineu Darău, cât și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, afirmă că nu există blocaje sau divergențe majore privind reforma administrației, iar miza reală este sincronizarea acesteia cu pachetul de redresare economică
00:10
„Ceasul ticăie”: Iranul amenință cu un răspuns „cum n-a mai fost”, Trump readuce în joc opțiunea militară # SportMedia
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran escaladează rapid, pe fondul amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump, al desfășurărilor militare din Golf și al represiunii sângeroase din Iran. Teheranul avertizează că va răspunde „cum n-a mai făcut-o niciodată" în cazul unui atac american, în timp ce oficiali americani și europeni vorbesc deschis despre slăbirea regimului
00:10
Gigantul care concediază 16.000 de angajați dintr-un foc. Oamenii au aflat că vor pleca acasă dintr-un e-mail trimis „din greșeală” # SportMedia
Amazon a confirmat că va elimina 16.000 de locuri de muncă la nivel global, la câteva ore după ce un e-mail intern despre concedieri a ajuns accidental la angajați. Mesajul, trimis marți seara și ulterior retras, a precedat anunțul oficial făcut miercuri de compania americană, care invocă nevoia de a reduce birocrația și de a
Acum 6 ore
22:10
Cine e avocata din București, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro. Promitea influență în Justiție # SportMedia
O avocată din București, membră a PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro, parte dintr-o sumă mult mai mare, de 500.000 de euro, pe care ar fi pretins-o pentru a interveni în soluționarea unor dosare, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Potrivit acelorași surse,
22:10
Englezul care va promova România pe patru continente: „Există încă prea multe percepții greșite” # SportMedia
România va fi promovată, începând de joi, în mai multe capitale ale lumii, printr-un turneu internațional de proiecții și evenimente culturale coordonat de scriitorul și producătorul britanic Charlie Ottley, cel care a obținut de curând și cetățenia română. Demersul este realizat în colaborare cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și cu sprijinul Ministerului
22:10
Miruță: România nu mai vrea să fie „vagon”. Acord cu Germania pentru producție și achiziții militare # SportMedia
România și Germania au semnat o Declarație Comună de Intenție pentru cooperare în domeniul materialelor de apărare, document care deschide calea achizițiilor comune, co-dezvoltării de echipamente militare și integrării industriei românești în proiecte europene. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Apărării, Radu Miruță, după o întâlnire la Berlin cu omologul său german, Boris Pistorius.
22:10
Horoscop zilnic pentru 29 ianuarie 2026.
Acum 8 ore
20:10
Bolojan și Merz, front comun: memorandum de apărare, sprijin pentru Ucraina și mesaj clar despre rolul SUA în securitatea Europei (Video) # SportMedia
România și Germania își consolidează cooperarea în apărare și își coordonează mesajele pe dosarele mari ale Europei: sprijinul pentru Ucraina, amenințările hibride ale Rusiei, competitivitatea economică și extinderea UE. La conferința de presă comună susținută miercuri, la Berlin, premierul Ilie Bolojan și cancelarul Friedrich Merz au anunțat semnarea unui memorandum între ministerele apărării și au
20:10
UE alocă peste 100 de milioane de euro pentru modernizarea rețelelor electrice dintre România și Bulgaria # SportMedia
Comisia Europeană va finanța cu aproape 650 de milioane de euro, prin granturi nerambursabile, 14 proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică din Uniunea Europeană, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Printre acestea se află și proiectul CARMEN, derulat între România și Bulgaria, care va primi peste 100 de milioane de euro. Proiectul CARMEN: rețele modernizate
20:10
Grupul de lucru al coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și echilibrare a impozitului pe venit și a TVA alocate autorităților locale a avut miercuri o rundă de consultări cu primarul general al Capitalei și cu primarii de sector, în contextul pregătirii bugetului pentru anul 2026. Concluzia întâlnirii: nu s-a luat încă nicio
20:10
De ce Bulgaria a intrat în zona euro, iar România încă mai așteaptă. Explicațiile premierului Bolojan # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a explicat, miercuri, la Berlin, ce a făcut Bulgaria pentru a intra în zona euro și ce îi lipsește României pentru a urma același parcurs. Șeful Guvernului a arătat că, în timp ce Bulgaria a îndeplinit criteriul privind deficitul, România se află încă într-un proces de reducere graduală a dezechilibrelor fiscale, cu … The post De ce Bulgaria a intrat în zona euro, iar România încă mai așteaptă. Explicațiile premierului Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:10
Elias Charalambous a fost întrebat dacă pleacă de la FCSB din cauza rezultatelor proaste. Antrenorul roș-albaștrilor a anunțat că ar fi gata să renunțe, dar că Gigi Becali nu dorește acest lucru. Drept urmare, Charalambous a transmis că va rămâne pe banca de la FCSB în continuare. "Ar fi fost mai ușor pentru mine să
18:10
Patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda ironizate de Trump sunt veritabile unități de elită # SportMedia
Donald Trump a ridiculizat apărarea Groenlandei reducând-o la „două sănii trase de câini", dar patrula Sirius este considerată o unitate de elită a marinei, care își desfășoară activitatea în condiții extreme, în care numai cei mai rezistenți supraviețuiesc. Danemarca investește miliarde de euro pentru a întări securitatea insulei, dar pentru a supraveghea întinderile înghețate din
18:10
Curtea de Apel București a decis, miercuri, că fostul președinte Traian Băsescu trebuie să își primească înapoi indemnizația de fost șef al statului, suspendată în urmă cu trei ani. Potrivit hotărârii instanței, Administrația Prezidențială este obligată să îi plătească peste 754.000 de lei (aproximativ 148 de mii de euro), bani care reprezintă indemnizațiile lunare aferente
18:10
Polonia își arată „dinții de dragon” cu care vrea să oprească o invazie a Rusiei (Foto) # SportMedia
Armata poloneză a amplasat anul trecut obstacole antitanc pe aproape 65 de kilometri din granița cu Rusia și Belarus. Până la sfârșitul anului, Varșovia va consolida încă 200 de kilometri de graniță cu noi sisteme de apărare. Imagini distribuite de Statul Major General al armatei poloneze au arătat elemente antitanc extinse de tip „arici", din
18:10
Căpitanul echipei de fotbal FCSB, Darius Olaru, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că formația sa a început anul foarte prost și e important pentru moral să câștige meciul cu Fenerbahce din Europa League, chiar dacă șansele de calificare sunt mici și depind și de alte rezultate. 'Știm că ne așteaptă un meci dificil,
18:10
Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel și fost lider al Uniunii Salvați România, a demisionat de la conducerea filialei locale a USR. Decizia a fost confirmată de Lasconi pentru publicația Cotidianul, motivul invocat fiind lipsa timpului. „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu
18:10
Accidentul din Timiș cu 7 morți: șoferul microbuzului ar fi avut droguri în sânge. Ce spun supraviețuitorii # SportMedia
Accidentul grav produs marți pe DN6–E70, în județul Timiș, soldat cu moartea a șapte cetățeni greci, capătă noi dimensiuni pe măsură ce ancheta avansează. Potrivit unor surse judiciare, șoferul microbuzului ar fi avut droguri în sânge, iar în vehicul au fost descoperite substanțe suspecte, alcool și energizante. În paralel, unul dintre supraviețuitori susține că volanul
16:10
Tenismanul sârb Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, a recunoscut superioritatea actuală a spaniolului Carlos Alcaraz și a italianului Jannik Sinner, pe care i-a descris drept 'cei mai buni jucători din lume în acest moment' și a acceptat că ambii sunt considerați favoriți în rundele decisive de la Australian Open, primul turneu de Mare
16:10
Matematica lui Negoiță. Vrea să dea 85 de milioane de euro pentru 735 de zebre și intersecții modernizate. Anul trecut, costau mai puțin și erau de două ori mai multe # SportMedia
Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiţă, vrea să cheltuiască 85 de milioane de euro – în mare parte din fonduri europene – pentru supraînălţarea, iluminarea suplimentară și semnalizarea a 735 de intersecții și treceri de pietoni considerate periculoase. Diferența ridică însă semne de întrebare: în 2025, aceeași primărie susținea că poate realiza lucrări similare
16:10
Berlinul încearcă să lege finanțarea europeană a Ucrainei de ajutorul acordat de fiecare stat în parte. Este vorba despre un împrumut de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană urmează să îl ofere Kievului, iar fără aceste fonduri, Ucraina riscă să rămână fără lichidități până în primăvară. Tensiunile cresc în rândul țărilor UE,
16:10
Presa britanică a publicat pronosticul înaintea meciului FCSB – Fenerbahce din Europa League. Jurnaliștii de la Sports Mole cred că FCSB va pierde acest meci cu 2-1. "Apărarea lui Fenerbahce este solidă de ceva vreme, deși echipa se confruntă cu o absență cheie în linia defensivă. În schimb, FCSB a fost vulnerabilă în defensivă în
16:10
Un oraș din Italia a rămas suspendat pe o stâncă, deasupra unei prăpăstii. Meloni s-a dus să vadă cu ochii ei (Foto & Video) # SportMedia
Un oraș din Italia a rămas suspendat pe o stâncă, în urma unei alunecări de teren masive declanșate de ploile torențiale provocate de ciclonul Harry. Alunecările de teren se întind pe aproximativ patru kilometri, pe măsură ce faleza pe care este așezat orașul Niscem continuă să se prăbușească, lăsând mai multe case suspendate periculos deasupra
16:10
Economistul-șef al BNR răstoarnă narativul PSD și laudă „superperformanța” Guvernului Bolojan # SportMedia
Economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, arată cum a reușit România să evite incapacitatea de plată și contrazice discursul PSD că Guvernul ar fi făcut o „scamatorie" care a dus la un deficit bugetar sub ținta asumată în 2025, despre care Lazea spune că a fost o „superperformanță". Editorialul său apare în Curs de Guvernare şi
16:10
ANRE câștigă un prim proces cu o persoană dată afară. Alți 102 angajați contestă tăierile de salarii # SportMedia
Judecătorii Tribunalului București au dat, miercuri, o decizie favorabilă ANRE, în dosarul deschis de una dintre persoanele ale căror contracte de muncă au încetat în cadrul procesului de reorganizare al instituției. Decizia nu e definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Potrivit informațiilor Mediafax, este vorba de
16:10
Februarie – o lună a contrastelor termice, cu episoade de ger, dar și cu perioade de primăvară # SportMedia
Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă, miercuri, că februarie va fi o lună a cont
16:10
Coșmarul strategic al Europei, prinsă între Trump, Putin și un război pe care nu-l poate opri # SportMedia
Europa a petrecut decenii întregi convingându-se că geopolitica are reguli, că aliații sunt de încredere și că suveranitatea este sacră, cel puțin pe continent. O dezbatere transatlantică aprinsă arată că aceste presupuneri se prăbușesc în sfârșit. În cadrul unei dezbateri despre consecințele amenințărilor lui Donald Trump împotriva Groenlandei și Venezuelei, organizată marți de Institutul Quincy, … The post Coșmarul strategic al Europei, prinsă între Trump, Putin și un război pe care nu-l poate opri appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Noile tehnologii sunt binevenite în aviaţie, dar investițiile necesare sunt riscante pentru producători. Compania slovenă Pipistrel și-a asumat riscul și testează drona hibridă Nuuva, cu o autonomie de 550 de kilometri. Urmăriţi un material video realizat de Deutsche Welle: The post Ce este și ce poate face drona hibridă Nuuva (Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Germania nu are ofițeri mascați, precum cei ai agenției americane ICE, ori vreo structură echivalentă. Însă guvernul federal face eforturi pentru a accelera deportările. Iată cum funcționează sistemul. Germania nu dispune de o instituție specializată precum Imigrația și Poliția Vamală (ICE) din Statele Unite. Însă lucrurile s-ar putea schimba dacă ar fi după voia filialei … The post Cum deportează Germania appeared first on spotmedia.ro.
14:10
O mină marină a fost observată, miercuri, pe plaja din dreptul poligonului Midia, a anunțat Ministerul Apărării Naţionale. Zona a fost securizată de autorități, iar la fața locului s-au deplasat specialiştii pentru neutralizarea acesteia. ”Miercuri, în jurul orei 10.05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din … The post O mină fost descoperită pe plaja din dreptul poligonului Midia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Elveția este cea mai scumpă țară pentru restaurante și hoteluri dintre 37 de țări europene, conform celor mai recente date Eurostat. Macedonia de Nord este cea mai ieftină destinație, cu prețuri cu 50% sub media UE. Europa găzduiește multe dintre cele mai emblematice destinații turistice din lume, de la priveliștile de pe dealurile Lisabonei până … The post Cele mai scumpe și ieftine țări din Europa pentru hoteluri și restaurante appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Franța va înlocui platformele americane Microsoft Teams și Zoom cu propria platformă de videoconferință dezvoltată pe plan intern, care va fi utilizată în toate departamentele guvernamentale până în 2027. Această mișcare face parte din strategia Franței de a renunța la furnizorii de software străini, în special la cei din Statele Unite, și de a recâștiga … The post Franța va renunța la platformele americane Microsoft Teams și Zoom appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Ziua 1435 Atac la Kiev, explozii în Sevastopol (Foto & Video). Câți oameni au murit în război? Trump și-a pus o poză specială la Casa Albă # SportMedia
În ziua 1435 de război armele se aud din nou mai puternic decât discuțiile de pace. Forțele ruse au lansat în timpul nopții atacuri cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ucrainene. În Kiev s-au auzit explozii după miezul nopții, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru a intercepta dronele rusești. Doi … The post Ziua 1435 Atac la Kiev, explozii în Sevastopol (Foto & Video). Câți oameni au murit în război? Trump și-a pus o poză specială la Casa Albă appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Adrian Mutu și-a ales favorita la câștigarea titlului: Echipa pe care o vede cu cele mai mari șanse # SportMedia
Adrian Mutu a vorbit despre câștigarea titlului în Superliga. „Briliantul” a afirmat că o vede pe Universitatea Craiova drept favorita la câștigarea titlului. „Neclaritatea asta de a fi sau a nu fi în play-off a celor de la FCSB și CFR, în primul rând îi dă Craiovei o șansă mare, dar și Rapidului și lui … The post Adrian Mutu și-a ales favorita la câștigarea titlului: Echipa pe care o vede cu cele mai mari șanse appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Care sunt lucrurile pe care românii ar dori să le vadă realizate în anul 2026 – barometru INSCOP # SportMedia
În topul așteptărilor românilor pentru 2026 se regăsesc creșterea veniturilor, crearea de locuri de muncă și încheierea războiului din Ucraina, arată barometrul Informat.ro – INSCOP Research. Întrebați care este cel mai important lucru pe care ar dori să îl vadă realizat în anul 2026, cei chestionaţi au răspuns astfel: Menționează creșterea veniturilor populației în special: … The post Care sunt lucrurile pe care românii ar dori să le vadă realizate în anul 2026 – barometru INSCOP appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Recordurile fondurilor de pensii din 2025 nu țin pasul cu scumpirile. De fapt, randamentul real e negativ # SportMedia
Fondurile de pensii s-au lăudat în 2025 cu rezultate foarte bune, dar pentru milioane de români vestea are un gust amar: inflația a mâncat mare parte din câștiguri, iar pe ultimii cinci ani economiile acumulate au pierdut, în termeni reali, din puterea de cumpărare. O analiză realizată de comparatorul financiar FinRadar şi citată de Agerpres … The post Recordurile fondurilor de pensii din 2025 nu țin pasul cu scumpirile. De fapt, randamentul real e negativ appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:10
FCSB, anunț despre debutul lui Ofri Arad: Când va juca „salvatorul” de la mijlocul terenului # SportMedia
FCSB a făcut anunțul despre debutul mijlocașului central Ofri Arad. Adus ca un salvator pentru a corecta greșelile de la centrul terenului, Ofri Arad mai are de așteptat până să joace. El va rata următoarele patru meciuri de la FCSB, cu Fenerbahce, Csikszereda, FC Botoșani și Oțelul. În cel mai fericit scenariu, Arad va fi … The post FCSB, anunț despre debutul lui Ofri Arad: Când va juca „salvatorul” de la mijlocul terenului appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Bullying-ul din grădinițe necesită abordare specializată. Izolarea și excluderea de la jocuri sunt cele mai întâlnite forme # SportMedia
Educația socio-emoțională este recunoscută ca esențială pentru dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară de majoritatea actorilor educaționali (92% dintre educatori și 87% dintre părinți), însă aceștia consideră că sistemul preșcolar din România nu oferă un cadru suficient de coerent și susținut pentru implementarea acesteia. Cadrele didactice și părinții semnalează probleme recurente în grădinițe precum izolarea socială, … The post Bullying-ul din grădinițe necesită abordare specializată. Izolarea și excluderea de la jocuri sunt cele mai întâlnite forme appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Dnald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru NATO decât Vladimir Putin, a declarat generalul Richard Shirreff, unul dintre foștii comandanți ai alianței, într-un atac vehement la adresa politicii externe a Washingtonului. Președintele SUA a stârnit îngrijorare după o serie de acțiuni agresive din acest an, inclusiv capturarea lui Nicolas Maduro în Venezuela, amenințări cu … The post Fost comandant NATO: Trump reprezintă o amenințare mai mare decât Putin appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Polițiștii au descins, miercuri, la mai multe adrese din București, Târgoviște și județul Ilfov, într-un dosar penal care vizează acuzații de înșelăciune, exercitarea fără drept a profesiei de psiholog, viol și agresiune sexuală. Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile îl vizează pe psihoterapeutul Cristian Andrei. Intervenția autorităților a inclus și o percheziție la locuința acestuia din … The post Percheziții la pseudo-terapeutul Cristian Andrei. Polițiștii au tras focuri de armă appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Un fost senator francez a fost condamnat la închisoare, pentru că a drogat o deputată pentru a o viola # SportMedia
Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care un an şi jumătate cu executare, pentru că a drogat o colegă, Sandrine Josso, punându-i ecstasy în băutură fără ştirea acesteia, cu scopul de a o agresa sexual. „Intenţia sexuală” a acuzatului, obiectul unor lungi dezbateri în timpul procesului, a … The post Un fost senator francez a fost condamnat la închisoare, pentru că a drogat o deputată pentru a o viola appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Mașinile importate în România au o probabilitate de 1,5 ori mai mare de a avea kilometrajul dat înapoi # SportMedia
Chiar dacă mașinile importate constituie o parte semnificativă a piețelor de vehicule second-hand din Europa, acestea nu sunt lipsite de riscuri. Dimpotrivă, orice cumpărător care vrea să achiziționeze o mașină rulată de import ar trebui să o evalueze în detaliu. Întrucât țările nu fac schimb între ele de date despre vehicule, piața este plină de … The post Mașinile importate în România au o probabilitate de 1,5 ori mai mare de a avea kilometrajul dat înapoi appeared first on spotmedia.ro.
12:10
RO e-Factura pentru persoane fizice – cum funcționează și care sunt implicațiile asupra partenerilor de afaceri # SportMedia
Sistemul RO e-Factura a fost extins, de la începutul acestui an, și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuitate, în baza CNP (cum ar fi operatorii foto/video, influencerii, prestatori de servicii diverse). Astfel, contribuabilii din această categorie trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura și să transmită toate facturile aferente … The post RO e-Factura pentru persoane fizice – cum funcționează și care sunt implicațiile asupra partenerilor de afaceri appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Construirea unei case din lemn înseamnă alegerea unui stil de viață bazat pe confort, durabilitate și naturalețe. În Suceava, tradiția în prelucrarea lemnului se îmbină cu tehnologia modernă pentru a oferi case și cabane sigure, eficiente și adaptate cerințelor actuale. Cât de eficientă este o casă din lemn Interesul pentru locuințele din lemn este în … The post Interesat de o firmă specializată în căsuțe modulare din lemn din Suceava? appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Novak Djokovic, numărul 4 mondial, s-a calificat miercuri în semifinale la Australian Open, profitând de abandonul adversarului său, italianul Lorenzo Musetti (locul 5 ATP), care a acuzat probleme la coapsa dreaptă și s-a retras de pe teren, în momentul în care conducea cu 2-0 la seturi, informează AFP. ‘Nu știu ce să spun… Sunt cu … The post Novak Djokovic a trăit periculos la Australian Open: Noroc uriaș pentru sârb appeared first on spotmedia.ro.
12:10
România s-a tot împrumutat în ultimii ani, pentru acoperirea deficitelor bugetare, iar anul acesta trebuie să ramburseze creditorilor circa 150 de miliarde de lei (30 de miliarde de euro), cel mai ridicat nivel din istorie. Nu sunt luate în calcul și eventualele împrumuturi cu maturități scurte ce vor fi contractate în acest an, precizează Profit.ro. … The post Record negativ: România trebuie să returneze 30 de miliarde de euro în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
