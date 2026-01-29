"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz

Sport.ro, 29 ianuarie 2026 08:20

Benfica lui Jose Mourinho s-a calificat absolut dramatic în play-off-ul pentru optimile Champions League, după ce a învins Real Madrid, 4-2, cu un ultim gol marcat de portarul Anatoliy Trubin.

Acum 5 minute
08:50
"Felicitări pentru calificare, OM!" Momente jenante pentru Marseille, eliminată dramatic din Champions League Sport.ro
Marseille a fost eliminată dramatic din Champions League, după ce a încheiat pe locul 25, primul de sub linie în clasamentul din faza principală.
08:50
Dinamo bate pe Rapid în Giulești și ajunge la patru victorii consecutive! ”Au topit plasele” Sport.ro
Succes important pentru echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare.
08:50
Reacția lui Alvaro Arbeloa după eșecul umilitor suferit de Real Madrid în Champions League: ”Nu e prima dată când iau gol de la un portar!” Sport.ro
Real Madrid a suferit o înfrângere umilitoare în fața lui Benfica Lisabona, scor 2-4, în ultima rundă din faza principală Champions League.
Acum 15 minute
08:40
UEFA a făcut anunțul despre Vlad Dragomir după "bijuteria" românului din Champions League Sport.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) a reușit un gol splendid pentru Pafos în victoria din Champions League contra Slaviei Praga, 4-1.
Acum 30 minute
08:30
Știm semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Meciuri stelare, live pe VOYO. Franța, OUT / Cine va juca pentru locul 5 Sport.ro
Miercuri s-au încheiat meciurile din grupele principale ale Campionatului European.
08:30
Ce au scris străinii despre Dennis Man după ce românul a fost înlocuit la pauză cu Bayern Munchen Sport.ro
PSV Eindhoven a pierdut cu scorul de 1-2 în fața lui Bayern Munchen, în ultima rundă din faza principală Champions League. 
08:30
Anatoliy Trubin, al cincilea portar care înscrie în Champions League! Ucraineanul a fost eroul serii Sport.ro
Nebunie în ultima etapă din faza ligii UCL.
Acum o oră
08:20
08:00
Gigi Becali încasează o nouă palmă grea în războiul FCSB - Steaua! Perspective sumbre pentru campioana României Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a mai adăugat un eșec la rând în războiul juridic pe care îl poartă cu CSA Steaua București. 
Acum 2 ore
07:50
Cel mai mare scandal din fotbalul mondial: toată federația a demisionat! Sport.ro
Un caz apărut după ancheta celor de la FIFA a declanșat, astăzi, un veritabil „cutremur“.
07:50
Alexandru Curtean revine în fotbal. Ce funcțe va ocupa fostul fotbalist la noul club Sport.ro
Fostul jucător de atac va lucra pentru un alt club din județul Sibiu.
Acum 12 ore
00:50
Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund Sport.ro
Inter Milano a învins, scor 2-0, pe terenul Borussiei Dortmund, în ultima etapă a fazei ligii din UEFA Champions League.
00:40
Au găsit vinovatul pentru umilința lui Real Madrid de la Lisabona. Nota 4 și o descriere dură: ”Absolut prostesc” Sport.ro
Benfica a pus-o la punct pe Real Madrid miercuri seară.
00:30
NEBUNIE în Benfica - Real Madrid, cu golul calificării marcat de portar în minutul 90+8! Sport.ro
Benfica a produs surpriza serii în UEFA Champions League și a învins-o pe Real Madrid cu 4-2.
00:30
Nota impresionantă primită de Vlad Dragomir după ce a marcat golul serii în Liga Campionilor Sport.ro
Vlad Dragomir a fost la înălțime în Pafos - Slavia Praga 4-1. 
00:20
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate” Sport.ro
Inter a câștigat pe ”Signal Iduna Park” cu 2-0 în fața Borussiei Dortmund.
00:10
Gata, știm toate echipele calificate în optimi și în play-off în Champions League! Drame uriașe Sport.ro
Faza ligii din UEFA Champions League s-a încheiat miercuri seară, odată cu disputarea ultimelor 18 meciuri, toate programate la aceeași oră, 22:00, și urmărite LIVE TEXT pe Sport.ro. 
00:10
Champions League | Dramă! Real Madrid a ieșit din ”TOP 8” în minutul 90+4 Sport.ro
Real Madrid, fosta câștigătoare a Champions League, a ieșit din primele opt echipe ale competiției în prelungiri.
28 ianuarie 2026
23:40
Se știu semifinalele Campionatului European de handbal, transmis în exclusivitate de VOYO Sport.ro
A fost stabilit tabloul semifinalelor CE de handbal masculin, competiție transmisă în exclusivitate de către VOYO. 
23:30
Nota primită de Dennis Man după ce a fost schimbat la pauză în PSV - FC Bayern Sport.ro
PSV - FC Bayern Munchen, LIVE TEXT - AICI.
23:30
Florin Prunea are un preferat în Superligă: ”Mor că nu e român” Sport.ro
Florin Prunea, fostul mare internațional, are un remarcat în Superliga României.
23:20
Kylian Mbappe s-a apropiat de recordul lui Cristiano Ronaldo, dar Real Madrid are probleme serioase cu Benfica Sport.ro
Kylian Mbappe a punctat în Benfica - Real Madrid, dar situația „Los Blancos” din meci este rea. 
23:10
Cum l-au surprins camerele TV pe Cristi Chivu chiar înainte de pauza meciului Dortmund - Inter Sport.ro
Meciul dintre Borussia Dortmund și Inter Milano poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
23:10
Horror! Kvaratskhelia s-a prăbușit la pământ și a fost scos de pe teren după mai multe minute de chin Sport.ro
PSG a primit o lovitură dură miercuri seară, în meciul cu Newcastle din ultima etapă a fazei ligii Champions League. 
22:50
Apăsat de tragicul accident de pe DN6, Răzvan Lucescu a lăsat inima să vorbească la conferința de presă: ”Simt o tristețe imensă” Sport.ro
Joi are loc meciul Olympique Lyon - PAOK Salonic de la ora 22:00, în ultima etapă din grupa unică UEFA Europa League.
22:40
Ce execuție! Vlad Dragomir a marcat golul serii în Champions League: „Ce frumusețe!” Sport.ro
Pafos FC și Slavia Praga se duelează ACUM pe Alphamega Stadium, în ultima etapă a fazei ligii din Champions League.
22:40
Sumă-record de transfer în America de Sud! West Ham a confirmat oficial plecarea lui Lucas Paqueta Sport.ro
Lucas Paqueta a fost cumpărat de Flamengo de la West Ham United pentru o sumă-record în America de Sud. 
22:10
A jucat la FCSB, Dinamo și CFR și recunoaște: „Acolo m-am simțit cel mai bine” Sport.ro
Atacantul a fost legitimat pentru toate cele trei echipe.
21:50
Săpunaru l-a pus la colț pe Elias Charalambous: ”E greșit să spună asta” Sport.ro
Situație tensionată la FCSB.
21:40
Raheem Sterling, OUT de la Chelsea! Cele patru cluburi interesate de starul englez Sport.ro
Chelsea a anunțat rezilierea de comun acord a lui Raheem Sterling. Comunicatul oficial emis de gruparea londoneză.
21:20
4.000.000€ pentru un jucător de la Dinamo! Sport.ro
După Cătălin Cîrjan, Dinamo este gata să mai ”securizeze” un jucător.
21:10
Decizia luată în privința lui Dennis Man înainte de PSV - Bayern Munchen Sport.ro
PSV Eindhoven va întâlni Bayern Munchen în ultima etapă a fazei grupelor din UEFA Champions League, miercuri seară, de la ora 22:00, pe Philips Stadion. Partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:00
Liga Arabiei Saudite a ordonat un test de dopaj pentru Cristiano Ronaldo! Sport.ro
Al-Nassr se pregătește pentru meciul cu Al-Khulood din etapa a 19-a a Saudi Pro League. 
20:50
Darius Olaru știe ce se întâmplă la FCSB: ”Cred că asta e problema” Sport.ro
Darius Olaru a declarat, miercuri, cu o zi înainte de meciul cu Fenerbahce, din Liga Europa, că îşi doreşte să creadă în continuare în calificarea în faza următoare a competiţiei.
20:50
Cristi Chivu, la un pas să dea lovitura cu Inter! Starul evaluat la o sumă fabuloasă vrea să vină pe San Siro Sport.ro
Inter Milano și Cristi Chivu se află la un pas de a se întări cu un fotbalist cu un CV solid. Detaliile transferului. 
20:20
Transfer tare în Premier League: ”Bine ai revenit acasă!” Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
20:20
Simona Halep: ”A fost un moment dificil când mi-am anunțat retragerea”. Ce a spus despre decizia Soranei Cîrstea: ”Cu siguranță!” Sport.ro
Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist în urmă cu un an.
20:20
Wesley a dat totul pe față, după ce a circulat povestea că a băut 62 de beri într-o noapte la Vaslui Sport.ro
Wesley Lopes, fostul golgheter emblematic al Ligii 1 în tricoul lui FC Vaslui, a vorbit deschis, într-un interviu acordat Sport.ro.
20:00
Fred l-a caracterizat pe Mircea Lucescu în șase propoziții simple. Mesajul transmis selecționerului României Sport.ro
Ce a spus Fred, fotbalist descoperit de Mircea Lucescu în perioada Șahtior, despre selecționerul României. 
Acum 24 ore
19:50
Doi jucători de la FCSB i-au atras atenția antrenorului de la Fenerbahce: ”Formă bună / Flexibil” Sport.ro
FCSB - Fenerbahce este joi seară de la 22:00.
19:40
Surpriza pregătită de antrenorul lui Lyon după ce UEFA a refuzat să reprogrameze meciul cu PAOK Sport.ro
Șapte suporteri ai lui PAOK Salonic au murit, iar alți trei au fost grav răniți, după ce microbuzul care îi transporta spre Lyon s-a izbit violent de un camion.
19:30
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League Sport.ro
Urmează un meci de foc pentru campioana României.
19:20
Se face transferul! Pleacă de la Manchester City la altă echipă din Premier League Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
19:10
Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă” Sport.ro
Detalii cutremurătoare continuă să apară după tragedia produsă pe drumul european E70.
19:10
Suma uriașă la care au ajuns cheltuielile pentru transferuri în 2025 Sport.ro
Cât au investit în total cluburile pentru transferi anul trecut.
19:00
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League Sport.ro
Meciul dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, de la ora 22:00, poate fi decisiv pentru calificarea echipei lui Cristi Chivu.
18:50
”FCSB, în play-out?” Cum a răspuns Darius Olaru Sport.ro
Formația dirijată de Elias Charalambous se află pe locul 11 în clasamentul Superligii României cu 31 de puncte.
18:50
Paolo Maldini a numit cele opt echipe care se vor califica direct în optimile Ligii Campionilor Sport.ro
Pronosticul lui Paolo Maldini pentru ultima etapă din grupa unică a Ligii Campionilor. 
18:40
Csikszereda, amendată cu 25.312,50 lei de către LPF! Sport.ro
Nou-promovata este bună de plată.
18:20
Dorit de Chelsea, Harry Maguire a luat decizia! Încep negocierile Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
