Mortalitatea prin cancer scade, cu o excepție: cancerul colorectal face tot mai multe victime la tineri. Explicațiile prof. dr. Amadeus Dobrescu, chirurg MedLife
HotNews.ro, 29 ianuarie 2026 13:30
Supraviețuirea după un diagnostic de cancer a crescut simțitor în ultimii ani: date recente din SUA arată că supraviețuirea la cinci ani (intervalul standard urmărit în oncologie) a ajuns la aproximativ 70% pentru cazurile diagnosticate…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
13:30
Mortalitatea prin cancer scade, cu o excepție: cancerul colorectal face tot mai multe victime la tineri. Explicațiile prof. dr. Amadeus Dobrescu, chirurg MedLife # HotNews.ro
Supraviețuirea după un diagnostic de cancer a crescut simțitor în ultimii ani: date recente din SUA arată că supraviețuirea la cinci ani (intervalul standard urmărit în oncologie) a ajuns la aproximativ 70% pentru cazurile diagnosticate…
13:30
Sondaj Inscop: Ce încredere au românii în președinte, guvern sau justiție în funcție de partidul cu care votează # HotNews.ro
Cele mai mari cote de încredere în președintele Nicușor Dan vin din rândul votanților USR și PNL. Deși Guvernul este condus de președintele PNL, Ilie Bolojan, procentul de încredere în premier este mai mare în…
13:30
Scandalul din coaliție, pe masa lui Nicușor Dan. Președintele, întâlniri cu separate cu liderii partidelor de la guvernare # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a avut întâlniri în ultimele zile cu doi dintre liderii coaliției – Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Întâlnirile au loc în contextul conflictului din coaliție generat de atacurile PSD la adresa Guvernului…
Acum o oră
13:00
Waymo, divizia de mașini autonome a Google, anchetată în urma unui accident în care a fost lovit un copil # HotNews.ro
Un robotaxi al companiei Waymo a lovit un copil în apropierea unei școli din Santa Monica, California, declanșând verificări stricte privind modul în care inteligența artificială gestionează siguranța în zonele critice, potrivit Reuters. Administrația Națională…
Acum 2 ore
12:50
Steven Seagal scoate la vânzare conacul său din Moscova. „Proprietăți ca aceasta apar rar pe piață” # HotNews.ro
Actorul american Steven Seagal şi-a scos la vânzare conacul cu două etaje dintr-o zonă de elită din vestul Moscovei, a relatat site-ul de știri RBC, potrivit The Moscow Times. Proprietatea, situată în Rubliovo, într-un complex…
12:50
[P] Cum pot supraviețui IMM-urile românești reformelor fiscale din 2026? Digitalizarea ca scut împotriva crizei # HotNews.ro
Anul 2026 nu se anunță un test de imaginație, ci unul de rezistență. Pentru tine, ca antreprenor într-un IMM românesc, reformele fiscale nu mai sunt un zvon vag, ci o realitate care se traduce în…
12:40
Informații din dosarul în care au fost reținuți o avocată din PNL și un bărbat care pretindea că e general SIE. Ei i-au cerut până la un milion de euro unui om de afaceri pentru campania unui candidat la Primăria Capitalei. Acuzațiile DNA # HotNews.ro
Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, și un bărbat care susținea că este general SIE sunt acuzați de procurorii DNA că i-au cerut unui om de afaceri mită de până la un milion de euro…
12:40
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Argeş informează antreprenorii că pentru anul 2026 pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc cumulativ anumite condiții la data de 31 decembrie 2025. Citește mai departe…
12:40
Regim militar, haos sau tranziție democratică. Cele șapte scenarii în cazul unui atac al SUA asupra Iranului, după noua amenințare a lui Trump # HotNews.ro
Prezența americană în Orientul Mijlociu a crescut considerabil în ultimele zile, unde se află în jur de 50.000 de militari americani. De asemenea, potrivit informațiilor din surse deschise, în regiune au sosit zeci de aeronave…
12:30
Cine este The Carlyle Group, fondul de investiții care interesat de ativele Lukoil, și ce interese are în România # HotNews.ro
The Carlyle Group este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume, specializat în private equity, infrastructură, energie, credit privat și real estate. Grupul a fost fondat în 1987, în Statele Unite, și…
12:10
Una dintre cele mai bogate țări din Europa vrea să mărească TVA-ul timp de zece ani, pentru a finanța cheltuielile cu înarmarea # HotNews.ro
Elveția a început un proces de reînarmare după ce Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei, scriu Bloomberg și site-ul elvețian Swissinfo. Elveția vrea să majoreze rata taxei pe valoarea adăugată pentru o…
12:00
EximBank se delimitează de deciziile privind finanțarea unor companii cu probleme financiare: „Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român” # HotNews.ro
Exim Banca Românească (fosta EximBank) susține, printr-un comunicat de presă, că finanțările acordate unor companii cu probleme financiare precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air reprezintă expuneri ale statului român și…
Acum 4 ore
11:40
Lia Savonea și ministrul Radu Marinescu, invitați la o comisie a Parlamentului European, pentru discuții despre justiție. Participă și o jurnalistă Recorder # HotNews.ro
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și judecătorul Claudiu Drăgușinau fost invitați la o ședință a unei Comisii din Parlamentul European, care se desfășoară chiar acum. La întâlnire…
11:20
„Loc de exterminare a copiilor” în România. Aproape 500 de minori au murit într-un cămin din Dâmbovița, cei mai mulți în perioada comunistă, dar și Imediat după Revoluție. Acum, Parchetul e sesizat să investigheze # HotNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus joi un denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori, în perioada 1970 – 1997, la care se adaugă…
11:10
Estonia vrea „lacăt” pe spațiul Schengen pentru combatanții ruși. Propunerea a ajuns pe masa liderilor UE # HotNews.ro
Guvernul de la Tallinn a solicitat oficial Uniunii Europene activarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) pentru a bloca accesul a peste 1,5 milioane de ruși care au luptat în Ucraina, potrivit Reuters și serviciului public estonian ERR News.…
11:10
Sfinții Trei Ierarhi sunt cinstiți împreună pe 30 ianuarie, zi de sărbătoare înscrisă cu roșu în calendarul ortodox # HotNews.ro
În fiecare an, pe de 30 ianuarie, sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Este o sărbătoare importantă a ortodoxiei, marcată cu cruce roșie în…
11:00
Oficiali ai administrației Trump s-au întâlnit repetat cu separatiștii de extremă-dreapta din Canada, pe fondul rupturii dintre Washington și Ottawa # HotNews.ro
Persoane familiarizate cu poziția SUA au declarat pentru Financial Times că este puțin probabil ca Washingtonul să ofere sprijin material mișcării separatiste. Dar conversațiile subliniază tensiunile dintre Washington și guvernul federal al lui Carney de…
10:40
Vest Group anunță lansarea proiectului rezidențial Unique Preciziei, în vestul Bucureștiului # HotNews.ro
Vest Group pregătește lansarea proiectului rezidențial Unique Preciziei, amplasat pe Strada Preciziei, în vestul Capitalei, la aproximativ 100 de metri de stația de metrou Preciziei. Ansamblul este dezvoltat într-o zonă urbană consolidată, cu acces direct…
10:40
Vremea în București pentru următoarele trei zile. Vești proaste pentru ziua de duminică # HotNews.ro
ANM a transmis prognoza meteo pentru următoarele zile în Capitală. După câteva zile cu temperaturi pe plus, frigul se întoarce în weekend. Vremea în București până vineri dimineața În intervalul 29.01.2026, ora 20:00 – 30.01.2026,…
10:40
Vremea se schimbă brusc: temperaturi de până la -15 grade și alerte meteo / De când revine gerul # HotNews.ro
După câteva zile cu temperaturi pozitive, meteorologii anunță că gerul se întoarce în noaptea de sâmbătă spre duminică în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și…
10:20
Avocatei Adriana Georgescu i s-a făcut rău la audierile de la DNA, după ce a fost prinsă în flagrant luând 60.000 de euro mită. Procurorii cer arestarea preventivă # HotNews.ro
Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, a fost reținută miercuri noaptea de procurorii anticorupție, alături de un bărbat care pretindea că este general SIE, ambii fiind acuzați de trafic de influență. Avocata și falsul general…
10:10
Kaja Kallas tranșează ideea unei armate UE: „Nu-mi pot imagina o forță separată de NATO” # HotNews.ro
Șefa diplomației europene Kaja Kallas respinge planurile comisarului pentru Apărare și avertizează asupra riscului de a crea structuri paralele cu Alianța Nord-Atlantică, potrivit Reuters. „Fiecare țară europeană are o armată, iar armatele a 23 de…
10:00
ULTIMA ORĂ Activele Lukoil, inclusiv cele din România, cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă # HotNews.ro
Lukoil a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale străine, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, în așteptarea aprobării din partea guvernului…
10:00
Numirea în fruntea Tribunalului București a unui judecător cu o experiență de doar o lună în instituție, contestată în instanță # HotNews.ro
Judecătorul Alexandru Cobîscan cere în instanță anularea hotărârii Colegiului de conducere a Curții de apel București prin care Cosmin Stere Grosu a fost propus pentru funcția de președinte al Tribunalului București, deși acesta a lucrat…
Acum 6 ore
09:50
„Fabricat în România” înseamnă valoare adăugată și un rol real în reindustrializarea Europei. INTERVIU cu Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România # HotNews.ro
„Când vorbim despre dezvoltarea României, primul test este dacă impactul unei companii se vede în economie, nu doar în intenții”, declară Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România, într-un interviu pentru HotNews. România are…
09:40
Cum a reușit un director de top al celui mai mare producător de elicoptere din Rusia să-și cumpere un Bentley Bentayga, ocolind sancțiunile # HotNews.ro
Adjunctul directorului general al holdingului Russian Helicopters, ce aparţine conglomeratului rus de stat Rostec, Vadim Ligai, a achiziționat un SUV de lux Bentley Bentayga, evaluat la aproximativ aproximativ 310.000 de dolari, ocolind restricțiile impuse prin…
09:20
Trei motive pentru care suntem mai obosiți iarna și soluții pentru a crește nivelul de energie # HotNews.ro
Zilele de iarnă, mai scurte, și temperaturile mai reduse scad nivelul de energie al organismului. Lipsa luminii solare „comandă” corpului să-și încetinească ritmul. Nu-i nimic neobișnuit. Din fericire, există câteva soluții de compensare a acestei…
09:20
Cum transformați inteligența artificială dintr-o „mașină de răspunsuri” într-un instrument de învățare activă pentru copii. Expert: „Folosiți-o ca accelerator cognitiv, nu ca înlocuitor al gândirii” # HotNews.ro
Inteligența artificială le oferă copiilor răspunsuri rapide, eseuri coerente și soluții „gata făcute”. Dar, avertizează un expert care a construit sisteme de IA pentru unele dintre cele mai mari companii tech din lume, această comoditate…
09:00
VIDEO Noi imagini arată că Alex Pretti a avut o confruntare cu agenții ICE cu 11 zile înainte să fie ucis în Minneapolis # HotNews.ro
Trei videoclipuri recent descoperite arată cum Alex Pretti, asistentul medical ucis ulterior în Minneapolis, a fost imobilizat violent de agenții ICE cu doar 11 zile înainte de moartea sa. Imaginile confirmă tensiunile care au precedat…
08:40
Pompierii au fost solicitaţi să intervină joi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-um tren cu 200 de pasageri, rămas blocat pe linie în apropiere de Vaslui. „Detaşamentul Vaslui a intervenit în această dimineaţă în…
08:40
România a ales creșterea cu orice preț. Nota de plată vine acum, avertizează economistul șef al BNR # HotNews.ro
În 2015, România îndeplinea toate criteriile de la Maastricht. Cu alte cuvinte, putea face pasul spre zona euro — dacă ar fi continuat o politică fiscală responsabilă, scrie economistul șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea,…
08:30
În cuprinsul prezentului articol, dorim să propunem o soluție unei probleme delicate cu care se pot confrunta persoanele care dobândesc calitatea de terț poprit al unui debitor împotriva căruia sunt demarate mai multe proceduri de…
08:30
LOTO: Noi trageri la LOTO 6 /49 joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,7 milioane de euro la categoria I # HotNews.ro
Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat 37.199 de castiguri…
08:10
Cel mai nou cinematograf de artă din București, Apollo111 Cinema, se deschide pentru public, joi, în centrul Capitalei. Programul primelor săptămâni va include filme de ficțiune și documentare în premieră, cu un palmares important de…
08:00
Tesla oprește producția a două modele de lux pentru a face loc „armatei de roboți” a lui Musk # HotNews.ro
În cel mai evident semnal de până acum că Tesla se distanțează de industria auto tradițională pentru a-și muta focusul pe inteligența artificială, CEO-ul Elon Musk a anunțat miercuri, în fața investitorilor, că producția SUV-ului…
Acum 8 ore
07:40
„China este un actor vital”. După „răsturnări de situație”, Marea Britanie vrea o „relație sofisticată” cu a doua putere economică a lumii # HotNews.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a spus joi președintelui chinez Xi Jinping că dorește să construiască o „relație sofisticată” cu scopul de a stimula creșterea economică și securitatea, semnalând o evoluție importantă în relațiile dintre cele…
07:10
De ce va da Armata 850 de milioane de euro pe 12 elicoptere care nu vor fi construite în țară. A doua cea mai mare achiziție militară prin SAFE # HotNews.ro
Al doilea cel mai mare contract militar prin programul SAFE a fost stabilit cui va fi acordat încă dinaintea aprobării listei de proiecte de către Comisia Europeană. Armata va cumpăra de la Airbus elicoptere medii…
07:10
Justiție pensionată. Procurorul dintr-unul dintre dosarele deschise după tragedia de la Colectiv se pensionează. Nu e primul # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat cererea de pensionare a procurorului Ioan Șandru de la Parchetul General și a înaintat-o către Președintele României. Dosarul Colectiv 2 a stat la Șandru mai puțin de un…
07:10
CEO-ul unei cunoscute companii de soluții web spune că noii programatori trebuie să aibă o calitate cheie pentru a fi angajați # HotNews.ro
Inteligența artificială (AI) nu doar că reconfigurează rolul inginerilor de software, ci îi face și mai pricepuți. Asta susține Avishai Abrahami, CEO-ul și unul dintre fondatorii Wix, cunoscuta companie de management de website-uri. El a…
07:10
Județe „nule” în România. HARTA PIB 2026: Capitala ocupă un sfert de economie. 32 de județe contribuie cu sub 2% din PIB-ul național. Și, mai rău, există județe „nule” # HotNews.ro
Aproape trei sferturi dintre județele României au fiecare o contribuție individuală la produsul intern brut național de sub 2% din PIB-ul anului 2026. Capitala ocupă peste un sfert din PIB, urmată la o distanță imensă…
Acum 12 ore
01:10
Ucraina cere UE să ia acțiuni „fizice” împotriva „flotei din umbră” a Rusiei: „Nu vă temeți” # HotNews.ro
Ucraina a îndemnat Uniunea Europeană să nu se teamă să ia măsuri „fizice” împotriva „flotei din umbră” a Rusiei, invocând exemplul tancurilor petroliere asociate Venezuelei care au fost confiscate de SUA, transmite AFP. Aflat într-o…
01:00
Avion prăbușit într-o regiune montană cunoscută pentru plantațiile de coca. 15 oameni, printre care și un politician, au murit # HotNews.ro
Cincisprezece persoane, treisprezece pasageri și doi membri ai echipajului, inclusiv un parlamentar local, au murit în urma unui accident aviatic, după ce un epava unui avion dat dispărut la prânz în Columbia, la granița cu…
Acum 24 ore
00:20
Cei doi agenți ICE implicați în împușcarea mortală a lui Alex Pretti, suspendați din funcție # HotNews.ro
Cel puțin doi agenți federali ai poliției de frontieră implicați în incidentul armat mortal de sâmbătă, în care a fost ucis cetățeanul american Alex Pretti în Minneapolis, au fost suspendați din funcție, a anunțat miercuri…
00:00
VIDEO Bruce Springsteen a lansat „Streets of Minneapolis”, o piesă de protest împotriva ICE: „Vom ține minte numele celor care au murit pe străzi” # HotNews.ro
Bruce Springsteen a lansat miercuri o melodie nou compusă, „Streets of Minneapolis”, ca răspuns la ceea ce el a numit „teroarea de stat care se abate asupra oraşului Minneapolis”. Melodia este dedicată oraşului, „vecinilor noştri…
28 ianuarie 2026
23:40
Percheziții FBI într-un centru electoral din Georgia, după ce Donald Trump a reluat acuzațiile de fraudă privind alegerile din 2020 # HotNews.ro
Biroul Federal de Investigații (FBI) a făcut miercuri percheziții într-un birou electoral din Comitatul Fulton, în statul american Georgia, pe fondul acuzațiilor lansate de Donald Trump cum că înfrângerea sa de la alegerile din 2020…
23:30
Avocată, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea 60.000 de euro mită. Un fals general SIE, reținut în același dosar # HotNews.ro
O avocată, membră a organizației PNL Sector 1, a fost prinsă miercuri în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în timp ce primea 60.000 de euro mită, au declarat surse judiciare pentru Digi24.ro, News.ro și…
23:10
VIDEO Olguța Vasilescu îl acuză pe premierul Bolojan că blochează investițiile în termoficare în Craiova: „Falimentarea voită de către Guvern a CET-ului e pentru unii un scop în sine” # HotNews.ro
Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a acuzat pe premierul liberal Ilie Bolojan că nu și-a dorit salvarea Electrocentrale (CET) Craiova, „ci pur și simplu să se închidă, iar orașul să rămână fără nicio…
22:50
Cristian Tudor Popescu și Crin Antonescu, schimb acid de replici. „Suflet mic și murdar” / „Bolojenie ușoară!” # HotNews.ro
„Acum, constat că, dincolo de politică, dl. Crin Antonescu are un suflet mic și murdar”, a scris miercuri gazetarul Cristian Tudor Popescu, după un interviu acordat de fostul lider PNL la Gândul. Replica fostului candidat…
22:30
Donald Trump lansează „conturile Trump” pentru copii. Statul va depune 1.000 de dolari pentru fiecare nou-născut / Ce promite președintele pentru viitorul tinerilor # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a anunțat miercuri lansarea unor conturi de investiții pentru copii, susținute de guvernul federal, și a îndemnat companiile americane să contribuie la conturile de familie ale angajaților, potrivit Reuters. Casa Albă va…
22:10
Declarația semnată de ministrul Apărării cu omologul german. Miruță: „România nu trebuie să fie un simplu vagon tras de alții” # HotNews.ro
Ministrul Radu Miruță a anunțat miercuri că el și omologul său german, Boris Pistorius, au semnat la Berlin o Declarație Comună de Intenție între cele două ministere, „care stabilește un cadru modern de cooperare în…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.