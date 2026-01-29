Olguța Vasilescu îl ia din nou la țintă pe Ilie Bolojan: ”O mostră de habarnism solemn cu care ne-a obişnuit”
PSNews.ro, 29 ianuarie 2026 16:20
Continuă polemica dintre primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, și premierul Ilie Bolojan, pe tema încălzirii populației, în condițiile în care locuitorii din Bănie au rămas de mai multe ori fără căldură. Reacția liderului PSD vine la scurt timp după președintele PNL a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro pentru termoficare,
Accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai sensibile teme de politică publică din România și din Europa. Platforme precum TikTok, Instagram, Facebook sau YouTube sunt utilizate zilnic de milioane de minori, în pofida limitelor de vârstă impuse oficial de companii. În acest context, autoritățile se confruntă
Marcel Ciolacu anunţă restructurări la Consiliul Judeţean Buzău: Instituţiile sunt prea stufoase # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat, joi, demararea unui proces de eficientizare a instituţiei, care va viza atât aparatul propriu, cât şi structurile subordonate, inclusiv din zona de cultură, potrivit Digi24. "Suntem mult prea stufoşi şi nu suntem atât de eficienţi cum şi-ar dori buzoienii", a declarat Marcel Ciolacu, joi, precizând că obiectivul
Banca Centrală Europeană lucrează la un euro digital încă din 2020, dar proiectul avansează lent # PSNews.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a început lucrările la un euro digital încă din 2020, având ca scop modernizarea sistemului de plăți și menținerea relevanței monedei într-o lume digitală. Progresul a fost lent din cauza lipsei de urgență politică și a rezistenței sectorului bancar. Comisarul european Valdis Dombrovskis a subliniat că aproape două treimi din tranzacțiile
ANALIZĂ Pilonul II, randament negativ în ultimii cinci ani. Unde ni se duc banii de pensii # PSNews.ro
O analiză a randamentelor reale obținute de fondurile de pensii din România arată că performanțele acestora sunt puternic influențate de stabilitatea prețurilor. În ultimii cinci ani, perioada 2021–2025, marcați de volatilitate economică și inflație ridicată, randamentul cumulat al pieței a fost negativ în termeni reali, potrivit unei analize de specialitate. Stabilitatea prețurilor, esențială pentru performanță
VIDEO Șeful AEP pune cifrele pe masă: zeci de mii de moldoveni au cetățenia română și nu îi interesează să voteze # PSNews.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, că AEP deține date clare privind românii cu domiciliul în afara țării care au drept de vot, dar a atras atenția asupra unor distorsiuni majore în statisticile electorale, generate de cetățeni care figurează în Registrul Electoral, însă nu participă la vot. „Da,
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că anul viitor va finaliza supralărgirea şi sistemul rutier pe toată Prelungirea Ghencea, iar lucrările la noua şină de tramvai şi park&ride vor fi gata în primăvara lui 2028. Acesta mai spune că a primit sesizări cu privire la organizarea de şantier, accesul şi siguraţa pietonilor şi le-a dat un
George Simion explică episodul „tortului Groenlanda” din SUA: „Recepția a fost una în spirit de glumă” # PSNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a explicat joi, în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache", episodul în care a apărut tăind un tort în forma Groenlandei, în timpul unei vizite recente pe care a efectuat-o în Statele Unite ale Americii. Liderul AUR a respins orice interpretare politică legată de gest și a susținut că momentul a
Valentin Lazea: Dezbaterea economică din România, marcată de „lipsă de onestitate” și de mituri convenabile # PSNews.ro
Economistul Valentin Lazea avertizează, într-un editorial publicat pe platforma cursdeguvernare.ro, că România se află într-o veritabilă „epocă a post-adevărului", inclusiv în ceea ce privește dezbaterea economică. Potrivit autorului, realitatea financiară a ultimului deceniu este adesea distorsionată prin „versiuni alternative ale realității", promovate pe fondul unei informări precare a publicului și al unei memorii colective scurte.
Dezastrul juridic lăsat de Nicușor Dan: PMB forțează Curtea Constituțională, după ce CAB confirmă încă o înfrângere # PSNews.ro
Actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se află într-o situație extrem de dificilă, după ce a preluat o moștenire administrativ-juridică explozivă de la predecesorul său, Nicușor Dan. Este vorba despre nu mai puțin de 38 de procese deschise în 2023 de fostul edil general, procese despre care Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ)
DNA, dosarul avocatei din PNL și a generalului SIE: Mită de până la un milion de euro pentru influențarea magistraților # PSNews.ro
Adriana Georgescu, suspendată între timp din PNL Sector 1, și un bărbat care susținea că este general al Serviciului de Informații Externe sunt acuzați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) că au cerut unui om de afaceri sume de bani ce ar fi putut ajunge până la un milion de euro, promițând în schimb intervenții
România, campioană la proprietari, dar printre țările cu cei mai mulți tineri care locuiesc cu părinții # PSNews.ro
România trăiește un paradox imobiliar: deși ocupă un loc fruntaș în Europa cu o rată de proprietate de 83%, țara noastră se confruntă cu un fenomen social tot mai accentuat — o generație de tineri care rămân în casa părintească mult după pragul vârstei de 30 de ani. Specialiștii consultați de „Adevărul" au explicat care
Lider PNL: PSD se dă de ceasul morţii şi aruncă scenarii contradictorii: ba iese de la guvernare, ba vrea anticipate, # PSNews.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că avalanşa de mesaje contradictorii din interiorul PSD privind continuarea actualei guvernări dovedeşte frica de reforme reale şi o încercare de "a bloca repararea pagubelor produse de Guvernul Ciolacu". Totodată. Muraru afirmă că "flirtul" deschis cu extremiştii de la AUR arată "până unde este dispus să meargă PSD
Ciucu, către consilierii CGMB care n-au fost de acord cu audit la STB şi Termoenergetica: Nu voi vă luaţi înjurăturile! # PSNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis consilierilor CGMB care nu au fost de acord cu un audit la STB şi Termoenergetica că nu ei îşi iau înjurăturile, ci pe el îl înjură oamenii. "Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă
Ponta acuză Guvernul: Împrumuturi pentru armament, în timp ce spitalele, educația și ajutoare sociale sunt sacrificate # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta lansează un atac dur la adresa actualei guvernări, acuzând Executivul că prioritizează cheltuielile militare finanțate din împrumuturi externe, în detrimentul investițiilor în sănătate, educație și protecție socială. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Ponta vorbește despre „un blestem al României", pe care îl pune pe seama unor „lideri proști, ticăloși și
CGMB a respins majorarea tarifului călătoriei STB de la 3 la 5 lei. Ciucu: Sunt extrem, extrem de îngrijorat # PSNews.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi "pentru", 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB. Primarul
Guvernul austriac a ajuns la un acord privind reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 4,9% pentru diferite alimente de bază. Cu toate acestea, carnea nu a fost inclusă în lista finală, ceea ce a generat tensiuni în cadrul coaliției guvernamentale. Lista aprobată cuprinde lactate, legume, fructe, cereale și alte produse, majoritatea fiind fabricate în
VIDEO Dan Dungaciu, după vizita peste Ocean: „Speranța că cineva îți pune agenda pe masa SUA este o naivitate” # PSNews.ro
Sociologul Dan Dungaciu susține că România este, în prezent, absentă din marile dezbateri geopolitice ale Statelor Unite și avertizează că fără prezență activă și asumare politică directă, interesele românești nu pot ajunge pe agenda Washingtonului. Într-o postare publicată pe Facebook, Dungaciu relatează concluziile trase în urma unei vizite în SUA, realizată în contextul unor demersuri
ANALIZĂ. Șoc demografic! Generația „de austeritate” ajunge la liceu, iar sălile de clasă vor fi goale # PSNews.ro
Generația care va intra la liceu în septembrie 2026 este cea mai mică din ultimele decenii, iar această realitate nu este un accident demografic, ci rezultatul unor decizii guvernamentale concrete, arată o analiză Edupedu. Scăderea abruptă a natalității din 2011, imediat după pachetul de austeritate adoptat de Guvernul Emil Boc, se reflectă astăzi direct în
Parlamentul European vrea mai puțină birocrație și mai multă inteligență artificială în aplicarea legii # PSNews.ro
Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European solicită introducerea unor verificări obligatorii de competitivitate și folosirea inteligenței artificiale pentru monitorizarea aplicării legislației, ca mijloc de stimulare a creșterii economice europene. Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a adoptat miercuri un nou raport prin care cere Comisiei Europene să reducă semnificativ povara de reglementare asupra cetățenilor și
Ministrul Dezvoltării: Nu sunt divergențe în coaliție pe reforma administrației / Cât timp va fi Bolojan premier # PSNews.ro
Ilie Bolojan va rămâne premier atât timp cât PNL îl va susţine, a declarat ministrul Dezvoltării. Cseke Attila a subliniat importanţa menţinerii stabilităţii coaliţiei de guvernare, în contextul promovării programelor de investiţii şi al reducerii cheltuielilor publice. „Domnul Bolojan, din punctul meu de vedere, va rămâne premier până când PNL-ul îl va susține. Și astăzi PNL
VIDEO Neregulile majore depistate în Registrul Electoral. Țuțuianu anunță: Se fac 50.000 de modificări pe an! # PSNews.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a explicat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, situația actuală a Registrului Electoral, arătând că acesta este actualizat permanent, însă persistă probleme structurale vechi, generate de lipsa documentelor, erori administrative și slaba colaborare instituțională. Potrivit acestuia, în Registrul Electoral figurează în prezent aproximativ 19.200.000 de alegători, cifră care variază constant.
Anchetatorii au decis: Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate pentru acuzații de agresiune sexuală # PSNews.ro
Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate, după ce a fost audiat miercuri, 28 ianuarie 2026, la sediul Serviciului de Investigații Criminale (SIC) Sector 1 din București. Audierea a avut loc la finalul unei zile în care au fost făcute mai multe percheziții la locuințele și punctele de lucru ale medicului. Potrivit anchetatorilor, Cristian
Preluarea Automecanica Mediaș de către compania turcă Otokar ar putea fi finalizată în 2026 # PSNews.ro
Compania turcă Otokar, care se asociase cu Automecanica S.A. pentru producția de blindate Cobra, a anunțat că a semnat un Memorandum de Înțelegere privind achiziția a 96,77% din acțiunile producătorului român, într-o tranzacție evaluată la 85 de milioane de euro. „Suma de 5 milioane de euro a fost achitată la semnarea Memorandumului de Înțelegere, iar sumele
Datoria de 57.000 lei pe care o are fiecare român, dar nu toți sunt conștienți de ea. Plătim minut de minut # PSNews.ro
Datoria publică a României a atins un nivel foarte ridicat, depășind pragul de 1.000 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproape 60% din produsul intern brut al țării. Pentru a-și acoperi cheltuielile curente, statul se împrumută cu aproximativ doi lei din fiecare zece lei cheltuiți. În termeni concreți, fiecărui român îi revine o datorie
România nu are nicio universitate în primele 200 din Europa, potrivit clasamentului QS Europe 2026 # PSNews.ro
Clasamentul celor mai bune universități din Europa este dominat de instituțiile de învățământ superior din Marea Britanie, potrivit QS World University Rankings – Europe. Cea mai bine poziționată universitate din România este Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, care ocupă locul 248 din totalul celor 958 de universități europene incluse în clasament
În ce condiții cartea de identitate va putea fi folosită drept card de sănătate și dovadă a studiilor # PSNews.ro
Drumurile la ghișeu și dosarele stufoase cu acte ar urma să devină tot mai rare, pe măsură ce buletinul electronic va putea fi folosit într-un număr tot mai mare de situații din viața de zi cu zi. Până la finalul anului 2026, cartea de identitate electronică va avea funcții extinse și va putea fi utilizată […] Articolul În ce condiții cartea de identitate va putea fi folosită drept card de sănătate și dovadă a studiilor apare prima dată în PS News.
Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunţă că „voinţa politică” a sa este ca în acest an, pe rând, „în ordinea raţională a urgenţelor”, să propună soluţii pentru toate companiile de stat, iar soluţiile propuse să fie unele „adecvate anului 2026”, potrivit News.ro. Darău respinge ideea ca toate companiile de stat să dispară, arătând că deciziile trebuie […] Articolul Irineu Darău: Vom propune soluții pentru toate companiile de stat, adaptate anului 2026 apare prima dată în PS News.
Cristian Tudor Popescu, atac devastator la adresa lui Crin Antonescu: „Un suflet mic și murdar” # PSNews.ro
De când Crin Antonescu a spus, la podcastul lui Ionuț Cristache, „Ai aflat!”, că „Bolomania din România e pe sfârșite”, o polemică fierbe la foc mic, sub capac, între acesta și ziaristul Cristian Tudor Popescu, care i-a făcut fostului politican un tablou moral dur: Crin Antonescu are „un suflet mic și murdar”, notează Mediafax. Într-o […] Articolul Cristian Tudor Popescu, atac devastator la adresa lui Crin Antonescu: „Un suflet mic și murdar” apare prima dată în PS News.
ANALIZĂ Creditele românilor. Dobânzile de referință ROBOR scad considerabil, sub 6%. Cine pierde și cine câștigă # PSNews.ro
ROBOR la 3 și 6 luni au căzut sub nivelul de 6% pe an, înainte ca BNR să ia decizia de reducere a dobânzii de politică monetară. Adrian Codirlașu, președinte CFA România, este de părere că nivelul celor doi indicatori se va îndrepta către 5,5%. Au de câștigat cei cu credite ipotecare legate de ROBOR […] Articolul ANALIZĂ Creditele românilor. Dobânzile de referință ROBOR scad considerabil, sub 6%. Cine pierde și cine câștigă apare prima dată în PS News.
Modificările planului de restructurare a combinatului siderurgic Liberty Galați, validate de instanță # PSNews.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, și la „fratele mai mic″ al acestuia, Liberty Tubular Products Galați, a analizat propunerile de modificare a planului de reorganizare a combinatului, într-o întâlnire organizată astăzi, la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan. Tribunalul Galați a pronunțat două hotărâri cu impact […] Articolul Modificările planului de restructurare a combinatului siderurgic Liberty Galați, validate de instanță apare prima dată în PS News.
Doi miniștri de la USR și unul de la PSD conduc clasamentul vizibilității membrilor Guvernului în perioada 21–27 ianuarie 2026, potrivit unei analize realizate de NewsVibe, platformă de monitorizare media bazată pe inteligență artificială. Datele au fost publicate de Informat.ro și vizează prezența online a miniștrilor, premierul Ilie Bolojan fiind exclus din analiză pentru a […] Articolul Miniștrii cu cea mai mare vizibilitate online: USR domină topul, PSD rămâne în joc apare prima dată în PS News.
VIDEO Schimbările pe care Țuțuianu le vrea implementate la următoarele alegeri. Ce spune de introducerea votului online # PSNews.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a prezentat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, o radiografie detaliată a costurilor electorale din ultimii ani, subliniind că votul din străinătate generează cheltuieli semnificativ mai mari decât votul exprimat în țară, în principal din cauza logisticii și a numărului mare de secții. Potrivit acestuia, alegerile locale și europarlamentare comasate […] Articolul VIDEO Schimbările pe care Țuțuianu le vrea implementate la următoarele alegeri. Ce spune de introducerea votului online apare prima dată în PS News.
CNAS va permite pacienților să efectueze analize gratuite în orice zi a lunii. Care sunt condițiile # PSNews.ro
Accesul pacienților la analizele medicale decontate de stat urmează să se schimbe radical, după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să elimine plafonul lunar impus clinicilor private. Astfel, investigațiile ar putea fi efectuate pe tot parcursul lunii, nu doar în primele zile, așa cum se întâmplă în prezent. În schimb, noile reguli vor […] Articolul CNAS va permite pacienților să efectueze analize gratuite în orice zi a lunii. Care sunt condițiile apare prima dată în PS News.
UE alocă aproape 104 milioane de euro pentru interconectarea energetică România–Bulgaria # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România și Bulgaria vor primi peste 103 milioane de euro din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii energetice, în cadrul Proiectului de Interes Comun CARMEN. Finanțarea este asigurată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF), unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii strategice. Potrivit unei postări publicate […] Articolul UE alocă aproape 104 milioane de euro pentru interconectarea energetică România–Bulgaria apare prima dată în PS News.
„Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Un primar PNL spune că Bolojan are „un plan secret” # PSNews.ro
Un nou episod tensionat se conturează în interiorul Coaliției, după ce un primar PNL a povestit public că premierul Ilie Bolojan le-ar fi transmis liberalilor un mesaj clar. Rotativa cu PSD nu ar urma să se întâmple așa cum scrie în protocol. Declarațiile vin de la Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, care spune că a […] Articolul „Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Un primar PNL spune că Bolojan are „un plan secret” apare prima dată în PS News.
Irineu Darău: Relansarea economiei nu se face cu „perfuzii”, ci prin stabilitate politică # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a avertizat că pachetul de relansare economică a țării nu trebuie să reprezinte doar o formă de „asistență și perfuzii” pentru anumite industrii, ci un mecanism sănătos care să redea încrederea investitorilor. Oficialul a subliniat că relansarea veritabilă depinde de atitudinea politicienilor, cerând încetarea conflictelor publice din cadrul coaliției de guvernare, […] Articolul Irineu Darău: Relansarea economiei nu se face cu „perfuzii”, ci prin stabilitate politică apare prima dată în PS News.
Avocata liberală Adriana Georgescu a fost denunțată în fața procurorilor DNA, pe 30 septembrie 2025, chiar de persoana pentru care cerea bani pentru rezolvarea dosarelor: omul de afaceri Paul Jean Tucan. Menționăm că Adriana Georgescu a fost reținută de DNA, după mai multe ore de audieri. Cu două dosare la activ, Jean Paul Tucan a […] Articolul Cine a denunțat-o la DNA pe avocata PNL Adriana Georgescu apare prima dată în PS News.
Acord strategic România – Germania în apărare. Miruţă: România, o locomotivă al efortului de securitate al UE # PSNews.ro
Ministrul român al Apărării, Radu Miruţă, a anunțat că România și Germania au semnat, la Berlin, un acord de cooperare în domeniul militar. Miercuri, 28 ianuarie, ministrul Apărării a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că România și Germania au semnat la Berlin un acord de cooperare în domeniul apărării, document care stabilește cadrul pentru […] Articolul Acord strategic România – Germania în apărare. Miruţă: România, o locomotivă al efortului de securitate al UE apare prima dată în PS News.
Ministrul Economiei: Conducerea Salrom trebuie să răspundă pentru dezastrul de la Salina Praid # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunţă că va continua demersurile începute de predecesorul său, Radu Miruţă, cu privire la tragerea la răspundere a conducerii Salrom pentru dezastrul de la Salina Praid, distrusă în urma inundaţiilor de anul trecut. Darău spune că ţine ca, pe viitor, conducerile companiilor precum Salrom să aibă criterii de performanţă care să […] Articolul Ministrul Economiei: Conducerea Salrom trebuie să răspundă pentru dezastrul de la Salina Praid apare prima dată în PS News.
SONDAJ – Biserica şi Armata rămân instituţiile în care românii au cea mai multă încredere. Parlamentul, pe ultimul loc # PSNews.ro
Biserica şi Armata rămân instituţiile în care românii au cea mai multă încredere, relevă Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a. Biserica şi Poliţia sunt instituţiile în care încrederea a crescut comparativ cu iulie 2025, toate celelalte instituţii incluse în sondaj – Armata (care se menţine totuşi pe locul al doilea în topul încrederii), […] Articolul SONDAJ – Biserica şi Armata rămân instituţiile în care românii au cea mai multă încredere. Parlamentul, pe ultimul loc apare prima dată în PS News.
Daniel Băluță îl acuză pe Ilie Bolojan de „cinism” și „ipocrizie” în scandalul termoficării din Craiova # PSNews.ro
Recent, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, în scandalul termoficării din Craiova, unde primar este Lia Olguța Vasilescu. Edilul îl acuză pe premierul României de „cinism” și „ipocrizie”. „Atacurile aberante la adresa doamnei Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai performanți primari din România, nu au […] Articolul Daniel Băluță îl acuză pe Ilie Bolojan de „cinism” și „ipocrizie” în scandalul termoficării din Craiova apare prima dată în PS News.
Surse: Nicușor Dan intervine în scandalul din Coaliție. După I Bolojan, l-a chemat la Cotroceni și pe Dominic Fritz # PSNews.ro
După întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan de luni, de la Palatul Cotroceni, Președintele Nicușor Dan l-a chemat la discuții și pe liderul USR, Dominic Fritz, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. În biroul lui Dan nu a ajuns însă și Sorin Grindeanu. Potrivit informațiilor Antena 3, subiectul principal de discuție dintre cei doi […] Articolul Surse: Nicușor Dan intervine în scandalul din Coaliție. După I Bolojan, l-a chemat la Cotroceni și pe Dominic Fritz apare prima dată în PS News.
Lukoil a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale străine, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, în așteptarea aprobării din partea guvernului SUA, a anunțat joi al doilea producător de petrol din Rusia, transmite Reuters. În cadrul sancțiunilor impuse de SUA din […] Articolul Activele Lukoil, inclusiv cele din România, cumpărate de un gigant american apare prima dată în PS News.
Avocatei Adriana Georgescu i s-a făcut rău la audierile de la DNA. Procurorii cer arestarea preventivă # PSNews.ro
Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, a fost reținută miercuri noaptea de procurorii anticorupție, alături de un bărbat care pretindea că este general SIE, ambii fiind acuzați de trafic de influență. Avocata și falsul general SIE, Gheorghe Iscru, urmează să fie duși joi la Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă, scrie Agerpres. […] Articolul Avocatei Adriana Georgescu i s-a făcut rău la audierile de la DNA. Procurorii cer arestarea preventivă apare prima dată în PS News.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, până când România nu va atinge o cotă de deficit sub 3%, „nu este pe agendă” aderarea țării noastre la zona euro. „Aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază in România la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să […] Articolul De ce România nu poate adera la zona euro mai repede, cum a făcut Bulgaria apare prima dată în PS News.
Proiectul „EU Inc.” vs. barierele naționale: Europa simplifică, România înăsprește regulile pentru firme # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat la Forumul de la Davos inițiativa „EU Inc.”, un regim juridic pan-european menit să elimine birocrația pentru startup-uri. Acest „al 28-lea regim” promite antreprenorilor posibilitatea de a înființa o companie complet online, în doar 48 de ore, beneficiind de un set unic de reguli valabil în […] Articolul Proiectul „EU Inc.” vs. barierele naționale: Europa simplifică, România înăsprește regulile pentru firme apare prima dată în PS News.
Merz și Bolojan la Berlin: Parteneriat strategic pentru securitatea aeriană și industria de apărare # PSNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz și premierul român Ilie Bolojan au reafirmat, miercuri, angajamentul ferm al celor două state în combaterea amenințărilor hibride și consolidarea flancului estic al NATO. În cadrul vizitei oficiale de la Berlin, Merz a subliniat că Germania sprijină activ securitatea României prin misiuni de poliție aeriană, fiind deja la a patra dislocare […] Articolul Merz și Bolojan la Berlin: Parteneriat strategic pentru securitatea aeriană și industria de apărare apare prima dată în PS News.
Conflict la vârful Coaliției: Olguța Vasilescu acuză „falimentarea voită” a CET Craiova de către Guvernul Bolojan # PSNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând executivul de sabotaj prin blocarea fondurilor necesare supraviețuirii Electrocentrale Craiova (CET Craiova). Potrivit edilului, respingerea repetată a memorandumurilor depuse de Ministerul Energiei — ultimul vizând suma de 50 de milioane de lei pentru achiziția unor cazane de rezervă […] Articolul Conflict la vârful Coaliției: Olguța Vasilescu acuză „falimentarea voită” a CET Craiova de către Guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
SURSE O avocată, membru PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea 60.000 de euro # PSNews.ro
Două persoane au fost prinse în flagrant miercuri de procurorii DNA în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă mai mare pretinsă de 500.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Conform surselor, persoanele prinse în flagrant sunt avocata Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, alături de un bărbat care se recomanda ca […] Articolul SURSE O avocată, membru PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea 60.000 de euro apare prima dată în PS News.
