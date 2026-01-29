Cerșetoare româncă, acuzată că a hărțuit clienții unui magazin din orașul italian Cremona
StiriDiaspora.ro, 29 ianuarie 2026 19:20
Cerșetoare româncă, acuzată că a hărțuit clienții unui magazin din orașul italian Cremona
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
19:20
Cerșetoare româncă, acuzată că a hărțuit clienții unui magazin din orașul italian Cremona # StiriDiaspora.ro
Cerșetoare româncă, acuzată că a hărțuit clienții unui magazin din orașul italian Cremona
Acum 2 ore
18:30
Rusia insistă ca Zelenski să vină la Moscova dacă doreşte să se întâlnească cu Putin # StiriDiaspora.ro
Rusia insistă ca Zelenski să vină la Moscova dacă doreşte să se întâlnească cu Putin
18:00
Un român drogat și fără permis, prins "zburând" cu 170 km/h pe autostradă în Danemarca # StiriDiaspora.ro
Un român drogat și fără permis, prins "zburând" cu 170 km/h pe autostradă în Danemarca
Acum 4 ore
17:10
O româncă a furat un Rolex dintr-o casă din Belgia și a pus în loc un fals, însă a spus poliției că ea e cea păcălită # StiriDiaspora.ro
O româncă a furat un Rolex dintr-o casă din Belgia și a pus în loc un fals, însă a spus poliției că ea e cea păcălită
16:30
Avocata din PNL şi falsul general SIE, arestaţi preventiv pentru trafic de influenţă # StiriDiaspora.ro
Avocata din PNL şi falsul general SIE, arestaţi preventiv pentru trafic de influenţă
16:20
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu! Gimnasta româncă a rămas fără medalia olimpică # StiriDiaspora.ro
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu! Gimnasta româncă a rămas fără medalia olimpică
Acum 6 ore
15:30
Un bancher cu cetățenie română și ucraineană a fost aruncat de la geam din Italia # StiriDiaspora.ro
Un bancher cu cetățenie română și ucraineană a fost aruncat de la geam din Italia
15:10
S-a aflat ce "cocktail" a consumat șoferul microbuzului cu suporteri greci. A ieșit rezultatul toxicologic # StiriDiaspora.ro
S-a aflat ce "cocktail" a consumat șoferul microbuzului cu suporteri greci. A ieșit rezultatul toxicologic
14:40
Elev de 11 ani, dat jos din autobuz, în frig și zăpadă, de un șofer italian pentru că "se scumpise biletul" # StiriDiaspora.ro
Elev de 11 ani, dat jos din autobuz, în frig și zăpadă, de un șofer italian pentru că "se scumpise biletul"
14:10
Mașină de lux, furată din Norvegia, găsită la un ucrainean care voia să intre în România # StiriDiaspora.ro
Mașină de lux, furată din Norvegia, găsită la un ucrainean care voia să intre în România
Acum 8 ore
13:20
O mare fabrică din România concediază sute de angajați
12:40
Ucraina a doborât un avion rusesc SU-34, lângă granița cu România
12:00
Doi soți români coordonau o rețea de spărgători de depozite din Italia. Dădeau doar lovituri de sute de mii de euro # StiriDiaspora.ro
Doi soți români coordonau o rețea de spărgători de depozite din Italia. Dădeau doar lovituri de sute de mii de euro
Acum 12 ore
10:40
Compania Lukoil a fost vândută. S-a ajuns la un acord
09:30
Mii de români dintr-un oraș din Germania încasau ilegal ajutoare sociale. Ce declarau în acte # StiriDiaspora.ro
Mii de români dintr-un oraș din Germania încasau ilegal ajutoare sociale. Ce declarau în acte
08:30
Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că vrea să-i facă rău intenționat: "Nu a vrut să ne dea nici măcar 50 milioane lei" # StiriDiaspora.ro
Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că vrea să-i facă rău intenționat: "Nu a vrut să ne dea nici măcar 50 milioane lei"
Acum 24 ore
23:30
Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut complet în Columbia
22:50
A suferit un AVC, iar apoi a fost concediat în timp ce era în concediu medical pentru că a mers la propria frizerie # StiriDiaspora.ro
A suferit un AVC, iar apoi a fost concediat în timp ce era în concediu medical pentru că a mers la propria frizerie
21:40
Bolojan, întâlnire cu românii din Germania: Continuăm dialogul pentru a extinde învăţământul în limba română # StiriDiaspora.ro
Bolojan, întâlnire cu românii din Germania: Continuăm dialogul pentru a extinde învăţământul în limba română
20:50
Românul din Spania care și-a ucis soția a povestit în instanță ce s-a întâmplat: "M-a înșelat cu vărul meu și am vrut s-o sperii" # StiriDiaspora.ro
Românul din Spania care și-a ucis soția a povestit în instanță ce s-a întâmplat: "M-a înșelat cu vărul meu și am vrut s-o sperii"
Ieri
19:30
Fostul ministru Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi jumătate închisoare pentru luare de mită # StiriDiaspora.ro
Fostul ministru Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi jumătate închisoare pentru luare de mită
19:00
Stare de urgență în sudul Italiei: mii de oameni își pierd casele. Premierul Meloni a mers la Niscemi # StiriDiaspora.ro
Stare de urgență în sudul Italiei: mii de oameni își pierd casele. Premierul Meloni a mers la Niscemi
18:20
Bolojan și Merz au discutat în Germania despre securitatea Europei. Cancelarul german: "Ne asumăm o responsabilitate comună" # StiriDiaspora.ro
Bolojan și Merz au discutat în Germania despre securitatea Europei. Cancelarul german: "Ne asumăm o responsabilitate comună"
17:50
Românce din Italia, implicate în căsătorii fictive cu cetățeni din Kosovo pentru permise de ședere # StiriDiaspora.ro
Românce din Italia, implicate în căsătorii fictive cu cetățeni din Kosovo pentru permise de ședere
16:30
Ancheta accidentului din Timiș se complică: au fost găsite droguri în microbuz
16:10
Premierul Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin de cancelarul Friedrich Merz # StiriDiaspora.ro
Premierul Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin de cancelarul Friedrich Merz
15:20
Spania, lovită de furtuna Kristin. Madridul s-a umplut de zăpadă. Fenomene extreme și în alte regiuni # StiriDiaspora.ro
Spania, lovită de furtuna Kristin. Madridul s-a umplut de zăpadă. Fenomene extreme și în alte regiuni
15:10
SUA obligă Ucraina sa cedeze Donbasul Rusiei, dacă vrea garanții de securitate americane # StiriDiaspora.ro
SUA obligă Ucraina sa cedeze Donbasul Rusiei, dacă vrea garanții de securitate americane
15:02
Localul britanic cu cea mai râvnită friptură a epuizat rezervările pentru întregul an 2024 în două ore; Doritorii așteptau și câte patru ani # StiriDiaspora.ro
Localul britanic cu cea mai râvnită friptură a epuizat rezervările pentru întregul an 2024 în două ore; Doritorii așteptau și câte patru ani
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Un român de 23 de ani e căutat de trei zile în Italia. A plecat la...
11:10
Fostă contabilă în MAE plasată sub control judiciar. A transferat...
10:30
Sacramento, California, casă pentru una dintre cele mai mari...
09:20
Un român internat într-un spital din Italia a omorât un alt...
08:40
Furtuna Harry a făcut ravagii în Italia. Pagube de aproape un...
08:20
Bilanţul accidentului feroviar de duminică din Spania a urcat la 45...
08:20
Trump s-a supărat pe premierul Canadei și îi retrage invitaţia de a...
00:00
Ciucu se plânge că Nicușor Dan a lăsat prăpăd la primărie: "A ajuns...
22 ianuarie 2026
23:40
Unul din criminalii lui Mario, băiatul de 13 ani, este liber și...
21:50
Crimă într-un spital din Italia. Un român de 21 de ani a ucis un...
21:30
Agenții ICE din SUA au arestat un copil de 5 ani și l-au folosit ca...
21:00
Un bucătar român din Austria s-a enervat pe soție la muncă și a...
20:50
Ce alege România, SUA sau Europa? Mesajul lui Nicușor Dan de la...
19:50
Bulgaria intră în Consiliul Păcii și plătește un miliard de dolari....
18:40
Ce a răspuns tânărul care a pus la cale uciderea lui Mario, băiatul...
16:40
O persoană a tras cu pistolul spre un autobuz din Roma, plin de...
15:20
Concluzia unui român după 16 ani în Germania: "Mă simt ca acasă aici"
14:50
Nou accident de tren în Spania: O garnitură s-a izbit de o macara...
14:40
Un muncitor român a murit, după ce a zăcut două zile într-o fermă...
13:20
Marea Britanie nu intră în "clubul" special lui Trump
12:40
Soldatul american care a ucis o badantă româncă în Italia ar putea...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.