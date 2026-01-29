Reacția lui Ciucu, după înfrângerea suferită în Consiliul General / Mesaj de la Piedone: „Cipriane, revino-ți tată!”
HotNews.ro, 29 ianuarie 2026 20:50
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut joi, după ședința CGMB unde mai multe proiecte nu au primit votul consilierilor, că PSD, PPUSL și AUR au dorit o „ședință de calibrare”, pentru a-i transmite că este…
Acum 30 minute
20:50
20:40
Nicușor Dan, în scurt timp primul interviu din 2026, într-un moment de tensiuni între PSD și premierul Bolojan # HotNews.ro
Președintele va acorda astăzi, de la ora 21.00, un interviu pentru televiziunea Digi24. Tensiunile din coaliția de guvernare, măsurile economice sau politica externă a României între Europa și SUA se numără printre temele interviului, potrivit…
Acum o oră
20:20
Ilie Bolojan, întâlnire cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America. Ce a spus despre prioritățile Guvernului și rotativa cu PSD # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a transmis investitorilor cu care s-a întâlnit joi la Palatul Victoria că principalele priorități ale Guvernului pentru acest an sunt continuarea reducerii deficitului bugetar la un nivel care să se apropie de…
Acum 2 ore
20:10
Gerul revine în forță. Avertizarea meteo a intrat acum în vigoare: ploi, polei și vânt puternic, urmate de temperaturi foarte scăzute, în cea mai mare parte a tarii # HotNews.ro
O avertizare meteorologică de ploi, polei, intensificări ale vântului și răcire severă a vremii a intrat în vigoare joi, 29 ianuarie, la ora 20:00, în cea mai mare parte a țării. Avertizarea este în vigoare…
19:50
Înfrângere în instanță pentru tatăl care încerca să împiedice eutanasierea fiicei sale. Saga juridică fără precedent în Spania # HotNews.ro
Curtea Supremă a Spaniei a respins ultimul apel al unui bărbat care încearcă să împiedice eutanasierea fiicei sale paraplegice, iar organizația conservatoare care îl susține a anunțat că va duce cazul la Curtea Constituțională a…
19:30
Președintele american Donald Trump a declarat joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, după ce bombardamentele Moscovei au lăsat…
19:20
Anca Mireanu, membru al boardului editorial al grupului Digi, cu aproape zece ani de experienţă în această poziţie, părăseşte subit compania, scrie Pagina de Media. Potrivit informaţiilor Paginademedia.ro, angajaţii au fost anunţaţi printr-un mesaj intern…
19:20
Într-un gest extrem de neobișnuit, șeful Pentagonului spune „pas”, pentru a doua oară la rând, unei importante reuniuni NATO # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu va participa la reuniunea miniștrilor apărării din țările membre NATO, organizată la Bruxelles luna viitoare, au declarat două surse, fiind a doua oară consecutiv când un oficial al…
Acum 4 ore
19:10
Discuții între europeni despre o posibilă umbrelă nucleară comună. Anunțul făcut de liderul Germaniei # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că națiunile europene încep să discute idei referitoare la o eventuală umbrelă nucleară comună care să vină în completarea acordurilor de securitate existente cu SUA, transmite Reuters. Într-un moment…
18:40
Mitul dermatologiei ca alegere „bănoasă” a medicilor: „Câștigurile nu sunt imediate. Nu se face din prima coadă la cabinet” # HotNews.ro
Diana Nastasă, președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți din România, povestește că are colegi care și-au dorit să devină dermatologi pentru că „au văzut cât de mult îi ajută pe pacienți momentul în care tratamentul…
18:30
VIDEO Mărturii ale femeilor care îl acuză de agresiuni sexuale pe medicul Cristian Andrei, în cabinetul în care au mers „cu toată încrederea”: „Am cunoscut un monstru, de fapt” # HotNews.ro
PressOne publică un documentar cu mărturiile a șapte femei – ale căror identități sunt protejate – care vorbesc despre experiențele trăite în cabinetul medicului Cristian Andrei. Victimele vorbesc despre atingeri neconsimțite, invitații la contact fizic…
18:20
Potrivit unui raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) mașinile electrice au ajuns deja al treilea segment după tipurile de propulsie în Europa, dar ponderea acestora în parcul auto este în continuare mică.…
18:20
Construcția primei Bănci de țesuturi din România este gata. Patru categorii de țesuturi esențiale pentru operații vor putea fi stocate aici # HotNews.ro
Construcția Băncii de Țesuturi de la Spitalul Colentina, prima din România, este gata, a anunțat joi Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în subordinea căreia se află acest spital. La Banca de Țesuturi vor fi…
18:10
Iranul anunță că a dotat armata cu 1.000 de drone și avertizează că a pregătit un „răspuns zdrobitor”, după ultimele amenințări ale SUA # HotNews.ro
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a anunţat joi că a dotat regimentele de luptă cu 1.000 de drone şi se declară pregătit pentru un „răspuns zdrobitor” dat oricărei ameninţări externe, în condiţiile în care Donald…
18:10
Guvernul Ucrainei a sunat la SpaceX cu o întrebare delicată despre atacurile rusești cu drone # HotNews.ro
Kievul a luat legătura cu SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, după ce a ajuns la concluzia că dronele de atac ruseşti ar folosi tot mai mult sistemul său de internet prin satelit Starlink…
18:10
Temperaturi extrem de scăzute, de până la minus 30 de grade Celsius, vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare, ceea ce este foarte periculos pentru culturile de iarnă, au declarat joi analiștii agricoli și serviciul…
18:00
Ce s-a ales din liniile de tramvai de la Gara Obor: gropi, bălți și parcări improvizate # HotNews.ro
Pe vremea când Oborul era mai degrabă un domn cu pălărie decât un nod de trafic, această linie de tramvai își făcea datoria conștiincios. În anii ’30, tramvaiele treceau pe aici scârțâind ușor, ca niște…
17:50
Surpriză pentru Trump: Deficitul comercial al SUA a crescut cu cel mai alert ritm din ultimii 34 de ani, potrivit ultimelor date # HotNews.ro
Deficitul comercial al SUA s-a adâncit în noiembrie anul trecut cu cel mai mare ritm din ultimii aproape 34 de ani, pe fondul unei creșteri puternice a importurilor de bunuri de capital, determinată probabil de…
17:50
17 decese din cauza gripei în ultima săptămână. Numărul de îmbolnăviri continuă să fie mai mare decât în ultimii 5 ani # HotNews.ro
17 persoane au murit de gripă în ultima săptămână în România, bilanțul deceselor în acest sezon rece urcând la 57, arată datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. În ceea ce privește numărul de…
17:40
„Țarul Frontierelor” anunță schimbarea tacticii agresive care a produs furie în SUA. „Operațiuni țintite și strategice” # HotNews.ro
Tom Homan, responsabilul cu securitatea frontierelor din administrația Trump, recent numit comandant al operațiunilor pentru controlul imigrației în Minneapolis, a declarat joi că agenții federali se vor concentra pe „operațiuni de control țintite și strategice”,…
17:40
„Am distrus țara electoral”. Traian Băsescu, despre șansele României de a adera la zona euro și „marea problemă” care a apărut # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu susține că România îndeplinea „toate criteriile de intrare în anticamera” zonei euro în 2014, însă „pe urmă au curs abaterile” și „au început pomenile electorale”, iar țara noastră s-a îndepărtat de…
17:20
Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al Kremlinului, a declarat joi că nu numai problema teritoriilor stă în calea unui posibil acord pentru încheierea războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, transmite Reuters.…
Acum 6 ore
17:00
O seară cu Simon Phillips – 9 iunie, Sala Luceafărul – Legendarul toboșar Simon Phillips se întoarce la București, cu un recital inedit de jazz fusion de cea mai înaltă calitate # HotNews.ro
Pe 9 iunie, lasă-te purtat într-o altă lume pe ritmul inconfundabil al lui Simon Phillips, unul dintre cei mai mari toboșari ai lumii. Sala Luceafărul va răsuna cu acorduri pline de viață de jazz fusion,…
16:40
„Nu dați ultimatumuri. Avem reguli și trebuie respectate”. Șeful diplomației din Luxemburg spune că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este realistă # HotNews.ro
Ministrul de Externe al Luxemburgului și fost prim-ministru, Xavier Bettel, s-a declarat nemulțumit de solicitările repetate ale președintelui ucrainean de a permite aderarea Ucrainei până în 2027 la blocul comunitar, chiar dacă a reiterat ferm…
16:40
Navă rusească, gonită de un elicopter de atac al Marinei Regale britanice, după ce a ancorat deasupra cablurilor de date: „Profund suspectă” # HotNews.ro
„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte. (Este o) reamintire a amenințărilor persistente și periculoase cu care se confruntă țara noastră din partea lui Putin și a aliaților săi”, au spus oficialii de la Londra,…
16:40
Google avertizează că motorul său de căutare folosit de aproape tot internetul s-ar putea „strica” # HotNews.ro
Google a declarat că motorul său de căutare s-ar putea „strica” dacă compania va fi obligată să implementeze noi controale stricte pentru a proteja și a sprijini conținutul web creat de oameni în era inteligenței…
16:40
Decizia Chinei în privința whisky-ului scoțian, produsul de export de mare valoare pe Marea Britanie nu a reușit să îl protejeze în fața tarifelor SUA # HotNews.ro
China va reduce tarifele vamale pentru whisky-ul scoțian de la 10% la 5% în urma discuțiilor dintre premierul britanic Keir Starmer și președintele chinez Xi Jinping, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al șefului guvernului…
16:40
Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membră a PNL Sector 1, și a lui Gheorghe Iscru, care susținea că este general SIE, în dosarul…
16:30
„Văzută prin ochii unei femei din Iran, libertatea capătă un alt sens”. Povestea unui român căsătorit cu o arhitectă de origine iraniană # HotNews.ro
Pentru Sorin Chirvase (39 de ani), Iranul nu este doar o țară despre care se vorbește la știri. A locuit mai bine de un an, a lucrat acolo și a experimentat viața de zi cu…
16:30
Conflict între procurorii și judecătorii din CSM. Primii acuză că le-a fost blocat accesul în aplicația ECRIS prin care au acces la dosare # HotNews.ro
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a ieșit public joi cu un comunicat de presă în care acuză că o decizie a judecătorii din CSM lasă procurorii din țară care efectuează activitate judiciară fără…
16:10
VIDEO „Consilier la, la, la”. Cum și-a scurtat jurământul un ales local din Brăila / „M-am grăbit” # HotNews.ro
Un consilier local din Brăila a depus, joi, jurământul omiţând intenţionat o parte din text, pe care a înlocuit-o cu cuvintele „la, la, la”. Din 1998, Petrică Costel Popa a fost consilier municipal în mai…
16:10
De ce îi lasă amenințările lui Trump atât de perplecși pe inuiții din Groenlanda: „Asta e atât de ciudat pentru noi” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump se referă la Groenlanda ca la un activ strategic care poate fi cumpărat de Statele Unite, în timp ce Danemarca își afirmă suveranitatea legală asupra insulei, dar pentru inuiți – populația…
16:00
Cocaină, cannabis și alcool în sângele șoferului microbuzului cu suporteri greci implicați în accidentul din Timiș, anunță procurorii # HotNews.ro
Analizele toxicologice realizate de IML Timişoara au ieșit pozitive pentru două substenţe psihoactive, cannabis şi cocaină, a anunțat joi purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, citat de news. De asemenea, șoferul…
15:50
Decizie de ultimă oră a Curții de Apel București în cazul reorganizării ANRE, al cărei șef câștigă 15.000 de euro pe lună # HotNews.ro
Curtea de Apel București a respins joi demersul prin care angajații Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au încercat să blocheze tăierile de salarii și disponibilizările decise de Guvernul Bolojan. Hotărârea instanței nu…
15:40
Rusia spune că e pregătită să își evacueze personalul de la centrala nucleară Bushehr din Iran: „Ținem degetul pe puls” # HotNews.ro
Rusia este pregătită să-și evacueze personalul de la centrala nucleară Bushehr din Iran, dacă va fi necesar, a declarat Alexei Lihacev, șeful corporației nucleare de stat a Rusiei, citat joi de agenția de presă de…
Acum 8 ore
15:10
Washingtonul încearcă să afle punctele nevralgice ale Iranului. Întâlniri de taină cu aliați cheie ai SUA # HotNews.ro
Administrația Trump găzduiește săptămâna o întâlnire cu înalți oficiali din domeniul apărării și informațiilor din Israel și Arabia Saudită pentru discuții privind Iranul, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare lovituri…
15:00
Cum a fost trimis la spital singur, cu salvarea, un copil cu dizabilități grave dintr-un centru din Prahova # HotNews.ro
Copilul de 8 ani se afla sub măsură de protecţie specială fiind îngrijit în cadrul Centrului de Tip Rezidenţial ,,Sfântul Andrei” din Ploieşti. El a fost internat iniţial la Spitalul de Pediatrie Ploieşti în 28…
15:00
Sindicatele din Educație pregătesc grevă generală în perioada simulărilor la Evaluarea Națională și BAC. „Multe lucruri s-au acutizat” / Reproșurile la adresa Guvernului # HotNews.ro
Sindicatele din învățământ vor începe de luni, 2 februarie, să strângă semnături din partea profesorilor pentru a declanșa o nouă grevă generală, după cea din 2023, care a paralizat sistemul de educație: „Ce trebuie să…
15:00
Cum vrea părintele WWW să salveze internetul „optimizat pentru răutate” / Tim Berners-Lee: În AI, „calul a luat-o la galop” # HotNews.ro
„Nu este prea târziu să remediem situația”, avertizează Tim Berners-Lee, într-un mesaj critic la adresa modului în care a evoluat lumea digitală. Părintele internetului denunță monopolurile care blochează dezvoltarea sistemelor pro-umane și cere o resetare…
15:00
Guvernul Bolojan, criticat de un lider liberal: „Nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave” # HotNews.ro
Deputata Alina Gorghiu, care este președinta PNL Argeș, a transmis joi un comunicat de presă în care vorbește despre situația a aproximativ 50.000 de oameni care, de aproximativ 4 luni, nu au apă potabilă. Ea…
15:00
BREAKING Ana Barbosu, lăsată fără medalia olimpică. Tribunalul Federal Elvețian a dispus trimiterea cazului spre rejudecare la TAS # HotNews.ro
Apelul depus de partea americană în scandalul bronzului olimpic de la sol a fost admis de Tribunalul Federal Elvețian. Ana Maria Barbosu, 18 ani, rămâne, cel puțin deocamdată, fără medalia olimpică.
15:00
Chirurgia robotică prinde amploare la Spitalul Medicover Cluj: 412 intervenții doar în 2025 # HotNews.ro
În 2025, Spitalul Medicover Cluj a înregistrat o creștere semnificativă a activității de chirurgie robotică, ca rezultat al unei decizii strategice asumate de Medicover România în urmă cu trei ani. Spitalul din Cluj a fost…
14:40
Big Tech a primit un semnal clar din partea investitorilor în privința inteligenței artificiale # HotNews.ro
Rezultatele financiare ale marilor companii Big Tech publicate până acum în această săptămână au transmis un avertisment clar: investitorii sunt dispuși să treacă cu vederea cheltuielile în creștere accelerată pentru inteligența artificială (AI) dacă acestea…
14:30
Drum expres de la Oradea la Arad: Contract semnat pentru ultimul lot care nu avea constructor / Care este termenul de finalizare – HARTĂ # HotNews.ro
Întreg drumul expres de la Oradea la Arad, în lungime totală de 120 de kilometri, are de azi constructor. Ultimul tronson rămas necontractat, tronsonul 3 de la Chișineu-Criș până la Arad, a fost parafat cu…
14:20
ULTIMA ORĂ Înfrângere pentru Ciprian Ciucu în Consiliul General. Biletele STB nu se scumpesc # HotNews.ro
Consilierii municipali au respins joi proiectul privind majorarea prețului la călătoriile cu STB. Potrivit inițiativei, biletul urma să se scumpească pentru călătorie cu 66%, în timp ce abonamentul de 24 ore urma să sufere o…
14:20
Ce este „metoda porumbelul”, o nouă modalitate de jaf. Un bărbat din Cluj a rămas fără bani și bunuri de peste 10.000 de euro # HotNews.ro
Patru bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Cluj-Napoca, fiind acuzați că au intrat în casa unui bătrân de 89 de ani cu pretextul că acesta ar avea un porumbel blocat în podul casei. Astfel,…
14:10
Cancelarul Merz spulberă optimismul lui Zelenski cu privire la aderarea rapidă a Ucrainei la UE: „Este exclusă # HotNews.ro
Cancelarul german a temperat așteptările Kievului, subliniind că orice membru potențial al UE trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative – într-un proces care…
13:30
Mortalitatea prin cancer scade, cu o excepție: cancerul colorectal face tot mai multe victime la tineri. Explicațiile prof. dr. Amadeus Dobrescu, chirurg MedLife # HotNews.ro
Supraviețuirea după un diagnostic de cancer a crescut simțitor în ultimii ani: date recente din SUA arată că supraviețuirea la cinci ani (intervalul standard urmărit în oncologie) a ajuns la aproximativ 70% pentru cazurile diagnosticate…
13:30
Sondaj Inscop: Ce încredere au românii în președinte, guvern sau justiție în funcție de partidul cu care votează # HotNews.ro
Cele mai mari cote de încredere în președintele Nicușor Dan vin din rândul votanților USR și PNL. Deși Guvernul este condus de președintele PNL, Ilie Bolojan, procentul de încredere în premier este mai mare în…
13:30
Scandalul din coaliție, pe masa lui Nicușor Dan. Președintele, întâlniri cu separate cu liderii partidelor de la guvernare # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a avut întâlniri în ultimele zile cu doi dintre liderii coaliției – Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Întâlnirile au loc în contextul conflictului din coaliție generat de atacurile PSD la adresa Guvernului…
