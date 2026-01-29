Tarife majorate la Grădina Zoologică din București şi la Teatrul Nottara, au decis consilierii generali / Ei au mai aprobat reduceri de 50 % la Teatrul Ţăndărică pentru familiile cu minimum trei copii
G4Media, 29 ianuarie 2026 22:20
• • •
Acum 15 minute
22:30
LIVE TEXT Președintele Nicușor Dan, interviu la Digi24: Coaliția funcționează. Cu opinteli / În momentul de față, nu există alternativă la premierul Bolojan / Întrebat dacă măsurile din 2025 puteau fi mai puțin dureroare: „Da, evident” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu postului Digi24, joi seara. G4Media a transmis LIVE text declarațiile președintelui. Nicușor Dan a spus că coaliția de guvernare funcționează, chiar dacă „cu optinteli” și că nu are niciun motiv să creadă că vreunul dintre partide ar vrea să încalce protocolul coaliției. Președintele a spus de asemenea că […] © G4Media.ro.
22:30
Nicușor Dan, despre crima plănuită de adolescenții din Timiș: S-au făcut niște pași timizi, dar în privința drogurilor nu putem să spunem că avem o strategie, sau despre cum să facem ca tinerii să iasă din fața calculatorului # G4Media
Crima din județul Timiș plănuită de trei adolescenți a fost comentată de președintele României, Nicușor Dan, la Digi24. „Este ceva absolut regretabil. Dacă punem în context, vedem că România nu e singulară. E un fenomen care se întâmplă și dacă punem și mai mult în context vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii. […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:20
Scandal în Consiliul Local Alba Iulia din cauza unei finanțări date de Ungaria Palatului Principilor # G4Media
Un scandal s-a iscat în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, joi, 29 ianuarie, din cauza unei finanțări pe care guvernul Ungariei a oferit-o Palatului Principilor din Cetatea Alba Carolina, scrie Alba24.ro. Trebuie spus că Palatul Principilor aparține de Primăria Alba Iulia. Finanțarea se ridică 28.450 de euro, adică 11.000.000 forinți, și vine de la […] © G4Media.ro.
22:20
Tarife majorate la Grădina Zoologică din București şi la Teatrul Nottara, au decis consilierii generali / Ei au mai aprobat reduceri de 50 % la Teatrul Ţăndărică pentru familiile cu minimum trei copii # G4Media
Preţul biletului pentru vizitarea Grădinii Zoologice va creşte de la 15 la 20 de lei, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei, transmite Agerpres.De asemenea, cresc tarifele practicate de Teatrul ‘Ion Creangă’, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Teatrul I. C. Nottara. Pe de altă parte, familiile cu minimum […] © G4Media.ro.
Acum o oră
22:00
VIDEO Un băiețel de 2 ani din Marea Britanie a bătut două recorduri mondiale la biliard și snooker # G4Media
Un copil minune din Anglia a bătut deja două recorduri mondiale Guinness la biliard și snooker înainte de a împlini trei ani, scrie UPI. Jude Owens, un copil din Manchester, a doborât recordul pentru cea mai tânără persoană care a realizat o dublă lovitură la snooker la vârsta de 2 ani și 261 de zile. […] © G4Media.ro.
22:00
Nicușor Dan despre numirea șefilor de servicii secrete: Dintre cei vehiculați în presă mulți sunt nefericiți pentru că sunt prietenii lor din politică care au făcut ca numele lor să apară și astfel șansele lor teoretice de a fi numiți scad. Cel mai bine ar fi să nu facă parte din partide # G4Media
Președintele Nicușor Dan sugerează că în fruntea serviciilor secrete nu vor fi numiți cei care au fost deja vehiculați în presă. „Mulți sunt nefericiți că numele lor au apărut (în presă – n.red) pentru că sunt prietenii lor din politică care au făcut ca numele lor să apară și astfel șansele lor teoretice de a […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:40
Nicușor Dan: Probabil o să supăr niște primari, dar în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri mai mult decât ai avut în 2025 # G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost chestionat, în emisune la Digi24, ce crede despre majorarea taxelor și impozitelor, mai ales în contextul în care măsurile premierului Bolojan au fost contestate de mai mulți primari. Nicușor Dan admite că există o tensiune în societate, că sunt multe nemulțumiri acumulate, subliniind că decizia majorării impozitelor s-a luat „în […] © G4Media.ro.
21:20
Lavrov afirmă că pentru garantarea securităţii în Ucraina este nevoie de un regim ucrainean pro-rus # G4Media
Rusia va accepta garanţii internaţionale de securitate doar pentru o Ucraină prietenoasă cu Moscova, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agenţia de presă Interfax, potrivit Agerpres. Guvernul rus nu ştie ce au convenit SUA şi Ucraina în privinţa garanţiilor de securitate, a afirmat Lavrov într-o intervenţie la Moscova. Însă „dacă […] © G4Media.ro.
21:20
Secretarul american al Apărării îi spune lui Trump că Pentagonul este pregătit pentru Iran # G4Media
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că armata SUA va fi pregătită să execute orice decizie a președintelui Donald Trump cu privire la Iran, pentru a se asigura că Teheranul nu va continua programul de dezvoltare a armelor nucleare, scrie Reuters. Având în vedere prezența unei forțe militare americane numeroase în regiune, […] © G4Media.ro.
21:10
Urşii polari din arhipelagul norvegian Svalbard au rezistat mai bine decât se preconiza la încălzirea climei / Ce explicații au cercetătorii # G4Media
Este „o surpriză” pentru cercetători: urşii polari din arhipelagul norvegian Svalbard şi-au sporit greutatea corporală, rezistând mai bine decât se preconiza la încălzirea climatică accelerată care afectează acea regiune, a concluzionat un studiu publicat joi, chiar dacă această adaptare ar putea fi de scurtă durată, informează AFP, citată de Agerpres. „Creşterea condiţiei lor fizice într-o […] © G4Media.ro.
21:00
Portugalia a contractat construcția primului portavion dedicat dronelor din Europa, Don Juan II / Compania olandeză Damen va construi nava în Galați, România # G4Media
Portugalia a contractat construcția primului portavion dedicat dronelor din Europa, o navă de război concepută pentru a opera sisteme aeriene, de suprafață și subacvatice fără pilot, care ar putea concura cu dominația portavioanelor tradiționale, relatează EuroNews. Noul portavion „Don JuanII” (D João II), va oferi o flexibilitate ridicată la costuri mult mai mici. Construit de […] © G4Media.ro.
21:00
Președintele Nicușor Dan acordă un interviu postului Digi24, joi seara. G4Media transmite LIVE text declarațiile președintelui. © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:40
Ilie Bolojan anunță că din primăvara anului viitor premierul va fi de la PSD, după ce a fost acuzat de un primar liberal că s-ar alia cu USR / Bolojan: E greu să ne respecte cetățenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi # G4Media
Premierul liberal Ilie Bolojan sugerează că nu are niciun plan cu USR, așa cum s-a speculat, și că nu va încălca protocolul cu PSD, care prevede ca din 2027 mandatul de premier să se transfere către reprezentantul social-democraților. „Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această […] © G4Media.ro.
20:40
Comisia Europeană a demis un înalt funcţionar investigat pentru că primit călătorii la Business Class plătite de statul Qatar / Cazul, separat de scandalul de corupție Qatargate # G4Media
Comisia Europeană (CE) a demis un înalt funcţionar pentru încălcarea normelor sale privind conflictele de interese şi transparenţa, decizie luată după o îndelungată investigaţie referitoare la plata de către statul Qatar a numeroase călătorii efectuate de acesta pe vremea când era director general pentru transporturi în cadrul executivului comunitar, relatează joi agenţia EFE, citată de […] © G4Media.ro.
20:20
Danone a retras cel puțin trei loturi de lapte praf pentru sugari Aptamil din Germania, potrivit unei scrisori adresate unui angrosist joi, în contextul în care producătorul francez de alimente se străduiește să limiteze panica provocată de contaminarea cu toxine care a început cu produsele Nestle, scrie Reuters. În scrisoarea datată 26 ianuarie, Danone Deutschland […] © G4Media.ro.
20:20
Premierul Ilie Blojan, la întâlnire cu o delegație de investitori: u sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcția pe care am început-o # G4Media
Premierul Ilie Blojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America. Bolojan a punctat prioritățile Guvernului pentru anul în curs, respectiv continuarea reducerii deficitului bugetar la o cifră care să se apropie de 6%-6,2% din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcționare ale […] © G4Media.ro.
20:10
Reuters: Secretarul american al apărării Pete Hegseth ar putea lipsi de la reuniunea miniştrilor apărării din ţările NATO # G4Media
Secretarul american al apărării Pete Hegseth nu va participa la reuniunea miniştrilor apărării din statele NATO care va avea loc luna viitoare la Bruxelles, afirmă două surse citate joi de Reuters, transmite Agerpres. Conform acestor surse, un oficial american şi un diplomat din cadrul NATO, Hegseth va lipsi de la întâlnirea programată pentru 12 februarie […] © G4Media.ro.
20:00
Ministerul de Externe al Franţei: Nu vom intra în negocieri privind controlul armamentului nuclear, dat fiind că situaţia Franței este „foarte specifică” # G4Media
Franţa nu este dispusă să intre în negocieri cu SUA şi Rusia privind controlul armelor nucleare, întrucât consideră că situaţia sa este „foarte specifică” în virtutea faptului că, din punctul de vedere al numărului focoaselor nucleare de care dispune, arsenalul său este mult în urma celui deţinut de fiecare dintre cele două principale puteri nucleare […] © G4Media.ro.
20:00
Donald Trump a declarat joi că i-a cerut „personal” lui Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene „timp de o săptămână”, asigurând că președintele rus „a acceptat să facă acest lucru”, transmite AFP. Președintele american a declarat în timpul unei ședințe a cabinetului la Casa Albă că a făcut această […] © G4Media.ro.
19:50
Doi ucraineni, blocați în Munții Maramureșului. Acțiune de salvare dificilă: ger și zăpadă de 2 metri # G4Media
Doi tineri ucraineni au rămas joi după-amiaza blocați în Munții Maramureșului. Salvamontiștii au pornit în căutarea lor, în condițiile în care zăpada măsoară doi metri și temperaturile scad la -17 grade Celsius, transmite MEDIAFAX. La acțiunea de căutare participă salvamontiști și polițiști de frontieră din Maramureș. Potrivit apelului primit de salvatorii montani prin 112, este […] © G4Media.ro.
19:50
Patriarhul Kirill susţine interzicerea avortului în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului # G4Media
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a susţinut joi interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului, relatează Agerpres, citând EFE. „Cred că ar fi corect ca avortul să fie imposibil prin decizia exclusivă a mamei, fără consimţământul tatălui, în cazul, desigur, în care căsătoria a fost înregistrată”, […] © G4Media.ro.
19:40
Eugen Tomac, după aprobarea atribuirii numelui „Piața Ilie Ilașcu” de Consiliul General al Capitalei: lie Ilașcu a fost condamnat la moarte de un tribunal separatist transnistrean, la ordinul Kremlinului, pentru că a apărat integritatea Republicii Moldova # G4Media
Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu” a fost atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra (Sectorul 2), conform hotărârii aprobate de Consiliului General al Capitalei. Eurodeputatul Eugen Tomac salută inițiativa, subliniind că Ilie Ilașcu a fost condamnat la moarte de către un tribunal separatist transnistrean, […] © G4Media.ro.
19:40
Documentarul „Melania”, retras din cinematografele din Africa de Sud chiar înainte de lansare / Distribuitorul filmului a invocat „climatul actual” # G4Media
Principalele cinematografe din Africa de Sud au retras de la difuzare un documentar despre actuala primă doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu doar o zi înainte de lansare, după ce distribuitorul filmului a invocat „climatul actual”, a raportat presa locală, citată de AFP. Compania media News24 a raportat miercuri că distribuitorul sud-african Filmfinity a […] © G4Media.ro.
19:20
ISU Vâlcea informează că 50% dintre adăposturile civile sunt nefuncţionale / Remedierea deficienţelor e estimată la 3,3 milioane de euro # G4Media
Mai mult de jumătate dintre adăposturile de protecţie civilă existente în judeţul Vâlcea la ora actuală sunt neoperative, potrivit conducerii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, care la sfârşitul anului trecut a verificat toate spaţiile pe care populaţia le are la dispoziţie în situaţii excepţionale, fiind constatate deficienţe a căror remediere ar costa circa […] © G4Media.ro.
19:10
Primăria Oradea a decis să şteargă datorii mici către bugetul local, în valoare de aproape 34.000 lei # G4Media
Consiliul Local Oradea a decis, joi, anularea datoriilor foarte mici către bugetul local, în valoare de cel mult 40 de lei fiecare, restante la data de 31 decembrie 2025, datorate de persoanele fizice şi juridice, valoarea totală fiind de aproape 34.000 de lei, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Oradea, decizia […] © G4Media.ro.
18:50
Netanyahu ar fi respins 11 planuri de asasinare a lui Yahya Sinwar, liderul Hamas, înainte de 7 octombrie (presa) # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ratat 11 ocazii de a-l asasina pe liderul Hamas, Yahya Sinwar, în lunile premergătoare zilei de 7 octombrie 2023, a declarat miercuri un oficial al forțelor de securitate pentru N12, potrivit Jerusalem Post. Potrivit sursei N12, după ce a observat escaladarea conflictului din Gaza în lunile premergătoare atacului, Shin Bet […] © G4Media.ro.
18:50
SUA trimite o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul # G4Media
Marina americană (US Navy) a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, a declarat joi un oficial american pentru Reuters, „pe fondul unei consolidări militare majore în regiune şi al tensiunilor în creştere”, transmite Agerpres. Oficialul, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, a afirmat că USS Delbert D. Black a intrat în regiune […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:40
VIDEO Primul test politic al lui Ciucu la CGMB eșuează: PSD–AUR–PUSL blochează primele proiecte despre care edilul spune că ar fi deschis calea către reforme / Reorganizarea unor instituții, auditul extern al STB și scumpirea biletelor de transport au fost respinse # G4Media
Prima ședință a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) după instalarea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar general s-a transformat într-un test de forță politic pierdut de acesta, principalele proiecte ale edilului, care vizează reducerea aparatului bugetar, scăderea cheltuielilor și salvarea STB, fiind respinse sau blocate de majoritatea ad-hoc PSD–AUR–PUSL. Reorganizarea unor instituții din […] © G4Media.ro.
18:40
Odată cu scăderea temperaturilor, confortul termic devine o prioritate pentru tot mai multe locuințe. Fie că locuiești într-un apartament unde sistemul de încălzire centralizată nu face față, fie că ai nevoie de o soluție suplimentară pentru anumite camere, aparatele electrice de încălzire rămân unele dintre cele mai accesibile opțiuni. În plus, sunt și ușor de […] © G4Media.ro.
18:40
Liderul PSD Olt: Dacă se va încerca determinarea ieşirii noastre de la guvernare nu vom susţine un guvern minoritar # G4Media
Preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat joi, după şedinţa Consiliului Judeţean Olt, că social-democraţii, în cazul în care se va încerca determinarea ieşirii lor de la guvernare, nu vor susţine un guvern minoritar şi consideră că un astfel de guvern nu poate funcţiona, relatează Agerpres. Oprescu a calificat posibilitatea unui guvern minoritar drept „scenarii […] © G4Media.ro.
18:20
STENOGRAME Cum promitea avocata Adriana Georgescu intervenții la șeful DNA, președinte sau premier: ”Nu crede că vorbesc cu Nicușor…E agitat rău, a luat-o cu capu’, nu? / E și variantă cu Voineag” # G4Media
Avocata Adriana Georgescu din Baroul București, arestată pentru 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant luând șpagă 60.000 de euro, vorbea despre șeful DNA, premierul și președintele României ca despre apropiați la care avea acces oricând și cărora le putea cere orice, conform unor documente consultate de G4Media. Însăși avocata îi spune, […] © G4Media.ro.
18:10
Suedia şi Finlanda cer UE să interzică serviciile maritime pentru toate petrolierele din „flota fantomă” a Rusiei # G4Media
Suedia şi Finlanda au cerut Uniunii Europene să interzică total serviciile maritime pentru toate navele ce transportă produse energetice ruseşti, cu scopul de a neutraliza aşa-numita „flotă din umbră”, sau „flotă fantomă”, prin care Rusia exportă petrol ocolind sancţiunile care i-au fost impuse de ţările occidentale după invazia în Ucraina, a declarat joi ministrul de […] © G4Media.ro.
18:10
Jurnalişti, un actor şi un dansator printre ruşii sancţionaţi de UE pentru războiul din Ucraina # G4Media
Noile sancţiuni ale Uniunii Europene adoptate joi împotriva unor cetăţeni ruşi afectează două femei şi patru bărbaţi implicaţi în jurnalism, actorie sau dans, care, potrivit statelor membre UE, au contribuit la diseminarea propagandei ruseşti în legătură cu războiul din Ucraina, transmite Agerpres citând EFE. Noile măsuri restrictive pentru „activităţile destabilizatoare ale Rusiei” au fost aprobate […] © G4Media.ro.
18:10
Peste 85% din persoanele descoperite anul trecut că munceau „la negru” în județul Tulcea sunt femei # G4Media
Peste 85% din persoanele identificate de inspectorii de muncă în cazurile de muncă nedeclarată sunt femei, a informat, joi, inspectorul şef din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Tulcea, Ciprian Madar, în timpul şedinţei Comisiei de dialog social, organizată de Prefectură, transmite Agerpres. Potrivit raportului remis Agerpres de ITM, anul trecut, inspectorii ITM au aplicat […] © G4Media.ro.
18:00
UE declară Garda Revoluționară din Iran organizație teroristă și sancționează mai mulți oficiali # G4Media
Miniștrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au decis joi să includă Gărzile Revoluționare Islamice din Iran pe lista organizațiilor teroriste și au impus noi sancțiuni împotriva unor oficiali de rang înalt de la Teheran, transmite MEDIAFAX. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. „Represiunea nu poate rămâne fără răspuns. Miniștrii de […] © G4Media.ro.
18:00
Zborurile directe între Bangladesh şi Pakistan au fost reluate joi, după o pauză de peste zece ani, a anunţat compania aeriană naţională din Bangladesh, un nou semn al dezgheţului diplomatic dintre cele două ţări, relatează AFP preluată de Agerpres. Primul avion Biman Bangladesh Airlines a decolat joi seară din capitala Dhaka, având destinaţia Karachi, cu […] © G4Media.ro.
18:00
Noi contre între primarul de la Cavnic și liderul PNL Maramureș pe seama rotativei guvernamentale din 2027 / Edilul: am dovezi că acea discuție cu domnul Bolojan a avut loc / Ionel Bogdan: Dacă primarul a înțeles greșit, atunci este altă problemă # G4Media
Într-o intervenție la A3, primarul din Cavnic, Vladimir Petruț, a susținut joi, 29 ianuarie, că va organiza vineri, 30 ianuarie, o conferință de presă, în care va prezenta dovezi că discuția cu premierul Bolojan ce viza rotativa guvernamentală ar fi avut într-adevăr loc. „Sunt primar de 14 ani. Nu am mințit niciodată. Mâine voi face […] © G4Media.ro.
17:40
Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, în apărarea lui Ciucu: PSD a dat iar mâna cu AUR. De data aceasta pentru a bloca reformele primarului Ciucu la Primăria Capitalei # G4Media
Ruptură totală în parteneriatul PSD-PNL, după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a acuzat – în urma ședinței tensionate din cadrul Consiliului General – că social-democrații s-au coalizat cu AUR împotriva sa. La ședința Consiliului General de joi, reprezentanți AUR și cei ai PSD s-au abținut la vot, la fiecare proiect de pe ordinea […] © G4Media.ro.
17:30
FOTO Trupurile celor șapte suporteri greci morți în cumplitul accident din România, repatriate cu un avion militar Hercules. Slujbă a mitropolitului Banatului la Aeroportul Timișoara # G4Media
Sicriele cu trupurile celor șapte suporteri greci, morți în accidentul din județul Timiș, au plecat joi după-amiază de pe Aeroportul Timișoara cu un avion militar Hercules, pus la dispoziție de statul grec. Înainte de plecarea spre Salonic, în fața Salonului Oficial al aeroportului a avut loc o slujbă religioasă specială, oficiată de mitropolitul Banatului, Ioan […] © G4Media.ro.
17:30
Cererea de aur a atins un nivel record anul trecut, deoarece îngrijorările legate de instabilitate şi schimburile comerciale au declanşat o creştere a investiţiilor, chiar dacă un şir de preţuri record i-au ţinut departe pe cumpărătorii de bijuterii, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Cererea globală de aur a crescut cu 1% în […] © G4Media.ro.
17:20
INTERVIU Sociologul Barbu Mateescu: Marea nevoie a ”diasporei muncitorești” care l-a votat pe Simon este schimbarea / Ei percep România într-o dezagregare masivă / Cum gândește ”diaspora sofisticată” a lui Nicușor Dan / PLUS: Cât mai rezistă în funcție premierul Ilie Bolojan? # G4Media
”Diaspora muncitorească” care a votat cu George Simion la prezidențiale vrea în continuare o ”schimbare pe scară largă” a României, pe care o percept într-o ”dezagregare masivă”, în timp ce ”diaspora sofisticată” care a votat cu Nicușor Dan susține măsurile de reformă ale guvernării Bolojan, a declarat sociologul Barbu Mateescu într-un interviu pe G4media.ro. Observațiile […] © G4Media.ro.
17:10
Peste 55.000 de semnături adunate pentru interzicerea fumatului electronic în toate spaţiile închise / Se cere modificarea legislaţiei # G4Media
Peste 55.000 de cetăţeni au semnat o petiţie Declic, pentru interzicerea fumatului electronic în toate spaţiile închise, prin care i se cere ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, să modifice legislaţia, relatază Agerpres. Demersul a fost iniţiat de Declic şi de medicul Mihail Pautov, realizator al emisiunii MediCOOL. ”Peste 55.000 de oameni au semnat, în doar o […] © G4Media.ro.
17:10
Președintele ANRE: Curtea de Apel a respins ca neîntemeiată acţiunea salariaţilor privind suspendarea reorganizării instituției / Decizia nu este definitivă # G4Media
Curtea de Apel a respins ca neîntemeiată acţiunea salariaţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind suspendarea reorganizării, aceştia având la dispoziţie cinci zile pentru a face recurs, a declarat, joi, pentru Agerpres, preşedintele ANRE, George Niculescu. „S-a pronunţat Curtea de Apel şi a respins ca neîntemeiată acţiunea colegilor mei, a salariaţilor ANRE. (…) […] © G4Media.ro.
17:10
Ministrul Sănătății: Nu susţin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susţin plata pe performanţă # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi că nu susţine reducerea salariilor personalului medical cu 10%, însă susţine plata pe performanţă, corelată cu „munca reală”, rezultatele şi responsabilitatea profesională, transmite Agerpres. Ministrul s-a întâlnit joi cu reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, Federaţiei Sanitas, Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) şi ai Colegiului Medicilor […] © G4Media.ro.
17:00
Rusia îl avertizează pe Trump că semnarea unui nou tratat pentru dezarmarea nucleară va fi un proces „lung şi dificil” # G4Media
Kremlinul l-a avertizat joi pe preşedintele american Donald Trump că semnarea unui nou tratat de dezarmare nucleară, după expirarea tratatului START III pe 4 februarie, va fi un proces „lung şi dificil”, după ce fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a subliniat că, înaintea încheierii unui astfel de tratat, „este necesară o normalizare elementară a relaţiilor […] © G4Media.ro.
17:00
Guvernul spaniol promite investiţii record în reţeaua feroviară după mai multe accidente mortale # G4Media
Ministrul Transporturilor din Spania, Oscar Puente, a subliniat joi că Guvernul din care face parte a majorat cheltuielile pentru reţeaua feroviară, după mai mulţi ani de investiţii insuficiente, în contextul în care a fost luat la întrebări de senatori cu privire la o serie de accidente feroviare recente, dintre care unul în care au murit […] © G4Media.ro.
17:00
Daniel Băluţă: Creşterea tarifelor STB, o măsură nedreaptă care arată lipsa de soluţii a primarului general. Ciucu începe să „rezolve” problemele critice ale oraşului pe spatele bucureştenilor # G4Media
Peşedinte al PSD Bucureşti și primar al Sectorului 4, Daniel Băluţă a declarat joi că majorarea tarifelor STB pentru transportul public, propusă de primarul general este o măsură nedreaptă, care arată lipsa de soluţii a lui Ciprian Ciucu, cel care începe să „rezolve” problemele critice ale oraşului pe spatele bucureştenilor. „O ‘strategie’ cinică prin care […] © G4Media.ro.
16:50
George Simion anunță că AUR va avea sediu la Washington și că va implementa politicile MAGA în domeniul sănătății # G4Media
Președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul pe care-l conduce va avea sediu în capitala SUA, Washington. De asemenea, experții AUR se vor inspira din doctrina MAGA (Make America Great Again) pentru a realiza strategii în domeniul sănătății pentru români, a mai spus Simion, scrie Mediafax. George Simion a fost invitat joi la emisiunea […] © G4Media.ro.
16:50
Topul alimentelor „anti-răceală” / Dr. Daciana Toma explică ce alimente ne pot ajuta să trecem mai ușor peste sezonul virozei și al gripei: „Ideal ar fi să consumăm fructe și legume de sezon, specifice zonei geografice în care trăim” # G4Media
Pentru a trece mai ușor peste sezonul răcelilor și gripei, alimentația joacă un rol important în susținerea sistemului imunitar. Dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie, a explicat, pentru g4food.ro, ce alimente ne pot ajuta să trecem […] © G4Media.ro.
16:50
DNSC: Pagini false ce imită identitatea vizuală a unor instituţii media promovează platforme fictive de investiţii # G4Media
Un nou val de tentative de fraudă, prin care pagini false ce imită identitatea unor entităţi media cu notorietate din România şi alte branduri de presă promovează platforme fictive de investiţii, circulă în prezent în mediul online, atenţionează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). „În prezent, circulă online un nou val de tentative de fraudă: […] © G4Media.ro.
