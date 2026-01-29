Tarife majorate la Grădina Zoologică din București şi la Teatrul Nottara, au decis consilierii generali / Ei au mai aprobat reduceri de 50 % la Teatrul Ţăndărică pentru familiile cu minimum trei copii

17:00

Ministrul Transporturilor din Spania, Oscar Puente, a subliniat joi că Guvernul din care face parte a majorat cheltuielile pentru reţeaua feroviară, după mai mulţi ani de investiţii insuficiente, în contextul în care a fost luat la întrebări de senatori cu privire la o serie de accidente feroviare recente, dintre care unul în care au murit […] © G4Media.ro.