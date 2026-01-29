VIDEO | Imagini copleşitoare înainte de Lyon - PAOK! Moment de reculegere în memoria celor 7 suporteri greci decedaţi în tragedia din România

Primasport.ro, 29 ianuarie 2026 22:20

VIDEO | Imagini copleşitoare înainte de Lyon - PAOK! Moment de reculegere în memoria celor 7 suporteri greci decedaţi în tragedia din România

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
22:20
Surpriza zilei! Unde a ajuns să joace omul lui Chelsea care o îngropa pe Real Madrid în Champions League Primasport.ro
Surpriza zilei! Unde a ajuns să joace omul lui Chelsea care o îngropa pe Real Madrid în Champions League
22:20
VIDEO | Imagini copleşitoare înainte de Lyon - PAOK! Moment de reculegere în memoria celor 7 suporteri greci decedaţi în tragedia din România Primasport.ro
VIDEO | Imagini copleşitoare înainte de Lyon - PAOK! Moment de reculegere în memoria celor 7 suporteri greci decedaţi în tragedia din România
22:20
VIDEO | FCSB - Fenerbahce, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Turcii deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Fenerbahce, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Turcii deschide scorul
Acum o oră
22:00
MM Stoica a văzut decizia galeriei de a protesta şi nu s-a ferit de cuvinte: „Ei au volanul pe dreapta, noi avem volanul pe stânga. Cuvântul suporter înseamnă altceva” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a văzut decizia galeriei de a protesta şi nu s-a ferit de cuvinte: „Ei au volanul pe dreapta, noi avem volanul pe stânga. Cuvântul suporter înseamnă altceva” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
21:20
VIDEO | FCSB - Fenerbahce, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Fenerbahce, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
Emma Răducanu se desparte de antrenorul Francisco Roig după doar şase luni Primasport.ro
Emma Răducanu se desparte de antrenorul Francisco Roig după doar şase luni
Acum 4 ore
20:40
Negocierile nu s-au concretizat, iar Vinicius a făcut anunţul clar pentru Real Madrid Primasport.ro
Negocierile nu s-au concretizat, iar Vinicius a făcut anunţul clar pentru Real Madrid
20:20
Răsturnare de situaţie! Lisav Eissat şi-a dat acordul să semneze cu Dinamo Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Lisav Eissat şi-a dat acordul să semneze cu Dinamo
19:20
Bombă la FCSB, chiar în ziua meciului cu Fenerbahce! Gigi Becali a intrat în direct a anunţat cedarea unui nume greu din vestiarul campioanei la o altă echipă din SuperLiga: „ Nu vreau niciun ban pe el” Primasport.ro
Bombă la FCSB, chiar în ziua meciului cu Fenerbahce! Gigi Becali a intrat în direct a anunţat cedarea unui nume greu din vestiarul campioanei la o altă echipă din SuperLiga: „ Nu vreau niciun ban pe el”
19:20
Şocul zilei! Arbeloa OUT de la Real Madrid, iar în locul lui vine revelaţia din Premier League Primasport.ro
Şocul zilei! Arbeloa OUT de la Real Madrid, iar în locul lui vine revelaţia din Premier League
19:10
VIDEO | FCSB - Fenerbahce, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României, ultima reprezentaţie în Europa League Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Fenerbahce, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României, ultima reprezentaţie în Europa League
19:00
E gata! Dorit de Rapid, Stanciu a semnat cu o nouă echipă Primasport.ro
E gata! Dorit de Rapid, Stanciu a semnat cu o nouă echipă
Acum 6 ore
18:40
David Almăşianu cucereşte Trofeul Transfăgărăşan, în cadrul etapei IV din DRS Hillclimb Primasport.ro
David Almăşianu cucereşte Trofeul Transfăgărăşan, în cadrul etapei IV din DRS Hillclimb
18:30
O poveste care a emoţionat milioane de telespectatori debutează pe micul ecran: Terra Nostra intră în grila Prima TV Primasport.ro
O poveste care a emoţionat milioane de telespectatori debutează pe micul ecran: Terra Nostra intră în grila Prima TV
17:40
Tribunalul Federal Elveţian a admis în parte, cu trimitere spre rejudecare către TAS, cererile de revizuire înregistrate de Jordan Chiles şi USA Gymnastics. A reţinut vicii de procedură şi de notificare din faţa TAS Primasport.ro
Tribunalul Federal Elveţian a admis în parte, cu trimitere spre rejudecare către TAS, cererile de revizuire înregistrate de Jordan Chiles şi USA Gymnastics. A reţinut vicii de procedură şi de notificare din faţa TAS
17:30
E gata! Gigiantul din Serie A a făcut planul pentru Radu Drăguşin Primasport.ro
E gata! Gigiantul din Serie A a făcut planul pentru Radu Drăguşin
17:30
Starul francez consideră jignitoare oferta de prelungire a contractului Primasport.ro
Starul francez consideră jignitoare oferta de prelungire a contractului
17:20
Surpriză de proporţii! Denis Alibec a plecat de la FCSB şi a bătut palma cu altă echipă din SuperLiga Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Denis Alibec a plecat de la FCSB şi a bătut palma cu altă echipă din SuperLiga
17:00
Charalambous şi Pintilii, OUT de la FCSB după meciul cu Fenerbahce! Informaţia momentului în fotbalul românesc Primasport.ro
Charalambous şi Pintilii, OUT de la FCSB după meciul cu Fenerbahce! Informaţia momentului în fotbalul românesc
Acum 8 ore
16:30
E gata! Kennedy Boateng a luat decizia finală, după ce conducerea lui Dinamo s-a dat peste cap pentru a-l convinge să continue în Ştefan cel Mare Primasport.ro
E gata! Kennedy Boateng a luat decizia finală, după ce conducerea lui Dinamo s-a dat peste cap pentru a-l convinge să continue în Ştefan cel Mare
15:40
CFR Cluj a transferat un atacant după victoria răsunătoare cu FCSB! Primasport.ro
CFR Cluj a transferat un atacant după victoria răsunătoare cu FCSB!
15:20
Bătăi de cap pentru Coelho! Starul Craiovei s-a accidentat şi este incert pentru meciul cu Farul Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Coelho! Starul Craiovei s-a accidentat şi este incert pentru meciul cu Farul
15:10
Elena Rybakina a învins-o pe Jessica Pegula şi s-a calificat în finala Australian Open Primasport.ro
Elena Rybakina a învins-o pe Jessica Pegula şi s-a calificat în finala Australian Open
Acum 12 ore
14:20
Dublul campion al României cu FCSB vrea curăţenie la echipă: „La ei aş renunţa” Primasport.ro
Dublul campion al României cu FCSB vrea curăţenie la echipă: „La ei aş renunţa”
13:30
Suspendare uriaşă şi amendă usturătoare pentru selecţionerul Senegalului în urma finalei Cupei Africii pe Naţiuni! Primasport.ro
Suspendare uriaşă şi amendă usturătoare pentru selecţionerul Senegalului în urma finalei Cupei Africii pe Naţiuni!
13:10
7 milioane pentru un fost jucător din Superligă! Turcii au pus banii jos, după ce Dinamo a refuzat oferta Primasport.ro
7 milioane pentru un fost jucător din Superligă! Turcii au pus banii jos, după ce Dinamo a refuzat oferta
12:20
Serena Williams, anunţ important cu privire la cariera ei în tenis! Primasport.ro
Serena Williams, anunţ important cu privire la cariera ei în tenis!
12:00
Un suporter al lui PAOK a fost operat la Timişoara! Starea sa este critică Primasport.ro
Un suporter al lui PAOK a fost operat la Timişoara! Starea sa este critică
11:00
Mbappe şi-a criticat colegii după înfrângerea Realului cu Benfica! Primasport.ro
Mbappe şi-a criticat colegii după înfrângerea Realului cu Benfica!
10:30
Portarul-erou al lui Benfica a explicat reuşita şi modul cum a ajuns în careu înainte de lovitura liberă! Primasport.ro
Portarul-erou al lui Benfica a explicat reuşita şi modul cum a ajuns în careu înainte de lovitura liberă!
10:20
Ştefan Baiaram, la un pas de Bundesliga! Ce echipă l-a pus în capul listei de transferuri Primasport.ro
Ştefan Baiaram, la un pas de Bundesliga! Ce echipă l-a pus în capul listei de transferuri
10:00
I-a şocat pe toţi! Ce a spus Cristi Chivu când a fost întrebat despre posibilul adversar din Champions League Primasport.ro
I-a şocat pe toţi! Ce a spus Cristi Chivu când a fost întrebat despre posibilul adversar din Champions League
09:50
Dublul campion al României a semnat cu o echipă din Liga a 2-a! Primasport.ro
Dublul campion al României a semnat cu o echipă din Liga a 2-a!
Acum 24 ore
09:10
VIDEO | FCSB - Fenerbahce, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României, şanse infime la calificare Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Fenerbahce, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României, şanse infime la calificare
00:30
VIDEO | Baxi Manresa - UBT Cluj 101-99. Ultimele secunde au fost dramatice în Catalunia Primasport.ro
VIDEO | Baxi Manresa - UBT Cluj 101-99. Ultimele secunde au fost dramatice în Catalunia
00:20
Dennis Man, schimbat la pauză în eşecul cu Bayern. PSV e OUT din Liga Campionilor Primasport.ro
Dennis Man, schimbat la pauză în eşecul cu Bayern. PSV e OUT din Liga Campionilor
00:20
VIDEO | Dortmund - Inter 0-2. Chivu bate, dar nu merge direct în optimi Primasport.ro
VIDEO | Dortmund - Inter 0-2. Chivu bate, dar nu merge direct în optimi
00:10
VIDEO | Finaluri electrizante în ultima etapă din Champions League. U-LU-I-TOR! Portarul Benficăi înscrie în poarta Realului! Chivu şi Inter câştigă la Dortmund. Primasport.ro
VIDEO | Finaluri electrizante în ultima etapă din Champions League. U-LU-I-TOR! Portarul Benficăi înscrie în poarta Realului! Chivu şi Inter câştigă la Dortmund.
28 ianuarie 2026
23:50
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Şoc în meciul Realului, Chivu conduce la Dortmund! Primasport.ro
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Şoc în meciul Realului, Chivu conduce la Dortmund!
23:40
Danemarca – Islanda şi Germania - Croaţia sunt Campionatului European Primasport.ro
Danemarca – Islanda şi Germania - Croaţia sunt Campionatului European
23:30
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Şoc în meciul Realului! Primasport.ro
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Şoc în meciul Realului!
23:10
În încercarea de combatere a pirateriei, La Liga va oferi 50 de euro oricui raportează transmisiuni ilegale ale meciurilor sale Primasport.ro
În încercarea de combatere a pirateriei, La Liga va oferi 50 de euro oricui raportează transmisiuni ilegale ale meciurilor sale
23:10
Corona Braşov a ratat calificarea în faza play-off a CEV Cup la volei Primasport.ro
Corona Braşov a ratat calificarea în faza play-off a CEV Cup la volei
23:00
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Realul este condus la Benfica, surpriză în meciul Barcelonei! Primasport.ro
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Realul este condus la Benfica, surpriză în meciul Barcelonei!
22:50
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Realul în corzi, surpriză în meciul Barcelonei! Primasport.ro
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Realul în corzi, surpriză în meciul Barcelonei!
Ieri
22:40
VIDEO | Ce bijuterie! Vlad Dragomir a marcat un eurogol în Liga Campionilor Primasport.ro
VIDEO | Ce bijuterie! Vlad Dragomir a marcat un eurogol în Liga Campionilor
22:20
River Plate va construi un acoperiş şi va extinde stadionul Monumental la peste 100.000 de locuri pentru Cupa Mondială din 2030 Primasport.ro
River Plate va construi un acoperiş şi va extinde stadionul Monumental la peste 100.000 de locuri pentru Cupa Mondială din 2030
22:20
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Surpriză în meciul Barcelonei! Primasport.ro
VIDEO | Ultima etapă din faza principală propuneri dueluri electrizante. Surpriză în meciul Barcelonei!
21:40
MM Stoica a identificat problema de la FCSB: "Şi-au schimbat comportamentul!" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a identificat problema de la FCSB: "Şi-au schimbat comportamentul!" | VIDEO EXCLUSIV
21:30
West Ham confirmă că Lucas Paqueta se va întoarce la Flamengo, cu un transfer record pentru America de Sud Primasport.ro
West Ham confirmă că Lucas Paqueta se va întoarce la Flamengo, cu un transfer record pentru America de Sud
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.