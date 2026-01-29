Droguri descoperite pe Arena Națională, la FCSB – Fenerbahce. Ce spun autoritățile
Sport.ro, 29 ianuarie 2026 23:40
Meciul FCSB - Fenerbahce, din UEFA Europa League, nu a fost lipsit de incidente.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
00:10
Gigi Becali a luat bani cu lopata: suma adunată de FCSB la capătul sezonului european, uriașă! # Sport.ro
Campioana României a avut un parcurs sub nivelul celui din sezonul trecut, când a prins play-off-ul optimilor, însă are motive de satisfacție, inclusiv în aceste condiții.
00:10
Juri Cisotti a reacționat sincer după ce FCSB a fost eliminată din Europa League: ”Asta ne-a lipsit” # Sport.ro
FCSB - Fenerbahce s-a încheiat 1-1.
Acum 15 minute
00:00
FCSB - Fenerbahce e LIVE TEXT acum pe Sport.ro.
00:00
Răzvan Lucescu a cedat nervos în Lyon - PAOK! Gestul grosolan pentru care a văzut direct cartonașul roșu # Sport.ro
Lyon - PAOK, LIVE TEXT - AICI.
Acum o oră
23:40
Meciul FCSB - Fenerbahce, din UEFA Europa League, nu a fost lipsit de incidente.
23:40
Turcii au reacționat imediat după ocazia uriașă irosită de Darius Olaru în FCSB - Fenerbahce: ”Fantastic!” # Sport.ro
FCSB - Fenerbahce, LIVE TEXT - AICI.
23:20
FCSB, două schimbări la pauză cu Fenerbahce! Cum vor arăta roș-albaștrii în a doua repriză # Sport.ro
FCSB - Fenerbahce e LIVE TEXT pe Sport.ro acum.
Acum 2 ore
23:10
Gabi Balint a urmărit primele 45 de minute din FCSB - Fenerbahce și a dat verdictul: ”Asta au făcut bine” # Sport.ro
FCSB - Fenerbahce, LIVE TEXT - AICI.
23:10
Campioana României a ieșit de pe teren, după primele 45 de minute, cu foarte multe griji. Fotbalistice și nu numai!
23:00
FCSB - Fenerbahce se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:50
FCSB - Fenerbahce, LIVE TEXT - AICI.
22:50
Echipa românului Ionuț Radu, Celta Vigo, joacă în această seară în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad.
22:40
30,000,000 de euro pentru un copil: arabii l-au luat pe marea speranță a fotbalului francez # Sport.ro
Pe vremuri, doar „pensionarii“ mergeau în fotbalul din Asia, pe final de carieră. Acum, inclusiv un puști de 18 de ani primește o ofertă „de nerefuzat“.
22:30
Meciul Olympique Lyon - PAOK Salonic a început cu un moment de reculgere în memoria suporterilor care și-au pierdut viața în accidentul din România.
22:30
Spectacol total în Europa League! Toate confruntările din ultima etapă a grupei unice sunt LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 4 ore
22:10
Suporterii lui FCSB s-au săturat și i-au luat peste picior pe jucători. Mesajul afișat la duelul cu Fenerbahce # Sport.ro
FCSB - Fenerbahce, LIVE TEXT - AICI.
21:50
Ilie Dumitrescu a văzut echipa de start a FCSB-ului cu Fenerbahce și a ajuns la o concluzie! Ce a spus despre Politic # Sport.ro
Ce a spus Ilie Dumitrescu despre primul 11 al FCSB-ului din meciul cu Fenerbahce.
21:50
Campioana României are nevoie de victorie pe Arena Națională și de o combinație de rezultate favorabile pentru a prinde primăvara europeană.
21:40
Gabi Balint, uluit după ce a văzut primul ”11” al lui FCSB cu Fenerbahce: ”Surpriză! De ce nu el?” # Sport.ro
FCSB și Fenerbahce își dau întâlnire joi seară de la ora 22:00 în ultima rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League.
21:20
Karim Benzema, scandal monstru la Al-Ittihad! Francezul a cerut să fie scos din lot. Motivul conflictului # Sport.ro
De ce a cerut Karim Benzema să fie scos din lotul lui Al-Ittihad pentru meciul de astăzi.
21:20
Vlad Dragomir, în extaz după reușita serii din Champions League: ”Mi-au spus că am dat ca Hagi. Mă simt mândru” # Sport.ro
Pafos a învins-o cu 4-1 pe Slavia Praga miercuri seară.
21:20
Tehnicianul român pare a fi un fan al actorului american, Tom Cruise. Așa s-ar explica accesoriul pe care l-a ales, astăzi, la întâlnirea cu presa.
21:10
Avem încă un român în Italia! Atacantul a semnat cu Sampdoria: „Am trei zile de când am ajuns” # Sport.ro
Fotbalul românesc mai trimite un tânăr de perspectivă în Italia.
21:00
Surpriză! Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu Fenerbahce și cine îi ia locul lui Bîrligea # Sport.ro
FCSB - Fenerbahce va fi LIVE TEXT de la 22:00 pe Sport.ro.
20:40
Cel mai bun din Europa! Constantin Popovici a câștigat un premiu fabulos. Un alt român s-a aflat pe lista scurtă # Sport.ro
Constantin Popovici continuă să scrie istorie la sărituri în apă de la mare înălțime.
20:40
Mama Anei Bărbosu, dezvăluire neașteptată după verdictul Tribunalului Federal Elvețian. Ce se întâmplă cu sportiva # Sport.ro
Ana Bărbosu poate fi deposedată de bronzul olimpic obținut în urmă cu un an și jumătate.
Acum 6 ore
20:10
Cu vocea tremurândă, Daniela Trandafir: „E doar un copil! Gândiți-vă la Ana Maria! Este traumatizant!” # Sport.ro
Tribunalului Federal Elvețian a trimits spre rejudecare, la TAS, dosarul medaliei de bronz obținute de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.
20:10
Din postura unui antrenor, căruia i se cerea demisia în septembrie, Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a devenit, astăzi, un tehnician pe care sudanezii îl respectă enorm.
19:50
Vinicius joacă tare la negocieri cu Florentino Perez! Avertismentul brazilianului pentru Real Madrid # Sport.ro
Mesajul transmis de Vinicius conducerii lui Real Madrid cu privire la prelungirea contractului.
19:50
”Câinii” sunt pe locul 3 în acest moment cu 44 de puncte.
19:40
Denis Alibec (35 de ani) a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali.
19:40
Britanica născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică continuă să-și schimbe antrenorii precum șosetele.
19:20
Orientul Mijlociu e în fața unui scenariu apocaliptic. Dovadă și evenimentele din ultima săptămână.
19:10
”Probă nouă” în cazul Bărbosu-Voinea-Chiles. Comunicatul emis de Tribunalul Federal Elvețian # Sport.ro
Ana Bărbosu poate fi deposedată de medalia de bronz obținută la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.
19:10
Elias Charalambous, „desființat” de o legendă a fotbalului românesc: „Chiar are față de papagal” # Sport.ro
Elias Charalambous a primit o replică agresivă după ce a avut un discurs asemănător.
19:00
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică: „Șoc emoțional” # Sport.ro
Tribunalul Federal General a anulat decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și a trimis dosarul spre reanalizare la Lausanne, iar incertitudinea planează din nou asupra clasamentului final.
18:50
FCSB își va juca ultima șansă la calificare în play-off-ul Europa League în meciul cu Fenerbahce, de pe Arena Națională.
18:50
FC Bacău, formație susținută financiar de frații Dragoș și Adrian Pavăl, a demarat schimbările de lot în pauza de iarnă.
18:40
FCSB - Fenerbahce (22:00) | Echipe probabile + șansele FCSB-ului la calificare + analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Ultimul meci al FCSB -ului în faza ligii, se joacă în această seară pe Arena Națională. Trupa lui Charalambous și Pintilii primește vizita turcilor de la Fenerbahce, echipă care ocupă în acest moment poziția a18 a, cu 11 puncte după 7 partide.
18:20
Francezii au fost eliminați din play-off-ul UCL după meciul cu Brugge, verdictul final venind paradoxal de la Lisabona, în urma unui meci absolut nebun între Benfica și Real Madrid, câștigat de portughezi cu 4-2.
18:20
Fotbalistul prezentat de CFR Cluj azi, subiectul unui scandal cu Gigi Becali: „Ne-a jignit prin cuvintele sale” # Sport.ro
Gigi Becali a fost interesat în 2018 de atacantul prezentat de CFR Cluj astăzi. Conflictul declanșat de patronul celor de la FCSB.
18:20
Americanii au reacționat categoric după ce Ana Bărbosu a pierdut medalia olimpică: ”Victorie cheie! Furie internațională” # Sport.ro
Situație tensionată în gimnastică.
Acum 8 ore
18:10
Traian Băsescu a „tunat” după ce Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia olimpică: „Americii nu i-au ajuns toate” # Sport.ro
Tribunalul Federal Elvețian a anulat decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, iar sportiva română a rămas provizoriu fără medalia câștigată la sol.
18:10
Cine este Jordan Chiles, sportiva care o deposedează pe Bărbosu de medalia olimpică: ”Așa a început tot parcursul meu în gimnastică” # Sport.ro
Jordan Chiles (24 de ani) e pe cale să se bucure din nou de medalia de bronz de la Jocurile Olimpice din 2024.
17:30
Prima reacție a CSS Focșani după ce Ana Bărbosu a pierdut medalia olimpică: „Știu că erau niște discuții...” # Sport.ro
Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea spre rejudecare, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), a dosarului privind medalia de bronz obținută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris.
17:30
Drăgulescu, după ce tribunalul a trimis la rejudecare cazul Bărbosu-Voinea-Chiles: ”Asta trebuia să fie contestația și medalia rămânea la noi” # Sport.ro
Continuă scandalul de la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris și după un an și jumătate.
17:20
Ana Bărbosu, obligată de lege să restituie premiul către statul român dacă rămâne fără medalie?! Situația gimnastei # Sport.ro
Legea educației fizice și sportului (Legea 69/2000) reglementează sportul în România. Ce se întâmplă în cazul Anei Bărbosu.
17:20
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“ # Sport.ro
Apar noi detalii înfiorătoare despre teribilul accident, produs pe drumul european E70, în urma căruia șapte suporteri ai clubului PAOK Salonic au murit.
16:50
Zuffa Boxing, noul proiect revoluționar din lumea boxului mondial, ajunge în exclusivitate pe VOYO începând cu 1 februarie.
16:40
Parteneriat letal format de Chivu la Inter: ”Arma principală / Au străpuns apărarea adversă ca untul” # Sport.ro
Inter a învins-o miercuri seară cu 2-0 pe Borussia Dortmund pe ”Signal Iduna Park”, în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.