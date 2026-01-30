România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa League
Fanatik, 30 ianuarie 2026 07:50
FCSB a fost eliminată din Europa League după egalul cu Fenerbahce, iar România pierde teren important în clasamentul coeficienților UEFA. Cine ne-a depășit.
Domenico Tedesco a lăudat-o pe FCSB după 1-1 cu Fenerbahce. Tehnicianul turcilor a vorbit și despre conflictul petrecut la pauza meciului pe tunelul spre vestiare.
Istvan Kovacs, ridicat în slăvi în presa internațională după prestația din Dortmund – Inter! Ce au scris nemții și cum a reacționat Cristi Chivu # Fanatik
Au curs laudele la adresa lui Istvan Kovacs după Borussia Dortmund - Inter Milano 0-2 în Champions League! Ce notă i-au dat nemții și care a fost reacția lui Cristi Chivu
Capitolele care au tras în jos evoluția FCSB-ului în Liga Europa! Unde au fost corijenți fotbaliștii campioanei # Fanatik
FCSB n-a reușit să iasă din grupa unică a Europa League, fiind eliminată din cupele europene, după remiza cu turcii de la Fenerbahce Istanbul, în ultimul meci din competiție
Încă un meci nebun pentru Cosmin Contra în Qatar. S-au marcat 6 goluri și s-a ratat penalty în prelungiri # Fanatik
Antrenorul Cosmin Contra a avut încă un meci de infarct în Qatar. Ce s-a întâmplat la ultimul joc al echipei sale în care s-au marcat nu mai puțin de 6 goluri.
O sumă de 6 milioane de euro, motivul pentru care PNL ar putea să-i retragă sprijinul premierului Bolojan. Scandal fără precedent în interiorul partidului # Fanatik
Cele două tabere din interiorul PNL, conduse de Ilie Bolojan și Hubert Thuma, au și interese financiare. Cine plătește notă de plată de 6 milioane de euro.
Ștefan Târnovanu, conflict cu suporterii FCSB: ”Dacă vezi că suntem la pământ, nu mai da și tu”. Cum vede scoaterea sa din primul ”11” în campionat # Fanatik
FCSB nu a reușit decât un rezultat de egalitate cu Fenerbahce și a fost eliminată din Europa League. Ce l-a nemulțumit pe Ștefan Târnovanu în atitudinea suporterilor.
Darius Olaru știe unde a pierdut FCSB calificarea în play-off-ul Europa League: ”Putem obține mai mult”. Vești despre accidentarea suferită # Fanatik
FCSB a părăsit Europa League după remiza cu Fenerbahce. Căpitanul Darius Olaru a nominalizat două meciuri în care consideră că s-a pierdut calificarea.
Elias Charalambous a lămurit conflictul de la pauză cu staff-ul lui Fenerbahce: „Asta a fost” # Fanatik
Elias Charalambous a lămurit conflictul avut la pauza meciului cu staff-ul lui Fenerbahce. Ce spune tehnicianul FCSB despre remiza obținută în fața turcilor.
Gigi Becali, anunț triumfător după FCSB – Fenerbahce: ”Am luat 900.000 de euro! Acum mă gândesc la campionat” # Fanatik
FCSB a terminat la egalitate cu Fenerbahce, scor 1-1, și a încheiat pe locul 27 în grupa de Europa League. Adevăratul motiv pentru care e mulțumit Gigi Becali.
Gigi Becali i-a semnat sentința lui Dennis Politic după FCSB – Fenerbahce 1-1: „Îl dau! M-am convins!” # Fanatik
FCSB a remizat cu Fenerbahce, 1-1, pe Arena Națională și a părăsit Europa League. Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Dennis Politic. Rămâne la campioana României!?
FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Fenerbahce și a fost eliminată din Europa League. Juri Cisotti spune că roș-albaștrii meritau victoria.
Elias Charalambous, aproape de bătaie la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Ce s-a întâmplat cu antrenorul campioanei # Fanatik
Elias Charalambous, aproape de bătaie la pauza duelului FCSB - Fenerbahce. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre incidentul în care a fost implicat antrenorul campioanei.
Toate detaliile despre play-off-ul Europa League. Când și unde este tragerea la sorți și care sunt echipele implicate # Fanatik
Faza principală din Europa League s-a încheiat! Care sunt echipele calificate direct în optimi, cine merge în play-off și formațiile eliminate din competițiile europene. Toate detaliile despre tragerea la sorți
Daniel Bîrligea a trăit la cote maxime din tribune meciul FCSB – Fenerbahce! Cum a reacționat alături de logodnica sa la ratarea uriașă a lui Thiam # Fanatik
Daniel Bîrligea a trăit finalul meciului FCSB - Fenerbahce într-o tensiune uriașă! Cum s-a manifestat în tribune alături de logodnica sa la ratarea lui Thiam
Denis Alibec a reziliat contractul cu FCSB și s-a înțeles cu Farul Constanța. Ce a spus mama fotbalistului despre viitorul său. „Nu e nicio situație”.
29 ianuarie 2026
Start de meci cu ghinion pentru Ferencvaros! Ungurii și-au trimis mingea în propria poartă în duelul cu echipa din Premier League, Nottingham Forest.
Cine e doctorița care va participa la Jocurile Olimpice de iarnă. A început să practice sport în urmă cu 6 ani # Fanatik
Un medic a decis să-și urmeze pasiunea și s-a înscris la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. A povestit că a ieșit din zona de confort în anul 2020.
Pontul zilei de vineri, 30 ianuarie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Dinamo – Petrolul # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 30 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Dinamo - Petrolul.
O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a apărut în văzul tuturor # Fanatik
Una dintre cele mai frumoase sportive de pe terenul de volei face senzație în spațiul virtual. A reușit să atragă toate privirile cu felul în care s-a afișat.
Forțele de ordine au descoperit droguri înainte de partida FCSB - Fenerbahce. Suporterii turci au fost deconspirați de jandarmerie. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Românii, alături de suferința lui PAOK la FCSB – Fenerbahce. Mesajul de pe Arena Națională # Fanatik
Suporterii FCSB au transmis un mesaj emoționant pentru fanii PAOK Salonic, decedați într-un accident rutier din România. Ce banner au afișat în timpul partidei cu Fenerbahce
Ghinion teribil pentru Ștefan Târnovanu în FCSB – Fenerbahce! A scos un gol ca și făcut, ca la faza următoare turcii să înscrie din corner. Video # Fanatik
Perioada delicată a lui Ștefan Târnovanu la FCSB continuă! Ghinion teribil pentru portarul campioanei României la meciul cu Fenerbahce din Europa League
Biletul zilei la pariuri de vineri, 30 ianuarie 2026. Câștig de 421 de lei cu SuperLiga și Bundesliga # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 30 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 421 de lei cu ajutorul a două meciuri din SuperLiga, plus unul din Bundesliga.
„Fantoma” lui Denis Alibec deja „bântuie” la FCSB. Ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul cu Fenerbahce din Europa League. Video # Fanatik
Denis Alibec nu mai are viitor la FCSB, dar tot a rămas pe buzele celor din jurul echipei! Ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul cu Fenerbahce din Europa League
Protest pe Arena Națională! FCSB, pusă la zid chiar de propriii fani. Banner-ul afișat la meciul cu Fenerbahce # Fanatik
FCSB traversează o perioadă dificilă, iar tensiunile au explodat înaintea duelului cu Fenerbahce din Europa League. Suporterii au protestat pe Arena Națională. Ce mesaj au transmis.
La 8 ani de la evenimentul important, fosta rivală i-a transmis un mesaj superb Simonei Halep # Fanatik
Simona Halep a primit un comentariu inedit de la o fostă adversară, la 8 ani de la meciul incredibil în care au jucat. Ce a avut de spus despre respectiva partidă.
Mesajul afișat în sectorul rămas gol al fanilor lui PAOK de la Lyon după tragedia din România # Fanatik
Atmosferă apăsătoare la meciul Lyon - PAOK Salonic din Europa League! Ce a apărut în sectorul oaspeților după tragedia din România
Juri Cisotti spune ce s-a schimbat la FCSB după vizita lui Gigi Becali în cantonament. Cum a descris-o pe Fenerbahce. Video # Fanatik
Nemulțumit de rezultatele din acest an, Gigi Becali a mers în cantonamentul FCSB și a avut o discuție cu jucătorii. Cum a descris Juri Cisotti întâlnirea cu patronul.
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General le-a păstrat # Fanatik
Consiliul General al Municipiului București a respins desființarea a trei instituții din subordine care înghit anual sume mari de bani, majoritatea mergând pentru plata salariilor și chiriilor.
„Patru vă dăm! Ați venit degeaba!”. Fenerbahce, întâmpinată cu ostilitate de fanii lui FCSB. Video # Fanatik
Vedetele lui Fenerbahce, primire ostilă la Arena Națională din partea fanilor FCSB! Ce li s-a strigat înaintea meciului din Europa League
Tenisul românesc este în doliu! O fostă campioană națională s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre vestea tragică.
Imagini sfâșietoare din Salonic. Sicriele suporterilor PAOK, decedați în accidentul din România, au ajuns la stadionul Toumba. Video # Fanatik
Mii de oameni au ieșit pe străzile Salonicului pentru a-și lua rămas-bun de la suporterii celor de la PAOK care s-au stins din viață într-un accident cumplit în România.
Kylian Mbappe, discurs furibund după ce Real Madrid a fost învinsă de Benfica și a ratat calificarea directă în optimile Champions League: „Jenant” # Fanatik
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte după ce Real Madrid a cedat cu 4-2 la Lisabona contra Benficăi, ultimul gol fiind înscris de portarul Trubin. Madrilenii au terminat faza ligii pe locul 9 și vor evolua în play-off.
Ordinul secret pe care Putin l-ar fi transmis soldaților de pe front. Pe canalele neoficiale se vorbește de un mare acord între Rusia și Ucraina # Fanatik
Bloggeri militari ruși și canale ucrainene afirmă că soldaţilor le-au fost transmise ordine verbale venite direct de la Putin şi Zelenski, pe fondul negocierilor de pace care vor continua duminică la Abu Dhabi.
Stadionul ridicat la comanda lui Nicolae Ceaușescu, scos la licitație. Suma cu care poate fi achiziționată baza sportivă # Fanatik
O arenă care a fost construită în timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu urmează să fie vândută. Care este costul cu care poate fi cumpărată de cei interesați.
Turcii au „invadat” Centrul Vechi înainte de FCSB – Fenerbahce: „Aveți un mare antrenor, pe Marius Șumudică”. Ce au zis de Hagi și Popescu. Video # Fanatik
Suporterii lui Fenerbahce au făcut show în centrul Bucureștiului înainte de meciul cu FCSB din Europa League. Ce au spus despre Gheorghe Hagi și Gică Popescu.
Fanatik SuperLiga, vineri, 30 ianuarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după FCSB – Fenerbahce # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, vineri, 30 ianuarie, ora 13:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune spectaculoasă după meciul dintre FCSB și Fenerbahce, din Europa league.
BYD Sealion 5 DM-i a ajuns în România! Experiență de neuitat la lansarea „extraterestră” a celui mai nou SUV plug-in hybrid. Video # Fanatik
Experiență de neuitat la Romexpo, acolo unde industria auto românească a trăit un moment de referință. BYD a dezvăluit oficial în România noul SUV plug-in hybrid Sealion 5 DM-i, într-un eveniment „extraterestru”
Fenerbahce, lot „subțire” pentru meciul cu FCSB! Pe câți jucători se va baza Domenico Tedesco # Fanatik
Fenerbahce a anunțat lotul pe care antrenorul Domenico Tedesco se va baza la meciul cu FCSB, iar tehnicianul nu va avea foarte multe variante pentru duelul de pe Arena Națională.
Europa League, rezultate etapa 8. Vezi cine vor fi echipele care merg în primăvara europeană după ultima rundă din faza ligii! # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Europa League, etapa 8. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci.
Ce s-a întâmplat ultima dată când Fenerbahce a jucat în România. Elias Charalambous, în prim-plan # Fanatik
Fenerbahce revine în România după 14 ani, iar Elias Charalambous o întâlnește din nou, de data aceasta din postura de antrenor al celor de la FCSB. Cum s-a terminat partida din 2012.
Doctorul Cristian Andrei a făcut un milion de lei în șase ani, cu institutul unde și-ar fi agresat pacientele în timpul ședințelor de psihoterapie # Fanatik
Cristian Andrei a făcut bani frumoși din psihoterapie, cu toate că nu ar deține drept de liberă practică. El a fondat o asociație care a declarat venituri importante
Slujbă impresionantă pe aeroportul din Timișoara pentru cei șapte suporteri ai lui PAOK morţi în accident. Imagini emoţionante. Video # Fanatik
Trupurile celor şapte suporteri ai lui PAOK decedaţi lângă Lugoj au fost repatriate joi seara. Înainte ca sicriele să fie urcate în avion, mitropolitul Banatului a ţinut o slujbă emoţionantă.
Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Alibec în SuperLiga: „Îl las gratis dacă se înțeleg”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a anunţat că e gata să renunţe gratis la Denis Alibec gratis în această iarnă la o rivală la play-off din SuperLiga. Mai rămâne ca atacantul să se înţeleagă cu noul club.
Avocatul Anei Bărbosu, reacţie în forţă în scandalul de la Jocurile Olimpice: „Rămâne cu medalia! Nu o să îi bată nimeni la uşă să o ia!”. Exclusiv # Fanatik
Avocatul Anei Bărbosu, Sabin Gherdan, a explicat pentru FANATIK ce presupune rejudecarea procesului la TAS, ce probe propun americanii şi se declară optimist că totul se va încheia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.
Un transfer important a fost anunțat chiar în ziua meciului FCSB - Fenerbahce! Jucătorul s-a înțeles cu noua echipă și face vizita medicală
Grand Chess Tour revine în România în 2026! Ce a declarat legendarul Garry Kasparov și pentru ce premii se vor lupta cei mai buni jucători din lume # Fanatik
Grand Chess Tour (GCT), fondat de legendarul Garry Kasparov, revine în 2026, iar una dintre etape se va disputa la București, în perioada 12-24 mai. Ce premii vor fi puse la bătaie pentru ediția din acest an.
Alertă sanitară în România: un bărbat a murit infectat cu Listeria. Care sunt cele mai grave complicații și cine sunt cei mai vulnerabili # Fanatik
Un bărbat din Brăila a murit după ce s-a infectat cu bacteria Listeria monocytogenes. Ce spun medicii despre această boală și care sunt cele mai grave complicații
Ce urmează la TAS pentru Ana Maria Bărbosu: „Ar putea rămâne cu medalia!”. Când se dă verdictul final. Exclusiv # Fanatik
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de bronz de la Paris după ce Tribunalul Federal Elveţian a admis apelul făcut de americani. Cristian Jura, expert în dreptul sportului, a explicat pentru FANATIK ce se va întâmpla în rejudecarea cazului de la TAS.
