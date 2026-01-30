Sondaj INSCOP: Biserica, în continuare instituția în care românii au cea mai mare încredere
ActiveNews.ro, 30 ianuarie 2026 09:20
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12-14 ianuarie în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere.
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
Nicușor Dan își amână vizita în SUA, în timp ce Simion își consolidează prezența la Washington # ActiveNews.ro
Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite se amână. Dacă anul trecut șeful statului spunea că va merge la Washington la începutul acestui an, acum avansează luna iunie ca posibil termen de deplasare.
Acum 2 ore
08:00
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. LA MULȚI ANI! Predica Părintelui Arsenie Boca: Tot Dumnezeu este la cârma lumii! # ActiveNews.ro
La 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Biserica a rânduit o zi de praznuire comună pentru a arăta însemnătatea deosebită pe care toți cei trei sfinți o au pentru ortodoxie.
Acum 12 ore
01:20
Ion Cristoiu își dorește și canonizarea Maicii Mihaela Iordache de la Vladimirești - VIDEO MĂRTURISIRE și Calendarul Mărturisitoarelor și Sfintelor Românce 2026 # ActiveNews.ro
Maestrul Ion Cristoiu mărturisește că își dorește și canonizarea Maicii-mucenițe de la Vladimirești prezentând totodată și Calendarul Mărturisitoarelor și Sfintelor Românce - 2026, realizat de ActiveNews și Familia Ortodoxă, și disponibil la Librăria Sophia din București și la magazinul online al revistei de apologetică Familia Ortodoxă.
29 ianuarie 2026
23:10
AGENDA PREOTULUI 2026 este încă disponibilă! Ultimele exemplare, superbe, lucrate manual, în piele, cu crucea basileilor bizantini poleită # ActiveNews.ro
Vă invităm să dăruiți duhovnicului dvs. sau preotului de parohie un dar minunat și de un real folos, înaintea sfântului și marelui praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.
23:00
22:10
29 ianuarie: S-a născut Anton Cehov. Vă oferim piesa TREI SURORI - Teatru Radiofonic (1956) # ActiveNews.ro
Pe 29 ianuarie 1860, la Taganrog, se năștea Anton Pavlovici Cehov, unul dintre cei mai mari scriitori și dramaturgi ai lumii. Cehov a început să scrie din motive financiare, fiind nevoit să-și ajute familia și să-și finanțeze studiile de medicină
21:50
Știu, știu... eu sunt „vectoriță putinistă” și „pleavă” și „mahala ineptă” și „conspiraționistă” și „antivaccinistă” și „analfabetă”. Sunt toate astea, n-am ce zice, recunosc! Sunt un element negativ, de! Dar voi? Voi ăștia care, după ce c-ați votat AȘA CEVA, continuați să vă închinați la aleșii voștri negând cu violență ceea ce nu trebuie pus sub lupă,
21:30
20:50
Acum 24 ore
20:40
20:30
20:30
20:10
19:40
”E mai bine să înaintăm încet, dar păstrînd firea noastră românească, decît să mergem repede înainte, dezbrăcîndu-ne de dînsa prin străine legi și străine obiceiuri.
19:10
19:00
18:30
18:00
Schimb de cadavre Rusia-Ucraina: 1000 contra 38 – Ghici care e raportul pierderilor în război # ActiveNews.ro
Un alt schimb de trupuri neînsuflețitea avut loc între Ucraina și Rusia. Numărul cadavrelor repatriate de ucrainenieste de 26 de ori mai mari decât cel al rușilor. Și acest raport a devenit o regulă.
17:50
17:00
Nicușor Dan cheamă pe rând la Cotroceni liderii partidelor de guvernământ. Negocieri în timp ce Coaliția stă pe un butoi de pulbere (surse) # ActiveNews.ro
Nicușor Dan îi cheamă pe rând la Cotroceni, în zile diferite, pe liderii partidelor ce fac parte din coaliția de guvernare. După ce luni și miercuri s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz.
16:30
Prigoana românilor din Ucraina continuă. Recrutorii cu forța din Ucraina, ofițerii CTR, au reținut un preot de origine română din nordul Bucovinei pentru a-l înrola forțat # ActiveNews.ro
Ofițerii Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin Social (TCR-SS) l-au reținut pe protoiereul Oleg Ostafiuc, preot de origine română, paroh al parohiei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
16:10
15:40
15:40
Doliu în muzica românească! Un cunoscut cântăreț a murit subit, în urma unui infarct, la doar 44 de ani: „Am crescut pe melodiile lui” # ActiveNews.ro
Doliu în lumea muzicală românească! Rapperul Nicolae Onea, fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de doar 44 de ani.
15:20
14:50
Bogdan Tiberiu Iacob: Avocatei Adriana Georgescu i s-a făcut rău la audierile de la DNA. În imagine, alături de tanti Ursula, că au plimbat-o peneliștii peste tot! # ActiveNews.ro
Procurorii cer arestarea preventivă 30 de zile. Eu am auzit altceva: cică ieri la jumătate dintre peneliști li s-a făcut rău, dat fiind că madam Georgescu e de ani de zile un bun al întregului partid.
14:40
Am ajuns la punctul în careun suflet viu este transformat într-un număr de inventar. Cum poți rămâne oicoană a Creatorului într-o lume a algoritmilor și a evaluărilor sociale?
14:30
14:20
Cântăreața Nicki Minaj, nominalizată la Grammy, mesaj de susținere pentru Trump: Sunt fanul numărul unu al președintelui. Ura unora mă motivează să-l susțin și mai mult. Are multă forță în spate și Dumnezeu îl protejează! VIDEO # ActiveNews.ro
Nicki Minaj, vedeta nominalizată la premiile Grammy a participat miercuri la un summit cu președintele Donald Trump și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, pentru a promova ”Conturile Trump.
13:50
13:40
13:00
Dan Dungaciu: Suveranismul nu este izolaționism. A fi român în Europa nu înseamnă a fi dizolvat în Europa. Fără rădăcini, nu există deschidere — există doar dispariție # ActiveNews.ro
„Ce au căutat suveraniștii în America?”, se întreabă unii, precum personajul Pampon – „Ce căuta neamțul în Bulgaria?” – din D’ale carnavalului, al nemuritorului Caragiale.
12:30
12:20
12:10
12:00
Marius Mioc: Virusul nipah revine, după cum am anticipat în 2021. După ce am comentat despre asta, iar mi s-a suspendat contul de facebook # ActiveNews.ro
Din nou carantinări, controale în aeroporturi. India, Nepal, Taiwan, Tailanda sînt țări în care autoritățile promovează isteria legată de noua primejdie născocită de OMS. Se confirmă ce am scris în 2021.
11:50
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă cea mai mare parte a activelor internaționale, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții private..
11:50
Consiliul Național Maghiar din Transilvania, organizație controlată de fostul eurodeputat și lider UDMR László Tőkés, a programat la Oradea, pentru finele acestei săptămâni, un forum pe tema necesității și autonomiei maghiarilor din...
11:40
11:30
11:20
11:20
Într-un nou videoclip viral, Joe Rogan și Andrew Wilson reacționează după ce MSNBC a difuzat o fotografie AI‑modificată a lui Alex Pretti, care îl face să pară mai...
11:20
10:50
10:30
10:10
Maria Toacă: Încă o lege de rău augur... totuși, putem fi buni români și fără cetățenia română # ActiveNews.ro
Deși a fost adoptată încă la 18 iunie 2025, Legea privind cetățenia multiplă în Ucraina a stârnit valuri de revoltă printre români din Țară și din afară abia acum, de la data de 16 ianuarie curent, când a intrat în vigoare.
10:00
Ieri
09:30
Ion Cristoiu: Totul despre Maica Mihaela Iordache de la Vladimirești și canonizarea ei. Trump pregătește pentru Iran o lovitură mult mai spectaculoasă decât cea din Venezuela # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 28 ianuarie 2026: Trump pregătește pentru Iran o lovitură mult mai spectaculoasă decât cea din Venezuela.
09:30
Un nou material video obținut de BBC aruncă o lumină complet diferită asupra cazului Alex Pretti, asistentul medical de 37 de ani împușcat mortal în Minneapolis în timpul unei operațiuni federale de aplicare a legilor imigrației.
