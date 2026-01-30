Oana Ioniță are motive de bucurie. ”În momentul de față, acest război s-a liniștit”
Oana Ioniță, în vârstă de 44 de ani, are motive de bucurie. Vedeta a început să comunice cu fostul său soț. ”În momentul de față, acest război s-a liniștit”, a spus aceasta. Oana Ioniță, fostă Bebelușă la ”Cronica Cârcotașilor”, s-a separat de partenerul său de viață, Florin Budnaru. Cei doi s-au căsătorit civil în […]
Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 20 ianuarie – 18 februarie 2026, evidențiind principalele evenimente astrologice care pot influența deciziile și stările emoționale în această perioadă. Planetele sunt aliniate ca niște soldăței în zodia Capricorn, în opoziție cu comandantul lor suprem, Jupiter. Planetele se mută rând pe rând; în perioada 20 ianuarie […]
Știm meciurile din faza playoff-ului din Champions League și Europa League! Ce adversar are Cristian Chivu # Gândul
Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate, vineri, la Nyon. Jucătorii scandinavi au încheiat faza principală a competiției cu o victorie la Madrid, 2-1 cu Atletico, formație care a dispus de Inter cu […]
Unul dintre ustensilele casnice indispensabile, și prin urmare nelipsite din orice gospodărie, este fierul de călcat. Puținni realizează că este unul din aparatele cele mai energofage. În cazul fierului de călcat, vobim de cele mai moderne, acesta are o putere cuprinsa intre 2.000W si 2.400W. Prin comparație, un televizor de dimensiuni medii consuma in jur […]
Cum s-a prefăcut un consilier PNL că a fost împins de un consilier PSD. Imaginile care l-au dat de gol # Gândul
Un incident petrecut joi, în timpul unei ședințe a Consiliului Local Petroșani, a fost surprins în direct de mai multe transmisiuni live din Hunedoara. Consilierul local PNL, Cosmin Rădescu, a acuzat că a fost împins de consilierul local PSD, Vlad Lăutaru, însă imaginile difuzate par să contrazică ideea unei agresiuni reale. Momentul a fost transmis […]
Mulți au auzit, însă foarte puțini cunosc adevărul despre ultima bătaie de stradă a lui Fane Spoitoru, fostul lider incontestabil al lumii interlope românești. Fane era încă un bărbat în putere când a mers, alături de mai multe persoane, între care și fiica lui, într-un club foarte cunoscut din București. Acolo, la plecare, liderul interlop […]
Ponta intervine în criza apei din Argeș: „Recordul de nesimțire a fost bătut de USR. Recordul de fugă de responsabilitate este bătut acum de premier” # Gândul
Victor Ponta a intervenit în scandalul crizei apei care afectează locuitorii din Argeș, Prahova și Dâmbovița. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa USR și a premierului Ilie Bolojan și acuză lipsa de responsabilitate a Guvernului. Ponta a subliniat faptul că situația actuală depășește un simplu conflict politic și afectează direct viața oamenilor. […]
Ilie Bolojan s-a sucit: nu mai vrea guvern minoritar. De ce vrea premierul vot de încredere în PNL # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviu pentru G4Media.ro, că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în PNL în contextul atacurilor interne din partid, dar că nu va solicita un vot de încredere în coaliție pe motiv că susținerea guvernului se verifică în Parlament. Bolojan a mai declarat că nu va susține ”o […]
Prima reacție a Guvernului în scandalul avocatei Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când lua mită de 60.000 euro. ”Premierul nu o cunoaște” # Gândul
Reprezentanții Guvernului au avut o primă reacție în scandalul de luare de mită în care e implicată o avocată membră PNL. Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocat, a spus vineri purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște și […]
Traian Băsescu l-a luat la țintă pe Volodomir Zelenski: „A intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie” # Gândul
Traian Băsescu a declarat joi, la B1 TV, că ideea unei Europe cu două viteze e extrem de păguboasă pentru români și vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru continent. Fostul președinte a mai afirmat că SUA au dreptate să ne ceară nouă, europenilor, să investim mai mult în propria apărare și […]
Donald Trump depune plângere împotriva Fiscului și cere daune de 10 miliarde de dolari. Care sunt motivele invocate de președintele SUA # Gândul
Președintele Statelor Unite a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva Serviciului de Venituri Interne (IRS) și acuză instituția că a divulgate ilegal presei declarațiile sale fiscale confidențiale. Avocații președintelui american acuză că IRS și Departamentul Trezoreriei SUA nu au reușit să-și împiedica angajații să obțină acces la documentele fiscal ale lui Trump, […]
Guvernul a amânat aplicarea RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile până la 1 iunie 2026. OCDE îi cere României să modifice codul fiscal # Gândul
Guvernul a decis, vineri, prin ordonanță, amânarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru anumite categorii de contribuabili și a introdus un termen de tranziție până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate prin CNP, nu prin CIF, nu vor fi obligate să utilizeze sistemul. Guvernul a transmis […]
Stela Enache, în vârstă de 76 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii ai săi, care sunt plecați din țară, și despre activitățile acestora. Stela Enache este una dintre artistele din generația de aur a muzicii românești. În plan personal, aceasta a fost căsătorită cu regretatul compozitor Florin Bogardo, care a încetat din […]
(P) Febră musculară, dureri, rigiditate: ghid de recuperare pentru exercițiile fizice făcute acasă # Gândul
Ianuarie vine cu val de ambiții și promisiuni: ne apucăm de alergat, de antrenamente cu greutăți sau de programe de fitness în sufragerie, după luni de sedentarism. Odată cu entuziasmul apar, inevitabil, febra musculară, rigiditate, și, uneori, accidentările reale. E important să știi când durerea e normală, când ai forțat prea mult și ce poți […]
Bătaie cu cuțite la o sală de fitness din București. Șapte tineri au fost reținuți. Trapperul “Mgk666” ar fi și el implicat # Gândul
Conflict violent la o sală de fitness din București, unde șapte tineri între 16 și 25 de ani au fost reținuți după ce au scos cuțite și spray-uri lacrimogene. Sursele Gândul spun că și trapperul “Mgk666” ar fi implicat. Incidentul s-a petrecut joi, atunci când Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu […]
Articol destinat exclusiv persoanelor de peste 18 ani Accesibilitatea financiară a devenit un criteriu important în alegerea cazinourilor online. Depunerile minime mici permit testarea platformelor fără investiții mari și oferă control mai bun asupra bugetului de joc. Operatorii licențiați ONJN au adaptat ofertele pentru a atrage jucători cu bugete variate. Betano permite depuneri de la […]
Un bărbat în vârstă de 50 de ani este primul caz de virus Chikungunya din România. Boala se transmite prin mușcătură de țânțar, este rară în Europa și mai de întâlnită în Africa și America de Sud. Cazul a ridicat numeroase întrebări privind prevenția acestei boli. Ce este boala Chikungunya și cum se transmite Chikungunya […]
Ministrul Sănătății a vizitat șantierul primului Centru de Mari Arși pentru copii din România. Când va fi dat în folosință # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul primului Centru de Mari Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgneță pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Oficialul spune că lucrările avansează într-un ritm avansat și estimează că finalizarea clădirii se va face în acest an, iar din 2027 ar urma să fie […]
Afaceriști cu legături în Rusia, implicați în contractul pentru blindatele ușoare Cobra II. MApN și Otokar din Turcia își pasează responsabilitatea. „Automecanica SA, vulnerabilitate majoră în fața NATO și a partenerilor americani” # Gândul
Contractul încheiat de MApN, prin Romtehnica SA, cu compania Otokar din Turcia – pentru blindatele ușoare Cobra II – s-a transformat într-un imens scandal. Rusia este prezentă într-un scenariu îngrijorător, în contextul relației dintre România și partenerii americani, inclusiv NATO. Producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar i se cer, de către Romtehnica, despăgubiri de […]
Donald Trump numește un nou șef Fed. Kevin Walsh va conduce cea mai importantă bancă centrală din lume # Gândul
Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Walsh pentru funcția de președinte al Consiliului de Guvernatori ai Sistemului Rezervei Federale (Fed). Acest anunț pune capăt lunilor de speculații despre cine îl va înlocui pe Jay Powell la conducerea celei mai importante bănci centrale din lume. Știre în curs de actualizare…
Și iarna aceasta, locuitorii Capitalei au avut de îndurat lipsa căldurii, iar explicația pe care au primit-o a fost din cauza conductelor vechi la care se formează avarii. Lipsa de căldură încă este o problemă care persistă pentru bucureșteni, mii de locuitori apelează la diverse metode de încălzire. Avaria cea mai recentă a avut loc […]
Decizie extremă luată de autorități în cazul copilului criminal. Unde va fi dus acesta. Părinții decăzuți din drepturi # Gândul
Părinții copilului acuzat de crima din Timiș urmează să fie decăzuți din drepturi. Adolescentul de 13 ani a fost luat de reprezentanții instituțiilor statului român și a fost dus într-un loc sigur și secret. Băiatul de 13 ani a fost dus într-un loc secret, anunță DGASPC Timiș Copilul a fost dus într-un loc secret, informează […]
Iată când intră alocația pentru copii în luna februarie 2026. Sunt vești bune pentru elevi. În luna februarie 2026, părinții și copiii care aşteaptă cu nerăbdare alocațiile sociale pot respira ușurați: plata se va face mai devreme decât data standard de 8 a lunii, dat fiind faptul că 8 februarie 2026 pica într-o zi de […]
Ce dezvăluire a făcut Carmen Brumă despre Mircea Badea. ”Dacă te aude partenerul meu că i-ai zis că e pasionat de zona asta, jar mănânci” # Gândul
Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a scos la iveală un amănunt mai puțin știu despre partenerul ei de viață, Mircea Badea. Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un […]
De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică din Europa? Ce soluții există pentru scăderea facturilor # Gândul
Confruntați cu facturi tot mai usturătoare la energie electrică – mai ales după eliminarea, din 1 iulie 2025, a plafonării oferite de stat -, mulți români se întreabă de ce avem cel mai scump curent din Europa, în condițiile în care țara noastră este producător de gaze și energie electrică. Unele cauze sunt evidente: nu […]
Donald Trump îl califică pe bărbatul împușcat la Minneapolis drept „agitator și poate rebel” # Gândul
Președintele american Donald Trump l-a calificat vineri drept „agitator și poate rebel” pe infirmierul Alex Pretti, ucis de doi polițiști pe 24 ianuarie la Minneapolis. Trump se referă la un videoclip în care Alex Pretti, cu unsprezece zile înainte de moartea sa, se revoltă în timpul unei arestări a poliției, tot în Minneapolis, un oraș […]
Care este insula din Grecia care îți dă bani să te muți: sute de euro pe lună și cazare gratuită # Gândul
O insula din Grecia oferă bani ca să te muți acolo. Este vorba despre Antikitera, o insulă din Marea Egee aflată între Creta și Peloponez, care lansează un apel direct către familii și muncitori dispuși să își schimbe radical viața. Oferta este una cât se poate de tentantă: sprijin financiar lunar, cazare gratuită și ajutor […]
FCSB a terminat la egalitate cu Fenerbahce Istanbul, 1-1 (0-1), joi seara, pe Arena Națională din București, în ultima etapă a competiției de fotbal Europa League. Campioana din România, FCSB, se clasează doar pe locul 11 în clasamentul SuperLigii, cu 31 de puncte, la 5 lungimi distanță de locul 6, ultimul care asigură prezența în […]
Charalambous, după eliminarea FCSB din Europa League: „Și dacă am fi câștigat cu Fenerbahce, nu mai aveam șanse. Calificarea era pierdută” # Gândul
Elias Charalambous a spus că FCSB a pierdut calificarea în Europa League cu mult înaintea meciul cu Fenerbahce, 1-1. FCSB a remizat cu Fenerbahce, 1-1, în ultima etapă a Europa League, și a terminat competiția pe locul 27, cu 7 puncte. Rezultate FCSB în Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles, 0-2 cu Young Boys […]
Melania Trump și-a lansat oficial documentarul la Centrul Kennedy din Washington. Ce personalități au participat la evenimentul Primei Doamne # Gândul
Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, și-a lansat filmul documentar joi seara, la centrul artistic din Washington, redenumit recent „Trump Kennedy Center”. Spre deosebire de tradiționalul covor roșu, evenimentul a beneficiat de un „covor negru”, lucru ce a reflectat estetica sobră și simetrică promovată de Melania Trump în campania de marketing a filmului său. […]
Angajații de la Petromidia Năvodari au ieșit în stradă. Ce revendicări au salariații de la cea mai mare rafinărie din România # Gândul
Nou protest la cea mai mare rafinărie din România. Zeci de angajați ai rafinăriei Petromidia din Năvodari au declanșat vineri un protest spontan, nemulțumiți de propunerile făcute de conducere în cadrul negocierilor salariale aflate în desfășurare. Salariații s-au adunat în zona clădirii de birouri a rafinăriei încă din primele ore ale dimineții. Numărul participanților ar […]
Au descoperit oamenii de știință leacul pentru cancerul pancreatic? Ce trebuie să știi despre această descoperire # Gândul
O descoperire medicală majoră ar fi putut fi realizată în timpul cercetării unui eventual leac pentru cancerul pancreatic, deoarece un nou studiu realizat de oameni de știință din Spania a descoperit că terapia triplă l-ar putea elimina complet la șoareci. Cancerul pancreatic se numără printre cele mai agresive și mortale tipuri de cancer, însă noul […]
În cea mai recentă pastilă, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat ultimele declarații date de președintele Nicușor Dan. Acesta a numit sinistru ultimul interviu al președintelui, acordat la Digi24.
Daniel Pavel a dezvăluit ce i s-a părut cel mai dificil pe durata filmărilor pentru ”Desafio: Aventura”, în Thailanda. Daniel Pavel este prezentatorul show-ului ”Desafio: Aventura”, de la Pro TV. Daniel Pavel a stat două lui în Thailanda, acolo unde s-au desfășurat filmările pentru competiție. Acesta a dezvăluit, pentru click.ro, că cel mai greu de […]
Gmail este cel mai popular e-mail din lume. Serviciul deținut de Google a fost supus unor actualizări constante de-a lungul anilor, introducând continuu noi caracteristici și funcții axate pe îmbunătățirea experienței utilizatorului pentru oamenii din întreaga lume. Acum, după 20 de ani, se schimbă, iar 3 miliarde de utilizatori vor trebui să ia o decizie obligatorie cu privire la una dintre […]
Victor Negrescu propune în PE o taxă UE pe profitul firmelor de jocuri de noroc și pariuri online. Veniturile se vor îndrepta spre educație # Gândul
Eurodeputatul Victor Negrescu a anunțat vineri că a propus, în Parlamentul European, finanțarea educației și a politicilor de tineret prin introducerea unei taxe europene armonizate pentru companiile din industria jocurilor de noroc și a pariurilor online, sub forma unei noi resurse proprii pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene. Inițiativa vine în contextul […]
Carlos Alcaraz e în FINALĂ la Australian Open, după cea mai lungă semifinală din istoria turneului # Gândul
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în finală la Australian Open, după un meci de peste cinci ore împotriva lui Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5. A fost al 3-lea cel mai lung meci din istoria Australian Open și cea mai lungă semifinală a turneului. Dar, la finalul setului […]
Se dau vouchere pentru mobilă veche, de la 1 februarie 2026. Ce valoare au și cum se acordă # Gândul
Se dau vouchere pentru mobila veche. În Capitală, va fi adoptat un nou proiect pilot care să ofere o soluție practică pentru deșeurile voluminoase. Suma este de 25 de lei pentru fiecare piesă predată, iar regula se aplică la 1 februarie 2026. Astfel că, de la 1 februarie 2026, locuitorii din București pot returna mobilierul […]
Zelenski nu exclude amânarea unei noi reuniuni privind Ucraina la Abu Dhabi. Cum a răspuns la propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova # Gândul
Runda următoare de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina trebuia să aibă loc duminică la Abu Dhabi, dar Volodimir Zelenski a declarat că nu știe când va avea loc următoarea întâlnire. Data unei noi întâlniri a reprezentanților Rusiei, Ucrainei și SUA pentru negoci privind soluționarea conflictului ar putea fi modificată, a spus Volodimir Zelenski. Potrivit […]
Cătălin Măruță a fost luat la întrebări de fiica sa, Eva. Acesta a fost întrebat despre plecarea sa de la postul de televiziune Pro TV. Cătălin Măruță a făcut schimb de roluri la podcastul pe care îl are. Prezentatorul TV a fost cel care a fost luat la întrebări de fiica sa, Eva. Printre altele, […]
Ion Cristoiu: „India a fost sancționată de americani că alimentează mașinăria de război a lui Putin, iar Europa a semnat un acord comercial” # Gândul
În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a evidențiat contradicțiile majore din politica internațională occidentală, folosind exemplul Indiei. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a amintit că India a fost sancționată de Statele Unite pentru achiziția de petrol rusesc, considerată o formă de sprijin indirect pentru mașinăria […]
Controverse majore în noua piramidă alimentară din SUA. Experții acuză subminarea științei nutriției # Gândul
Noile Ghiduri Alimentare pentru americani 2025 – 2030 provoacă reacții dure din partea comunității științifice. Nutriționiștii acuză un proces netransparent, influențe politice și economice și recomandări care contrazic fllagrant consensul medical privind alimentația sănătoasă. Noile ghiduri „Dietary Guidelines for Americans 2025 – 2030”, citate de Mediafax, au declanșat un val de critici din partea experților […]
Tal Berkovich, o cunoscută concurentă la emisiunea Chefi la cuțite, a murit la vârsta de 40 de ani. Cauza morții # Gândul
Tal Berkovich, o cunoscută concurentă la emisiunea Chefi la cuțite, a murit la vârsta de 40 de ani. Aceasta a murot în urma unui accident de circulație. Concurenta era cunoscută publicului și datorită faptului că a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu, potrivit Antena 1. Anunțul privind decesul a fost făcut pe […]
Structura anului școlar 2026 prevede 11 zile libere în vacanța de Paște. La întoarcere, elevii vor începe ultimul modul de studiu care se va încheia pe 19 iunie. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, în 2026 elevii vor avea vacanța de Paște în perioada 4 aprilie – 14 aprilie, relatează Româniatv.net. Când începe vacanța de […]
Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026, jurnalista Natalia Morari a demontat ferm scenariul Unirii Republicii Moldova cu România, promovat de unii politicieni precum Maia Sandu. Ea a subliniat obstacolele majore, de la reacțiile publice negative la prezența militară rusă în Transnistria. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Natalia Morari a respins […]
Unul dintre efectele structurale ale conflictului din Ucraina – amplificat de recalibrarea intereselor strategice americane în Europa, de constrângerile bugetare ale principalelor state contributoare la bugetul Uniunii și de imperativul reînarmării și al relansării economice interne – începe să se manifeste cu o claritate tot mai mare. Asistăm la intrarea Uniunii Europene într-o fază de […]
Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până în data de 1 februarie 2025, ora 18:00. Potrivit meteorologilor, în această perioadă vor ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii și ger. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, potrivit ANM. În regiunile sud-estice […]
În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat ipocrizia discursului politic privind relațiile economice cu state din afara spațiului occidental. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Jurnalistul a ironizat criticile aduse unor lideri români pentru vizite oficiale în China, subliniind că alte state europene își permit […]
