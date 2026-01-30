Oana Ioniță are motive de bucurie. ”În momentul de față, acest război s-a liniștit”

15:00

Traian Băsescu a declarat joi, la B1 TV, că ideea unei Europe cu două viteze e extrem de păguboasă pentru români și vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru continent. Fostul președinte a mai afirmat că SUA au dreptate să ne ceară nouă, europenilor, să investim mai mult în propria apărare și […]