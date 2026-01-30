Bunurile din patrimoniul României vor putea fi scoase din țară doar temporar. Cine și în ce condiții le poate folosi
30 ianuarie 2026
Guvernul a adoptat vineri, 30 ianuarie, o ordonanță care modifică modul în care sunt protejate și folosite bunurile din patrimoniul cultural național mobil, pentru ca aceste obiecte să fie mai bine promovate, inclusiv în afara țării, dar fără a le pune în pericol.
Incident în Capitală: linia de tramvai 41, complet blocată din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică # Digi24.ro
Linia de tramvai 41 din București, una dintre cele mai importante rute de transport public din Capitală, este complet blocată din cauza unei defecțiuni apărute la rețeaua electrică.
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți # Digi24.ro
Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvăluit, într-un interviu acordat Fox Business, răspunsul pe care l-a primit de la președintele rus Vladimir Putin cu privire la cererea sa de a-i returna pe copiii ucraineni.
Guvernul a adoptat vineri, 30 ianuarie, o ordonanță care modifică modul în care sunt protejate și folosite bunurile din patrimoniul cultural național mobil, pentru ca aceste obiecte să fie mai bine promovate, inclusiv în afara țării, dar fără a le pune în pericol.
Un fost înalt oficial european îl critică dur pe șeful NATO: „Rutte este dezamăgitor, trebuie să înceteze să mai fie un agent american” # Digi24.ro
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat pentru Euronews că „abordarea lingușitoare” a lui Rutte față de președintele SUA va duce la un „eșec total”. Șeful NATO, Mark Rutte, ar trebui să înceteze să mai fie un „agent american” și să unească alianța militară tensionată în fața „retoricii ostile” și a „intimidării” Statelor Unite, a declarat fostul șef al Consiliului European, Charles Michel, pentru Euronews.
Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL, după atacurile interne. Ce spune despre schimbarea premierilor, în 2027, cu PSD # Digi24.ro
Ilie Bolojan susține că le-ar putea cere un vot de încredere colegilor din PNL în perioada următoare, după ce au apărut nemulțumiri în interiorul partidului față de premier. Șeful Executivului mai spune că nu va susține o variantă de guvern minoritar și respinge acuzațiile unui edil PNL, care susține că Ilie Bolojan le-ar fi transmis liberalilor că rotativa guvernamentală din 2027, cu PSD, nu va avea loc.
Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii # Digi24.ro
Şapte tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani, care s-au bătut în vestiarul unei săli de sport din Sectorul 6 al Capitalei având asupra lor arme albe şi spray-uri lacrimogene, au fost reţinuţi de poliţişti pentru portul fără drept de substanţe sau obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Trapperul MGK, vedetă pe TikTok, ar fi fost unul dintre tinerii implicaţi în scandal.
Un nou procedeu de camuflaj testat de ruși: îmbrăcămintea de pinguin. Dronele ucrainene nu se lasă păcălite # Digi24.ro
Armata rusă continuă să testeze, intensiv, o nouă metodă de camuflaj. Pentru a doua oară, zilele trecute, soldați ruși, deghizați în pinguini, au fost luați la țintă de drone și lunetiștii ucraineni, semn că mijlocul de camuflaj nu prea funcționează, informează Digi24.
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, va înfrunta echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, în play-off-ul Ligii Europa, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi de vineri, de la Nyon.
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. Adriana Georgescu, poze cu politicieni # Digi24.ro
Stenograme din referatul de arestare al avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită unui om de afaceri pentru intervenții în dosare penale au fost făcute publice. „Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, spunea fosta membră PNL în interceptările DNA. Femeia s-ar fi folosit inclusiv de numele premierului Ilie Bolojan sau al președintelui Nicușor Dan și se fotografia alături de politicieni și de alți oameni influenți pentru a le câștiga încrederea celor de la care pretindea mită. Avocata este acuzată de trafic de influență, alături de un fals general SIE. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 zile, anunță Digi24.
Guvernul a adoptat Ordonanța pentru construcții: proceduri digitale și termene clare pentru autorizații # Digi24.ro
Guvernul a aprobat vineri o Ordonanță care modifică legislația din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. Potrivit Ministerului Dezvoltării, noile reguli au ca scop principal reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor de construcție, atât pentru lucrări private, cât și pentru proiecte publice.
Polonia a semnat contracte pentru zidul anti-drone „cel mai modern din Europa”. Donald Tusk: „Un moment istoric” # Digi24.ro
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, relatează AFP.
Revoltă printre șoferii și vatmanii de la STB din cauza scandalului politic din CGMB: „Când au furat, ne-au întrebat pe noi?” # Digi24.ro
Este revoltă printre șoferi și vatmani, enervați că STB este la un pas de insolvență din cauza datoriilor. O parte dintre ei au răbufnit la microfonul Digi 24, cu mesaje adresate celor pe care îi consideră vinovați.
Conducerea militară şi civilă a misiunii SUA în Gaza va fi înlocuită şi numele noilor titulari vor fi anunţate public, au declarat vineri diplomaţi americani, citaţi de Reuters, în contextul în care ţările europene îşi regândesc prezenţa în cadrul iniţiativei post-conflict pentru enclava palestiniană.
Fondul de criză al UE, în valoare de 500 de miliarde €, ar putea fi utilizat pentru apărare. De ce România nu va avea acces la bani # Digi24.ro
Un fond european de criză cu rezerve de peste 430 de miliarde de euro ar putea împrumuta bani țărilor UE pentru apărare, a declarat pentru Reuters șeful Mecanismului European de Stabilitate (MES), în contextul în care blocul se străduiește să-și consolideze armatele. Dacă se va ajunge la o astfel de măsură, banii vor putea fi accesați doar de țările din zona euro, cel puțin conform regulilor de funcționare a fondului din prezent, excluzând astfel țări precum România și Polonia, care nu folosesc moneda unică europeană.
Pădurile României, distruse sistematic: Comorova, perla verde a litoralului, pe jumătate pierdută. Tăieri ilegale și în Prahova # Digi24.ro
Pădurile României se confruntă cu distrugeri sistematice, provocate atât de defrișări brutale, cât și de retrocedări ilegale. Pădurea Comorova, perla verde a litoralului românesc, avea peste 885 de hectare în urmă cu 100 de ani, dar acum a rămas pe jumătate. Situații similare se regăsesc și în județul Prahova. Polițiștii au făcut sute de controale și au dat amenzi de sute de mii de lei doar anul trecut.
Guvernul introduce noi reguli pentru schimbul automat de informații fiscale. Sunt vizate marile companii # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanță care modifică Codul de procedură fiscală și introduce în legislația românească noile reguli europene privind schimbul automat de informații între autoritățile fiscale. Măsura creează un sistem standard de raportare pentru marile companii, în legătură cu impozitul minim global. Potrivit Executivului, scopul este creșterea transparenței în sistemul fiscal și reducerea practicilor prin care profiturile sunt mutate artificial dintr-o țară în alta pentru a evita plata taxelor. În același timp, autoritățile spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate și predictibilitate pentru mediul de afaceri.
Câmpul minat comercial al lui Donald Trump pune presiune pe aliații Americii: „A majorat tarifele vamale în două situații distincte” # Digi24.ro
Comerțul global este un teren minat în era Trump: oriunde ar păși liderii mondiali, ei riscă să declanșeze un nou conflict cu administrația Trump — indiferent dacă este vorba de un acord comercial sau nu, relatează Axios.
Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat vineri că Ucraina nu va accepta revendicările teritoriale ale Rusiei, care includ întreaga regiune Donbas pentru a încheia războiul, şi a insistat că acordul de garanţii de securitate pe care îl solicită de la SUA pentru a împiedica Kremlinul să invadeze din nou trebuie semnat înainte de confirmarea oricărui ipotetic acord de pace care să pună capăt conflictului, informează EFE.
Care sunt meciurile din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Pe cine va înfrunta Interul lui Cristi Chivu # Digi24.ro
Cele opt meciuri din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor au fost trase la sorți, vineri, la sediul UEFA din Nyon, Elveția.
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de la fereastra unui hotel din Milano. Poliția: circumstanțe suspecte # Digi24.ro
Un fost bancher ucrainean de renume a fost găsit mort după ce a căzut de la fereastra de la etajul patru al unei locuințe închiriate pe termen scurt în Italia.
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE pentru că nu a închis și nu a reabilitate depozitele de deșeuri # Digi24.ro
Comisia Europeană a decis, vineri, să iniţieze o acţiune împotriva României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor care îi revin în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor în temeiul Tratatului de aderare a României şi al Directivei privind depozitele de deşeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/850), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: Am vorbit pe limba lui și a rezultat un tratament de la egal la egal # Digi24.ro
„Credem profund în legăturile pe care le avem cu Europa ca civilizație. Vreau să o văd prosperând.” Cuvintele îi aparţin preşedintelui Statelor Unite, sunt din discursul său fluviu, de la Davos. Legătura dintre Europa şi SUA nu s-a rupt, dar cu siguranţă se transformă. Cum va arăta noua relaţie între aliaţii istorici? Primim răspunsuri de la Antonia Colibăşanu, analist principal la Geopolitical Futures.
Crima din Cenei. Copilul de 13 ani a fost dus într-un centru al Protecției Copilului. Drepturile părinților au fost suspendate # Digi24.ro
Copilul de 13 ani, considerat principalul vinovat în cazul crimei din Cenei, a fost luat de autorități și dus într-un centru al Protecției Copilului prin ordonanță președințială. Hotărârea a fost luată după ce părinții minorului nu ar fi respectat măsurile de supraveghere impuse de specialiști.
Ministrul Sănătăţii, despre măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale: Aduce inechități, dar „s-a pierdut controlul” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut controlul” asupra concediilor medicale fictive.
Google a declarat că motorul său de căutare s-ar putea defecta, în condițiile în care mecanismele de reglementare încearcă o delimitare mai clară între zona de răspunsuri AI de cea de conținut editorial.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra # Digi24.ro
În primele ore ale zilei de 18 ianuarie anul trecut, în timp ce poliția se îndrepta în grabă către un bloc turn din estul Londrei, după ce primise apeluri la 999 de la o tânără îngrozită, o voce neașteptată s-a alăturat intervenției de urgență — apelul nu provenea din Marea Britanie, ci din Statele Unite.
Claudiu Năsui propune taxare inversă la TVA și listarea la bursă a companiilor de stat, pentru a da „o gură de oxigen” economiei # Digi24.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui susține că reducerea taxelor și a birocrației este „singura metodă” care și-a demonstrat performanța pentru sprijinirea economiei și propune un pachet de cinci măsuri care ar putea da „o gură de oxigen” mediului privat. Printre acestea se numără taxarea inversă generalizată la TVA, deductibilitatea imediată a cheltuielilor, listarea la bursă a companiilor de stat și stimularea investițiilor prin modificarea regimului de taxare.
Termen de tranziție pentru RO e-Factura, până la 1 iunie, pentru persoanele fizice impozabile, anunță Guvernul # Digi24.ro
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura, până la 1 iunie 2026, astfel că persoanele fizice impozabile care desfăşoară activităţi economice şi sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la acest termen. Această amânare le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcţională a platformei, precum şi un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeaşi amânare, spune Guvernul. De asemenea, modificările legislative adoptate prin actul normativ vizează simplificarea şi debirocratizarea înregistrării fiscale a sediilor secundare cu cel puţin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor.
Bolojan intervine în criza apei din Curtea de Argeș: instituțiile trebuie să trimită raport. Apa Nova testează o nouă substanță # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan intervine în criza apei din Curtea de Argeș și solicită instituțiilor implicate să trimită Guvernului un raport săptămâna viitoare. În paralel, Apa Nova va trimite o echipă care va folosi o nouă substanță pentru tratarea apei. Dacă va funcționa, este posibil ca oamenii să aibă apă potabilă în următoarele săptămâni. În caz contrar, problema ar putea continua luni întregi.
Rusia a fost de acord să nu mai atace Ucraina până pe 1 februarie, anunță Kremlinul. Neclarități despre momentul discuției Trump-Putin # Digi24.ro
Rusia a fost de acord să se abțină de la atacuri asupra Ucrainei până pe 1 februarie, la cererea președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Ideea Italiei pentru concursul Eurovision, afectat de tensiunile privind Israel: Palestina să fie reprezentată în afara competiției # Digi24.ro
Trei membri ai consiliului de administraţie al RAI, televiziunea publică italiană, au adresat o scrisoare oficială Uniunii Europene de Radiodifuziune şi Televiziune (UER) şi postului de televiziune austriac ORF pentru a solicita ca un artist reprezentativ pentru cultura palestiniană să poată participa la Eurovision 2026, potrivit Corriere della Sera, scrie News.ro. Cea de-a 70-a ediţie a concursului muzical va avea loc la Wiener Stadthalle din Viena, în perioada 12-16 mai.
Un ofițer britanic de la serviciul de imigrări s-a dovedit a fi chiar el un migrant care a intrat ilegal în Regatul Unit # Digi24.ro
Un ofițer angajat la serviciul de imigrări din Regatul Unit a fost descoperit că era el însuși un imigrant ilegal și acum se confruntă cu acuzații penale grave pentru furtul de la migranții care sosesc în Marea Britanie cu bărci mici peste Canalul Mânecii, au raportat mass-media britanice.
Primăvara începe mai devreme în țara noastră. După un scurt episod de vreme rece, în februarie temperaturile vor fi mai mari decât în mod normal pentru această perioadă din an, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Însă, ultima lună de iarnă aduce mai întâi ger puternic. Ziua vor fi temperaturi de doar minus 15 grade în nordul Moldovei, iar noaptea, minimele vor coborî până la minus 20 de grade.
Nave de război și avioane de vânătoare fac parte din „imensa” armadă americană care se îndreaptă către Iran. Ce spune Teheranul # Digi24.ro
Tensiunile dintre Iran și Statele Unite se intensifică după ce președintele american Donald Trump a anunțat că o „armadă” masivă se îndreaptă spre Golful Persic. Condusă de USS Abraham Lincoln, prezența flotei subliniază relațiile din ce în ce mai instabile dintre Washington și Teheran și îngrijorările tot mai mari privind o confruntare militară, anunță France24.
Șomajul se menține la 6% în România, în decembrie. Economist: „Aproape 27% dintre tineri nu au loc de muncă. O adevărată catastrofă” # Digi24.ro
Rata șomajului din România a fost de 6% în luna decembrie 2025, în formă ajustată sezonier, valoare egală cu cea din luna precedentă, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). „Cea mai mare problemă în momentul de față o reprezintă tinerii șomeri. Să ai o rată a șomajului de aproape 27% în rândul lor este o adevărată catastrofă din punct de vedere al resurselor umane”, avertizează economistul Adrian Negrescu, pentru Digi24.ro, în contextul în care datele INS arată că rata șomajului pentru grupa de vârstă 15-24 de ani a ajuns la 26,9%, în perioada iulie-septembrie 2025.
Problema regiunii Donețk, nerezolvată. Volodimir Zelenski: „Cerințele dure impuse Ucrainei nu reprezintă în niciun caz un compromis” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nu s-a ajuns încă la niciun compromis în ceea ce privește problema regiunii Donețk. Liderul de la Kiev a subliniat că, deși Ucraina este dispusă să facă compromisuri care să ducă la încetarea războiului, concesiile nu trebuie să aibă „nicio legătură cu modificarea integrității teritoriale”, relatează Ukrinform.
Bruxelles cooperează în secret cu Kievul pentru că amândoi vor un guvern în Ungaria care să nu li se opună, a declarat, vineri, premierul Ungariei Viktor Orban, în interviul său săptămânal pe postul public de radio.
„Batman” a certat autoritățile unui oraș, indulgent cu ICE: „Oamenii mor pentru că permitem guvernului federal să vă calce în picioare” # Digi24.ro
Un bărbat îmbrăcat în Batman a certat autoritățile din orașul californian care va găzdui Super Bowl luna viitoare, acuzându-le că ar putea permite ofițerilor ICE să patruleze în timpul meciului campionatului NFL.
Discuțiile dintre Ucraina, SUA și Rusia ar putea fi amânate din cauza tensiunilor din Iran. Anunțul lui Zelenski # Digi24.ro
Discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, programate pentru acest weekend, ar putea fi amânate, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul faptului că Washingtonul se concentrează momentan pe situația din Iran.
Donald Trump vrea noi discuții cu Teheranul despre un acord nuclear. Noi amenințări cu intervenția militară: „Sper să nu o folosim” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că speră să evite acțiunea militară împotriva Iranului, care a amenințat că va ataca bazele americane și portavioanele drept răspuns la orice atac. Trump spune că intenționează să discute cu Iranul, în timp ce Pentagonul se pregătește pentru o eventuală acțiune militară asupra țării tulburată de proteste, anunță France24.
Zelenski anunță că Ucraina va fi pregătită pentru aderarea la UE în 2027. Tensiuni cu lideri europeni # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va fi „din punct de vedere tehnic” pregătită să adere la Uniunea Europeană în 2027, în ciuda opoziției unor lideri europeni și a criticilor legate de ritmul rapid al aderării, în timp ce Ungaria se declară ferm împotriva unei integrări accelerate.
Mesajul CSA Steaua după ce lupta pentru palmares a fost tranșată: „FRF are obligaţia legală de a transmite hotărârea către UEFA” # Digi24.ro
CSA Steaua anunţă, într-un comunicat postat pe rețelele sociale, că va notifica FRF cu privire la motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care confirmă că palmaresul realizat în perioada 1947–1998 îi aparţine Clubului Sportiv al Armatei. Comunicatul intervine după ce, ieri, ÎCCJ a publicat motivarea sentinței.
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova # Digi24.ro
La o zi după ce Kremlinul l-a criticat pentru că nu a răspuns propunerii de a veni la Moscova pentru discuții de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că o întrevedere cu Vladimir Putin în capitala Rusiei este „imposibilă” și a întors invitația, relatează Ukrainska Pravda.
MApN și Otokar își pasează responsabilitatea, după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contractul pentru Cobra II # Digi24.ro
Un contract de 800 de milioane de euro pentru peste 1.000 de vehicule blindate ușoare Cobra II ridică semne de întrebare din cauza structurii acționariatului uneia dintre companiile implicate. Investigații publicate din 2025, întărite de informații obținute de Digi24.ro, arată că în acționariatul Automecanica SA, unul dintre subcontractorii Otokar, se regăsesc oameni de afaceri care, în trecut, au investit și în Federația Rusă. În prezent, ministrul Apărării susține că „responsabilitatea” pentru această situație aparține în totalitate Otokar, în timp ce compania turcă subliniază că Automecanica are licențe furnizate de statul român.
Premierul Mark Carney, către americani, după ce aceștia s-au întâlnit cu separatiștii din Alberta: „Respectați suveranitatea canadiană” # Digi24.ro
Prim-ministrul canadian Mark Carney și premierul provinciei Alberta au declarat că SUA ar trebui să respecte suveranitatea canadiană, după ce au apărut informații potrivit cărora separatiștii din Alberta au discutat cu administrația Trump despre posibilitatea ca provincia să se separe de Canada, transmite BBC News.
Avertisment asupra pericolului care ar putea apărea în UE din partea foștilor combatanți ruși, după război: Avem 1 milion de criminali # Digi24.ro
Estonia insistă ca foștii combatanți ruși care au participat la războiul împotriva Ucrainei să aibă interdicție de a intra în UE, odată ce războiul se va termina.
Ministrul francez al Finanţelor, Roland Lescure, a declarat vineri că, la începutul acestei săptămâni, Franţa a împiedicat operatorul de sateliţi Eutelsat să îşi vândă antenele terestre către fondul suedez EQT, guvernul de la Paris explicând că este vorba de un „activ strategic”, informează AFP.
Protest cu sute de angajați la rafinăria Petromidia. Motivul pentru care salariații au ieșit în stradă # Digi24.ro
Un protest are loc vineri la rafinăria Petromidia. Salariații s-au adunat în fața clădirilor de birouri pentru a-și striga nemulțumirile. Sute de angajați se revoltă pentru că nu au primit măririle salariale promise, anunță Digi24.
Primăria Oradea șterge datoriile sub 40 de lei către bugetul local. În total, sunt vizați aproape 7.000 de contribuabili # Digi24.ro
Consiliul Local Oradea a aprobat, joi, anularea datoriilor foarte mici către bugetul local, în valoare de cel mult 40 de lei fiecare, restante la data de 31 decembrie 2025. Măsura vizează atât persoane fizice, cât și persoane juridice, iar suma totală care va fi ștearsă din evidențele fiscale se ridică la aproape 34.000 de lei, potrivit unui comunicat de presă.
Alex Pretti, un „agitator” și un „insurgent”. Trump comentează imaginile cu altercația dintre american și ofițerii federali: „Abuz” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump l-a descris pe Alex Pretti, asistentul medical de terapie intensivă împușcat mortal de ofițerii federali în Minneapolis, drept un „agitator” și un „insurgent”. Reacția liderului american vine la scurt timp de la apariția unor imagini cu o confruntare anterioară între bărbat și agenții federali, cu 11 zile înainte de incidentul în care a murit.
