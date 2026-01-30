Germania anunţă un program de zece ani pentru combaterea bolilor post-infecţioase, cum ar fi COVID-19 de lungă durată
G4Media, 30 ianuarie 2026 16:50
Guvernul german a anunţat un program cu o durată de 10 ani pentru combaterea bolilor post-infecţioase, cum ar fi COVID-19 de lungă durată, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Ministrul german al Cercetării, Dorothee Bar, a prezentat vineri la Berlin detaliile acestui plan, care includ o finanţare de 500 de milioane de euro
• • •
FOTO / VIDEO |De ce este cea mai importantă perioadă pentru crescătorii de oi / Fermier: „Trebuie să fii lângă ele, să ai grijă de miei, pentru că altfel îngheață și ai pierdut tot profitul de la acea oaie” # G4Media
La marginea satului Ciolt, în Maramureș, iarna înseamnă pentru crescătorii de oi cea mai solicitantă perioadă din an. Este sezonul fătărilor, momentul în care animalele au nevoie de supraveghere permanentă, iar orice neatenție poate duce la pierderi. Pentru ciobani, această perioadă este decisivă pentru întregul an. „Acuma, dacă nu ești aici când fată și cum e și
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat vineri cancelarul austriac Christian Stocker, potrivit Agerpres. Stocker a declarat că rezultatul votului va fi „obligatoriu pentru partidele politice şi guvern", transmite Agerpres. Un grup de experţi a propus săptămâna trecută extinderea serviciului militar de bază de la şase la opt luni, combinată
România, trimisă de Comisia Europeană la Curtea de Justiție a UE pentru că 15 depozite de deșeuri neconforme nu au fost închise sau reabilitate # G4Media
Comisia Europeană a decis, vineri, să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la România pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în legătură cu 15 depozite de deșeuri neconforme. Obligațiile sunt asumate în temeiul Tratatului de aderare a României și al Directivei privind depozitele de deșeuri – Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost
Alte 33 de medicamente vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, scrie Mediafax. Ministrul Sănătății susține cp în ultimele șase luni a fost accelerat procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite și a fost redus numărul terapiilor care așteptau de ani de zile să
Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, anunță un protest național, din solidaritate cu oamenii din Curtea de Argeș, care nu au apă de 4 luni # G4Media
Președintele partidului extremis AUR, George Simion, anunță „un protest național", pentru că de patru luni de zile oamenii din Curtea de Argeș nu au apă. „Nu e vorba doar de cei din Câmpina și din zonă, de patru luni de zile locuitorii din Curtea de Argeș nu au apă. Cum am anunțat un protest, deodată
Epic – Novak Djokovic, în finală la Australian Open după un meci maraton cu Jannik Sinner, adversar cu 14 ani mai tânăr # G4Media
Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open după ce a reușit o victorie fantastică contra lui Jannik Sinner. La cei 38 de ani și jumătate, Nole a rezistat eroic contra unui adversar cu 14 ani mai tânăr și a obținut o victorie spectaculoasă după peste patru ore de joc. Nu foarte multă
Noul guvern olandez va promova interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, în Uniunea Europeană # G4Media
Cele trei partide care au format noul guvern minoritar al Olandei au propus ridicarea vârstei minime europene pentru utilizarea rețelelor sociale la 15 ani, conform planurilor coaliției dezvăluite vineri de Politico. Prin această măsură, Olanda este cea mai recentă țară care promovează interzicerea de facto a rețelelor sociale la vârsta de 15 ani, urmând exemplul
Schema de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale va fi eliminată cu totul de la 1 aprilie / Vor fi introduse ajutoare punctuale pentru românii cu venituri mici # G4Media
Schema de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale va fi eliminată cu totul din 1 aprilie, urmând să fie introduse ajutoare punctuale pentru românii cu venituri mici, la cerere, dacă se simt copleșiți de facturile din sezonul rece, potrivit surselor Mediafax. Ministerul Energiei lucrează în prezent la un proiect de act normativ prin
Ministerul de Externe sud-african l-a declarat vineri persona non grata pe însărcinatul cu afaceri al Israelului, cel mai înalt diplomat israelian aflat la post la Pretoria, ordonându-i să părăsească ţara în termen de 72 de ore, transmite agenția de știri AFP. Ministerul 'a informat guvernul statului Israel despre decizia sa a-l declara pe dl. Ariel
„Miracolul” polonez: de la magazine cu rafturile goale la aderarea la G20 într-o generaţie # G4Media
În 1980, când liderul sindicatului Solidaritatea, Lech Walesa, a promis că Polonia va deveni „o a doua Japonie", pe atunci un simbol al prosperităţii şi modernităţii, mulţi au râs. Totuşi, profeţia sa este pe cale să se împlinească, iar Polonia va deveni ţară membră a G20, chiar dacă se adună norii, transmite agenția de știri
Iranul se arată dispus să negocieze în pofida „lipsei de bunăvoinţă” a Statelor Unite din trecut # G4Media
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a arătat dispus să negocieze cu Statele Unite o soluţie diplomatică la conflictul legat de programul nuclear al Teheranului în pofida „lipsei de bunăvoinţă a Washingtonului din trecut", conform unor declaraţii făcute vineri la Istanbul, informează agenția de știri EFE. „Respingem orice politică impusă, dar suntem dispuşi să participăm
BREAKING Curtea de Apel București a amânat din nou cererea avocatei AUR Silvia Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Dacoan Dragoș și Mihai Busuioc: 11 februarie, ziua verdictului pe pensiile speciale # G4Media
Curtea de Apel București (CAB) a amânat din nou cererea avocatei AUR Silvia Uscov, de suspendare a actelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, pentru ziua de 11 februarie, exact ziua în care CCR urmează să dea verdictul final pe legea privind pensiile magistraților. Avocata Silvia Uscov a depus pe 30
Fie că vrei să îți îmbunătățești condiția fizică, să te menții în formă între antrenamente sau pur și simplu să ai grijă de sănătatea ta fără să ieși din casă, o bandă de alergat este una dintre cele mai eficiente investiții în rutina ta de fitness. În ultimii ani, benzile de alergat au devenit tot
România şi alte 11 state avertizează asupra riscului unui accident nuclear în războiul din Ucraina, pe fondul atacurilor rusești zilnice asupra infrastructurii energetice # G4Media
Un număr de 12 state, printre care şi România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) desfăşurată vineri la Viena, relatează agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Atacurile ruseşti zilnice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei nu doar au expus
Procurorii DNA au trimis în judecată trei angajaţi ai Primăriei Bacău, între care şi administratorul public al orașului, sub acuzațiile de abuz în serviciu și folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false # G4Media
Trei angajaţi ai Primăriei Bacău, între care şi administratorul public al oraşului, au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciul Teritorial Bacău, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi participaţie improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, precizează un comunicat al DNA. În
BREAKING Nicușor Dan l-a numit consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe Sorin Cîrstea # G4Media
Președintele Nicușor Dan l-a numit consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe Sorin Cîrstea, conform site-ului administrației prezidențiale. "Decret privind numirea în funcția de consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a domnului Cîrstea Sorin, începând cu data de 31 ianuarie 2026". Cîrstea îl va înlocui
INTERVIU EXCLUSIV Bolojan, despre numirea șefilor de servicii: Mi se pare un aspect de politețe să lăsăm președintele României să vină cu propuneri de persoane pe care le consideră potrivite / Nu mi se pare fair-play să aruncăm tot felul de propuneri în piață # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviui pentru G4Media.ro că este prerogativa președintelui României de a face propuneri privind șefia serviciilor secrete și că i se pare "un aspect de politețe să lăsăm președintele României să vină cu propuneri de persoane pe care le consideră potrivite", întrebat dacă susține ca la SRI sau SIE
Guvernul danez a prezentat vineri o reformă legislativă care va permite expulzarea străinilor condamnaţi la cel puţin un an de închisoare cu executare pentru infracţiuni grave, o practică care, recunoaşte acesta, poate intra în conflict cu convenţiile europene privind drepturile omului, potrivit agenției de știri EFE, citate de Agerpres. „Nu avem timp să aşteptăm ca
EXCLUSIV INTERVIU Ilie Bolojan despre atacurile PSD: Instabilitatea politică ne costă miliarde de lei din dobânzi / Avertisment dur pentru partide: E ultimul nostru tren înainte de alegerile din 2028, va fi un vot de sancționare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu exclusiv pentru G4Media că declarațiile liderilor PSD care induc percepția de instabilitate politică au costuri de miliarde de lei, costuri provocate de dobânzile la care se împrumută țara noastră pentru a acoperi deficitul bugetar. Șeful guvernului a explicat că dobânzile la care se împrumută România nu au scăzut
Calota de gheaţă de pe Europa, satelitul lui Jupiter, are 29 de kilometri grosime şi face improbabilă posibilitatea vieţii, a stabilit un nou studiu # G4Media
Anii de dezbateri cu privire la grosimea reală a calotei glaciare de la suprafaţa lui Europa, satelitul lui Jupiter par să se fi încheiat odată cu publicarea la 17 decembrie, în jurnalul Nature Astronomy, a unui studiu care argumentează că acest satelit este acoperit de o carapace de gheaţă groasă de 28,9 kilometri, fapt care
Cum reduc proteinele pofta de mâncare și de ce mesele bogate în proteine „țin de foame” / 5 idei de meniuri proteice, oferite de nutriționistul Tania Fântână # G4Media
Proteinele sunt, dintre toți macronutrienții, cei mai eficienți când vine vorba de sațietate. Nu întâmplător, mesele care conțin suficientă proteină „țin de foame" mai mult și reduc gustările necontrolate și, nu întâmplător, pe multe ambalaje, ca noi să le cumpărăm, se află mențiunea „sursă de proteină". Câtă proteină are nevoie un adult semisedentar? Pentru un
Linia 41 blocată pe Șoseaua Virtuții după o defecțiune la pantograf. STB introduce autobuzele 641 # G4Media
Circulația tramvaielor liniei 41 este temporar blocată vineri după-amiază, 30 ianuarie 2026, în zona Șoseaua Virtuții – stația Pod Ciurel, din cauza unei defecțiuni tehnice apărute la un vagon. Potrivit unui comunicat transmis de Societatea de Transport București (STB), incidentul a avut loc la ora 14:25, când pantograful unui tramvai s-a defectat, provocând avarierea rețelei
A fost anulată concesiunea acordată grupului CK Hutchison din Hong Kong pentru a exploata două porturi pe canalul Panama # G4Media
Curtea Supremă din Panama a anulat joi concesiunea acordată conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong pentru a exploata două porturi pe Canalul Panama, provocând o reacţie vehementă a Beijingului, care a promis vineri că va „proteja drepturile şi interesele legitime ale companiilor sale", relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acest anunţ survine în
Părinții minorului de 13 ani care l-a ucis pe Mario, adolescentul din Cenei, au fost decăzuți din drepturi / Presupusul ucigaș a fost plasat într-un complex social / Decizia judecătorilor nu este definitivă # G4Media
Părinții minorului de 13 ani care l-a ucis pe Mario, adolescentul din localitatea Cenei (județul Timiș), au fost decăzuți din drepturi temporar, conform unei decizii judecătorești de joi, consultată de G4Media. Băiatul care și-a ucis amicul a fost plasat într-un complex social. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în 5 zile. știre în
Poliţia din Ucraina afirmă că a primit peste 2.000 de alerte cu bombă vineri / S-a descoperit că 30% erau false, în urma verificărilor # G4Media
Poliţia ucraineană a raportat că a primit vineri „peste 2.000 de alerte cu bombă" care anunţau că imobile aparţinând unor instituţii ale statului, clădiri de întreprinderi sau chiar locuri de divertisment au fost minate, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Vineri dimineaţă, „e-mailurile au început să curgă în număr mare pe adresele unor
Procurorul CSM Claudiu Sandu, după decizia prin care a fost restricţionat accesul procurorilor la aplicaţia care gestionează dosarele în instanţe : Procurorii sunt singurii care pot să-i prindă pe judecători cu televizorul în braţe # G4Media
Procurorul CSM Claudiu Sandu susţine că majoritatea judecătorilor din Consiliu „continuă filosofia începută în guvernarea Dragnea", făcând referire la decizia prin care a fost restricţionat accesul procurorilor la aplicaţia care gestionează dosarele în inst
VIDEO EXCLUSIV Ilie Bolojan despre Sorin Grindeanu premier în 2027: ”Sunt decis să respect protocolul coaliției” / Premierul respinge acuzațiile primarului din Cavnic: ”Nu este adevărat” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri într-un interviu exclusiv pentru G4Media că va respecta protocolul coaliției, care prevede retragerea din funcția de premier în aprilie 2027 în favoarea unui prim-ministru din PSD. Bolojan a respins categoric acuzațiile aduse de primarul PNL din Cavnic, Vladimir Petruț, care susține că acesta le-ar fi spus primarilor că PSD […] © G4Media.ro.
Guvernul aprobă investiția de 115 milioane lei pentru Bazinul de Apă Curată de la Paltinu, după criza apei și concluziile Corpului de Control # G4Media
Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Reabilitarea Bazinului de Apă Curată și a lucrărilor anexe pe râul Doftana, județul Prahova”. Decizia vine la o lună după publicarea concluziilor preliminare ale Corpului de Control privind incidentul de la Barajul Paltinu, care a lăsat aproximativ 100.000 de persoane […] © G4Media.ro.
INTERVIU EXCLUSIV Premierul Ilie Bolojan: Iau în calcul un vot de încredere în PNL, se va tranșa în perioada următoare / Eu nu voi susține o formulă de guverne minoritare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviu pentru G4Media.ro, că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în PNL în contextul atacurilor interne din partid, dar că nu va solicita un vot de încredere în coaliție pe motiv că susținerea guvernului se verifică în Parlament. Bolojan a mai declarat că nu va susține […] © G4Media.ro.
Răzvan Lucescu, duel contra lui Ionuț Radu în play-off-ul Europa League: PAOK vs Celta Vigo # G4Media
PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, o va întâlni în play-off-ul Europa League pe Celta Vigo, grupare la care portar este Ionuț Radu. Dubla manșă va avea loc pe 19 și 26 februarie 2026. Play-off Europa League, dueluri Dinamo Zagreb – Genk SK Brann – Bologna Ludogorets – Ferencvaros Celtic – Stuttgart Panathinaikos – […] © G4Media.ro.
Al șaptea caz de pornografie infantilă din ultima lună în România / Tânăr reținut de DIICOT pentru că a stocat și distribuit zeci de fișiere video conținând imagini cu minori aflați în ipostaze sexuale explicite # G4Media
Un bărbat de 20 de ani din județul Bacău a fost reținut vineri, 30 ianuarie, de către DIICOT sub acuzația de pornografie infantilă. De remarcat este că acesta este al șaptea caz de pornografie infantilă instrumentat de DIICOT doar în luna ianuarie 2026. Pe 29 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate […] © G4Media.ro.
Cum a condus tehnofobul Putin Rusia la capitularea în cursa înarmării cu Inteligență Artificială / The Times # G4Media
Kremlinul l-a trimis pe Iuri Gagarin primul om în spațiu, dar acum este în urma Luxemburgului în ceea ce privește Inteligența Artificială (IA) – lucru pe care președintele pare să-l considere o provocare la adresa autorității sale Președintele Vladimir Putin este un om cu pix și hârtie. Nu deține un smartphone. Rareori folosește internetul. În […] © G4Media.ro.
Femeia din Galați care şi-a omorât fetiţa de 9 ani în bătaie, condamnată definitiv la peste 28 de ani de închisoare # G4Media
Curtea de Apel Galaţi a respins, ca nefondate, apelurile formulate împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal în dosarul femeii din Galaţi care şi-a supus fetiţa în vârstă de 9 ani unor acte repetate de violenţă extremă, aceasta fiind bătută, abuzată şi arsă cu un aprinzător de aragaz, fapte în urma cărora minora a decedat, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
Lindsey Vonn a suferit o căzătură importantă la Crans-Montana în cursul zilei de vineri, incidentul venind cu doar o săptămână înainte de startul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. În vârstă de 41 de ani, Vonn a câștigat recent coborârile de la Saint-Moritz şi Zauchensee. Schioarea din SUA s-a dezechilibrat, a căzut și a […] © G4Media.ro.
VIDEO FOTO Ministrul Sănătății, în vizită pe șantierul Centrului de Mari Arși de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București: Vor fi opt paturi de arși grav și 16 paturi pentru pacienții cu arsuri, dar care nu necesită terapie intensivă # G4Media
Alexandru Rogobete a vizitat vineri, 30 ianuarie, șantierul Centrului de Mari Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București și preconizează ca, la începutul anului 2027, unitatea medicală să fie dată în folosință. „Lucrările avansează într-un ritm alert. Constructorul a accelerat ritmul de lucru, în sensul în care se lucrează […] © G4Media.ro.
Jurnalism sub acoperire în Italia: un imam din Brescia are soluții pentru o căsătorie cu o fată de 9 ani / ”Dumnezeu nu-ți spune că nu te poți căsători cu ea, statul te oprește” # G4Media
„O fetiță de nouă ani se poate căsători”. ”După prima menstruație, ea este adultă: asta spune islamul”. Sunt declarațiile unui imam din Brescia înregistrat fără să știe de un jurnalist italian sub acoperire, scrie Corriere della Sera. Un reportaj difuzat de emisiunea „Fuori dal coro” pe Rete 4 este subiect de dezbatere în Italia. Un […] © G4Media.ro.
Record de audiență în 2025 la cinematograful din Sf. Gheorghe / S-au vândut 51 de mii de bilete, număr egal cu cel al locuitorilor orașului / Cel mai vizionat a fost un film maghiar # G4Media
Cinemtograful Arta din mun. Sfântu Gheorghe, care a împlinit luna aceasta 9 ani, a depășit anul trecut toate recordurile anterioare: s-au vândut în total peste 51.000 de bilete pentru 2.118 proiecții. Numărul spectatorilor a atins practic numărul total al locuitorilor orașului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. În cei nouă ani de […] © G4Media.ro.
SOS Satele Copiilor din județul Sibiu cere să schimbe numele străzii unde funcționează / Hermann Gmeiner, fondatorul organizației, a fost dovedit drept abuzator de copii / Primar: ”Va trebui să schimbăm și peste o sută de buletine” # G4Media
SOS Satele Copiilor a transmis Primăriei Cisnădie o solicitare prin care cere schimbarea denumirii străzii pe care funcționează, anunță Turnul Sfatului. În prezent, strada se numește Hermann Gmeiner, după numele fondatorului SOS Satele Copiilor, între timp persoană condamnată în Austria pentru abuzuri grave asupra minorilor. Solicitarea a fost făcută publică joi seara, la finalul ședinței […] © G4Media.ro.
Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu, va juca cu Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimile Champions League, conform tragerii la sorți care a avut loc vineri la Nyon, în Elveția. Liga Campionilor, play-off-ul pentru optimi AS Monaco – PSG Benfica – Real Madrid Bodo/Glimt – Inter Milano Qarabag – Newcastle Galatasaray – Juventus Dortmund – […] © G4Media.ro.
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu, avocata care îi spunea investigatorului DNA că are intrare la premier și președinte pentru a „rezolva” dosare penale / ”Face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru” # G4Media
Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu, avocata care îi spunea investigatorului DNA că are intrare premier și președinte pentru a rezolva dosare penale, susține purtătorul de cuvânt al Guvernului: ”Face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru”, a transmis jurnaliștilor, vineri, Ioana Ene Dogioiu. „Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe […] © G4Media.ro.
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina au atras atenția mai multor branduri de lux, în contextul în care capitala modei italiene și celebra destinație alpină se pregătesc să primească turiști cu venituri ridicate din întreaga lume și să capteze un public global uriaș prin intermediul transmisiunilor TV, scrie Fashion Network. Brandurile de lux au deschis buticuri […] © G4Media.ro.
La bilanțul LVMH, Bernard Arnault mizează pe Dior și Louis Vuitton și evită întrebările incomode # G4Media
Întrebări nerostite pluteau în aer marți seară, în auditoriul de la 22 Avenue Montaigne, unde grupul francez LVMH și-a prezentat rezultatele anuale pentru 2025. Așa cum obișnuiește, Bernard Arnault, președinte și director general al celui mai mare grup de lux din lume, a apărut în fața unei audiențe formate din directori ai grupului (inclusiv majoritatea […] © G4Media.ro.
Recuperare medicală intensivă de ultimă generație, folosind teoria rezonanței a lui Galileo Galilei # G4Media
Recuperarea medicală intensivă după orice tip de intervenție chirurgicală ori afecțiuni neurologice este specializarea Spitalului ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov. Una dintre cele mai mari baze de tratament prin fizioterapie și kinetoterapie se găsește în cadrul acestui centru medical, ridicat de la zero și dotat cu echipamente performante, de ultimă generație. Peste 40 […] © G4Media.ro.
Reducere de 50% la impozitul pe proprietate în Delta Dunării și Munții Apuseni / Nu se aplică pentru unitățile turistice # G4Media
Guvernul a aprobat vineri clarificări legislative pentru reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate în Delta Dunării și Munții Apuseni. O altă modificare introduce un termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026, transmite Mediafax. Facilitatea se aplică pentru plata impozitului pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu. De asemenea, vizează clădirile […] © G4Media.ro.
Captură-record de cinci tone de canabis într-un sat din Serbia / Poliţia a confiscat și patru puşti de asalt şi un lansator de rachete antitanc / Două persoane au fost arestate # G4Media
Poliţia sârbă a confiscat cinci tone de canabis, cea mai mare captură din ţară de până acum, după ce a efectuat o descindere la o mică companie de agricultură şi comerţ dintr-un sat din centrul Serbiei, a declarat ministrul de interne Ivica Dacic joi seară, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Două persoane […] © G4Media.ro.
Europarlamentarul Victor Negrescu propune o taxă europeană pe jocurile de noroc online: „O alternativă corectă și realistă pentru a finanța educația” # G4Media
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a propus introducerea unei taxe europene pe industria jocurilor de noroc și a pariurilor online. Resursele obținute ar urma să devină surse proprii ale bugetului UE, fiind destinate exclusiv educației și politicilor de tineret, transmite Mediafax. Inițiativa vine în contextul în care Uniunea Europeană are nevoie de resurse suplimentare pentru […] © G4Media.ro.
Un cuplu indonezian a fost biciuit în public de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei # G4Media
Un cuplu din Indonezia a fost bătut cu nuiaua de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei și a consumat alcool, deoarece acest lucru încalcă Sharia, legea religioasă islamică, scrie Mediafax. Tânăra de 21 de ani a leșinat în timpul pedepsei publice de flagelare din provincia indoneziană Aceh. Trei femei […] © G4Media.ro.
Charles Leclerc a avut ocazia să vadă la lucru pentru prima dată monopostul Ferrari pentru sezonul 2026 din Formula 1 în cadrul testelor de la Barcelona. Pilotul Scuderiei se declară entuziasmat de mașina realizată de inginerii de la Maranello. Leclerc, încântat de primul test cu noul monopost Ferrari pentru 2026 Noul SF-26 a putut fi […] © G4Media.ro.
