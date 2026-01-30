Germania anunţă un program de zece ani pentru combaterea bolilor post-infecţioase, cum ar fi COVID-19 de lungă durată

16:10

Fie că vrei să îți îmbunătățești condiția fizică, să te menții în formă între antrenamente sau pur și simplu să ai grijă de sănătatea ta fără să ieși din casă, o bandă de alergat este una dintre cele mai eficiente investiții în rutina ta de fitness. În ultimii ani, benzile de alergat au devenit tot […] © G4Media.ro.