Ce este eczema și de ce apare?

Tal Berkovich, fosta concurentă a emisiunii „Chefi la cuțite”, s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani, în urma unui accident de mașină. Cu doar câteva ore înainte de tragicul eveniment, femeia a postat o imagine care nu ar fi anticipat nimic din ceea ce s-a întâmplat.