ÎCCJ confirmă: Palmaresul 1947-1998 aparține CSA Steaua Ghencea!

11:20

Zelenski refuză să meargă la Moscova, sugerând un summit la Kiev pentru finalizarea unui acord de pace. Invitația adresată lui Putin, „Vino la Kiev, dacă îndrăznești”, subliniază poziția ucraineană. Președintele afirmă că nu există un armistițiu și negocierile viitoare pot fi afectate de situația internațională. Zelenski refuză să se întâlnească cu Putin la Moscova, considerând … Articolul Zelenski îi provocă pe ruși: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești, Putin!” apare prima dată în Main News.