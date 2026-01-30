Cadastru și intabulare în 2026. Care sunt actele necesare
În 2026, procedurile de cadastru și intabulare rămân esențiale pentru orice tranzacție imobiliară, fie că este vorba despre vânzarea sau cumpărarea unui teren, a unui apartament sau a unei case. Cadastrul modern a evoluat semnificativ […]
• • •
Catherine O’Hara, legenda filmului american, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Actrița va rămâne în memoria celor care au apreciat-o pentru aparițiile sale din „Singur acasă” , „Best în Show” și […]
Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte de crimă: ”Mă teroriza, mă înjura!” # Cancan.ro
O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Timiș, după ce trei adolescenți au fost implicați în uciderea unui prieten de-al lor. Cei doi băieți de 15 ani, acuzați de implicare directă, au renunțat la cererea […]
Vești importante pentru o anumită categorie de români. 7.000 de oameni vor avea datoriile (către bugetul local) anulate. Sunt vizate atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Joi, 29 ianuarie 2026, Consilul Local Oradea a […]
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 4.800 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați # Cancan.ro
O ofertă surprinzătoare atrage atenția pe piața imobiliară din județul Prahova: o casă cu teren de 1.100 de metri pătrați poate fi achiziționată pentru doar 4.800 de euro. Proprietatea se află în satul Vadu Părului, […]
A murit și fratele lui Tal Berkovich, la câteva ore după accidentul cumplit. Medicii n-au mai putut face nimic ca sa-l salveze # Cancan.ro
La doar câteva ore după ce Tal Berkovich, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, a murit într-un accident rutier în Israel, Gil, fratele acesteia s-a stins și el din viață. Bărbatul se afla internat […]
În 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va ajusta semnificativ modul în care realizează controalele, concentrându-se pe persoanele care afișează public bunuri sau cheltuieli semnificative fără a declara venituri corespunzătoare. Instituția va utiliza tot […]
Conform previziunilor astrologice pentru 2026, există trei zodii care ar putea să se confrunte cu provocări semnificative, evenimente neașteptate și ghinion în luna februarie. Aceste semne vor avea o lună dificilă, provocările fiind adesea interpretate […]
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni # Cancan.ro
Iulia Ganea a încetat din viață astăzi, după 11 ani de luptă cu consecințele unui tragic accident rutier care i-a schimbat viața pentru totdeauna. În urma acelui eveniment, Iulia și soțul ei, Laurențiu, au pierdut […]
Adrian Minune și soția sa, Cati, au fost audiați, miercuri, 30 ianuarie, la Postul de Poliție Ștefănești din județul Ilfov, în cadrul unui dosar de amenințare aflat în curs de anchetă. Audierea a avut loc […]
După ani consecutivi de pierderi financiare, magazinele unui celebru brand sportiv de pe piața locală din România se vor închide complet. Ce se va întâmpla, de fap, cu cei 558 de angjați ai companiei? Este […]
Ce amendă a primit o femeie după ce a anunțat pe Facebook unde este radar. Neplata duce la închisoare # Cancan.ro
O femeie din Elveția a fost sancționată cu o amendă consistentă după ce a distribuit pe Facebook un mesaj prin care îi avertiza pe șoferi de prezența unui radar al poliției. Plata pe care o […]
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Încheie ziua de vineri cu zâmbetul pe buze! Un bărbat a aflat ce se întâmplă când iubita lui e supărată pe el, dar tot are grijă de el și […]
După o perioadă în care vremea a lăsat impresia unei apropieri timpurii a primăverii, finalul lunii ianuarie aduce o schimbare radicală a condițiilor meteorologice în România. Începând de joi seara, 29 ianuarie, țara noastră intră […]
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, cu înregistrări și acuzații! # Cancan.ro
Saga „războiului” dintre protopopul ortodox de Rădăuţi, Ionuţ Maloş şi IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei a ajuns la deznodământul anticipat. Asa încât, Preotul Ionel Constantin Maloș, protopopul de Rădăuţi din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor, a […]
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie # Cancan.ro
Românii care locuiesc la curte trebuie să fie foarte atenți la regulile impuse de autorități, deoarece nerespectarea acestora poate aduce amenzi consistente. Una dintre cele mai dure sancțiuni este prevăzută pentru arderea deșeurilor în curtea […]
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea? # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea? Iluzia optică de […]
Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător să realizez tabloul” # Cancan.ro
Sharon Stone a făcut o dezvăluire care a luat prin surprindere fanii din întreaga lume. Actrița susține că, atunci când pictează, ajunge să comunice cu spiritele și să audă o „conștiință superioară” care îi vorbește. […]
Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit” # Cancan.ro
Comunitatea emisiunii Chefi la cuțite este în doliu după moartea tragică a lui Tal Berkovich, una dintre cele mai apreciate concurente ale sezonului 16. Vestea morții sale, survenită în urma unui accident rutier grav, a […]
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre viața ei # Cancan.ro
Majoritatea copiilor lui Donald Trump au lipsit de la premiera noului documentar despre soția președintelui, Melania Trump. Barron, în vârstă de 19 ani, fiul lui Donald Trump și al Melaniei, s-a numărat printre cei care […]
Este doliu în sportul românesc! Florentina Filipovici a murit la vârsta de 32 de ani după ce ani la rând a dus pe picioare o boală terminală. Canotoarea suceveană lasă în urmă trei copii minori […]
De ce nu îl suportă Cristi Boureanu pe Călin Donca, de fapt. De ce a făcut închisoare milionarul de la Survivor 2026 # Cancan.ro
Relația dintre Cristi Boureanu și Călin Donca este în continuare una extrem de tensionată în cadrul competiției Survivor, unde conflictele dintre ei par să se intensifice de la o ediție la alta. Cei doi s-au […]
Se anunță weekend-ul și este un momente prielnic să ne înveselim. Bancurile de mai jos te vor face să zâmbești și îți vor însenina ziua. Situația hilară din avion are o morală haioasă pe care […]
Într-o capitală aglomerată, cu un sistem de transport mereu solicitat, controlorii STB au rolul de a verifica titlurile de călătorie, dar și de a interveni în situații tensionate sau neprevăzute. Prezenți constant în mijloacele de […]
Scandal în muzica românească! Artistă, înjurată și amenințată de fostul ei manager: „Nu credeam că lucrurile vor escalada astfel” # Cancan.ro
A decis să schimbe calea, dar acum suportă consecințele. Andia se află în plin scandal cu fostul ei manager. Artista susține că a fost înjurată de fondatorul casei de discuri cu care a colaborat și […]
Cum arată Mihai Trăistariu după ce s-a tuns singur: „Zici că-s maică-mea.” Fanii au râs: „Parcă ești electrocutat” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu a recurs la o schimbare radicală de look. Artistul s-a tuns singur, iar părul îi stă acum într-o mare formă. Mihai Trăistariu a remarcat faptul că a început să semene cu cea care […]
Aria protejată din România pe care o știu puțini turiști. Peisajele de aici sunt spectaculoase # Cancan.ro
Râpa Roșie, situată în apropierea orașului Sebeș din județul Alba, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase formațiuni naturale din România. Zona are aproximativ 10 hectare și este protejată încă din anul 1950, fiind inclusă în […]
Mulți au auzit, însă foarte puțini cunosc adevărul despre ultima bătaie de stradă a lui Fane Spoitoru, fostul lider incontestabil al lumii interlope românești. Fane era încă un bărbat în putere când a mers, alături […]
MGK, reținut după o bătaie ca-n filme la o sală de fitness! Forțele de ordine au intervenit de urgență # Cancan.ro
S-a lăsat cu un scandal monstru la o sală de fitness din Capitală. Unul dintre protagoniști este nimeni altul decât trapperul MGK, care a fost reținut de Poliție împreună cu alți 6 tineri. Ce au […]
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară” # Cancan.ro
O plecare importantă zguduie lumea televiziunii din România, după ce Cătălin Măruță a plecat de la PRO TV, un alt jurnalist a renunțat la aparițiile zilnice pe micul ecran. Este vorba despre Vitalie Cojocari, jurnalist […]
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat # Cancan.ro
Un incident extrem de grav a avut loc la Târgu Mureș, unde trei minori cu vârste de 13, 15 și 16 ani sunt acuzați că ar fi plănuit un atac asupra unui taximetrist, cu intenția […]
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima vreme # Cancan.ro
În contextul scumpirilor din ultima perioadă, tot mai mulți români caută soluții pentru a-și reduce cheltuielile, iar una dintre cele mai populare opțiuni a devenit zona de „vânzare accelerată” din supermarketuri. Aici sunt plasate produsele […]
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună # Cancan.ro
În Iași se nasc cei mai mulți copii, conform datelor oficiale. Aici au venit pe lume, în 2025, 6.808 copii, dintre care 51,6% băieți și 48,4% fete, și nu s-au înregistrat foarte multe decese. Orașul […]
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el # Cancan.ro
Un nou episod tensionat a apărut în ancheta privind crima din județul Timiș, după ce autoritățile au decis preluarea în regim de urgență a adolescentului de 13 ani acuzat că ar fi avut un rol […]
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului de 13 ani, după ce părinții l-au luat de la bunici # Cancan.ro
Băiatul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde a fost mutat din Cenei în Sânmihaiu Român la bunicii lui, pentru a se ascunde. Au apărut imagini cu louința în care acesta a stat […]
Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este daună totală, iar fratele ei se află în stare critică la spital # Cancan.ro
Tal Berkovich, cunoscută publicului din România după participarea sa la ediția 2025 a emisiunii „Chefi la cuțite”, şi-a pierdut viața într-un accident rutier grav produs în Israel. Fosta concurentă avea 40 de ani. În același […]
Pentru multe persoane din întreaga lume, vârsta pensionării vine și cu o dorință a acestora de a-și părăsi țările de origine pentru a se stabili în alte state, cu infrastructură sau climă mai bune sau […]
Orașul mic din România în care toți tinerii vor să se mute. Își găsesc rapid locuri de muncă bine plătite # Cancan.ro
Sebeș a rezolvat problema locurilor de muncă, asta după ce fața orașului s-a schimbat radical. Tinerii găsesc cu ușurință un job, asta pentru că tot mai multe companii deschid aici reprezentanțe, iar nivelul de trai […]
Cercetătorii din Spania anunță o descoperire medicală extrem de importantă. Potrivit unui nou studiu realizat de aceștia, se pare că terapia triplă ar permite eliminarea completă a cancerului pancreatic la șoareci. Cancerul pancreatic se numără […]
Cum sunt păcăliți oamenii cu „metoda porumbelul”. Un bărbat a fost păgubit cu 52.000 de lei # Cancan.ro
A apărut o nouă metodă de înșelăciune! Un bărbat din Cluj-Napoca a fost jefuit și a rămas fără 52.000 de lei. Scenariul este unul banal, însă escrocii au reușit să păcălească mai multe persoane în […]
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători # Cancan.ro
Un gest neașteptat a avut loc vineri dimineață în fața instanței, unde cei doi adolescenți de 15 ani acuzați în cazul uciderii lui Mario Berinde au fost aduși pentru analizarea solicitării de înlocuire a arestului […]
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați # Cancan.ro
Simona Halep nu e afectată de majorările la impozit de care mulți oameni se plâng. Marea sportivă a făcut o mișcare inteligentă: și-a cumpărat o proprietate în Dâmbovița, un loc care nu excelează la capitolul […]
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată” # Cancan.ro
Adela Popescu a intrat oficial în „modul de slăbit”, hotărâtă să fie în cea mai bună formă până la următorul sezon al emisiunii Insula Iubirii, care va fi filmat în Thailanda. Vedeta a publicat mai […]
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă # Cancan.ro
Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, în vârstă de 41 de ani, a murit în urma unui accident rutier grav. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, aceasta a publicat pe rețelele […]
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră # Cancan.ro
Există momente în viață când totul se leagă. Stelele se aliniază în următoarea perioadă pentru aceste trei semne zodiacale. Nativii vor atrage bogăția, dar și afecțiunea. Investițiile, parteneriatele și oportunitățile de afaceri apar pe neașteptate. […]
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul # Cancan.ro
Debutul lunii februarie aduce o schimbare semnificativă a vremii în România, cu o răcire accentuată resimțită la nivel național. După o perioadă cu temperaturi mai blânde pentru această perioadă a anului, meteorologii anunță intrarea într-un […]
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica # Cancan.ro
Uneori, în online, lucrurile se aliniază atât de ciudat încât par regizate. O seară liniștită s-a transformat într-un nou episod din saga Pescobar, iar cei care urmăresc povestea au simțit imediat că se pregătește ceva. […]
La prima vedere, ideea de a mânca mâncăruri mai „grele” la micul dejun pare neobișnuită. De regulă, dimineața este asociată cu preparate ușoare sau rapide: cafea, ouă, cereale ori ceva dulce. Există un tip de […]
CANCAN.ro te provoacă să îți testezi capacitățile. Ai la dispoziție câteva bețe de chibrit și tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț pentru a corecta „9-8=2”. Tu ți-ai dat seama care […]
Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: „Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate” # Cancan.ro
Crima petrecută în localitatea Cenei, unde Mario și-a pierdut viața după ce ar fi fost atacat cu brutalitate de către prietenii săi, continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru anchetatori și comunitate. În acest […]
