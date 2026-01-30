Vouchere de vacanţă 2025: statul economiseşte 250 mil. euro, turismul pierde fluxul de clienţi
Bursa, 30 ianuarie 2026 21:20
Analiza vânzărilor şi decontărilor voucherelor de vacanţă arată o prăbuşire fără precedent în 2025.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
21:40
Burnete discută cu organizaţii şi sindicate pentru a înţelege nevoile cetăţenilor şi companiilor # Bursa
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a abordat subiecte precum fiscalitatea, securitatea economică a României şi piaţa de capital în cadrul unei întâlniri organizate la Palatul Cotroceni cu reprezentanţi ai unor organizaţii şi sindicate
Acum 30 minute
21:30
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Gruşko, potrivit EFE.
21:20
Vouchere de vacanţă 2025: statul economiseşte 250 mil. euro, turismul pierde fluxul de clienţi # Bursa
Analiza vânzărilor şi decontărilor voucherelor de vacanţă arată o prăbuşire fără precedent în 2025.
Acum o oră
21:10
Statele Unite au lansat noi sancţiuni împotriva unor înalţi oficiali iranieni şi a unor reţele financiare legate de Teheran pentru rolul lor în ceea ce Washingtonul a calificat drept and #8222;reprimarea violentă and #8221; a recentelor proteste din Iran, potrivit EFE.
21:10
Preşedintele Ciadului, Mahamat Idriss Deby Itno, şi omologul său francez, Emmanuel Macron, au relansat relaţiile dintre cele două ţări, după mai bine de un an de tensiuni
20:50
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea armatei cu un zid anti-drone destinat protecţiei frontierei de est a ţării, precum şi a NATO şi a Uniunii Europene, potrivit AFP.
Acum 2 ore
20:40
Volodimir Zelenski mulţumeşte ţării noastre pentru sprijin şi discută proiecte energetice cu Nicuşor Dan # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că a discutat cu preşedintele României, Nicuşor Dan, despre proiecte energetice comune menite să îmbunătăţească semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României, potrivit News.ro. Liderul ucrainean a mulţumit preşedintelui şi poporului român pentru sprijin
20:20
Coreea de Sud a adoptat and #8222;cel mai cuprinzător and #8221; set de legi pentru reglementarea inteligenţei artificiale # Bursa
Coreea de Sud a adoptat ceea ce autorităţile descriu drept cel mai cuprinzător set de legi privind reglementarea inteligenţei artificiale, un demers care ar putea deveni un model pentru alte state, dar care a generat deja critici atât din partea industriei tehnologice, cât şi a organizaţiilor societăţii civile, potrivit The Guardian.
20:10
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a declarat că premierul va veni în curând cu o propunere pentru funcţia de ministru al Educaţiei, precizând totodată că decizia trebuie aprobată şi în cadrul PNL, deoarece acest portofoliu aparţine Partidului Naţional Liberal
19:50
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din Ministerul Apărării Naţionale şi eliberarea acestuia din funcţia de consilier de stat, conform News.ro. Totodată, şeful statului a semnat decretul prin care Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
Acum 4 ore
19:20
Danemarca are în plan expulzarea străinilor condamnaţi la minim un an de închisoare cu executare # Bursa
Guvernul danez a prezentat vineri o reformă legislativă care va permite expulzarea străinilor condamnaţi la cel puţin un an de închisoare cu executare pentru infracţiuni grave, o practică care, recunoaşte acesta, poate intra în conflict cu convenţiile europene privind drepturile omului, potrivit EFE.
19:20
Bogdan Ivan: 'Interesul companiilor americane pentru investiţii în ţara noastră este în creştere' # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a primit la minister pe Pat Fallon, congresman republican din Texas, conform News.ro. Cu acest prilej, ministrul a afirmat că interesul companiilor americane pentru investiţii în România este în creştere, datorită existenţei resurselor, a proiectelor mature şi a unui cadru predictibil, potrivit sursei citate anterior. De asemenea, Bogdan Ivan a subliniat că România rămâne un partener de încredere pentru Statele Unite, iar rolul său în regiune este tot mai important
18:50
Deputatul Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, a afirmat vineri că întârzierea prezentării raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 afectează politic atât coaliţia aflată la guvernare, cât şi PNL
18:50
NASA a amânat viitoarea călătorie a astronauţilor pe Lună din cauza temperaturilor aproape de îngheţ aşteptate la locul de lansare. Prima misiune Artemis cu echipaj în lansare pe Lună este acum planificată pentru cel mai devreme 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat, potrivit AP.
18:30
Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene şi Apărare, Thomas Byrne, a efectuat săptămâna aceasta o vizită la Bucureşti, conform Agerpres. Cu această ocazie, el a fost primit de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, potrivit sursei. În cadrul convorbirilor, a fost subliniată importanţa consolidării proiectului european şi a menţinerii unităţii statelor membre, după cum notează Agerpres. De asemenea, s-a accentuat necesitatea întăririi rezilienţei UE în actualul context internaţional, marcat de multiple provocări
18:30
Turcia a desfăşurat avioane de vânătoare F-16 în Somalia, au declarat doi oficiali turci, în contextul în care Ankara încearcă să-şi extindă prezenţa militară în Cornul Africii, potrivit AFP.
18:20
Iranul e dispus să negocieze în pofida and #8222;lipsei de bunăvoinţă and #8221; a SUA din trecut # Bursa
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a arătat dispus să negocieze cu Statele Unite o soluţie diplomatică la conflictul legat de programul nuclear al Teheranului în pofida and #8222;lipsei de bunăvoinţă a Washingtonului din trecut and #8221;, potrivit EFE.
18:00
BingX AI Bingo integrează suita TradFi, extinzând tranzacţionarea inteligentă pe mai multe clase de active # Bursa
BingX, un exchange de criptomonede de top şi companie Web3-AI, a anunţat astăzi integrarea suitei sale TradFi în BingX AI Bingo, oferind utilizatorilor acces direct la datele pieţei globale şi interpretarea semnalelor de tranzacţionare bazată pe AI în cadrul experienţei de tranzacţionare BingX
17:50
Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele organizate împotriva operaţiunilor Serviciului federal pentru imigraţie şi vămi (ICE) din statul Minnesota, potrivit AFP.
Acum 6 ore
17:40
Austria va organiza un referendum care urmăreşte prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat cancelarul austriac Christian Stocker, conform G4Media.
17:20
Noul guvern olandez vrea introducerea unei and #8222;taxe pe libertate and #8221; pentru a finanţa cheltuielile de apărare # Bursa
Noul guvern olandez intenţionează să adauge o suprataxă la impozitele pe venit şi pe profit pentru a genera aproximativ 5 miliarde de euro (6 miliarde de dolari) pe an pentru creşterea cheltuielilor destinate apărării, au anunţat vineri partidele din noua coaliţie, potrivit Reuters.
17:10
Comisia Europeană cere ţării noastre să respecte termenele de plată în asigurările de sănătate # Bursa
Comisia Europeană a decis să trimită ţării noastre un aviz motivat suplimentar, deoarece nu s-a asigurat că farmaciile sunt plătite la timp pentru produsele medicale eliberate pacienţilor în cadrul programului naţional de asigurări de sănătate
17:00
Turcia a înregistrat în 2025 cel mai bun an turistic din istorie, cu 63,9 milioane de turişti şi venituri de 65,23 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:50
Africa de Sud l-a declarat and #8222;persona non grata and #8221; pe însărcinatul cu afaceri al Israelului # Bursa
Ministerul de Externe sud-african l-a declarat persona non grata pe însărcinatul cu afaceri al Israelului, cel mai înalt diplomat israelian aflat la post la Pretoria, ordonându-i să părăsească ţara în termen de 72 de ore, potrivit AFP.
16:30
Un număr de 12 state, printre care şi România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) desfăşurată vineri la Viena, potrivit DPA.
16:20
Acordurile semnate de Uniunea Europeană cu ţările Mercosur şi India ar putea relansa industria automotive din judeţul Arad, dar şi la nivel naţional, a declarat europarlamentarul Gheorghe Falcă, preşedintele PNL Arad, conform Agerpres. Aceleaşi acorduri ar urma să conducă la o creştere rapidă a vânzărilor de automobile către noile pieţe, potrivit spuselor lui Falcă, arată Agerpres. Beneficiile se vor resimţi încă din această primăvară, stimulând atât producţia locală, cât şi exporturile, subliniază sursa citată.
16:10
Spaţiu pentru idei, curaj pentru viitor: ASAP România şi impactul educaţiei asupra tinerilor în 2025 # Bursa
2025 a fost anul în care ASAP România, programul de responsabilitate socială al Fundaţiei The Institute, a explorat curajos noi direcţii în comunitatea elevilor din şcolile partenere, apropiindu-se atât de tineri, prin workshopuri şi cursuri inovative sau concursuri care le-au pus talentul în valoare, cât şi de profesori, prin serii de instruiri dedicate, pe teme din sfera sustenabilităţii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:00
Intesa Sanpaolo Bank România îşi consolidează prezenţa locală prin inaugurarea unei noi sucursale pe bulevardul Iuliu Maniu din Bucureşti, parte a strategiei de extindere a reţelei naţionale.
15:50
Poliţia ucraineană a raportat că a primit vineri and #8222;peste 2.000 de alerte cu bombă and #8221; care anunţau că imobile aparţinând unor instituţii ale statului, clădiri de întreprinderi sau chiar locuri de divertisment au fost minate, potrivit AFP.
Acum 8 ore
15:40
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a primit anul trecut 5.244 de reclamaţii de la utilizatori, în creştere cu 27% faţă de 2024.
15:30
Potrivit comunicatului transmis redacţiei, Vista Bank a semnat un acord pentru achiziţia a 100% din acţiunile Investimental S.A., o societate de servicii de investiţii financiare. Conform sursei oficiale, finalizarea tranzacţiei este estimată în al doilea trimestru al acestui an şi depinde de aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. În cadrul comunicatului, reprezentanţii Vista Bank subliniază că această achiziţie consolidează prezenţa băncii pe piaţa serviciilor de investiţii şi extinde gama de soluţii financiare oferite clienţilor.
15:20
Vouchere de vacanţă 2025: statul economiseşte 250 mil. euro, turismul pierde fluxul de clienţi # Bursa
Analiza vânzărilor şi decontărilor voucherelor de vacanţă arată o prăbuşire fără precedent în 2025.
15:20
TAROM Tehnic a devenit companie aprobată european pentru prestarea serviciilor tehnice de reparaţii şi întreţinere # Bursa
TAROM Tehnic SRL îşi începe oficial activitatea, odată cu obţinerea certificării EASA Part-145 şi Part 147, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Certificarea Part 145 atestă că o organizaţie de întreţinere a aeronavelor (MRO) respectă standarde stricte de siguranţă, calitate şi proceduri pentru reparaţia, revizia şi întreţinerea componentelor şi aeronavelor comerciale, a relatat comunicatul.
15:10
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în data de 29 ianuarie 2026, acţiuni de control la nivel naţional, în vederea protejării intereselor economice ale consumatorilor şi a asigurării respectării legislaţiei în domeniul comercializării produselor din metale preţioase
15:00
Kaspersky: 'Cum transformă digitalizarea viaţa de familie, de la apeluri video la meme-uri and #8221; # Bursa
Potrivit celor mai recente cercetări realizate de Kaspersky, 97% dintre oameni interacţionează digital cu membrii familiei lor, a relatat un comunicat de presă remis redacţiei. Studiul Kaspersky arată că 86% dintre participanţi comunică cu familia prin aplicaţii de mesagerie, 58% folosesc în mod regulat apelurile video, iar 44% au creat conturi comune pentru servicii de streaming, potrivit sursei amintite. Datele analizate de Kaspersky evidenţiază faptul că, deşi digitalizarea oferă un nivel fără precedent de confort şi flexibilitate în comunicarea familială, această conectivitate online crescută necesită o atenţie sporită asupra siguranţei digitale şi protecţiei dispozitivelor, avertizează experţii companiei.
15:00
CNAS propune modificarea plăţii concediului medical: prima zi lucrătoare ar putea fi neplătită # Bursa
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat un proiect de norme care prevede că prima zi lucrătoare din concediul medical ar putea fi scăzută din calculul indemnizaţiei, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Specialiştii avertizează însă că această abordare ar modifica efectul juridic al OUG nr. 91/2025 şi ar putea genera confuzie şi litigii.
14:50
Noua hală de producţie a Energom, parte a grupului francez Gonzales, este situată în Parcul Industrial Nervia din comuna Apahida, judeţul Cluj, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
14:30
Lockheed Martin a semnat un acord-cadru cu Departamentul de Război (DoW) pentru a creşte de patru ori producţia de interceptor Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), de la 96 la 400 de interceptori pe an, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Anunţul se bazează pe primul acord de acest gen semnat între părţi la începutul acestei luni pentru a accelera producţia de interceptori PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), a relatat comunicatul.
14:00
UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 6,30% pe an, pentru depozitele constituite cu fonduri noi # Bursa
UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobânzi de 6,30% pe an pentru depozitele constituite pe 12 luni exclusiv din fonduri noi de minim 3.000 lei, prin aplicaţia Mobile Banking, şi o dobândă de 3.50% pe an pentru valoarea totală a contului de economii, constituit din minimum 2.000 lei, fonduri noi eligibile, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
13:50
PartnerVet, liderul serviciilor veterinare din România, anunţă integrarea Clinicii Veterinare Lempeş din Braşov în reţeaua sa naţională, ceea ce consolidează prezenţa grupului în centrul ţării şi extinde accesul la tehnologii moderne de imagistică şi chirurgie minim invazivă pentru animale de companie.
Acum 12 ore
13:30
EU4Innovation East a lansat un Apel de propuneri de proiecte în Republica Moldova, alocând 1.000.000 de euro pentru consolidarea ecosistemului naţional de startupuri prin programe de incubare, accelerare, dezvoltare a talentelor şi pregătire pentru investiţii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Apelul se adresează organizaţiilor înregistrate în Republica Moldova, cu experienţă dovedită în sprijinirea startupurilor şi a fondatorilor de startupuri şi viitorilor antreprenori, contribuind la parcursul Moldovei către o economie competitivă, bazată pe inovare, a relatat comunicatul.
13:10
Guvernul a adoptat vineri o ordonanţă prin care sunt introduse noi măsuri menite să asigure o gestiune financiară riguroasă a fondurilor europene alocate României prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
13:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri posibilitatea unor negocieri cu omologul său rus la Moscova şi a lansat o provocare directă către Vladimir Putin, afirmând că acesta ar putea veni la Kiev and #8222;dacă îndrăzneşte and #8221;.
12:50
ANPIS: Beneficiile de asistenţă socială aferente lunii decembrie 2025 au fost plătite în ianuarie în totalitate # Bursa
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a finalizat în ianuarie plata beneficiilor de asistenţă socială aferente lunii decembrie 2025, virând aproape 1,2 miliarde de lei pentru 3.559.589 beneficiari de alocaţii de stat pentru copii, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei.
12:30
Economia Spaniei a înregistrat în 2025 o creştere de 2,8% şi a continuat redresarea post-Covid, depăşind cu mult media zonei euro, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INE).
12:00
Uniunea Europeană şi India au anunţat că au ajuns la un acord comercial cuprinzător, considerat un pas strategic către and #8222;independenţa europeană and #8221;.
11:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat că este and #8222;foarte periculos and #8221; pentru Marea Britanie să intre în afaceri cu Beijingul, în timp ce premierul britanic Keir Starmer, aflat în vizită în China, a lăudat beneficiile economice ale relansării relaţiilor cu a doua economie a lumii.
11:40
Concediile medicale în România vor fi afectate de o schimbare importantă de la 1 februarie 2026: prima zi de incapacitate de muncă nu va mai fi plătită.
11:40
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că Bruxelles cooperează în secret cu Kievul pentru că amândoi vor un guvern în Ungaria care să nu li se opună, transmite MTI.
11:20
Investiţii de peste 113 milioane de lei în infrastructura din judeţul Galaţi, prin finanţări AFM # Bursa
Judeţul Galaţi va beneficia, în perioada următoare, de investiţii în valoare totală de 113,45 milioane de lei (aproximativ 22,25 milioane de euro), destinate modernizării infrastructurii de bază din 25 de localităţi
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.