Războiul bannerelor pe „Arcul de Triumf” la Dinamo – Petrolul! Cum s-au atacat cele două galerii: „Încălziți apa la oală” / „Latini doar cu denumirea”
Fanatik, 30 ianuarie 2026 21:20
Pe lângă jocul din teren, Dinamo - Petrolul este un meci al orgoliilor suporterilor! Pe „Arcul de Triumf” a fost derby în tribune: cum s-au înțepat cele două galerii
• • •
Acum 10 minute
21:40
Cristiano Ronaldo, cu un pas mai aproape de golul 1000 al carierei! Starul portughez a marcat din nou. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo continuă cursa incredibilă spre borna de 1.000 de goluri. CR7 a ajuns la 961 de reușite, marchează pe bandă rulantă la Al Nassr și e gata să scrie istorie.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea? Cei trei hoți au fost trimiși în judecată # Fanatik
Cei trei hoți identificați și reținuți de poliția olandeză, dintre cei patru surprinși pe imagini în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen, vor fi judecați în perioada 14–17 aprilie. Cine ar fi plănuit spargerea
21:00
Fenerbahce ia măsuri după remiza cu FCSB de pe Arena Națională! Turcii pregătesc o „bombă” de 40 de milioane de euro # Fanatik
Fenerbahce nu a fost de speriat pe Arena Națională, iar FCSB a fost echipa mai bună joi seară. Turcii vor să ia măsuri și să se întărească cu un super atacant, care îi va costa o avere
Acum 2 ore
20:40
Iuliu Mureșan, reacție dură după ce CFR Cluj s-a apropiat la un punct de play-off: „Când am venit, era dezastru” # Fanatik
Iuliu Mureșan a intrat în direct după victoria lui CFR Cluj cu Metaloglobus și a vorbit despre forma bună în care se află echipa. Președintele ardelenilor a dezvăluit cum s-a ajuns la aceste rezultate: „Ne-am unit”
20:30
Simona Halep, declarații emoționante la tragerea la sorți pentru Transylvania Open 2026: „Un loc foarte, foarte aproape de inimă”. Ce a zis Jaqueline Cristian. Foto + Video # Fanatik
Transylvania Open, turneul WTA 250 de la Cluj, revine anul acesta cu o nouă ediție de top. Vezi pe Fanatik.ro ce au declarat Simona Halep și Jaqueline Cristian la evenimentul dedicat tragerii la sorți.
20:20
Donald Trump a luat ca ţintă o altă ţară. Oamenii lui s-au întâlnit în secret cu separatiştii, iar acum se încearcă destabilizarea ei # Fanatik
După amenințările privind Groenlanda, Washingtonul pare să fi trecut la strategii subversive. Oamenii lui Trump poartă discuții cu separatiștii dintr-o țară vecină, pentru a provoca o ruptură internă.
20:10
Andrei Vochin, elogii pentru omul momentului după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Cordea, jucătorul ‘terminat’ care a terminat discuția” # Fanatik
Andrei Vochin îi taxează pe cei care îi puneau lui Andrei Cordea eticheta de jucător terminat. După "dubla" din CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, Cordea este al doilea în clasamentul golgheterilor din SuperLiga.
20:00
Daniel Pancu exultă după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Acum vorbesc despre play-off! Fac precum maimuțele din cauza jucătorilor” # Fanatik
CFR Cluj a luat 3 puncte mari după 4-2 acasă cu Metaloglobus. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat Daniel Pancu după un nou pas făcut de echipa sa către play-off.
Acum 4 ore
19:40
Câți bani vrea să ceară familia lui Mario Berinde drept despăgubire? Cuculis: ”Chiar dacă familiile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la stat” # Fanatik
Decesul adolescentului Mario Berinde va avea repercusiuni materiale pentru părinții minorilor implicați. Familia victimei urmează să ceară despăgubiri. Avocat: ”Ne vom constitui ca parte civilă pentru sume foarte mari”
19:40
Cristi Chivu are Italia la picioare. „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând în Serie A. Cine l-a votat pe român # Fanatik
Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia. Vezi cine l-a votat pe român pentru distincția de „Antrenorul lunii”, câștigată de acesta pentru a doua oară consecutiv.
19:30
Marius Șumudică, prima reacție eșecul dramatic suferit de Al Okhdood în Arabia Saudită: „Nu a fost nicio diferență” # Fanatik
Marius Șumudică a reacționat după ce Al Okhdood a suferit un nou eșec în Arabia Saudită, 0-1 pe terenul lui Al Taawon. Ce a declarat tehnicianul român.
19:10
Lazio - Genoa deschide etapa 23 din Serie A vineri, 31 ianuarie, de la ora 21:45. Află cine transmite meciul, forma echipelor și analiza completă.
18:50
Gafă incredibilă a lui Mihai Popa în CFR Cluj – Metaloglobus! Portarul ardelenilor a scăpat mingea printre picioare. Video # Fanatik
Mihai Popa a făcut o greșeală de proporții în meciul pe care CFR Cluj l-a disputat pe teren propriu în fața „lanternei roșii” din SuperLiga României. Cum a luat gol portarul ardelenilor
18:50
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger” # Fanatik
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare pentru acest weekend. Specialiștii anunță ger extrem în următoarele zile, de până la -14 grade. Ce temperaturi ne așteaptă în februarie
18:40
BAT, schimbare radicală în afacere. Strategia pe care mizează e bazată pe dovezi științifice # Fanatik
British American Tobacco (BAT) a recurs la o transformare remarcabilă care își va pune accentul în business. Reprezentanții companiei au spus ce se întâmplă.
18:20
Câți bani a câștigat FCSB din actualul sezon de Europa League. Suma importantă care a intrat în conturile grupării patronate de Gigi Becali # Fanatik
FCSB și-a încheiat parcursul în Europa League după remiza cu Fenerbahce (1-1) din ultima etapă a fazei ligii. Ce sumă și-a asigurat campioana României pentru rezultatele obținute în acest sezon pe plan european.
18:10
Marele mister în cazul accidentului în care au murit suporterii PAOK Salonic. Ce arată, până acum, de fapt, analizele antidrog # Fanatik
Tragedia celor 10 fanii PAOK Salonic rămâne, în continuare, învăluită în mister. Ce indică, de fapt, analizele antidrog în cazul accidentului mortal din Lugojel?
18:00
Controversă uriașă la golul care a decis Al Taawon – Al Okhdood, meciul lui Marius Șumudică din Arabia Saudită. S-a cerut fault, dar arbitrul și VAR au ignorat. Video # Fanatik
Un nou moment tensionat petrecut în Arabia Saudită la un meci al echipei lui Marius Șumudică! Ce s-a întâmplat în Al Taawon - Al Okhdood. Video cu faza
Acum 6 ore
17:40
A părăsit terenul în lacrimi în meciul Al Taawon – Al Okhdood, chiar sub ochii lui Marius Șumudică! Ce s-a întâmplat înainte de pauză # Fanatik
Marius Șumudică a fost martorul unui eveniment special la meciul Al Taawon – Al Okhdood. Jucătorul a ieșit de pe teren în lacrimi. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
17:20
Ce impozit plătește Simona Halep pentru vila evaluată la 600.000 de euro. Suma este mai mare după ultimele majorări de taxe # Fanatik
Care este taxa pe care Simona Halep trebuie să o achite pentru locuința de 600.000 de euro. Fosta jucătoare de tenis plătește mai mult decât anul trecut.
17:20
Căutările lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre, au ajuns la final, după mai bine de o săptămână! Veste cumplită pentru familia bărbatului # Fanatik
Căutările lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre, ajung la final, după mai bine de o săptămână în care autoritățile au făcut tot posibilul să dea de bărbat. Veștile nu sunt deloc bune!
17:20
A fost surprinsă la meciul tenismenului, după ce a negat acuzațiile de infidelitate. Cine e modelul care i-a furat mințile # Fanatik
Tânăra care a fost prezentă la partida jucătorului de tenis, la scurtă vreme după ce s-a vehiculat că bărbatul a călcat strâmb. Sunt sau nu un cuplu?
17:10
Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf”, cu câteva ore înainte de Dinamo – Petrolul. Anunțul administratorului. Foto # Fanatik
Înainte de meciul dintre Dinamo și Petrolul Ploiești, ce se va disputa pe Arcul de Triumf, cei care se ocupă de stadionul bucureștean au arătat cum se prezintă gazonul.
16:50
Transferul de Champions League, prezentat înainte de Rapid – U Cluj. Absenţă importantă şi o revenire la oaspeţi. Exclusiv # Fanatik
U Cluj joacă sâmbătă seara pe Giulești cu Rapid București, într-un meci decisiv pentru lupta la play-off. Ardelenii și-au prezentat noul jucător. Transfer spectaculos rezolvat de „șepcile roșii”.
16:40
Mesaj dur al ultraşilor FCSB după plecarea lui Denis Alibec: “Dacă crezi că poţi să păcăleşti fotbalul…” # Fanatik
Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și revine la Farul Constanța. Gigi Mustață, mesaj pentru fostul atacant al campioanei României. Unde a greșit fotbalistul.
16:20
Au ieșit la iveală telegramele secrete trimise de americani despre Groenlanda. NATO, la un pas de dispariție. Țările europene care au dat în clocot # Fanatik
Forfotă mare la nivel planetar după tensiunea provocată de dosarul Groenlanda! Au ieșit la iveală telegramele secrete trimise de americani. De ce fierbe Europa și râde China?
16:10
Elias Charalambous, discuţie între patru ochi cu Ngezana după sezonul de coşmar la FCSB: “Coach, sunt obosit!” # Fanatik
Cu ce probleme se confruntă, de fapt, Ngezana. Mihai Stoica a dezvăluit discuția pe care fundașul central de la FCSB a purtat-o cu Elias Charalambous.
16:10
Olimpiu Moruțan, titular în Rapid – U Cluj!? Anunțul lui Costel Gâlcă: „A demonstrat că poate să schimbe jocul” # Fanatik
Rapid – U Cluj, duel de foc în Superliga! Costel Gâlcă a prefațat meciul din Giulești și a vorbit despre forma ardelenilor, lupta pentru titlu și șansele lui Olimpiu Moruțan de a fi titular.
15:50
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii” # Fanatik
Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și-a deschis un cabinet de avocatură lângă Napoli, alături de italianul care l-a reprezentat pe omul de afaceri Dragoș Săvulescu
15:50
Oldies But Goldies, sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre duelurile Rapid – U Cluj # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre duelurile istorice dintre Rapid și Universitatea Cluj.
Acum 8 ore
15:40
Cum arată traseul lui Inter și Cristi Chivu până în finala UEFA Champions League! Posibili adversari dificili și accesibili # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a scăpat de un posibil meci cu Benfica în play-off-ul Champions League și urmează să joace contra celor de la Bodo/Glimt, având astfel un culoar favorabil.
15:20
Bogdan Baratky, „îngrozit” de ce a putut să citească pe site-ul oficial al clubului Rapid: „Expresie a unei cronice inadecvări” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în Fanatik despre abordarea conducerii Rapidului pe care editorialistul o consideră greșită. Care a fost ultima „gafă” a alb-vișiniilor.
15:10
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității Craiova. Exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram, cel mai în formă român de la U Craiova, a fost prezentat la Benfica şi FC Porto de către impresarul Giovanni Becali. Ce impresie a avut Jose Mourinho despre atacant.
14:50
Al Taawon – Al Okhdood, live video de la ora 15:50. Un nou meci extrem de dificil pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită # Fanatik
O nouă misiune dificilă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită! Al Taawon - Al Okhdood se joacă vineri de la ora 15:50. Toate detaliile
14:40
Transfer de senzație perfectat chiar înaintea meciului CFR Cluj - Metaloglobus! Sumă importantă încasată de echipa din SuperLiga!
14:40
Bacteria găsită în apa de la robinetele a 50.000 de argeșeni: primarul explică ce măsuri se iau. Cât de periculoasă este Clostridium perfringens # Fanatik
Aproape 50.000 de locuitori din Argeș stau fără apă de circa patru luni, iar autoritățile locale au anunțat că a fost găsită o bacterie în rețeaua de apă. Ce spune edilul din Curtea de Argeș și ce urmează să se întâmple
14:20
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul # Fanatik
Nadia Comăneci a reacționat după ce Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Ce a avut de spus, de fapt, sportiva supranumită Zeița de la Montreal.
14:10
Cristi Chivu, avertizat! Prima reacție de la Inter, după ce și-a aflat adversara din play-off-ul UEFA Champions League: „Să nu-i subestimăm!” # Fanatik
Cristi Chivu a avut noroc la tragerea la sorți pentru play-off-ul Champions League, dar există și un risc destul de mare pentru Inter cu Bodo/Glimt
13:50
SuperGigi a oferit la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a etapa a 24-a din SuperLiga. Ce vede la Rapid - Universitatea Cluj și Dinamo - Petrolul.
Acum 12 ore
13:40
Compania aeriană preferată de români explică de ce gratuitatea bagajelor de mână în avion e, de fapt, o veste proastă pentru călători # Fanatik
Compania cu care zboară cei mai mulți români în străinătate explică, în exclusivitate pentru FANATIK, ce ar însemna ca bagajul de mână să devină gratuit în avion.
13:40
Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: “A fost la Federație prima oară după mult timp!” # Fanatik
Vin vești noi și foarte bune despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat. Ce a făcut recent selecționerul tricolorilor, cu două luni până la barajul cu Turcia pentru Mondiale.
13:40
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv # Fanatik
Naționala României joacă barajul cu Turcia, iar viitorul lui Mircea Lucescu este pus sub semnul întrebării. Giovanni Becali explică de ce Gică Hagi ar fi soluția ideală pentru banca tricolorilor.
13:20
SuperLiga, live blog etapa 24. Runda se deschide cu meciul CFR Cluj – Metaloglobus. Programul complet # Fanatik
Live blog SuperLiga etapa 24: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile importante.
13:00
Răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Drăguşin de la Tottenham! Ce se poate întâmpla în ultimele ore de mercato # Fanatik
Radu Drăgușin a fost dorit de mai multe echipe în această perioadă de mercato, însă nicio mutare nu s-a concretizat până acum. Ce s-ar putea întâmpla în următoarele zile.
12:40
Suma pe care o vrea Gigi Becali pentru a-l ceda pe Dennis Politic! Anunț despre transferul atacantului de la FCSB: “S-au propus şi alte destinaţii” # Fanatik
Dennis Politic și-a semnat „sentința” după evoluția din meciul FCSB - Fenerbahce, unde a evoluat o repriză. Suma pe care o vrea Gigi Becali pentru mijlocașul de 25 de ani.
12:40
Cum s-a produs accidentul în care a murit vedeta show-ului Chefi la cuțite. Fratele actriței, în stare gravă: detalii cutremurătoare # Fanatik
O fostă vedetă a showului culinar Chefi la cuțite a decedat într-un tragic accident de mașină, chiar în drum spre ziua mamei sale. Detalii cutremurătoare despre momentul tragediei.
12:20
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv # Fanatik
Jucătorii celor de la FCSB au fost implicați într-un conflict la vestiare cu adversarii de la Fenerbahce, iar totul a pornit de la fostul fotbalist al lui Manchester United. Ce s-a întâmplat, de fapt.
