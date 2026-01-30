Surpriză mare! Panagiotis Tachtsidis a luat decizia şi pune cerneala pe contract
Primasport.ro, 30 ianuarie 2026 21:20
Surpriză mare! Panagiotis Tachtsidis a luat decizia şi pune cerneala pe contract
• • •
Acum 10 minute
21:40
S-a tras la sorţi tabloul de la Transylvania Open. Emma Răducanu o va înfrunta pe Greet Minnen, iar Jaqueline Cristian va juca împotriva Camilei Osorio # Primasport.ro
Acum 30 minute
21:30
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Armstrong deschide scorul # Primasport.ro
21:20
Acum o oră
20:50
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. ”Câinii” au început tare, apoi meciul a devenit anost # Primasport.ro
Acum 2 ore
20:40
Lindsey Vonn, după căzătura serioasă suferită la Crans-Montana. ”Visul meu olimpic nu s-a sfârşit” # Primasport.ro
20:30
Campioana olimpică Sha'Carri Richardson, arestată în Florida pentru viteză excesivă
20:00
VIDEO | ”Când mă vedeţi că fac ca o maimuţă”. Daniel Pancu a oferit un interviu amuzant # Primasport.ro
19:50
Alibek Aliev începe în forţă aventura în Superliga. ”Când te simţi acasă undeva, dai tot ce poţi” # Primasport.ro
19:50
A fost anunţată echipa surpriză care va prinde play-off-ul: „Nu ştiu câţi ar fi reuşit! Nu există să vină cineva să îţi facă faţă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Acum 4 ore
19:40
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
19:40
VIDEO | Mihai Teja, dezamăgit că nu a reuşit mai mult din deplasarea de la Cluj. ”Din nou dezamăgire” # Primasport.ro
19:10
Căzătură teribilă suferită de Lindsey Vonn cu o săptămână înainte de ceremonia de deschidere a JO # Primasport.ro
19:10
Continuă curăţenia generală în Giuleşti! Rapid a anunţat încă două plecări
19:00
Cutremur în fotbalul românesc! Unul dintre cel mai cunoscuţi impresari, suspendat un an pentru pariuri! Amendă usturătoare primită de omul care îi reprezintă pe Cîrjan, Politic, Miculescu # Primasport.ro
19:00
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Ardelenii se desprind pe final într-un meci foarte complicat # Primasport.ro
18:50
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus 3-2. Korenica marchează frumos din afara careului
18:40
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea transformă cu mare noroc din penalty # Primasport.ro
18:30
Încă un transfer important bifat de Poli Timişoara! Formaţia din Liga 3 şi-a adus portar din Superliga # Primasport.ro
18:20
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portarul Popa face cadou un gol oaspeţilor # Primasport.ro
18:10
Jack Grealish se operează şi va rata probabil restul sezonului
18:10
Denis Alibec a plecat de la FCSB şi a fost prezentat de noua echipă
Acum 6 ore
17:40
Incredibil! Un titular al unei echipe din SuperLiga, vândut pe o sumă uluitor de mică: 30.000 de euro # Primasport.ro
17:40
Max Dowman, cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Campionilor, a semnat cu Arsenal # Primasport.ro
17:30
Transfer de marcă reuşit de ”U” Cluj! Ardelenii au adus un fotbalist ce a jucat în 9 meciuri din acest sezon al Ligii Campionilor # Primasport.ro
17:20
Transfer de marcă reuşit de ”U” Cluj! Au adus un fotbalist care a jucat în 9 meciuri din acest sezon al Ligii Campionilor # Primasport.ro
17:20
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează rapid # Primasport.ro
17:10
Surpriza zilei! Fostul jucătorul de la Hajduk Split cu peste 50 de prezenţe la echipa naţională şi un fost mijlocaş de la Barcelona, transferaţi la pachet în SuperLiga # Primasport.ro
17:10
Novak Djokovic, calificare de poveste în semifinale la AO! Veteranul sârb l-a învins pe Jannik Sinner # Primasport.ro
16:50
Statuia dispărută a lui Ballesteros a fost găsită făcută bucăţi în Spania
16:50
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
16:40
În aşteptarea lui Denis Alibec, Farul Constanţa s-a despărţit de un jucător experimentat # Primasport.ro
16:30
Începe cea de-a şasea ediţie a Transylvania Open WTA 250! Emma Răducanu, favorita 1 a turneului # Primasport.ro
16:30
Amedspor, club din divizia a doua turcă, a fost sancţionat pentru propagandă pro-kurdă # Primasport.ro
16:30
Pierre Gasly, primul pilot activ de F1 care investeşte într-o echipă de MotoGP
Acum 8 ore
15:30
„Nu e jucător de Benfica”” Verdictul dur primit de Giovanni Becali de la Jose Mourinho când a încercat să-l propună pe Ştefan Baiaram # Primasport.ro
14:30
S-au decis meciurile din play-off-ul Europa League! Răzvan Lucescu, duel de foc cu Ionuţ Radu # Primasport.ro
14:20
Javier Zanetti atenţionează după ce Inter a aflat că o va înfrunta pe Bodo/Glimt: „Să nu subestimăm pe nimeni” # Primasport.ro
14:20
Târnovanu, pus la punct după reacţia de la finalul meciului: "El nu prea înţelege mesajul acela" # Primasport.ro
14:00
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu!
13:50
S-au stabilit duelurile din play-off-ul Ligii Campionilor! Interul lui Cristi Chivu întâlneşte formaţia ce le-a învins pe Manchester City şi Atletico Madrid # Primasport.ro
Acum 12 ore
13:30
Răzvan Lucescu acuză arbitrajul după meciul Lyon – PAOK: “A fost oribil!”
13:30
CSA Steaua ia acţiune după deciziei definitivă a ÎCCJ: „În zilele următoare, vom notifica FRF” # Primasport.ro
13:30
Grand Chess Tour 2026 anunţă un fond de premiere de 2 milioane de dolari! Nume noi la linia de start. Etapa din România va avea loc în perioada 12-24 mai # Primasport.ro
13:20
Sancţiuni aplicate de Jandarmerie la meciul FCSB - Fenerbahce
12:50
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal şi EA SPORTS™, revine în martie cu un nou sezon # Primasport.ro
12:40
Ghinion teribil pentru Dawa! Fundaşul camerunez va fi supus unei noi intervenţii chirurgicale # Primasport.ro
12:40
Deşi FCSB a fost în formă cu Fenerbahce, protestul galeriei continuă: "Nu este ce trebuie! Fără discuţie!" # Primasport.ro
12:20
Transferul lui Nicolae Stanciu în China nu s-a lăsat fără urmări! Ce decizie a luat Mircea Lucescu: „Am vorbit cu el” # Primasport.ro
12:10
Meci maraton la Melbourne între Carlos Alcaraz şi Alexander Zverev! Record doborât pentru cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open # Primasport.ro
12:00
LIVE VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, ASTĂZI, ora 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii continuă lupta pentru play-off # Primasport.ro
