Zeljko Kopic a vorbit despre gafa lui Epassy care a decis soarta partidei: „A adus multe lucruri”
Gazeta Sporturilor, 30 ianuarie 2026 22:50
Dinamo a remizat pe stadionul „Arcul de Triumf”, scor 1-1, cu Petrolul Ploiești, într-o partidă care a început fără mari ocazii, dar a fost controlată în mare parte de „câinii roșii”. La finalul meciului, tehnicianul alb-roșilor, croatul Zeljko Kopic, a tras concluziile.Ambele reușite au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat pentru Petrolul, profitând de o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy. ...
Acum 10 minute
23:10
Cătălin Cîrjan, despre situația impresarului său, suspendat pentru pariuri: „E parte din familia mea” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor” de la Dinamo, a comentat remiza obținută pe „Arcul de Triumf”, scor 1-1 cu Petrolul, vorbind despre prestația echipei, gafa lui Devis Epassy, dar și despre situația în care impresarul său este implicat într-un scandal legat de pariuri.Ambele reușite ale partidei au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat pentru Petrolul, după o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy. ...
23:10
Alexandru Musi, jucătorul celor de la Dinamo, a reacționat după ce echipa sa a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, într-un meci din etapa #24 din Superliga. Alexndru Musi a declarat că este „frustrant” că nu au obținut mai mult in partidă, a comentat gafele lui Devis Epassy, portarul „câinilor” și a vorbit despre ce urmează pentru „haită”. De asemenea, Alexandru Musi a vorbit despre transferul lui Denis Alibec, fostul coleg de la FCSB, la Farul Constanța. ...
Acum 30 minute
22:50
Explicația lui Devis Epassy după gafa din meciul cu Petrolul: „Nu e prima greșeală” # Gazeta Sporturilor
Devis Epassy (32 de ani), portarul celor de la Dinamo, a reacționat după ce a gafat în partida „câinilor” cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, meci din etapa #24 din Superliga.Portarul „câinilor” a comis o greșeală dublă în minutul 83, iar această gafă i-a costat pe „câini” trei puncte. Prima dată portarul camerunez a degajat greșit, fiind presat de jucătorii de la Petrolul. ...
22:50
Zeljko Kopic a vorbit despre gafa lui Epassy care a decis soarta partidei: „A adus multe lucruri” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a remizat pe stadionul „Arcul de Triumf”, scor 1-1, cu Petrolul Ploiești, într-o partidă care a început fără mari ocazii, dar a fost controlată în mare parte de „câinii roșii”. La finalul meciului, tehnicianul alb-roșilor, croatul Zeljko Kopic, a tras concluziile.Ambele reușite au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat pentru Petrolul, profitând de o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy. ...
Acum o oră
22:40
Eugen Neagoe, după ce a încurcat-o pe Dinamo: „Fără cadoul de la noi, nu ne puteau da gol!” + Anunță un transfer-bombă: „Surpriză pentru toată lumea” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul Petrolului, a analizat remiza cu Dinamo, 1-1, primul rezultat pozitiv al ploieștenilor în acest an.Dinamo a avut o posesie zdrobitoare și raportul șuturilor de partea ei, 21-7, dar Eugen Neagoe nu a simțit-o atât de periculoasă. La final, antrenorului Petrolului a susținut că era convins că nu avea să piardă astăzi. ...
22:30
Decisivul Petrolului din meciul cu Dinamo, reacție modestă: „Nu cred că sunt eu omul meciului” # Gazeta Sporturilor
Gicu Grozav, autorul golului care a adus un punct pentru Petrolul în deplasarea de la București cu Dinamo, a comentat partida, atmosfera din jurul clubului și bucuria de a juca împotriva „câinilor”.Ambele reușite au venit în repriza a doua. Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo, iar Gicu Grozav a egalat, după o eroare a goalkeeper-ului Devis Epassy.Gicu Grozav, după Dinamo - Petrolul 1-1: „Echipa e omul meciului”„Nu cred că sunt eu omul meciului, echipa e. ...
22:20
Florin Prunea a reacționat după gafa lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul: „Bă, mai bine nu ieși!” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, fostul portar internațional român, a comentat greșeala lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul, scor 1-1, din etapa #24 din Superliga.Greșeala lui Devis Epassy, venită la scorul de 1-0 pentru Dinamo, i-a costat pe „câini”. Petrolul a egalat, iar „haita” a ratat ocazia de a urca din nou în fruntea Superligii.Florin Prunea nu l-a iertat pe Devis Epassy după greșeala din Dinamo - Petrolul: „Mai bine nu ieși!”„Greșeală dublă a fost. ...
Acum 2 ore
22:10
S-a încăpățânat să gafeze: Epassy, două greșeli la faza în care Petrolul a egalat-o pe Dinamo # Gazeta Sporturilor
Petrolul a egalat-o pe Dinamo (final 1-1) după o secvență de joc în care portarul „câinilor roșii”, Devis Epassy, a comis două greșeli, în momente diferite.Într-un meci închis, în care jocul nu i-a funcționat așa cum ar fi sperat, Dinamo a deschis scorul prin Danny Armstrong, în minutul 64. Suflarea alb-roșie spera ca acela să fie golul care să-i aducă victoria și să o urce, provizoriu, pe locul 1 în Superligă. ...
21:50
Metaloglobus face o mișcare istorică. Micuța echipă din București ar urma să încaseze 30.000 de euro pentru Christ Kouadio, unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei. A fost vândut la Radnik Surdulica, echipa de pe locul 7 din Serbia.Suma este una mică, comparativ cu alte sume din fotbalul românesc, dar reprezintă o premieră. Este primul jucător pe care formația din București a încasat vreodată bani, conform portalului Transfermarkt. ...
21:40
21:40
Mesajul lui Darius Olaru la o zi după eliminarea din Europa League: „Mulțumim pentru sprijin” # Gazeta Sporturilor
Aseară, FCSB a părăsit competiția europeană Europa League după ce a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Fenerbahce, într-o prestație solidă în care roș-albaștrii au pus mari probleme porții apărate de cunoscutul goalkeeper brazilian Ederson.După nici 24 de ore, căpitanul campioanei României, Darius Olaru (27 de ani), a postat un mesaj pe Instagram în care le mulțumește suporterilor și își exprimă mândria pentru modul în care a luptat echipa. ...
21:20
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a înscris golul 961 al carierei, deblocând tabela în Al Kholood - Al Nassr, meci din etapa 19 a campionatului Arabiei Saudite.Cristiano continuă goana spre golul 1000. Titular la Ar Rass, contra lui Al Kholood, Cristiano a înscris în minutul 47. Golul a fost o formalitate, Cristiano împingând mingea în poarta goală după ce a fost servit excelent de conaționalul Joao Felix. ...
Acum 4 ore
21:10
FCSB a încheiat parcursul european din acest sezon cu o remiză, 1-1 contra celor de la Fenerbahce, în ultima etapă a grupei unice din Europa League. Cu doar 7 puncte acumulate în 8 meciuri, campioana României s-a clasat pe locul 27 și a ratat calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. ...
21:00
Mărturia chirurgului care l-a operat pe unul dintre fanii răniți: „Nu-și mai amintește nimic despre accident!” # Gazeta Sporturilor
Șapte suporteri greci care se deplasau prin România în drum spre Lyon pentru meciul din grupa unică a Europa League și-au pierdut viața, într-un carnagiu rutier întâmplat în județul Timiș, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Doi dintre fanii răniți al lui PAOK au fost transferați cu un avion special în țară, în timp ce al treilea supraviețuitor a rămas internat la Timișoara. ...
20:40
Ce a afișat PCH în memoria suporterilor decedați ai celor de la PAOK: „Rămâneți puternici!” # Gazeta Sporturilor
Peluza Cătălin Hîldan, galeria celor de la Dinamo, a afișat mai multe bannere de susținere pentru fanii celor de la PAOK, după ce aceștia au fost loviți de o tragedie: 7 suporteri greci și-au pierdut viața într-un cumplit accident în județul Timiș.Înainte de fluierul de start al lui Iulian Călin, ultrașii dinamoviști au afișat trei bannere. Partida de pe „Arcul de Triumf” a avut și un minut de reculegere înainte de start. ...
20:20
Tabloul principal la Transylvania Open, stabilit cu ajutorul Simonei Halep: pe cine vor înfrunta Sorana, Jaqueline și Emma Răducanu # Gazeta Sporturilor
În această seară a avut loc tragerea la sorți pentru tabloul principal de la Transylvania Open, turneul de nivel WTA250 care va avea loc la Cluj-Napoca. La ceremonie au participat Jaqueline Cristian, jucătoarea română cu cel mai bun clasament, și Simona Halep.Începând de luni, în săptămâna 1-7 februarie, Transylvania Open își caută următoarea campioană. ...
20:00
Daniel Pancu, declarația serii după victoria chinuită cu Metaloglobus: „Când mă vedeți că fac ca o maimuță să știți că...” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacționat după victoria chinuită a echipei sale în fața celor de la Metaloglobus, scor 4-2, meci din etapa #24 din Superliga. Antrenorul celor de la CFR Cluj a vorbit laudativ la adresa adversarei de astăzi, iar apoi și-a felicitat jucătorii, în special pe Alibek Aliev. La final, Daniel Pancu și-a explicat manifestările „ieșite din comun” de pe bancă. ...
20:00
Andrei Cordea, mulțumit de evoluțiile sale: „Eu am făcut lucrurile perfect de când am venit” # Gazeta Sporturilor
După victoria obținută de CFR Cluj pe teren propriu, scor 4-2 cu Metaloglobus, autorul unei „doppiette”, Andrei Cordea, a vorbit despre jocul prestat de echipă, dar și despre evoluțiile sale de când a ajuns în Gruia.CFR Cluj a fost condusă în două rânduri, dar a marcat golurile decisive în ultimele minute ale timpului regulamentar, la capătul unui meci în care a fost ținută în șah timp de 87 de minute de echipa de pe ultimul loc. ...
19:50
Chivu face „hattrick-ul” la Inter » „Conduce cu claritate, entuziam, determinare și arată perspicacitate tactică” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu a început 2026 așa cum terminat anul trecut: lider cu Inter în Serie A și cel mai bun tehnician al campionatului italian. Românul e antrenorul lunii ianuarie, trofeul pe care l-a câștigat și în luna anterioară. Două astfel de premii mai are în acest sezon doar rivalul rossonero Massimiliano Allegri (AC Milan).Ianuarie 2026 este luna în care Chivu și-a mărit avansul la șefia Seriei A, la cinci puncte față de AC Milan și la nouă peste AS Roma și Napoli. ...
19:50
Iuliu Mureșan a intervenit după victoria 4-2 cu Metaloglobus: „Când am venit, era dezastru” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele vicecampioanei CFR Cluj, a intervenit după partida câștigată cu 4-2, pe teren propriu, în fața celor de la Metaloglobus. Bucureștenii au condus de două ori, însă ardelenii au reușit să întoarcă soarta meciului pe final. ...
19:40
Mihai Teja (47 de ani), antrenorul lui Metaloglobus, a comentat înfrângerea din Gruia, 2-4 cu CFR Cluj, după ce a condus în două rânduri.„Lanterna roșie” a condus în două rânduri în fața CFR-ului, dar s-a văzut egalată de fiecare dată. În ultimele minute, ardelenii au tranșat meciul prin goluri semnate de Korenica și Cordea, primul de o calitate deosebită. ...
Acum 6 ore
19:10
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 seamănă, fără voia lor, cu Jocurile Olimpice de vară de la Berlin. Sursa tensiunii suplimentare nu e deloc sportul, ci decurge din comportamentul haotic și autoritar al celui mai mare balaur al lumii moderne, SUA. Cel care a crescut atât de grăsuț și de glorios încât a ajuns să-și mănânce singur coada, mai ales prin inițiativele ICE - căci despre asta e vorba aici -, dar și prin multe altele. ...
19:10
Soția lui Robert Lewnadowski a dezvăluit detalii despre viitorul atacantului: „Probabil e ultimul an aici” # Gazeta Sporturilor
Viitorul lui Robert Lewandowski la Barcelona pare să fie decis. Cel puțin, aceasta este concluzia care se poate trage din spusele soției sale, Anna Lewandowska, care nu a ezitat să lase de înțeles că o despărțire a polonezului de clubul „blaugrana” ar fi scenariul cel mai probabil la sfârșitul acestui sezon.Robert Lewandowski este la Barcelona din 2022, iar contractul său cu formația blaugrana expiră la finalul acestui sezon competițional. ...
19:10
Danemarca - Islanda, a doua semifinală a Campionatului European de handbal masculin # Gazeta Sporturilor
Danemarca și Islanda se vor înfrunta în această seară în cea de-a doua semifinală a Campionatului European de handbal masculin 2026, într-un duel ce se va disputa de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis exclusiv de VOYO.Câștigătoarea acestei confruntări va merge în marea finală, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre Germania și Croația. ...
19:00
Novak Djokovic a avut un mesaj pentru cei care s-au îndoit de el: „Vreau să le mulțumesc pentru că mi-au dat putere să le arăt că se înșală” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) va fi prezent pentru a 38-a oară într-o finală a unui turneu de Mare Șlem, prima după Wimbledon 2024. Câștigător de zece ori la Melbourne, sârbul a răspuns tranșant atunci când a fost întrebat cum de a reușit o evoluție atât de bună în meciul cu Jannik Sinner din semifinale, pe care l-a câștigat în cinci seturi. ...
18:40
Mihai Popa, aflat la al doilea meci de la revenirea la CFR Cluj, a comis o gafă incredibilă la golul de 2-1 marcat de bucureștenii de la Metaloglobus. Portarul revenit recent din Italia a greșit grav, la doar câteva zile după un redebut de senzație în tricoul ardelenilor. ...
18:40
Germania - Croația, prima semifinală a Campionatului European de handbal masculin # Gazeta Sporturilor
De la ora 18:45, pe Jyske Bank Boxen din Herning, Danemarca, Germania și Croația se vor înfrunta în prima semifinală de la Campionatul European de handbal masculin. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis exclusiv de VOYO, platforma contracost a trustului PRO.În cealaltă semifinală, de la 21:30, se vor duela Danemarca și Islanda. ...
18:30
Șoc în fotbalul românesc! Impresarul Cătălin Sărmășan, suspendat un an pentru pariuri » Amendă uriașă primită de omul care îi reprezintă pe Cîrjan, Politic, Miculescu # Gazeta Sporturilor
Cătălin Sărmășan, cunoscutul impresar din fotbalul românesc, a fost suspendat pentru un an de Federația Română de Fotbal și amendat cu 150.000 de lei, ca urmare a implicării sale în pariuri sportive, practică strict interzisă de regulamentele FRF. ...
18:20
Al Akhdoud, formația pregătită de tehnicianul român Marius Șumudică (54 de ani), a suferit o nouă înfrângere în prima ligă a Arabiei Saudite, pierzând cu 0-1 pe terenul celor de la Al-Taawon, în etapa a 19-a a campionatului.Echipa lui Șumudică a avut șansa de a deschide scorul încă din minutul 20, însă togolezul Khaled Narey a ratat lovitura de la 11 metri. ...
18:10
Programul play-off-ului Ligii Campionilor: când va juca Interul lui Chivu pentru optimi # Gazeta Sporturilor
UEFA a publicat programul meciurilor din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Interul lui Cristi Chivu începe în deplasare pe 18 februarie și va primi vizita lui Bodo/Glimt șase zile mai târziu.Astăzi a avut loc tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor. ...
18:00
18:00
17:50
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a fost învins de Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) cu 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 în semifinale la Australian Open. Italianul a avut o conferință de presă scurtă, în care nu a intrat prea mult în detaliile meciului, dar a subliniat că este o înfrângere dureroasă. ...
17:50
Rapid a anunțat oficial, prin intermediul canalelor sale de comunicare, că Sebastian Banu și David Todoran au fost împrumutați în Liga a 2-a până la finalul sezonului.David Todoran este unul dintre fiii lui Dinu Todoran, fost antrenor al FCSB în 2021 și actualul tehnician principal al formației Tunari. Dinu Todoran și-a debutat gemenii în Liga a 3-a la vârsta de doar 14 ani și 4 luni, aceștia evoluând pentru echipa a doua a clubului FC Voluntari. ...
17:50
A refuzat-o pe Atletico pentru a mai juca 6 luni la Bayern! Apoi va pleca, după 8 ani la club # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen a anunțat că Leon Goretzka (30 de ani) va părăsi echipa în vară, la scadența contractului. Ar fi putut să o facă de pe-acum, dar mijlocașul a decis să o refuze pe Atletico Madrid.Fotbalistul neamț a sosit la Munchen în vara lui 2018, adus atunci de la Schalke 04.După 8 ani în Bavaria, soldați cu 292 de meciuri, 47 de goluri și 48 de pase decisive, Goretzka va schimba echipa la vară. ...
17:40
Probleme la transferul jucătorului dorit de Cristi Chivu » Prima ofertă a fost refuzată: Inter va trebui să pluseze! # Gazeta Sporturilor
Au mai doar rămas trei zile până la închiderea primei ferestre de mercato din 2026 și Inter tot n-a reușit să aducă un înlocuitor pentru Denzel Dumfries. Cristi Chivu mai speră în rezolvarea transferului lui Moussa Diaby, deși Al-Ittihad a respins prima propunere a nerazzurrilor pentru mijlocașul francez de 26 de ani.Liderul din Serie A suferă în flancul drept, după ce Denzel Dumfries s-a operat la gleznă și va mai lipsi cel puțin o lună. ...
17:30
Jose Mourinho revine pe Bernabeu! » Verdictul spaniolilor pentru GSP, înainte de „dubla” din Ligă: „Benfica îi poate face mult rău!” # Gazeta Sporturilor
După ce portughezii s-au impus cu 4-2 în ultima etapă de grupă, Benfica și Real Madrid vor juca din nou în Champions League! Tragerea la sorți de la Nyon le-a adus față în față, iar jurnalistul Marca, Miguel Angel Lara, consideră că madrilenii rămân favoriți, deși Benfica poate pune probleme serioase. ...
17:30
Denis Alibec a fost prezentat oficial de cei de la Farul. Atacantul de 35 de ani s-a întors la formația din Constanța după 6 luni nereușite la FCSB.Așa cum a anunțat și patronul FCSB, Gigi Becali, a semnat astăzi cu cei de la Farul Constanța, iar „marinarii” au făcut anunțul într-un mod misterios. ...
Acum 8 ore
17:10
Ultimul tren pentru Florin Niță: „Un an mai joc acolo, apoi, cu Dumnezeu înainte” » Se înclină în fața unui zeu al fotbalului: „E un fenomen!” # Gazeta Sporturilor
Florin Niță (38 de ani), fost campion cu FCSB, a acordat un interviu pentru GSP.ro, A povestit despre planurile pentru finalul carierei, dorința de a mai juca în străinătate, dar și despre naționala României.Liber de contract de la 1 iulie 2025, Niță își dorește să joace în străinătate. Pentru portar, echipa națională rămâne apogeul carierei, iar continuitatea cu Mircea Lucescu este un atu important. ...
17:00
La final de cantonament în Turcia, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a vorbit despre situația echipei și a anunțat că vrea să mai facă un transfer.Sepsi s-a întors vineri la prânz din Turcia, unde a susținut a doua parte a cantonamentului de iarnă. Pentru echipa lui Ovidiu Burcă pregătirile vor continua acasă.Covăsnenii vor juca pe 11 februarie, în ultima etapă a grupei de Cupa României, cu Metalul Buzău. ...
17:00
Ce a putut să spună Novak Djokovic după calificarea epică în finala Australian Open # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a reușit un meci epic în semifinala de la Australian Open, contra lui Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), iar după partida care a durat peste 4 ore a tras primele concluzii, direct de pe teren, la capătul unui joc absolut fabulos, în care a rezistat și s-a impus în fața unui adversar cu 14 ani mai tânăr. ...
16:40
Din Liga Campionilor, în Ardeal » Universitatea Cluj a prezentat transferul cu care atacă play-off-ul # Gazeta Sporturilor
Jug Stanojev (26 de ani), mijlocaș sârb venit de la Kairat Almaty, a fost prezentat oficial de Universitatea Cluj.Contractul lui Stanojev cu Kairat urma să expire în vara lui 2027, însă a semnat cu „șepcile roșii” din postura de jucător liber de contract.Jug Stanojev, transfer din Liga Campionilor Clubul din Ardeal oficilaizat cea mai nouă mutare a iernii. Anunțul transferului a fost făcut de Universitatea Cluj pe rețelele de socializare în cursul zilei de vineri. ...
16:30
După decizia Comisiei de Recurs, care a respins apelul făcut de Sepsi privind eșecul la „masa verde” cu Chindia, Laszlo Dioszegi a declarat pentru Gazeta Sporturilor că a început demersurile pentru a merge la TAS.Context:În prima etapă a sezonului de Liga 2, Sepsi a remizat în deplasare cu Chindia, scor 1-1. Giovani Ghimfuș, care nu era pe foaia de joc, a fost trimis în teren după pauză de formația covăsneană. ...
16:30
Cât costă viața unui fotbalist » Despăgubirea pe care spitalul trebuie s-o achite familiei lui Davide Astori # Gazeta Sporturilor
La opt ani după moartea fulgerătoare a lui Davide Astori, la 31 de ani, a venit sentința tribunalului civil împotriva celor vinovați de stopul cardio-respirator suferit de fundașul central italian. ...
16:30
Marius Niculae a înscris în poarta lui Fenerbahce în 2012, iar acum a analizat prestația celor de la FCSB contra turcilor: „N-au tot două picioare și două mâini?” # Gazeta Sporturilor
Marius Niculae (44 de ani), fost internațional român, a analizat pentru Gazeta Sporturilor partida dintre FCSB și Fenerbahce terminată cu scorul de 1-1.Duelul cu Fenerbahce a fost ultimul meci european din acest sezon pentru FCSB, care a terminat pe locul în 27 grupa de Europa League. ...
16:20
„Ar fi spre binele tuturor” » Fostul atacant de la FCSB reacționează după plecările anunțate de Gigi Becali # Gazeta Sporturilor
Invitat vineri dimineață la GSP Live, Raul Rusescu, de trei ori campion al României alături de FCSB, a comentat vestea conform căreia se pregătesc mai multe plecări importante de la FCSB.CONTEXT: După FCSB - Fenerbahce 1-1, Gigi Becali, finanțatorul echipei roș-albastre, a anunțat că ia în calcul despărțirea de trei jucători: Denis Alibec, Denis Politic și Octavian Popescu. ...
16:10
Apariție de „gradul zero” la FCSB - Fenerbahce! » Fratele președintelui Erdoğan, prezență discretă pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
Prezență de rang înalt la meciul FCSB - Fenerbahce de pe Arena Națională. Pe lângă cei aproape 28.000 de spectatori, în tribune s-a aflat și Mustafa Erdoğan, fratele președintelui Turciei, venit să susțină formația din Istanbul. Apariția discretă a oficialului a atras atenția prin contextul diplomatic și sportiv al duelului european.27.752 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la ultimul meci european al FCSB din actuala campanie. ...
16:10
Cristi Chivu a reacționat după tragerea la sorți a play-off-ului din Liga Campionilor » Avertismentul lansat # Gazeta Sporturilor
Inter a aflat vineri după-amiaza că se va confrunta cu Bodø/Glimt în play-off-ul pentru optimile de finală din UEFA Champions League. După tragerea la sorți care a avut loc la Nyon, antrenorul român al „nerazzurrilor”, Cristian Chivu (45 de ani), a oferit o scurtă reacție. ...
