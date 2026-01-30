Israelul recunoaște că bilanțul victimelor din Gaza, întocmit de autoritățile sanitare de acolo este, în linii mari, corect. IDF nu este de acord
Aktual24, 30 ianuarie 2026 22:50
Armata israeliană a acceptat că bilanțul morților întocmit de autoritățile sanitare din Gaza este în general corect, marcând o întoarcere de 180 de grade după ani de critici oficiale la adresa acestor date. Un oficial de rang înalt din domeniul securității a informat jurnaliștii israelieni că aproximativ 70.000 de palestinieni au fost uciși de atacurile […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
23:00
Africa de Sud și Israelul își expulzează diplomați reciproc. Ambasada Israelului în Africa de Sud a atacat în mod regulat guvernul pe rețelele de socializare # Aktual24
Africa de Sud și Israelul s-au angajat într-o expulzare reciprocă a unor diplomați de rang înalt, după ce Africa de Sud a ordonat însărcinatului cu afaceri al Israelului să plece în termen de 72 de ore, invocând „atacuri insultătoare” la adresa președintelui Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, pe rețelele de socializare. Ariel Seidman, însărcinat cu […]
22:50
Israelul recunoaște că bilanțul victimelor din Gaza, întocmit de autoritățile sanitare de acolo este, în linii mari, corect. IDF nu este de acord # Aktual24
Armata israeliană a acceptat că bilanțul morților întocmit de autoritățile sanitare din Gaza este în general corect, marcând o întoarcere de 180 de grade după ani de critici oficiale la adresa acestor date. Un oficial de rang înalt din domeniul securității a informat jurnaliștii israelieni că aproximativ 70.000 de palestinieni au fost uciși de atacurile […]
Acum o oră
22:20
Departamentul american de Justiție anunță că a început publicarea a 3 milioane de pagini din dosarele Epstein # Aktual24
Departamentul american de Justiție a publicat vineri mult mai multe documente din dosarele sale de investigație privindu-l pe Jeffrey Epstein, reluând dezvăluirile în temeiul unei legi menite să prezinte ce știa guvernul despre abuzurile sexuale comise de finanțatorul milionar asupra unor fete tinere și despre interacțiunile sale cu persoane bogate și puternice, inclusiv Donald Trump […]
Acum 2 ore
21:40
Continuă războiul între liberali la Iași. Conducerea PNL Iași a luat o decizie care-l înfurie pe primarul PNL Chirica # Aktual24
Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis să analizeze, înaintea fiecărei şedinţe de Consiliu Local, toate proiectele aflate pe ordinea de zi şi să stabilească o poziţie ”obligatorie, clară şi argumentată la vot” pentru consilierii liberali. Până acum, edilul PNL Mihai Chirica era cel care se întâlnea cu reprezentanţii liberali din consiliu şi stabilea […]
21:40
SUA: Departamentul de Justiție a deschis o anchetă federală privind încălcarea drepturilor civile în cazul uciderea lui Alex Pretti # Aktual24
Departamentul american de Justiție a deschis o anchetă federală privind încălcarea drepturilor civile în legătură cu moartea lui Alex Pretti, rezidentul din Minneapolis ucis sâmbătă de ofițerii Patrulei de Frontieră, potrivit autorităților federale. „Analizăm tot ce ar putea face lumină asupra a ceea ce s-a întâmplat în acea zi și în zilele și săptămânile premergătoare […]
Acum 4 ore
21:10
Durerea, senzația de plenitudine sau pierderea bruscă a auzului într-o singură ureche sunt experiențe care, adesea, sunt ignorate sau considerate simple neplăceri trecătoare. Cu toate acestea, orice modificare a funcției auditive unilaterale trebuie privită cu seriozitate, deoarece poate fi un semnal al unor afecțiuni care, netratate la timp, pot avea consecințe grave. Simptomele pot varia […]
21:10
Keir Starmer vrea să ducă Marea Britanie mai adânc în piața unică a Uniunii Europene — dacă Bruxellesul va accepta. Vorbind cu jurnaliștii în timpul unei vizite în China, premierul britanic a spus că dorește „să meargă mai departe” cu alinierea la piața europeană acolo unde acest lucru este „în interesul nostru național”, informează POLITICO. […]
20:50
Este deja un truism să spui că președintele american Donald Trump este un lider tranzacțional. Toată lumea „trebuie să-i dea ceva”. Unele sunt concesii majore la nivel economic și comercial, altele sunt de-a dreptul cadouri sau favoruri personale. Putem să ne uităm la Uniunea Europeană, care anul trecut a cedat serios în chestiunea tarifelor și […]
20:50
Violența în școli, fenomen în creștere. Explicațiile unui psiholog clinician. Adolescentul agresiv „are o toleranță foarte scăzută la frustrare” și „o gândire irațională care îi întărește comportamentele disfuncționale” # Aktual24
Violența din școli nu mai poate fi tratată superficial, atrage atenția psihologul Mihai Copăceanu, psiholog clinician, doctor în medicină și specialist în adicții. „Violența actuală crescută în rândul tinerilor implică o serie de explicații biologice, emoționale, familiale, sociale și culturale. Orice explicație simplă este o greșeală. Violența din mediul online sau jocurile video nu determină, […]
20:50
Organizația Națiunilor Unite riscă un „colaps financiar iminent” din cauza statelor membre care nu își plătesc contribuțiile, a avertizat șeful instituției. António Guterres a spus că ONU se confruntă cu o criză financiară care „se adâncește, amenințând livrarea programelor” și că banii s-ar putea termina până în iulie, potrivit BBC. Într-o scrisoare adresată ambasadorilor, el […]
20:40
Kremlinul a confirmat că președintele american Donald Trump a făcut apel la liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu o „cerere de a se abține de la atacul asupra Kievului timp de o săptămână”, însă apelul ar fi valabil doar „până la 1 februarie”, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. […]
20:40
Primul centru pentru minorii care comit fapte penale, înființat lângă Timișoara, la Săcălaz # Aktual24
Primele soluții găsite de Consiliul Județean Timiș, în urma tragediei de la Cenei, unde trei adolescenți au ucis un băiat de 15 ani, sunt activarea Structurilor Comunitare Consultative (SCC) și înființarea primului centru pentru minori penali. „Lucrăm la introducerea Structurilor Comunitare Consultative (SCC) — mecanisme locale de prevenție, formate din oameni din comunitate: preotul, învățătorul, […]
20:40
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire a generalului Sorin Cîrstea în funcţia de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, acesta devenind membru al Administraţiei Prezidenţiale. Potrivit informaţiilor oficiale, generalul Sorin Cîrstea are experienţă în teatrele de operaţii, participând la misiuni în Afganistan şi Kosovo. Cea mai înaltă funcţie deţinută de […]
20:20
Copilul de 13 ani din Cenei, care și-a ucis prietenul, luat de la familie. Mama a întrerupt testele și analizele # Aktual24
Direcția pentru Protecția Copilului Timiș l-a ridicat din familie pe copilul de 13 ani din Cenei care și-a ucis un prieten, după ce părinții nu s-au conformat solicitărilor DGASPC, potrivit Opinia Timișoarei. Inspectorii au cerut ca băiatul să urmeze școala online, dar acesta n-a făcut-o, iar mama a dat asigurări că se va prezenta cu […]
20:20
Presshub: Al treilea judecător de la Curtea de Apel București care contestă o mutare forțată între secții # Aktual24
O altă judecătoare de la Curtea de Apel București, Ruxandra Grecu, a contestat o decizie a colegiului de conducere al instanței prin care a fost mutată de la Secția penală la secția privind conflictele de muncă. Este al treilea judecător de la Curtea de Apel București care, în ultima vreme, a atacat decizia de mutare […]
20:10
Cel mai simplu mod de eliminare naturală a colesterolului din organism: alternative care pot preveni statinele # Aktual24
Colesterolul crescut reprezintă unul dintre cei mai comuni și periculoși factori de risc pentru bolile cardiovasculare, iar consecințele sale pot fi grave dacă nu sunt prevenite la timp. În timp ce medicamentele precum statinele sunt adesea prescrise pentru a-l reduce, există metode naturale, simple și eficiente, care ajută organismul să-și mențină echilibrul fără a recurge […]
20:10
”Să folosim armele răzbunării în Ucraina”. Cresc presiunile la Moscova pentru ca armata să utilizeze arme mult mai puternice contra ucrainenilor # Aktual24
Parlamentarii ruşi vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, aşa-numitele „arme ale răzbunării”, pentru a-şi atinge obiectivele militare în Ucraina, a declarat vineri preşedintele Dumei de Stat (camera inferioară a legislativului rus), Viaceslav Volodin, citat de Reuters, informează Agerpres. Volodin, care face parte de asemenea din Consiliul Securităţii Rusiei, organism consultativ pe lângă preşedinţia […]
19:50
Bolojan enervează Gruparea Savonea: ”Este impropriu ca judecătorii să decidă cine sunt persoanele care îi anchetează pe ei” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan sugerează că este de acord ca anchetarea judecătorilor care încalcă legea să revină în competența DNA, așa cum solicită numeroase voci din societatea civilă. Acestei măsuri i se împotrivesc însă magistrații care fac parte din așa-numita ”grupare Savonea”. ”Din punctul meu de vedere, este impropriu ca judecătorii să decidă cine sunt persoanele […]
19:40
SpaceX explorează potențiale acorduri cu alte companii conduse de Elon Musk, lăsând investitorii să lucreze la combinații între spațiu, condus autonom și inteligență artificială pentru a analiza care combinație are sens. Producătorul de rachete este în discuții pentru o fuziune cu xAI înainte de o ofertă publică inițială (IPO) planificată pentru acest an, relatează Reuters. […]
19:40
Președintele american Donald Trump a anunțat, mândru de el, că omologul său rus Vladimir Putin i-a promis că „nu mai atacă orașele ucrainene timp de o săptămână”. E ca și cum un criminal în serie ar promite că nu mai ucide o perioadă. „I-am cerut personal președintelui Putin să nu tragă în Kiev și în […]
Acum 6 ore
19:10
Danemarca: Cum a reușit Donald Trump să o salveze pe Mette Frederiksen de la „uitarea electorală” # Aktual24
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, traversează una dintre cele mai spectaculoase reveniri politice din ultimii ani, după o perioadă marcată de scăderea accentuată a popularității și de un eșec dureros în alegerile locale. În mod neașteptat, această redresare este strâns legată de declarațiile fostului președinte american Donald Trump privind anexarea Groenlandei, care au generat o criză […]
18:30
Claudiu Manda, implicat în afaceri cu cartofi de milioane de euro. Banii vin de la UE, vor fi aprobați de un coleg de partid cu dosar penal # Aktual24
Două companii în care este implicat secretarul general al PSD, Claudiu Manda, încearcă să obțină peste 8 milioane de euro din fonduri europene pentru ferme de cartofi, anunță Ziarul Financiar si defapt.ro. Peste 100 de milioane de euro este valoarea celor 94 de proiecte depuse de companii din România pentru a accesa fonduri europene prin […]
18:10
Cum încearcă un grup de extremă dreapta să separe Alberta de Canada și legăturile cu administrația Trump # Aktual24
Un grup marginal de extremă dreapta din provincia canadiană Alberta, bogată în resurse petroliere, încearcă să obțină sprijin politic și financiar din partea Statelor Unite pentru un posibil demers de independență față de Canada. Potrivit unei investigații publicate de Financial Times, liderii Alberta Prosperity Project (APP) au avut mai multe întâlniri la Washington cu oficiali […]
17:50
Ce se ascunde în spatele atacurilor PSD la adresa lui Bolojan și USR. Fost consilier prezidențial: ”PSD vrea Ministerul Apărării pentru a ajunge la miliardele din programul SAFE” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, arată că unul dintre motivele principale ale atacurilor violente ale PSD la adresa premierului și a USR este dorința liderilor PSD de a prelua controlul Ministerului Apărării pentru a putea gestiona miliardele de euro alocate prin programul SAFE. ”Nu sunt fan USR și nici nu am vreo simpatie deosebită pentru […]
17:50
Presshub: Trei din patru șefi de judecătorii sunt delegați de CSM. Creștere accelerată a numirilor fără concurs # Aktual24
Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), arată că, în ultimii trei ani, delegările pe funcții de conducere ale judecătorilor au crescut de la 42,94% în ianuarie 2023 la 65,44% în ianuarie 2026. „Evoluția modului de ocupare a funcțiilor de conducere evidențiază o creștere semnificativă a numărului de funcții exercitate prin […]
17:40
Înalt funcționar european, demis de Comisia Europeană pe fondul suspiciunilor de favoruri primite din partea Qatarului # Aktual24
Un înalt funcționar al Comisiei Europene, estonianul Henrik Hololei, fost director general responsabil de Transporturi, a fost demis în urma unei proceduri disciplinare, pe fondul suspiciunilor că ar fi primit cadouri și beneficii din partea statului Qatar, relatează Politico. Henrik Hololei se afla deja în atenția Parchetului European (EPPO), care a deschis o anchetă în […]
17:40
Polonia a semnat contracte de miliarde pentru „cel mai modern sistem anti-drone” din Europa # Aktual24
Polonia a semnat vineri contracte în valoare de peste 4 miliarde de dolari pentru ceea ce premierul Donald Tusk a descris drept „cel mai modern sistem antidrone din Europa”, menit să întărească protecția de-a lungul graniței estice a țării. Polonia, aflată pe flancul estic atât al NATO, cât și al UE, a investit masiv în […]
17:20
EXCLUSIV Reacția lui Ludovic Orban la declarațiile avocatei Adriana Georgescu: „Nu am absolut nicio legătură cu acest act de corupție” # Aktual24
Apariția în spațiul public a stenogramelor din dosarul DNA în care este implicată avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, a generat un val de reacții și speculații, după ce numele mai multor lideri politici au fost invocate în discuțiile interceptate de anchetatori. Potrivit documentelor din dosar, Adriana Georgescu este acuzată de trafic de […]
Acum 8 ore
17:10
Donald Trump amenință cu tarife țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a semnat joi un decret prezidențial menit să impună taxe vamale țărilor care furnizează petrol Cubei, intensificând astfel presiunea asupra guvernului comunist de la Havana, relatează The Guardian. Casa Albă a descris măsura drept o reacție necesară la „amenințări extraordinare” la adresa securității și politicii externe a SUA, invocând legăturile Cubei […]
16:50
Revoluție în UE, propuneri PPE menite să schimbe radical funcționarea UE: renunțarea la principiul unanimității, care i-ar lăsa in offside pe Orban sau Fico, precum și instituirea funcției de președinte al UE # Aktual24
Ucraina, Venezuela, Groenlanda – provocările politice globale cu care se confruntă Uniunea Europeană sunt imense. Cu toate acestea, cele 27 de state membre rareori reușesc să convină asupra unui curs comun. Principiul unanimității paralizează adesea Uniunea în probleme de politică externă. Grupuri de state se formează în mod repetat pentru a încerca să găsească soluții […]
16:40
UE a pregătit cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat data intrării acestuia în vigoare # Aktual24
Uniunea Europeană se pregătește să adopte al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, programat să intre în vigoare pe 24 februarie, ziua în care se marchează patru ani de la invazia Ucrainei de către Rusia. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-o conferință de presă, relatează Kyiv Independent. „Intenționăm să prezentăm […]
16:20
Date oficiale: În 1989, România era economic mult sub Bulgaria și URSS. Românii consumau cu 35% mai puțină carne decât bulgarii și ungurii # Aktual24
Date cuprinse în cartea ”România în sistemul economiei mondiale” (Editura Academiei Române, București), scrisă de profesorul Constantin Grigorescu arată că economia României era foarte departe de imaginea idealizată pe care o proiectează acum propaganda suveranistă pe rețelele de socializare. Menționăm că această carte a fost publicată în 1993, deci oferea o perspectivă proastă asura economiei […]
16:10
Melania Trump, optimistă după răspunsul primit de la Vladimir Putin privind copiii ucraineni răpiți # Aktual24
Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat că președintele rus Vladimir Putin a răspuns scrisorii sale prin care solicita returnarea copiilor ucraineni răpiți, potrivit RBC. În scrisoarea adresată liderului de la Kremlin, Melania Trump a cerut reunificarea copiilor ucraineni și ruși cu părinții lor, subliniind importanța protejării celor mai vulnerabili în mijlocul conflictului. Potrivit […]
15:40
Trump se războiește acum și cu avioanele fabricate în Canada, ar vrea să le interzică. Măsura va afecta însă și flota SUA # Aktual24
Președintele Donald Trump a șocat joi scena internațională printr-o declarație neașteptată: toate aeronavele fabricate în Canada ar putea fi retrase din certificarea americană, iar pe acestea ar putea fi aplicate taxe de până la 50%, până când avioanele Gulfstream produse în SUA vor fi recunoscute oficial în Canada, scrie BBC. În centrul tensiunii se află […]
15:30
Trump îl nominalizează pe Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Rezervei Federale în locul lui Jerome Powell: ”Va rămâne în istorie” # Aktual24
Președintele Donald Trump l-a numit vineri pe Kevin Warsh pentru funcția de succesor al lui Jerome Powell în funcția de președinte al Rezervei Federale, încheind o odisee de cinci luni care a marcat turbulențe fără precedent în jurul băncii centrale. „Îl cunosc pe Kevin de mult timp și nu am nicio îndoială că va rămâne […]
15:30
Minte Rusia sau minte Trump? Rușii opresc atacurile asupra orașelor ucrainene doar pentru 3 zile, nu 1 săptămână # Aktual24
Rusia a declarat pe 30 ianuarie că președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi cerut să se abțină de la atacuri asupra Kievului până pe 1 februarie. Comentariul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit la o zi după ce Trump afirmase că președintele rus Vladimir Putin a acceptat solicitarea lui de a nu […]
15:30
Război în CSM, un procuror acuză: ”Majoritatea judecătorilor CSM continuă filosofia începută în guvernarea Dragnea. Procurorii sunt singurii care pot să-i prindă cu televizorul în braţe” # Aktual24
Procurorul CSM Claudiu Sandu susţine că majoritatea judecătorilor din Consiliu „continuă filosofia începută în guvernarea Dragnea”, făcând referire la decizia prin care a fost restricţionat accesul procurorilor la aplicaţia care gestionează dosarele în instanţe. Claudiu Sandu lasă să se înţeleagă că judecătorii se tem de procurori, deoarece aceştia din urmă „sunt singurii care îi pot […]
15:20
Victorie pentru Trump: Panama anulează concesiunea pe Canalul Panama deținută de o companie din China # Aktual24
Curtea Supremă din Panama a luat o decizie istorică joi, anulând concesiunea acordată conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong pentru exploatarea a două porturi strategice pe Canalul Panama. Miza este una majoră: Statele Unite urmăresc să reducă influența Chinei asupra acestei rute maritime interoceanice vitale, relatează BBC. Potrivit unui comunicat oficial, adunarea plenară a Curții […]
Acum 12 ore
15:10
„Cea mai puternică monedă de pe pământ” tocmai a atins un maxim al ultimilor 11 ani – și provoacă probleme în Elveția # Aktual24
Activele refugiu au un început bun în 2026, incertitudinea generalizată ducând aurul și argintul la noi recorduri, în timp ce francul elvețian s-a tranzacționat la maxime ale deceniului. Dar în Elveția, factorii de decizie politică urmăresc cu neliniște, relatează CNBC. Francul elvețian a câștigat deja 3,5% față de dolarul american în acest an, impulsionat de […]
15:10
Bolojan sancționează jocul dublu al PSD: ”Nu vezi o minimă responsabilitate, o minimă solidaritate politică care este absolut necesară” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a snacționat, vineri, jocul dublu practicat de PSD în relația cu guvernarea. El a dezvăluit că în discuțiile din coaliție nu sunt conflicte cu liderii PSD, însă ulterior în spațiul public apar ulterior atacuri din partea reprezentanșilor PSD. ”În discuțiile din coaliție, niciodată nu s-a pus problema unor aspecte legate de premier. […]
15:00
Reacția Guvernului la stenogramele cu avocata Georgescu: ”Domnul premier Ilie Bolojan nu-i cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe doamna avocat Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan nu-i cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe avocata Adriana Georgescu, nici pe omul de afaceri Jean Tucan, a precizat vineri Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului. Ea a fost întrebată dacă premierul Ilie Bolojan a primit-o în audienţă sau dacă o cunoaşte pe avocata Adriana Georgescu, membru PNL […]
14:40
Germania anunță că dorește o umbrelă nucleară comună cu aliații europeni. Nu mai vrea să se bazeze pe SUA # Aktual24
Națiunile europene încep să discute idei în jurul unei umbrele nucleare comune care să completeze acordurile de securitate existente cu SUA, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, pe fondul discuțiilor tot mai numeroase din Germania despre dezvoltarea propriei apărări nucleare. Merz, vorbind într-un moment de tensiuni transatlantice sporite, pe măsură ce președintele american Donald Trump […]
14:10
Trump și democrații ajung la un acord preliminar pentru a evita blocarea activității guvernului # Aktual24
Președintele american Donald Trump și democrații din Senat au ajuns la un acord preliminar care ar trebui să ajute la evitarea blocării activității guvernului american. Acordul prevede finanțare temporară pentru Departamentul de Securitate Internă timp de două săptămâni, pentru a oferi părților timp suplimentar pentru a negocia noi restricții privind raidurile de imigrare care au […]
13:40
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a semnat joi o lege care va deschide sectorul petrolier al națiunii către privatizare, inversând un principiu al mișcării autoproclamate socialiste care a condus țara timp de mai bine de două decenii. Legislatorii din Adunarea Națională a țării au aprobat revizuirea legii industriei energetice mai devreme în cursul zilei, […]
13:00
Trump avertizează că este „foarte periculos” pentru Marea Britanie să-și extindă relațiile cu China, în timp ce Starmer sosește la Shanghai # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte periculos” pentru aliatul său apropiat, Marea Britanie, să aibă relații extinse cu China, în timp ce prim-ministrul britanic Keir Starmer se află în țară pentru discuții cu președintele Xi Jinping, menite să reseteze relațiile. Trump a făcut aceste remarci în timp ce participa la premiera unui […]
12:40
Sondaj: Peste jumătate dintre maghiari cred că Orbán este prea ”trecut” ca să mai fie prim-ministru # Aktual24
Mai mult de jumătate dintre maghiari consideră că prim-ministrul Viktor Orbán este obosit și nu mai este potrivit pentru funcția de prim-ministru. Acest lucru este demonstrat de un sondaj realizat de Institutul Publicus, comandat de ziarul Nepaszava, relatează European Pravda. Într-o conferință de presă de la sfârșitul anului, Orbán a fost întrebat dacă va fi […]
12:10
Alertă medicală: A fost confirmat primul caz de virus Chikungunya din România, la un pacient întors recent din Africa # Aktual24
Autoritățile sanitare române au confirmat joi primul caz importat de infecție cu virusul Chikungunya în țara noastră. Potrivit Euronews, pacientul este un bărbat de aproximativ 50 de ani care s-a întors recent dintr-o zonă endemică din Africa. Diagnosticul a fost stabilit prin teste de laborator la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” […]
11:40
Oamenii mai activi seara târziu și noaptea au un risc mult mai ridicat de infarct și AVC, relevă un amplu studiu britanic # Aktual24
Un studiu recentm, efectuat în Marea Britanie și publicat în Journal of the American Heart Association (JAHA), confirmă că persoanele cu un cronotip „definitiv de seară” (așa-numitele „bufnițe” – oameni activi târziu seara și noaptea) au un risc crescut de boli cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic și accident vascular cerebral (AVC). Analiza a inclus peste 322.000 […]
11:10
Raport CSIS: Ofensiva Rusiei în Ucraina este cea mai lentă din toate războaiele ultimului secol # Aktual24
Un nou raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, publicat la sfârșitul lunii ianuarie 2026, descrie ofensiva rusă în Ucraina ca fiind cea mai lentă din ultimul secol de războaie moderne. În ciuda afirmațiilor Kremlinului despre „impulsul de pe câmpul de luptă”, forțele ruse avansează doar între 15 și 70 de […]
11:10
Zelenski anunță că nu merge la Moscova: ”Îl invit pe Putin la Kiev, dacă îndrăznește, desigur” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat propunerea Rusiei de a organiza o întâlnire între el și Vladimir Putin la Moscova. „Desigur, este imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este același lucru cu o întâlnire cu Putin la Kiev. Îl pot invita și eu la Kiev, să vină. Îl invit public, dacă […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.