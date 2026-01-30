Israelul recunoaște că bilanțul victimelor din Gaza, întocmit de autoritățile sanitare de acolo este, în linii mari, corect. IDF nu este de acord

12:40

Mai mult de jumătate dintre maghiari consideră că prim-ministrul Viktor Orbán este obosit și nu mai este potrivit pentru funcția de prim-ministru. Acest lucru este demonstrat de un sondaj realizat de Institutul Publicus, comandat de ziarul Nepaszava, relatează European Pravda. Într-o conferință de presă de la sfârșitul anului, Orbán a fost întrebat dacă va fi […]