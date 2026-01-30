Parlamentarii ruşi vor folosirea „armelor răzbunării” în Ucraina, spune șeful Dumei de Stat
HotNews.ro, 30 ianuarie 2026 23:20
Parlamentarii ruşi vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, aşa-numitele „arme ale răzbunării”, pentru a-şi atinge obiectivele militare în Ucraina, a declarat vineri preşedintele Dumei de Stat (camera inferioară a legislativului rus), Viaceslav Volodin,…
Acum 10 minute
23:30
Venezuela transmite un mesaj de solidaritate pentru Cuba, confruntată cu amenințările lui Trump # HotNews.ro
Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri „solidaritatea” faţă de Cuba, criticând „măsurile punitive” şi ordinul executiv prin care preşedintele american…
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
23:00
Ninsorile abundente şi persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puţin 14 oameni şi rănirea a 198 de persoane în întreaga…
Acum 2 ore
22:30
Premierul Bolojan a numit un fost europarlamentar din afara PNL drept consilier onorific # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a semnat, vineri, o decizie de prim-ministru prin care îl desemnează în calitate de consilier onorific pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe. „Începând cu data de 2 februarie 2026 se acordă calitatea de…
22:10
Macaulay Culkin, mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara, „mama” sa din filmele „Singur acasă” # HotNews.ro
Actorul american Macaulay Culkin a scris un mesaj emoționant pentru colega sa din filmele „Singur acasă” (Home Alone), Catherine O’Hara, aproape imediat după moartea acesteia vineri la vârsta de 71 de ani, relatează revista Variety.…
22:00
Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei şi publicat vineri de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceştia ar dori ca insula lor arctică, ce are statut de teritoriu autonom în cadrul…
21:50
„E parte din conflict”. Rusia spune că UE nu poate avea vreun rol de garant pentru un acord de pace în Ucraina # HotNews.ro
Uniunea Europeană nu poate acționa ca garant și nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Grușko, relatează EFE și…
21:40
Misiunea NASA către Lună cu echipaj uman a fost amânată. Astronauții mai trebuie să facă un test # HotNews.ro
NASA a anunţat vineri că va amâna cu câteva zile data prevăzută iniţial pentru lansarea misiunii spaţiale Artemis 2, în cadrul căreia astronauţii americani vor zbura în jurul Lunii pentru prima dată după o pauză…
Acum 4 ore
21:10
Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani # HotNews.ro
Actrița canadiană Catherine O’Hara, celebră pentru rolul său din filmele „Singur Acasă”, a murit vineri, la vârsta de 71 de ani, anunță site-ul de știri despre celebrități TMZ. Nominalizată de-a lungul anilor la Globurile de…
21:00
Acord de pace în Siria. Cum s-a ajuns la sfârșitul autonomiei kurde de peste un deceniu # HotNews.ro
Acordul încheiat vineri între guvernul sirian şi alianţa armată condusă de kurzi, Forţele Democrate Siriene (FDS), pune capăt administraţiei autonome stabilite de kurzi şi partenerii lor în 2013, după revoltele care au zguduit ţara în…
20:50
Criza iraniană. Teheranul respinge cererile SUA, dar vrea să negocieze „pe picior de egalitate”. Ultima reacție a lui Trump și jocul pe care-l face Turcia # HotNews.ro
Capacitățile de apărare și balistice iraniene „nu vor face niciodată obiectul negocierilor”, a avertizat ministrul de Externe al Iranului, Abbas Aragchi, în cadrul unei vizite făcute în Turcia, unde s-a întâlnit cu omologul său Hakan…
20:40
Ilie Bolojan spune că urmează și o reformă a pensiilor militare și din sectorul de ordine publică: „Este anormal să vedem că șeful poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani” # HotNews.ro
După reforma din administrația publică, Guvernul se va îndrepta spre reforma sistemului de pensii militare și din sectorul de ordine publică. „Este o necesitate care ține de realitățile noastre demografice și de sustenabilitate a sistemului…
20:30
Dosarele Epstein: Milioane de noi documente au fost publicate, inclusiv imagini în mare parte pornografice # HotNews.ro
Departamentul american al Justiției a anunțat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la dosarul pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate, relatează agențiile de…
20:00
O editură retrage de la vânzare toate cărțile doctorului Cristian Andrei la două zile după acuzațiile de viol și agresiune sexuală # HotNews.ro
Editura Bookzone anunță că a retras de la vânzare toate cărțile lui Cristian Andrei, acuzat de viol, agresiuni sexuale asupra fostelor cliente și de practicarea meseriei de psihoterapeut fără să aibă atestat de liberă practică. …
19:50
Cel mai mare fond suveran din lume a vândut aproape tot în România. Reducere drastică și la obligațiuni GRAFICE # HotNews.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de 2,2 trilioane de dolari, a renunțat la aproape toate investițiile pe bursa de la București în ultima parte a anului trecut, păstrând o…
19:40
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan: Este crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc României # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a avut în cursul zilei de vineri o convorbire cu președintele român Nicușor Dan, cu care a discutat despre proiecte energetice comune menite să consolideze securitatea energetică a ambelor…
Acum 6 ore
19:10
Președintele Vucic al Serbiei a promulgat controversata reformă a justiţiei criticată de Comisia Europeană / „Un recul major” # HotNews.ro
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat vineri controversata reformă judiciară care, potrivit Comisiei Europene, îndepărtează Serbia de aderarea la Uniunea Europeană şi care, potrivit opoziţiei, reprezintă un regres grav pentru democraţie, întărind controlul politic asupra…
19:00
Prețul aurului, în scădere puternică. Decizia care a provocat reacția burselor internaționale # HotNews.ro
Preţurile aurului şi argintului au scăzut puternic vineri, după ce preşedintele Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh drept viitor preşedinte al Rezervei Federale (Fed), o alegere percepută de pieţe ca un semnal de stabilitate…
18:50
Reacție rapidă: ANAF trebuie să elimine percepția că legea se aplică ”doar celor slabi”, spune un expert # HotNews.ro
Eliminarea deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este lăudabilă nu doar din perspectiva conformării cu standardele OECD, ci mai ales din perspectiva litigiilor la care ar…
18:40
Prelungirea stagiului militar obligatoriu, supusă referendumului într-o țară neutră din UE # HotNews.ro
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat vineri cancelarul austriac Christian Stocker, relatează DPA, preluată de Agerpres. Stocker a declarat că rezultatul votului va fi „obligatoriu pentru partidele politice şi…
18:30
Danemarca va expulza străinii condamnaţi la cel puțin un an de închisoare: „Să ne protejăm ţara în loc să protejăm infractorii” # HotNews.ro
Danemarca va expulza automat persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse cu închisoarea de un an sau mai mult pentru infracţiuni grave, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga, în cadrul prezentării unui nou plan…
18:00
Fost prezentator CNN, arestat după ce a relatat de la protestele din Minnesota. „La ordinul meu”, anunță procuroarea generală a lui Trump # HotNews.ro
Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele desfășurate în statul Minnesota împotriva operaţiunilor Serviciului federal de imigraţie (ICE), relatează…
18:00
Avertismentul Mariei Zaharova privind confiscarea navelor rusești: „Rusia va adopta toate măsurile pe care le are la dispoziție” # HotNews.ro
Rusia a avertizat vineri că va lua toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi proteja petrolierele, după ce astfel de nave au fost capturate recent de SUA şi Franţa în apele internaţionale,…
18:00
Negociatorii ruși au cerut scuze Ucrainei pentru atacul asupra unui tren din Harkov. Care sunt explicații pentru încălcarea acordului # HotNews.ro
Atacurile au avut loc în ciuda unei pauze informale a ostilităților stabilită pentru perioada celor două zile de negocieri care au avut loc în Abu Dhabi la finalul săptămânii anterioare, a declarat un consilier din…
17:50
Un nou studiu de anvergură îngheață perspectivele existenței vieții pe Europa, cea mai cunoscută lună a planetei Jupiter # HotNews.ro
Anii de dezbateri cu privire la grosimea reală a calotei glaciare de la suprafața lui Europa, satelitul lui Jupiter, par să se fi încheiat odată cu publicarea în revista Nature Astronomy a unui studiu care…
17:40
Statul mai taie o zi: eroarea juridică din spatele noului calcul al concediului medical # HotNews.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să introducă un exemplu de calcul care precizează în mod explicit că se scade prima zi lucrătoare de concediu medical, un proiect în acest sens fiind publicat pe…
17:40
Polițiști și membri ai pazei de coastă judecați în Italia pentru un naufragiu soldat cu aproape 100 de morți # HotNews.ro
Patru poliţişti italieni şi doi membri ai pazei de coastă sunt judecaţi începând de vineri de un tribunal din oraşul Crotone (sud-est), fiind acuzaţi că au intervenit prea târziu pentru salvarea unui vas cu migranţi…
Acum 8 ore
17:30
Surpriza din cel de-al treilea mare contract militar SAFE: Sistem german de ultimă generație, pe o parte din noile blindate Piranha 5 construite în România # HotNews.ro
România va cumpăra, prin programul de finanțare europeană SAFE, 139 de transportoare blindate Piranha 5 care vor fi produse în țară. Contractul este o continuare a achiziției de Piranha 5 de până acum – 227…
17:20
Antrenorul echipei FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat într-o conferință de presă că formația sa poate câștiga partida cu Universitatea Cluj de sâmbătă seară dacă va avea aceeași organizare defensivă și ofensivă din meciul precedent…
17:10
Cu patru luni înainte să împlinească 39 de ani, Novak Djokovic joacă din nou finala la Australian Open. Are deja 10 titluri aici # HotNews.ro
Novak Djokovici a câştigat vineri încă un meci clasic de cinci seturi, detronându-l pe Jannik Sinner şi devenind cel mai în vârstă jucător ajuns în finala Australian Open în era profesionistă, notează Reuters, citată de…
17:10
e-Factura pentru veniturile din drepturi de autor (DDA): De ce este necesară emiterea unei facturi. Explicațiile Ministerului Finanțelor # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor face, vineri, clarificări după ce Guvernul a aprobat introducerea unui termen de tranziție până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura pentru veniturile din drepturi de autor (DDA).
17:10
Olanda va introduce o „taxă pentru libertate” în curând: „Trasăm un nou curs pentru țara noastră” # HotNews.ro
Viitorul guvern al Olandei intenționează să introducă o suprataxă la impozitul pe venit și la impozitul pe profit pentru a încasa aproximativ 5 miliarde de euro pe an, destinate creșterii cheltuielilor pentru apărare, au declarat…
17:00
Papa Leon al XIV-lea a ales să nu locuiască nici la Casa Santa Marta din Cetatea Vaticanului, nici în apartamentele papale spațioase ale Palatului Apostolic, ca predecesorii săi, ci la mansarda acestei clădiri emblematice, după…
17:00
Procedură de infringement împotriva României privind creditele de consum. Ce reproșează Comisia Europeană autorităților de la București # HotNews.ro
Comisia Europeană a decis, vineri, să demareze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 23 de state membre, printre care şi România, pentru necomunicarea transpunerii complete a…
16:50
Guvernul elimină o măsură prin care taxa „exact zona în care multinaționalele își exportă profiturile”. Invocă o solicitare OCDE # HotNews.ro
Guvernul a eliminat vineri, prin ordonanță de urgență, plafonul de 1% pentru deductibilitatea anumitor cheltuieli înregistrate de multinaționale în relația cu entități afiliate înmatriculate în alte țări. Măsura, introdusă de la 1 ianuarie 2026, a…
16:30
Salariile de la Petromidia, condiționate de eliminarea unei taxe. Cât câștigă angajații din rafinăria Rompetrol, care au protestat astăzi în fața unității # HotNews.ro
Sute de angajați ai rafinăriei Petromidia Năvodari au protestat vineri în fața unității de procesare a țițeiului, cerând conducerii majorările salariale promise pentru acest an. În replică, Rompetrol, operatorul rafinăriei, spune că situația financiară a…
16:30
Competiție mare pentru realizarea tronsoanelor finanțate pe SAFE din autostrada „Moldovei” / Cel mai cunoscut constructor român lipsește însă de pe listă # HotNews.ro
Pentru cele două tronsoane de drum expres de la Suceava până aproape de Siret s-au înscris 12 asocieri de constructori din România, Bulgaria și Ucraina. Cel mai cunoscut constructor român – grupul de firme UMB,…
16:30
Rivalii europeni ai SpaceX și Blue Origin pregătesc lansarea unei rachete într-un zbor de testare # HotNews.ro
Racheta Spectrum dezvoltată de start-upul german Isar Aerospace va realiza al doilea zbor-test al său în luna martie, după ce o problemă tehnică, care a dus la amânarea precedentei sale lansări din Norvegia, a fost…
16:20
Șeful ONU le-a transmis statelor membre că organizația se află în pericol de „colaps financiar iminent”, invocând taxele neplătite și o regulă bugetară care obligă organismul global să returneze fondurile necheltuite, potrivit unei scrisori consultate…
16:20
O nouă amânare la Curtea de Apel București în cazul cererii de suspendare a doi judecători CCR / Noul termen, din nou în aceeași zi în care Curtea trebuie să dea o decizie pe pensiile speciale # HotNews.ro
Curtea de Apel Bucureşti a amânat vineri pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de avocata AUR Silvia Uscov de suspendare din funcţie a judecătorilor Curții Constituționale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. Noul termen este stabilit…
16:10
Compania British American Tobacco, acuzată într-un proces că a ajutat Coreea de Nord să finanțeze dezvoltarea de arme folosite în atacuri teroriste # HotNews.ro
Victimele unor atacuri teroriste afirmă că operațiunile British American Tobacco în Coreea de Nord au contribuit la finanțarea armelor utilizate în Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. Sute de membri ai forțelor armate americane, civili și…
16:00
Cine este Sorin Cîrstea, noul consilier numit de Nicușor Dan: A fost decorat cu cea mai înaltă medalie în Afganistan # HotNews.ro
Generalul Sorin Cîrstea a fost numit vineri în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) prin decret semnat de președintele Nicușor Dan. Acesta îl va înlocui pe Mihai Șomordolea, care părăsește…
15:50
Comitetul Nobel confirmă că numele câștigătorului Premiului pentru Pace din 2025 a fost scurs online, dar acuză un act de spionaj. Primele explicații privind incidentul fără precedent # HotNews.ro
Un act de spionaj digital a fost cel mai probabil cauza dezvăluirii numelui câștigătorului Premiului Nobel pentru Pace din 2025 înainte de anunțul oficial, a declarat vineri Comitetul Nobel Norvegian pentru Reuters. „Nu am reușit…
15:40
Demisie la Cotroceni. Un vechi consilier pleacă după 10 ani din Administrația Prezidențială / A fost anunțat și cine îi ia locul # HotNews.ro
Consilierul de stat Mihai Șomordolea, care ocupa funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pleacă de la Cotroceni după 10 ani. Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul privind eliberarea sa…
Acum 12 ore
15:00
Creșterea meteorică a acțiunilor Nvidia a făcut din producătorul de cipuri cea mai valoroasă companie din lume, iar noi documente depuse la autoritățile din SUA arată ce înseamnă asta pentru salariile angajaților, relatează Business Insider.…
14:50
Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care şi-a omorât în bătaie fetiţa de 9 ani # HotNews.ro
Femeia din Galați care și-a torturat până la moarte fiica de 9 ani, în 2024, a fost condamnată definitiv la 28 de ani și 4 luni de închisoare. Curtea de Apel Galați a respins apelurile…
14:30
„M-am trezit peste noapte, fără hartă și fără să știu încotro s-o iau”. Cum răspunde creatorul Lolitei Cercel, artista făcută cu AI, controverselor pe care le-a stârnit în România # HotNews.ro
La final de 2025, în muzica românească a apărut un fenomen atipic: Lolita Cercel, o artistă creată digital cu ajutorul inteligenței artificiale, care cântă despre jale, relații și lipsuri, într-un stil lăutăresc reinterpretat. Proiectul a…
14:10
VIDEO Cele 20 de secunde în care un Su-25 ucrainean se destramă în aer, lovit de o rachetă rusească / La bord se afla un pilot cu 385 de misiuni de luptă: „Ieri mi s-a sfâșiat inima” # HotNews.ro
Incidentul a avut loc în 2024, cel mai probabil deasupra Donețk-ului, și este neclar de ce imaginile au apărut abia acum, scrie publicația The War Zone. O cameră montată pe aripa unui avion de luptă…
14:10
Donald Trump a anunțat pe cine a ales să conducă Rezerva Federală, cea mai puternică bancă din lume # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că l-a ales pe Kevin Warsh, un fost guvernator al Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite pentru a o conduce după expirarea mandatului actualului său președinte,…
14:10
VIDEO Scandal cu cuțite și săbii într-o sală de fitness din București. Șapte tineri au fost reținuți de polițiști # HotNews.ro
Un scandal violent izbucnit într-o sală de fitness din Sectorul 6 s-a soldat cu reținerea a șapte tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani. Conflictul a pornit verbal, în vestiar, între un tânăr…
