Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

Sport.ro, 31 ianuarie 2026 00:20

Genoa a scăpat printre degete remiza cu Lazio.

Acum o oră
00:20
00:10
Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro! Sport.ro
La Al-Gharafa, Florinel Coman (27 de ani) traversează un sezon promițător.
Acum 2 ore
23:50
Musi, scut în jurul lui Epassy după gafa din derby: „E cel mai bun din ligă!” Sport.ro
Alexandru Musi s-a arătat dezamăgit de remiza cu Petrolul, 1-1, dar și-a încurajat colegul din poartă, Devis Epassy, autorul unei erori decisive în finalul partidei de pe „Arcul de Triumf”.
23:30
Danemarca - Islanda, meci fabulos la Europeanul de handbal! Cum s-a încheiat semifinala epică a turneului transmis de VOYOi Sport.ro
Știm marea finală a Campionatului European de handbal masculin.
23:30
Ce l-a deranjat la culme pe Zeljko Kopic în Dinamo - Petrolul 1-1 Sport.ro
Zeljko Kopic a spus ce l-a deranjat după egalul cu Petrolul.
23:30
Motivele pentru care Gicu Grozav s-a bucurat pentru golul marcat contra lui Dinamo, fosta sa echipă: „Nu e prima dată” Sport.ro
Ce a spus Gicu Grozav după Dinamo - Petrolul 1-1, partidă în care a marcat împotriva fostei sale echipe.
23:20
Reghecampf, victorie colosală: a bătut „Brazilia Africii“ în Champions League! Sport.ro
Tehnicianul de 50 de ani a obținut cel mai mare succes de când a preluat-o pe Al-Hilal Omdurman din Sudan, în august 2025.
23:10
„Nu există așa ceva!” Cătălin Cîrjan, prima reacție după suspendarea impresarului său pentru pariuri Sport.ro
Cătălin Cîrjan a vorbit despre situația impresarului său, Cătălin Sărmășan, suspendat vineri de FRF pentru pariuri. Dinamovistul a negat orice implicare în jocuri de culise.
23:00
Epassy și-a explicat gafa monumentală după Dinamo – Petrolul: „Asta s-a întâmplat“ Sport.ro
Portarul roș-albilor a comis o eroare destul de importantă din cauza căreia bucureștenii au scăpat o victorie mare printre degete.
23:00
A costat-o pe Dinamo victoria! Ce a spus Florin Prunea după ieșirea greșită pe centrare a lui Epassy Sport.ro
Devis Epassy, portarul lui Dinamo, a gafat în partida cu Petrolul și „câinii” au obținut doar un punct din derby-ul cu ploieștenii.
Acum 4 ore
22:50
Nemții, tot nemți! Germania n-a avut milă de Croația în semifinalele Europeanului de handbal (VOYO). Lukas Zerbe, în zi de grație Sport.ro
Germania e prima finalistă a Europeanului de handbal.
22:50
Ilie Dumitrescu nu l-a menajat pe Epassy după gafa cu Petrolul: „Uite cât de mult contează!” Sport.ro
Dinamo a încheiat la egalitate cu Petrolul Ploiești, scor 1-1 (0-0), vineri seara, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii.
22:40
Eugen Neagoe a anunțat un transfer spectaculos și a înțepat-o pe Dinamo: „O să fie o surpriză pentru toată lumea” Sport.ro
Eugen Neagoe a reacționat la finalul confruntării dintre Dinamo și Petrolul, terminată cu scorul de 1-1.
22:30
Basarab Panduru, sincer după victoria chinuită obținută de Pancu: „Chiar mi se pare că e de discutat” Sport.ro
Basarab Panduru a vorbit despre victoria chinuită a lui CFR Cluj, dar și despre ce a reușit Pancu de când a venit.
22:10
Replica lui CR7 după ce a fost testat antidoping: a marcat golul 961, iar Al Nassr s-a apropiat de lider Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a marcat din nou pentru Al Nassr în victoria clară, 3-0 cu Al Kholood. Portughezul a ajuns la borna 961 și își ține echipa în cursa pentru titlu.
22:00
Devis Epassy a îngropat-o pe Dinamo cu Petrolul! „Lupii galbeni” au mușcat după o gafă uriașă Sport.ro
Dinamo - Petrolul a fost LIVE TEXT pe Sport.ro. 
22:00
Guardiola, cu Palestina până în pânzele albe! Ce a făcut, astăzi, de necrezut! Sport.ro
Antrenorul lui Manchester City a vorbit mereu, răspicat, împotriva genocidului din Gaza.
21:40
Daniel Pancu, declarație haioasă după victoria cu Metaloglobus: „Fac precum o maimuță” Sport.ro
Daniel Pancu a fost agitat pe bancă în timpul meciului cu Metaloglobus.
21:40
Sud-africanii scriu despre plecarea lui Siyabonga Ngezana de la FCSB Sport.ro
Presa din Africa de Sud a analizat vineri situația lui Siyabonga Ngezana la FCSB.
21:40
Transfer de Liga Campionilor în Superliga României! Sport.ro
Mutarea interesată reușită de în Superliga României a fost confirmată oficial. 
21:10
Fanii dinamoviști, trei mesaje superbe după tragedia suporterilor lui PAOK: „În fața cântecului îngrozitor al morții” Sport.ro
Ce au transmis suporterii dinamoviști din PCH cu privire la tragedia din Timiș la meciul cu Petrolul.  
21:10
„Extraterestru“: Djokovic, ce a reușit la Australian Open depășește orice imaginație! Sport.ro
Legendarul sârb se pregătește pentru finala de la Melbourne (duminică, ora 10:30) la o vârstă la care colegii săi de generație se uită la meciurile de Grand Slam, la televizor. 
Acum 6 ore
20:50
„Mă duc în Italia!” Englezii anunță decizia lui Tottenham în cazul lui Radu Drăgușin Sport.ro
Drăgușin, situație incertă la Tottenham.
20:30
Imagini incredibile din Qatar: Contra a vrut să sară la arbitru! Un alt român l-a oprit Sport.ro
Fostul selecționer a trăit o partidă dramatică în campionat, una în care a fost pe punctul de a scăpa o victorie categorică printre degete.
20:10
Suspendare drastică pentru impresarul Cătălin Sărmășan: un an pe bară și amendă uriașă pentru pariuri Sport.ro
Comisia de Disciplină FRF l-a suspendat un an pe impresarul Cătălin Sărmășan și l-a amendat cu 150.000 de lei pentru implicare în pariuri sportive, inclusiv pe meciuri din fotbalul intern.
20:10
Mihai Teja, decepționat după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2: „Meritam mult mai mult, nu mă așteptam” Sport.ro
Ce a transmis Mihai Teja după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2.
20:10
Surprinzător! Ce a spus Florin Prunea după ce a văzut gafa imensă a lui Mihai Popa Sport.ro
Mihai Popa, portarul lui CFR Cluj, a gafat incredibil în meciul cu Metaloglobus.
19:50
Șumudică, în corzi! Căpitanul echipei a început să mârâie: „De când a venit acest antrenor…“ Sport.ro
Al-Okhdood a ajuns, astăzi, la patru înfrângeri în șase meciuri, în luna ianuarie, de când componența băncii tehnice a fost schimbată.
19:40
„Rațiu abia așteaptă!” Cifrele „nebune” din meciurile cu Real Madrid, dezvăluite înainte de duelul de pe Bernabeu Sport.ro
Andrei Rațiu a revenit vineri la antrenamentele lui Rayo Vallecano și este pregătit să intre pe teren duminică împotriva lui Real Madrid, într-o partidă vitală pentru echipa sa.
19:30
Jaqueline Cristian - Sorana Cîrstea, posibilă semifinală în Openul Transilvaniei (VOYO). Adversarele celor 6 românce în primul tur Sport.ro
Transylvania Open 2026 se joacă în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie, în exclusivitate pe VOYO.
19:30
Iuliu Mureșan a anunțat un transfer după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2: „Am tremurat puțin, am avut emoții” Sport.ro
Reacția lui Iuliu Mureșan după CFR Cluj - Metaloglobus 4-2.
19:20
Andrei Cordea, salvat de terenul prost: gol norocos din penalty în CFR - Metaloglobus Sport.ro
Andrei Cordea a egalat dintr-un penalty transformat cu șansă în meciul cu Metaloglobus.
19:20
Ungaria, radiografie după Campionatul European de handbal masculin (VOYO). Ce a spus marele Laszlo Nagy Sport.ro
Campionatul European de handbal masculin e transmis de VOYO.
19:10
Andrei Cordea salvat de terenul prost: gol norocos din penalty în CFR - Metaloglobus Sport.ro
Andrei Cordea a egalat dintr-un penalty transformat cu șansă în meciul cu Metaloglobus.
19:10
Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate” Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre epuizarea mentală din vestiarul campioanei FCSB, dezvăluid că Ngezana a fost nevoit să intre pe teren deși ceruse să fie menajat.
19:10
Luptă încinsă pentru promovare în Liga 2 și Liga 3 la fotbal feminin! Cum se descurcă FCSB Sport.ro
Turul campionatului s-a încheiat la finalul anului 2025 în Liga 2 și Liga 3 Feminin. Etapele disputate până acum au schițat o ierarhie provizorie în fiecare serie și au adus în față principalele candidate la promovare.
19:00
Probleme mari înaintea unei semifinale de la CE de handbal masculin! Fanii Islandei acuză că nu pot intra la meci Sport.ro
Campionatul European de handbal masculin 2026, LIVE și exclusiv pe VOYO.
Acum 8 ore
18:40
Selecționerii a două naționale calificate în semifinalele EURO, atacuri dure la EHF: "Nu îi pasă de jucători, de echipe" Sport.ro
Campionatul European de handbal masculin 2026, la VOYO.
18:40
(P) Trei stadioane fierbinți în lupta pentru titlu din Premier League, în etapa a 24-a Sport.ro
Primele trei echipe din Premier League sunt întinse pe o distanță de patru puncte înaintea etapei a 24-a. Liderul Arsenal va juca la Leeds, Aston Villa primește acasă vizita echipei Brentford, în timp ce Manchester City va fi implicată în derby-ul rundei, într-un meci în deplasare cu Tottenham.
18:30
Planul lui Dan Șucu pentru Europa: transferuri de top pregătite în Giulești după aducerea lui Moruțan Sport.ro
Rapid nu se mai mulțumește doar cu play-off-ul, iar Dan Șucu pregătește deja strategia pentru sezonul viitor.
18:30
Mihai Popa s-a făcut de râs în CFR Cluj - Metaloglobus! Gafă de curtea școlii a portarului venit de la Torino Sport.ro
Moment stânjenitor pentru Mihai Popa în CFR Cluj - Metaloglobus.
18:20
FCSB e istorie pentru Denis Alibec! Atacantul rămâne în Superliga: „Clubul nostru îi mulțumește” Sport.ro
Denis Alibec a plecat de la FCSB și a semnat cu o formație din Superliga.
18:10
Mesajul românului care a jucat la PAOK, în urma accidentul groaznic din România Sport.ro
Cosmin Bărcăuan a transmis un mesaj emoționant în urma tragicului accident auto care a implicat suporteri ai lui PAOK.
18:00
Cristi Chivu face legea în Italia! „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând Sport.ro
Cristi Chivu e pe val la Inter Milano.
18:00
Șumudică, îngrozit: ce gol a putut să ia echipa lui într-o nouă înfrângere! Sport.ro
Chiar dacă a fost adus pe post de salvator, tehnicianul român a început să lege înfrângerile cu Al-Okhdood, echipă care rămâne „lipită“ de penultimul loc în Saudi Pro League.
18:00
Șucu și Angelescu, mutare logică: au pus performanța înaintea banilor! Cum arată acum lupta Rapid vs. Craiova vs. Dinamo? Sport.ro
Cum arată acum lupta Rapid vs. Craiova vs. Dinamo? | Analiză Sport.ro.
18:00
Andrei Rațiu a primit vestea așteptată chiar înaintea meciului cu Real Madrid! Ce se întâmplă cu „Sonic” Sport.ro
Viteza impresionantă atinsă de Andrei Rațiu la antrenamentul dinaintea meciului cu Real Madrid. 
17:30
Veste groaznică pentru formația din Premier League! Sezon terminat al starului Sport.ro
Jack Grealish va rata "probabil" restul sezonului din cauza unei accidentări, a anunţat vineri David Moyes, antrenorul lui Everton, echipa la care joacă atacantul englez, împrumutat de la Manchester City, scrie AFP. 
17:30
S-a decis unde va avea loc finala Cupei Mondiale 2030! Sport.ro
Cupa Mondială 2030, un eveniment special.
17:20
Elias Charalambous nu plânge după Alibec! Soluțiile găsite de cipriot: „Mai mult decât suficienți” Sport.ro
Gigi Becali a anunțat plecarea lui Denis Alibec imediat după meciul cu Fenerbahce, scor 1-1. Elias Charalambous a transmis că are soluții pregătite pentru a acoperi golul din ofensivă.
