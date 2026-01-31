Cum a împărțit Ciucu puterea. Ce atribuții au primit viceprimarii PSD și PNL și administratorul public USR
Cea mai recentă ședință a Consiliului General al Municipiului București a fost una dificilă pentru primarul Ciprian Ciucu: consilierii PSD, PUSL și AUR – cu sprijin punctual din partea PMP – i-au blocat mai multe proiecte de reducere a cheltuielilor și de creștere a încasărilor. „Evident, înţeleg că este momentul în care se testează o …
Acum 2 ore
04:10
Chirurgia modernă a trecut de la incizii lungi la incizii minuscule ghidate de roboți și AI. Cu toate acestea, chirurgii au pierdut ceva esențial în acest proces: posibilitatea de a simți direct interiorul corpului. Fără palpare, detectarea anomaliilor tisulare în timpul unei intervenții chirurgicale devine mai dificilă. Un grup de chirurgi și ingineri europeni încearcă … The post Ce au pierdut chirurgii în era roboților. Și cum încearcă să recâștige appeared first on spotmedia.ro.
04:10
Tarifele sunt în vigoare, apoi nu mai sunt. Forța militară e o opțiune… apoi este exclusă. Comportamentul haotic și imprevizibilitatea au revenit în cercurile de politică externă. În Casa Albă și în alte părți, acestea par a fi văzute ca un atu strategic, mai degrabă decât ca o slăbiciune. Dar contrar aparențelor, pe Trump nu-l … The post De ce teoria nebunului nu-l ajută pe Trump appeared first on spotmedia.ro.
04:10
Cum a împărțit Ciucu puterea. Ce atribuții au primit viceprimarii PSD și PNL și administratorul public USR # SportMedia
Cea mai recentă ședință a Consiliului General al Municipiului București a fost una dificilă pentru primarul Ciprian Ciucu: consilierii PSD, PUSL și AUR – cu sprijin punctual din partea PMP – i-au blocat mai multe proiecte de reducere a cheltuielilor și de creștere a încasărilor. „Evident, înţeleg că este momentul în care se testează o …
Acum 4 ore
02:10
După o perioadă în care proteinele au fost cuvântul-cheie în discuțiile despre alimentația sănătoasă, atenția consumatorilor, tot mai preocupați de sănătatea intestinului, se mută acum către fibre. În special printre tinerii din Generația Z a devenit populară o practică numită „fibermaxxing”, adică includerea unei cantități cât mai mari de fibre în dietă. Între timp, marile … The post Proteinele nu mai sunt vedetele. Ce este acum la modă să ai în farfurie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
00:10
Dosarele Epstein: Peste 3 milioane de pagini și imagini, majoritatea pornografice, au fost publicate. Nume grele și detalii despre moartea sa # SportMedia
Departamentul american al Justiției a publicat o nouă tranșă masivă de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și găsit mort în detenție în 2019. Este vorba despre aproximativ 3 milioane de pagini, 180.000 de imagini și peste 2.000 de videoclipuri, potrivit adjunctului procurorului general al SUA, Todd Blanche. Documentele includ corespondență, …
00:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că un proiect de act normativ care prevede introducerea a încă 33 de medicamente pe lista de compensate și gratuite a fost pus în transparență publică. „Anul trecut, în septembrie, au fost introduse 41 de molecule noi. Anul acesta începem în forță cu alte 33 de medicamente și … The post Alte 33 de medicamente, pe lista de compensate și gratuite appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Vlad Gheorghe, care a renunțat la candidatura la PMB în favoarea lui Ciucu, numit consilier onorific al premierului Bolojan # SportMedia
Vlad Gheorghe, fost europarlamentar și candidat la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei, care s-a retras din cursă în favoarea candidatului PNL Ciprian Ciucu, a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Decizia a fost semnată vineri de prim-ministru și publicată în Monitorul Oficial. Vlad Gheorghe ar urma să se ocupe de reorganizarea administrativă și …
Acum 8 ore
22:10
Infringement UE pentru România, din cauza întârzierilor în aplicarea noilor reguli pentru credite și servicii financiare # SportMedia
Comisia Europeană a decis, vineri, să declanșeze proceduri de infringement împotriva a 23 de state membre, printre care și România, pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei privind contractele de credit de consum, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Statele vizate sunt: Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Irlanda, Cipru, Lituania, Luxemburg, Letonia, …
22:10
Președintele american Donald Trump l-a propus oficial pe Kevin Warsh pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale, o mutare cu impact rapid pe piețele financiare. Nominalizarea a fost interpretată de investitori drept un semnal de stabilitate și de reafirmare a independenței băncii centrale, declanșând vânzări masive pe piața metalelor prețioase. La scurt … The post Trump l-a propus pe Kevin Warsh la șefia Fed, prețurile la aur și argint s-au prăbușit appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Principalul risc economic al României este de natură politică, nu fiscală sau macroeconomică, iar stabilitatea guvernamentală este esențială pentru menținerea reducerii deficitului bugetar, spune purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu. „Cel mai mare risc economic este unul politic. Stabilitatea guvernamentală, indiferent de formulă sau de persoane, este principalul risc. O instabilitate … The post BNR: Cel mai mare risc economic pentru România este unul politic appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze după atacul mortal asupra unui tren de pasageri din Harkov # SportMedia
Negociatorii ruși ar fi prezentat scuze în privat părții ucrainene după un atac cu drone asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, soldat cu șase morți. Atacul a avut loc în pofida unei pauze informale a atacurilor, convenită în timpul discuțiilor purtate weekendul trecut la Abu Dhabi. Înțelegerea, descrisă drept un „gentlemen's agreement", nu …
22:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune care ar putea îmbunătăți semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune, care pot îmbunătăți semnificativ securitatea energetică a Ucrainei și a României”, a scris … The post Zelenski a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Guvernul schimbă regulile pentru creditele de consum, după procedura de infringement a UE. Modificări importante # SportMedia
Guvernul pregătește modificarea legislației privind creditele de consum, prin ordonanță de urgență, după ce Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României pentru întârzieri în aplicarea noilor reguli europene. Noile măsuri aduc schimbări importante pentru consumatori, de la limitarea comisioanelor până la protecție suplimentară în fața recuperatorilor de creanțe, potrivit Profit.ro. Toate creditele intră …
22:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 31 ianuarie si 1 februarie 2026. The post Horoscop de weekend: 31 ianuarie – 1 februarie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
20:10
Ilie Bolojan ia în calcul un vot de încredere în PNL, dar exclude un vot în coaliție și un guvern minoritar # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în interiorul PNL, pe fondul atacurilor și contestărilor interne, dar a exclus varianta unui vot de încredere în coaliția de guvernare. Bolojan a precizat, într-un interviu acordat G4Media, că susținerea Executivului se verifică în Parlament, prin voturile pe proiecte de …
20:10
Companiile mari pot să-și exporte profiturile în continuare. Guvernul explică de ce a luat această decizie # SportMedia
Guvernul a decis să elimine temporar din Codul fiscal un articol care ar fi putut limita transferul profiturilor în afara țării de către marile companii, menținând astfel posibilitatea ca profiturile să fie exportate în continuare. Măsura a fost adoptată în contextul procesului de aderare a României la OCDE. Potrivit Executivului, decizia nu reprezintă o renunțare …
20:10
Polonia a semnat vineri un contract pentru dezvoltarea unui sistem avansat de apărare aeriană anti-dronă, în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de euro, prezentat de premierul Donald Tusk drept un „moment de cotitură” pentru securitatea flancului estic al NATO. Potrivit The Kyiv Post, acordul vizează sistemul anti-dronă San și a fost semnat la o unitate … The post Polonia investește 3,5 miliarde de euro într-un sistem „revoluționar” anti-dronă appeared first on spotmedia.ro.
20:10
CFR Cluj a câștigat dramatic meciul cu Metaloglobus, scor 4-2, în etapa a 24-a din Superliga. Ardelenii au fost conduși de două ori și au trecut în avantaj în minutul 89. Visic a deschis scorul în minutul 9 cu un șut din fața porții, dar Aliev a egalat din pasa lui Cordea cinci minute mai … The post Superliga: CFR Cluj, victorie dramatică împotriva lui Metaloglobus appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Planurile noului guvern olandez: taxă pe libertate, reguli dure pentru rețelele sociale și 3,5% din PIB pentru apărare # SportMedia
Noul guvern minoritar din Țările de Jos propune o schimbare de direcție majoră: creșteri consistente ale cheltuielilor pentru apărare, o suprataxă specială – numită „taxă pe libertate", reguli mai stricte pentru accesul copiilor la rețelele sociale. De asemenea, promite o susținere fermă, pe termen lung, pentru Ucraina. Programul politic a fost prezentat vineri, la aproape …
20:10
Unul dintre cei mai cunoscuți impresari români, suspendat pentru pariuri: A mizat de peste 5.000 de ori # SportMedia
Comisia de Disciplină a FRF a decis suspendarea impresarului Cătălin Sărmășan, după ce acesta a fost implicat în activități de pariuri sportive. Verificările realizate de Departamentul de Integritate au arătat faptul că Sărmășan a pariat pe meciuri de fotbal. Conform informațiilor publicate de ProSport, impresarul ar fi avut un cont activ pe o casă de …
18:10
Curtea de Apel București amână a treia oară decizia pe suspendarea a doi judecători CCR. Următorul termen, fix în ziua în care CCR decide pe pensiile magistraților # SportMedia
Curtea de Apel București urma să pronunțe, vineri, o decizie într-un dosar cu miză mare, deschis la cererea avocatei AUR Silvia Uscov, care solicită suspendarea din funcție a doi judecători ai Curții Constituționale, Mihai Busuioc (pus de PSD) și Dacian Cosmin Dragoș (trimis acolo de Nicuşor Dan). Însă pronunțarea unei decizii a fost amânată a …
18:10
Demisie la Cotroceni: Secretarul CSAT pleacă din Administrația Prezidențială. Un general cu 4 stele îi ia locul # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul privind eliberarea din funcție a consilierului de stat Mihai Șomordolea, care ocupa funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Nicușor Dan a semnat vineri și decretul privind trecerea în rezervă a lui Șomordolea, care este general cu patrul stele în MApN, a anunțat vineri …
18:10
Carlos Alcaraz, care l-a învins pe Alexander Zverev cu 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5, în semifinalele turneului Australian Open, vineri, la Melbourne, a devenit cel mai tânăr jucător din Era Open care a ajuns în finalele tuturor celor patru turnee de Grand Slam, la 22 de ani și 272 de zile, scrie … The post Carlos Alcaraz a scris istorie la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Micuțul tău se uită cu admirație la copiii mai mari, care pedalează prin parc și visează și el la o bicicletă, dar încă e prea mic pentru una clasică? O alternativă excelentă este bicicleta fără pedale pentru copii. O astfel de bicicletă este potrivită de la o vârstă foarte fragedă, ajutându-l pe cel mic să-și … The post Rolul bicicletei fără pedale în pregătirea trecerii la bicicleta clasică appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Aflată în continuă schimbare, industria de casino online pune un accent mai mare ca oricând pe autenticitate. Concurența acerbă din domeniu face ca operatorii de pe Internet să-și îmbunătățească serviciile, iar de acest lucru au de profitat doar jucătorii. Autenticitatea este un concept cheie pe care fiecare cazinou online și-l dorește. De ce este atât … The post De ce autenticitatea este mai importantă ca oricând pentru cazinourile online appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Agenția Națională de Administrare Fiscală va avea, în urma reorganizării, o divizie de criptomonede. Deocamdată, Fiscul nu este pregătit în acest sector, a recunoscut președintele ANAF, Adrian Nica. „Vreau să vă spun că ANAF, în urma reorganizării în care va intra, își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede. Poate astăzi nu suntem … The post ANAF își face divizie cripto pentru a depista spălarea de bani appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Vrei să știi cum poți crește valoarea casei tale fără a face renovări majore? Mobilierul de baie premium poate fi soluția. Alegând piese elegante, durabile și funcționale, transformi baia într-un spațiu care impresionează atât prin estetică, cât și prin confort. O baie modernă și bine utilată nu este doar plăcută pentru tine, ci transmite și … The post Cum influențează mobilierul de baie premium valoarea proprietății tale? appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Iluminatul exterior nu mai este de mult doar o chestiune de funcționalitate, ci și de estetică și atmosferă. Printre cele mai apreciate soluții arhitecturale se numără corpurile de iluminat încastrate în pardoseală, care oferă un efect spectaculos și discret în același timp. Aceste corpuri transformă aleile, terasele și grădinile în spații moderne și elegante, adăugând … The post Corpuri de iluminat încastrate în pardoseală pentru aranjamente de design exterior appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
16:10
Vineri am aflat programul meciurilor din barajul pentru optimile Europa League, după tragerea la sorți efectuată de UEFA. Programul meciurilor din play-off-ul pentru optimi: Meciurile din play-off se vor disputa în sistem tur–retur, cu prima manșă programată pe 19 februarie, iar returul pe 26 februarie. Pe 27 februarie este programată tragerea la sorți, eveniment în … The post Europa League: Cum arată duelurile din play-off-ul pentru optimi appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Guvernul mai acordă un răgaz pentru RO e-Factura: tranziție până la 1 iunie pentru persoanele fizice # SportMedia
Guvernul a decis amânarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru anumite categorii de contribuabili, stabilind un termen de tranziție până la 1 iunie 2026. Măsura vizează persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin cod de identificare fiscală (CIF). Potrivit Executivului, până la acest termen, aceste persoane nu … The post Guvernul mai acordă un răgaz pentru RO e-Factura: tranziție până la 1 iunie pentru persoanele fizice appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Moarte suspectă la Milano: Un fost bancher ucrainean a căzut de la etaj. Avea un pașaport românesc # SportMedia
Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean, fost bancher, a fost găsit mort pe 23 ianuarie, după ce a căzut de la fereastra luxoasei sale locuinţe închiriate prin Airbnb, situată la etajul 4, în inima oraşului Milano. Identificarea cadavrului nu a fost uşoară pentru poliţia italiană, întrucât în buzunarul bărbatului se afla un paşaport … The post Moarte suspectă la Milano: Un fost bancher ucrainean a căzut de la etaj. Avea un pașaport românesc appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Guvernul reglementează pentru prima dată telemedicina în România și impune subiecte unice pentru examenele medicilor # SportMedia
Guvernul a aprobat o ordonanță care reglementează, pentru prima dată într-un cadru coerent, modul în care pot fi oferite serviciile de telemedicină în România. Actul normativ stabilește ce tipuri de consultații pot avea loc la distanță, în ce condiții și când este obligatoriu consultul față în față. Aplicarea concretă a noilor reguli urmează să fie … The post Guvernul reglementează pentru prima dată telemedicina în România și impune subiecte unice pentru examenele medicilor appeared first on spotmedia.ro.
16:10
FCSB a încasat o lovitură grea după remiza cu Fenerbahce. Campioana a anunțat că Joyskim Dawa e obligat să se opereze și nu va mai putea juca în următoarea lună și jumătate. „Următorul care va suferi o intervenție chirurgicală este Dawa. Săptămâna viitoare va face o artroscopie. Trebuie să facă asta. Și el va lipsi … The post FCSB încasează o lovitură grea appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Femeia care și-a ucis în bătaie fiica de 9 ani, condamnată definitiv la peste 28 de ani de închisoare # SportMedia
Curtea de Apel Galați a pus punct definitiv unuia dintre cele mai grave cazuri de violență asupra unui copil judecate în ultimii ani. Judecătorii au respins toate apelurile și au menținut condamnările dispuse în primă instanță în dosarul fetiței de 9 ani care a murit după ce a fost supusă, timp îndelungat, unor acte de … The post Femeia care și-a ucis în bătaie fiica de 9 ani, condamnată definitiv la peste 28 de ani de închisoare appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Prima reacție de la Guvern, în cazul avocatei care susținea că poate face intervenții la Bolojan și Ciucu # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe avocata Adriana Georgescu, nici pe omul de afaceri Jean Tucan, a precizat vineri Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului. Ea a fost întrebată dacă premierul Ilie Bolojan a primit-o în audiență sau dacă o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu, membră PNL … The post Prima reacție de la Guvern, în cazul avocatei care susținea că poate face intervenții la Bolojan și Ciucu appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Impozite mai mari pentru cei care îngrijesc persoane cu dizabilități. Vicepreședintele PE, Nicolae Ștefănuță: O decizie greșită # SportMedia
Tăierea scutirilor de la impozitul local pentru aparținătorii persoanelor cu handicap este o măsură greșită, care lovește exact în familiile deja împovărate de lipsa sprijinului statului, a declarat vineri vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță, într-o conferință de presă susținută la București. Eurodeputatul a vorbit alături de Katrin Langensiepen, vicepreședintele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă … The post Impozite mai mari pentru cei care îngrijesc persoane cu dizabilități. Vicepreședintele PE, Nicolae Ștefănuță: O decizie greșită appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Guvernul explică de ce locuitorii din Deltă și Apuseni plătesc impozit pe proprietate redus la jumătate # SportMedia
Guvernul a aprobat, vineri, printr-o ordonanță de modificare a Codului de procedură fiscală, clarificările legislative necesare pentru aplicarea unitară a reducerii cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni. Zonele din Munții Apuseni și Biosfera Rezervației Delta Dunării beneficiază de facilități fiscale întrucât sunt regiuni … The post Guvernul explică de ce locuitorii din Deltă și Apuseni plătesc impozit pe proprietate redus la jumătate appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Sancțiunile impuse de administrația Trump împotriva sectorului energetic rus încep să producă efecte concrete, cu impact direct asupra finanțelor Kremlinului. Gigantul petrolier rus Lukoil a acceptat să își vândă activele din afara Rusiei către o firmă americană de investiții, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 22 de miliarde de dolari. Decizia vine după impunerea unor sancțiuni … The post Cum a lovit Donald Trump Rusia mai tare ca orice rachetă ucraineană appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Care sunt simptomele și cum se transmite # SportMedia
România a confirmat primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, o boală virală rară în Europa, transmisă prin mușcătura țânțarilor. Pacientul este un bărbat de aproximativ 50 de ani, venit recent din Africa, unde virusul este endemic. Confirmarea a fost făcută public de Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, într-o intervenție … The post Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Care sunt simptomele și cum se transmite appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Cei trei puști care au înjunghiat un taximetrist și-au planificat din timp fapta. Au vrut să omoare șoferul și să-i fure mașina și încasările # SportMedia
Procurorii din Mureș spun că atacul asupra unui taximetrist, comis de trei adolescenţi, pe 28 ianuarie, nu a fost rezultatul unui conflict spontan, ci o faptă premeditată. Cei trei ar fi pus la cale uciderea șoferului pentru a-i fura mașina și banii. Doi dintre adolescenți au fost deja arestați preventiv, potrivit unui comunicat al Parchetului … The post Cei trei puști care au înjunghiat un taximetrist și-au planificat din timp fapta. Au vrut să omoare șoferul și să-i fure mașina și încasările appeared first on spotmedia.ro.
14:10
UEFA a organizat tragerea la sorți în care s-au stabilit meciurile din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Programul meciurilor din play-off: Partidele din tur sunt programate pe 17 și 18 februarie 2026, în timp ce retururile se vor disputa pe 24 și 25 februarie 2026. Echipele care se vor impune în dublele manșe vor avansa … The post Liga Campionilor: Programul meciurilor din play-off-ul pentru optimi appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Cheltuieli istorice pentru modernizarea armatei germane – 108 miliarde de euro doar în 2026 # SportMedia
Schița noului curs militar al Germaniei scoate la iveală o cursă contracronometru pentru o armată federală din nou puternică. Pe lista de achiziții se află drone de atac, avioane invizibile și fregate. Bundeswehr cheltuie într-un ritm fără precedent. Doar anul acesta, armata germană are le dispoziție peste 108 miliarde de euro. Suma, care este fără … The post Cheltuieli istorice pentru modernizarea armatei germane – 108 miliarde de euro doar în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Kremlinul spune că Putin a acceptat să nu mai atace Kievul până duminică. Dar restul Ucrainei? # SportMedia
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin a fost de acord, la propunerea lui Donald Trump, să nu mai atace Kievul, dar în termeni diferiți de cei ai președintelui american. Peskov a declarat vineri că liderul rus a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului, dar numai până duminică, 1 februarie, … The post Kremlinul spune că Putin a acceptat să nu mai atace Kievul până duminică. Dar restul Ucrainei? appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Turcul evadat de la Rahova a primit 24 de permisii, toate aprobate direct de șeful ANP. Europol publică o poză cu cei doi tovarăși # SportMedia
Sindicatul Europol a anunțat că Abdullah Ataș, cetățean turc care l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu, a beneficiat de nu mai puțin de 24 de permisii din închisoare, și nu de 10, cum se credea inițial. Permisiile au fost aprobate de însuşi Geo Burcu (foto sus), actualul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), … The post Turcul evadat de la Rahova a primit 24 de permisii, toate aprobate direct de șeful ANP. Europol publică o poză cu cei doi tovarăși appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Reacția internă împotriva campaniei anti-imigrație lansate de președintele Donald Trump se intensifică, dar ecourile cele mai dure vin, paradoxal, din afara Statelor Unite. Desfășurarea masivă a agenților federali de imigrație în marile orașe americane, pe fondul unei politici de deportări în masă, a declanșat proteste, critici politice și comparații tot mai apăsate cu forțe paramilitare … The post Washington Post: Lumea condamnă forța „paramilitară” a lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
12:10
FCSB a primit o veste bună după meciul cu Fenerbahce din Europa League. Ieșit accidentat din cauza unei contuzii, Darius Olaru a anunțat că nu are probleme mari. El are astfel șanse mari să fie titular în partida cu Csikszereda, programată duminică, de la ora 20:00. „Sunt ok, am călcat greșit în prima repriză, dar … The post FCSB primește o veste bună appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Moscova a fost acoperită în ianuarie de cele mai mari căderi de zăpadă din ultimele două secole, au anunțat joi meteorologii de la Universitatea de Stat din Moscova, care dau vina pe „cicloanele puternice și extinse” care au trecut pe deasupra regiunii în care se află capitala rusă. Pe 29 ianuarie, la Moscova au fost … The post Moscova, cea mai abundentă ninsoare din ultimii 200 de ani appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Harta economică a României: unde domină firmele românești și unde sunt majoritari străinii # SportMedia
Companiile cu capital românesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5.000 de companii din România, cu o pondere de 53% din numărul total, dar cifrele indică diferențe semnificative între regiunile țării, arată analiza PwC România O privire de ansamblu asupra antreprenoriatului românesc. Distribuția companiilor din top 5.000 în regiunile istorice ale României evidențiază o … The post Harta economică a României: unde domină firmele românești și unde sunt majoritari străinii appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Primul finalist de la Australian Open 2026 a fost stabilit după un meci de poveste. Liderul mondial Carlos Alcaraz a ajuns în ultimul act după ce l-a învins pe Alexander Zverev (3 ATP) la capătul unui meci care a durat 5 ore și 26 de minute. Alcaraz s-a impus cu 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), … The post Cunoaștem primul finalist de la Australian Open: Meci de poveste la Melbourne appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ziua 1437 Rusia atacă puternic, după ce Putin i-a promis lui Trump că ia pauză. Armata rusă, cea mai lentă din ultimii 100 de ani. Vine un ger crunt # SportMedia
Ziua 1437 de război a început cu un nou atac aerian asupra Ucrainei, la câteva ore după ce Donald Trump a anunţat un acord verbal cu Vladimir Putin, prin care președintele rus s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână. Forțele ruse au lansat în timpul nopții o rachetă balistică și peste … The post Ziua 1437 Rusia atacă puternic, după ce Putin i-a promis lui Trump că ia pauză. Armata rusă, cea mai lentă din ultimii 100 de ani. Vine un ger crunt appeared first on spotmedia.ro.
