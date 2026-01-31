Prețul ascuns al plății cu telefonul: banii tăi ar putea fi în pericol dacă folosești contactless

19:40

Nimic nu o mai aduce înapoi pe Alexandra, copila de 9 ani pe care propria mamă a torturat-o zile în şir, până când a ucis-o. Cazul ei a făcut multă vâlvă acum aproape doi ani, mai ales că s-a dovedit că unchiul şi mătuşa copilei au asistat nepăsători la orori. Şi nici statul nu şi-a făcut acolo treaba. Ei bine, avem o condamnare definitivă în acest caz teribil: şi e pe măsura faptelor şi poate îi va face şi pe alţii să se gândească de două ori înainte să ridice mâna asupra unui copil nevinovat. 28 de ani de închisoare a primit cea care i-a dat şi luat viaţa Alexandrei. Aproape 20 de ani de închisoare au primit ceilalţi doi adulţi care ar fi putut să o salveze dar n-au mişcat un deget.