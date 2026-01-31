Blocaj parțial al guvernului federal american: ce servicii riscă să fie afectate

17:50

Guvernul a eliminat mecanismul de limitare a unor deductibilități pentru companii cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, un mecanism pe care Ministerul Finanțelor îl pregătise anul trecut pentru a înlocui impozitul minim pe cifra de afaceri, IMCA, dar care a sfârșit prin a intra în vigoare alături de IMCA. Eliminarea articolului din Codul Fiscal a fost cerută de OCDE, iar Guvernul, ca parte a procesului de aderare a României la organizația respectivă, s-a conformat.