Fotbal pe un ger aspru, cu cinci goluri, între două echipe de tradiție din Liga 2

15:10

E din ce în ce mai probabil ca Inter să nu facă nicio achiziție importantă în acest mercato, nici să cedeze un jucător important. Cristi Chivu are șanse infime să-l mai aducă pe Moussa Diaby de la Al-Ittihad. La fel, Liverpool nu-i dă voie lui Curtis Jones să-și negocieze plecarea la liderul Seriei A.Ultimele două zile din fereastra de transferuri din 2026, care se va închide luni seară în Italia, par să nu aducă nicio noutate la Inter. ...