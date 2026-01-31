Aktual24 | Un consilier al premierului Slovaciei a demisionat după ce numele său a apărut în scandalul Epstein
PressHub, 31 ianuarie 2026 20:50
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a acceptat sâmbătă demisia consilierului său pentru securitate națională, Miroslav Lajčák, după ce numele acestuia a apărut în documente recent făcute publice de autoritățile americane, în cadrul anchetei privind activitățile lui Jeffrey Epstein, potrivit presei internaționale. Demisia a survenit în urma publicării, vineri, de către U.S. Department of Justice, a peste […] Articolul Aktual24 | Un consilier al premierului Slovaciei a demisionat după ce numele său a apărut în scandalul Epstein apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 30 minute
20:50
Aktual24 | Un consilier al premierului Slovaciei a demisionat după ce numele său a apărut în scandalul Epstein # PressHub
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a acceptat sâmbătă demisia consilierului său pentru securitate națională, Miroslav Lajčák, după ce numele acestuia a apărut în documente recent făcute publice de autoritățile americane, în cadrul anchetei privind activitățile lui Jeffrey Epstein, potrivit presei internaționale. Demisia a survenit în urma publicării, vineri, de către U.S. Department of Justice, a peste […] Articolul Aktual24 | Un consilier al premierului Slovaciei a demisionat după ce numele său a apărut în scandalul Epstein apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
20:00
„Timingul” promovării: cum ar fi fost ofertată procuroarea Laura Deriuș înainte de „Justiția Capturată” și cine ar fi intermediat propunerea # PressHub
Procuroarea Laura Deriuș a declarat, la B1T că, înainte cu o lună să apară materialul „Justiția Capturată” a jurnaliștilor de la Recorder, a fost ofertată cu o funcție de conducere al nivel de Parchetul General (PG). Propunerea de funcție ar fi venit cu condiția să nu critice sistemul judiciar în documentarul colegilor de la Recorder. […] Articolul „Timingul” promovării: cum ar fi fost ofertată procuroarea Laura Deriuș înainte de „Justiția Capturată” și cine ar fi intermediat propunerea apare prima dată în PRESShub.
20:00
Peste două mii de persoane la un protest la Miercurea-Ciuc, împotriva creşteri taxelor şi impozitelor # PressHub
Peste două mii de persoane au participat, sâmbătă, la Miercurea-Ciuc, la un protest împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale, a eliminării facilităţilor fiscale şi a deciziilor politice considerate injuste, informează Agerpres. În ciuda temperaturii scăzute, oamenii s-au adunat pe platoul din centrului municipiului şi au scandat lozinci împotriva UDMR, a primarului Korodi Attila şi i-au […] Articolul Peste două mii de persoane la un protest la Miercurea-Ciuc, împotriva creşteri taxelor şi impozitelor apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
16:00
Premiera mondială a filmului „3 zile în septembrie”, regizat de Tudor Giurgiu, la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam # PressHub
Premiera mondială a celui mai recent film al regizorului Tudor Giurgiu, „3 zile în septembrie”, va avea loc în 3 februarie, la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR), a anunțat Institutul Cultural Român. Producția independentă din România (Point Film, StaySharp.Film, Libra Films și Arome 22) a fost selectată în prestigioasa secțiune Limelight a […] Articolul Premiera mondială a filmului „3 zile în septembrie”, regizat de Tudor Giurgiu, la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
14:50
Iașul deține cel mai vechi plan urban cunoscut din spațiul românesc, de peste 300 de ani. Descoperirea a fost prezentată public de profesorul Laurențiu Rădvan, de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, scrie Ziarul de Iași. Istoricul a explicat că planul a fost realizat de polonezi, în contextul unei campanii […] Articolul Iașul, orașul cu cel mai vechi plan cunoscut din istoria provinciilor românești apare prima dată în PRESShub.
13:40
Ministrul Finanțelor: România intră în 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6% # PressHub
România intră în anul 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6% din PIB, menţinând o anvelopă foarte mare de cheltuieli pentru investiţiile publice, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, informează Agerpres. „Intrăm în anul 2026 cu un deficit de doar 7,65% din PIB, dar cu finanţele publice […] Articolul Ministrul Finanțelor: România intră în 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6% apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
13:10
Uniunea Europeană și-a vândut „Marele Salt Verde” ca pe un basm tehnologic și moral: locuri de muncă „verzi”, energie solară și eoliană ieftină și abundentă, emisii de CO2 în cădere liberă și prosperitate pentru toți. După două decenii, bilanțul arată însă altceva: o notă de plată uriașă pentru gospodării și industrie, competitivitate erodată și un […] Articolul Green Deal – glonțul tras de Europa în propriul picior apare prima dată în PRESShub.
10:10
România îşi promovează atracţiile turistice la Târgul internaţional de turism de la Chişinău # PressHub
România participă la Târgul internaţional de turism „Tourism & Travel Expo”, organizat în perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, la Chişinău, informează Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), într-un comunicat transmis Agerpres. „România este un participant constant la acest târg, fiind prezentă la 28 dintre cele 29 de ediţii organizate până în prezent. […] Articolul România îşi promovează atracţiile turistice la Târgul internaţional de turism de la Chişinău apare prima dată în PRESShub.
09:10
Cercetarea și viitorul mediului: cum politicile publice și știința modelează relația României cu natura # PressHub
În ultimii ani, cercetarea științifică a devenit un pilon central în eforturile globale de protejare a mediului natural și de adaptare la schimbările climatice. România nu face excepție de la această tendință, iar documentele oficiale recente arată o orientare tot mai clară a politicilor publice către integrarea științei în gestionarea resurselor naturale, a ecosistemelor și […] Articolul Cercetarea și viitorul mediului: cum politicile publice și știința modelează relația României cu natura apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
08:10
Uniunea Europeană își întărește scutul digital – ce implică revizuirea Regulamentul UE privind securitatea cibernetică # PressHub
Uniunea Europeană își regândește rapid prioritățile strategice într-un context internațional tot mai tensionat. Presiunile economice și tehnologice venite din partea Statelor Unite, competiția globală pentru influență și relansarea investițiilor în apărare obligă Bruxelles-ul să accelereze deciziile. În acest cadru, securitatea cibernetică devine un element central al autonomiei strategice europene. Comisia Europeană a propus revizuirea Regulamentului […] Articolul Uniunea Europeană își întărește scutul digital – ce implică revizuirea Regulamentul UE privind securitatea cibernetică apare prima dată în PRESShub.
30 ianuarie 2026
22:00
Aktual24 | Adevărul despre ”ce bine și frumos era pe vremea lui Ceaușescu”. România era economic mult sub Bulgaria și URSS în 1989 # PressHub
Date cuprinse în cartea ”România în sistemul economiei mondiale” (Editura Academiei Române, București), scrisă de profesorul Constantin Grigorescu arată că economia României era foarte departe de imaginea idealizată pe care o proiectează acum propaganda suveranistă pe rețelele de socializare, scrie Aktual24. Menționăm că această carte a fost publicată în 1993, deci oferea o perspectivă proastă […] Articolul Aktual24 | Adevărul despre ”ce bine și frumos era pe vremea lui Ceaușescu”. România era economic mult sub Bulgaria și URSS în 1989 apare prima dată în PRESShub.
21:30
Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte comune ce pot consolida securitatea energetică # PressHub
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că a avut o convorbire cu președintele Nicușor Dan, cu care a discutat despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică a ambelor țări. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. […] Articolul Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte comune ce pot consolida securitatea energetică apare prima dată în PRESShub.
Ieri
19:10
Scandal în CSM după audierile din Parlamentul European: Procurorul Claudiu Sandu acuză că trimiterea lui Drăgușin la Bruxelles s-a decis „pe ascuns”. „Nu a reprezentat Consiliul” # PressHub
Tensiunile din interiorul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au explodat public în urma audierilor de joi din Comisia LIBE a Parlamentului European, unde s-a discutat situația justiției din România prin prisma dezvăluirilor Recorder. Procurorul Claudiu Sandu, membru ales al CSM, acuză că delegația care a mers la Bruxelles pentru a „apăra independența justiției” a fost […] Articolul Scandal în CSM după audierile din Parlamentul European: Procurorul Claudiu Sandu acuză că trimiterea lui Drăgușin la Bruxelles s-a decis „pe ascuns”. „Nu a reprezentat Consiliul” apare prima dată în PRESShub.
18:30
România, trimisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea Directivei privind depozitele de deșeuri # PressHub
România se confruntă cu cel mai sever nivel al procedurii de infringement pentru neînchiderea și nereabilitarea a 15 gropi de gunoi ilegale, prezentând riscuri pentru sănătatea publică și mediu. Comisia Europeană a publicat un pachet cuprinzător de decizii de infringement, semnalând toleranță zero față de statele membre care întârzie respectarea legislației UE. Deciziile variază de […] Articolul România, trimisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea Directivei privind depozitele de deșeuri apare prima dată în PRESShub.
17:40
Procurorii DNA au trimis în judecată trei angajaţi ai Primăriei Bacău, între care şi administratorul public # PressHub
Trei angajaţi ai Primăriei Bacău, între care şi administratorul public al oraşului, au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciul Teritorial Bacău, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi participaţie improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, precizează un comunicat al DNA remis, […] Articolul Procurorii DNA au trimis în judecată trei angajaţi ai Primăriei Bacău, între care şi administratorul public apare prima dată în PRESShub.
17:00
Crimă mascată drept sinucidere: fost bancher ucrainean aruncat de la fereastra unui Airbnb # PressHub
Anchetatorii italieni susțin că moartea lui Alexandr Adarici, fost bancher și om de afaceri de cetățenie ucraineană, a fost omucidere, nu un suicid. S-a ajuns la această concluzie, în urma descoperirii. pe cadavrul victimei a unor semne de agresiune. Antreprenorul în vârstă de 54 de ani a căzut, în urmă cu o săptămână, de la […] Articolul Crimă mascată drept sinucidere: fost bancher ucrainean aruncat de la fereastra unui Airbnb apare prima dată în PRESShub.
16:30
Aktual24 | Peste jumătate dintre maghiari cred că Viktor Orbán nu este potrivit să conducă Ungaria # PressHub
Mai mult de jumătate dintre maghiari consideră că premierul Viktor Orbán este obosit și nu mai este potrivit pentru funcția de prim-ministru. Acest lucru este demonstrat de un sondaj realizat de Institutul Publicus, comandat de ziarul Nepaszava, relatează European Pravda. Într-o conferință de presă de la sfârșitul anului, Orbán a fost întrebat dacă va fi […] Articolul Aktual24 | Peste jumătate dintre maghiari cred că Viktor Orbán nu este potrivit să conducă Ungaria apare prima dată în PRESShub.
16:10
Al treilea judecător de la Curtea de Apel București contestă o mutare forțată între secții # PressHub
O altă judecătoare de la Curtea de Apel București, Ruxandra Grecu, a contestat o decizie a colegiului de conducere al instanței prin care a fost mutată de la Secția penală la secția privind conflictele de muncă. Este al treilea judecător de la Curtea de Apel București care, în ultima vreme, a atacat decizia de mutare […] Articolul Al treilea judecător de la Curtea de Apel București contestă o mutare forțată între secții apare prima dată în PRESShub.
16:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu exclusiv pentru G4Media că declarațiile liderilor PSD care induc percepția de instabilitate politică au costuri de miliarde de lei, costuri provocate de dobânzile la care se împrumută țara noastră pentru a acoperi deficitul bugetar. Șeful Executivului a explicat că dobânzile la care se împrumută România nu au scăzut […] Articolul Premierul Ilie Bolojan: Instabilitatea politică ne costă miliarde de lei din dobânzi apare prima dată în PRESShub.
15:30
Minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei, preluat în regim de urgență de Protecția Copilului. Părinții au fost decăzuţi din drepturi # PressHub
Părinţii minorului de 13 ani implicat în crima din Cenei au fost decăzuţi din drepturi, iar băiatul a fost luat din familie de către reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGSAPC) Timiş, informează Agerpres. Potrivit DGASPC Timiş, instituţia a apelat la instanţă deoarece nu au fost respectate recomandările specialiştilor. Minorul fusese încredinţat familiei, […] Articolul Minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei, preluat în regim de urgență de Protecția Copilului. Părinții au fost decăzuţi din drepturi apare prima dată în PRESShub.
15:20
Consilierul CGMB Cătălin Teniță (REPER) a denunțat, vineri, poziția Partidului Mișcarea Populară în cadrul Consiliul General al Municipiului București. Acesta susține că formațiunea este mai nocivă decât AUR, PUSL sau PSD, întrucât deciziile lor sunt inconsecvente, imprevizibile și trec nesancționate din diverse interese politice ale celorlalte partide. „PMP este problema în CGMB. Nu PSD, PUSL […] Articolul Teniță (REPER): PMP este mai nociv decât AUR sau PSD în Consiliul General apare prima dată în PRESShub.
13:20
Pe lângă scepticismul cu privire la faptul că Vladimir Putin a acceptat, într-adevăr, să nu mai atace infrastructura energetică a Ucrainei timp de o săptămână, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat zvonurile potrivit cărora ar fi fost invitat la Moscova de către președintele rus, informează Sky News. Zelenski a declarat că este pregătit pentru „orice […] Articolul Zelenski, mesaj pentru Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” apare prima dată în PRESShub.
12:30
România primește peste 100 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru modernizarea și digitalizarea rețelelor electrice # PressHub
Comisia Europeană a selectat 14 proiecte transfrontaliere pentru a primi granturi, având ca scop modernizarea rețelei continentale și accelerarea tranziției către energia verde, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF). Proiectul comun România-Bulgaria „CARMEN” va primi un grant de aproximativ 104 milioane de euro pentru modernizarea și digitalizarea rețelelor electrice. O piesă centrală a acestei […] Articolul România primește peste 100 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru modernizarea și digitalizarea rețelelor electrice apare prima dată în PRESShub.
12:10
Trei din patru șefi de judecătorii sunt delegați de CSM. Creștere accelerată a numirilor fără concurs # PressHub
Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), arată că, în ultimii trei ani, delegările pe funcții de conducere ale judecătorilor au crescut de la 42,94% în ianuarie 2023 la 65,44 la sută în ianuarie 2026. „Evoluția modului de ocupare a funcțiilor de conducere evidențiază o creștere semnificativă a numărului de funcții […] Articolul Trei din patru șefi de judecătorii sunt delegați de CSM. Creștere accelerată a numirilor fără concurs apare prima dată în PRESShub.
11:30
Șoferul fugar care a ucis un om pe zebră cu 150 km/oră în centrul Iașului nu a fost predat încă de autoritățile italiene # PressHub
Ieșeanul Rareș Andrei Berihoi, fugit din România în luna septembrie 2025 după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, nu a fost predat încă autorităților române de către cele italiene care l-au capturat la aproape o săptămână după pronunțarea sentinței, scrie Ziarul de Iași. „Tribunalul Iași a efectuat toate […] Articolul Șoferul fugar care a ucis un om pe zebră cu 150 km/oră în centrul Iașului nu a fost predat încă de autoritățile italiene apare prima dată în PRESShub.
11:10
Consiliul Local Oradea a decis, joi, anularea datoriilor foarte mici către bugetul local, în valoare de cel mult 40 de lei fiecare, restante la data de 31 decembrie 2025, datorate de persoanele fizice şi juridice, valoarea totală fiind de aproape 34.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Oradea, decizia este permisă […] Articolul Primăria Oradea şterge datoriile mici către bugetul local apare prima dată în PRESShub.
10:10
Barometrul Calității Vieții. Trei sferturi dintre timișoreni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție bună # PressHub
Trei sferturi din timișoreni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție bună, arată datele Barometrului Calității Vieții 2025, realizat de municipalitate în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Studiul indică îmbunătățiri ale percepției publice în mai multe domenii și, în premieră, măsoară nivelul de încredere în instituțiile locale, unde primele poziții sunt ocupate […] Articolul Barometrul Calității Vieții. Trei sferturi dintre timișoreni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție bună apare prima dată în PRESShub.
09:10
Economistul şef al BNR: Fără acele măsuri de consolidare fiscală astăzi am fi vorbit de o Românie în incapacitate de plată # PressHub
Fără măsurile de consolidare fiscală adoptate în ultimele luni, România s-ar fi confruntat cu incapacitate de plată, retrogradare la categoria „junk” şi imposibilitatea finanţării pensiilor şi salariilor fără recurgerea la tipărirea de bani, susţine Valentin Lazea, economist şef al Băncii Naţionale a României (BNR), potrivit Agerpres. „Vom încheia acest articol cu un ultim exemplu de […] Articolul Economistul şef al BNR: Fără acele măsuri de consolidare fiscală astăzi am fi vorbit de o Românie în incapacitate de plată apare prima dată în PRESShub.
08:10
Copiii instituționalizați, tot mai prezenți în statisticile infracționale: de ce sistemul de protecție socială nu reușește să oprească fenomenul # PressHub
Creșterea numărului de infracțiuni comise de copii nu este un fenomen nou în România, însă datele și mărturiile specialiștilor arată o schimbare îngrijorătoare: tot mai mulți dintre acești minori provin din sistemul de protecție specială. Deși legislația a eliminat aproape complet instituționalizarea copiilor foarte mici, centrele rezidențiale au ajuns să concentreze un alt tip de […] Articolul Copiii instituționalizați, tot mai prezenți în statisticile infracționale: de ce sistemul de protecție socială nu reușește să oprească fenomenul apare prima dată în PRESShub.
07:10
Nicuşor Dan, despre viitorii șefi ai SRI și SIE: Cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că va face „foarte curând” propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii. „Pentru fiecare dintre aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii şi eu voi propune […] Articolul Nicuşor Dan, despre viitorii șefi ai SRI și SIE: Cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor apare prima dată în PRESShub.
29 ianuarie 2026
21:50
Sunt semne rele în Suveranistan. Fostul prim-vicepreședinte al AUR, Marius Lulea, pare să fi întors armele contra președintelui acestui partid extremist-populist, George Simion. O serie de site-uri din zona lui Lulea au trecut la atacuri dure împotriva șefului AUR. O analiză Aktual24. Fenomenul a fost semnalat de publicația G4Media, care a arătat cum rețeaua de […] Articolul Analiză Aktual24 | Se rupe Suveranistanul și apare „suveranismul rezonabil”? apare prima dată în PRESShub.
21:20
Premierul Benjamin Netanyahu ar fi respins 11 planuri de asasinare a liderului Hamas, Yahya Sinwar, înainte de masacrul din 7 octombrie 2023 # PressHub
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (foto) a ratat 11 ocazii de a-l asasina pe liderul Hamas, Yahya Sinwar, în lunile premergătoare zilei de 7 octombrie 2023, a declarat miercuri un oficial al forțelor de securitate pentru N12, potrivit Jerusalem Post. Potrivit sursei N12, după ce a observat escaladarea conflictului din Gaza în lunile premergătoare atacului, Shin […] Articolul Premierul Benjamin Netanyahu ar fi respins 11 planuri de asasinare a liderului Hamas, Yahya Sinwar, înainte de masacrul din 7 octombrie 2023 apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Procuror: Şoferul grec implicat în accidentul din Timiș consumase alcool, canabis şi cocaină # PressHub
Şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul de marţi ar fi consumat canabis, cocaină, precum şi alcool, a reieşit din analizele toxicologice efectuate de medicii legişti, a declarat joi, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, procuror Bertha Constantinescu, care instrumentează dosarul penal în acest caz. „În cauză a fost […] Articolul Procuror: Şoferul grec implicat în accidentul din Timiș consumase alcool, canabis şi cocaină apare prima dată în PRESShub.
20:20
Documentar video publicat de PressOne cu mărturii ale femeilor care îl acuză de agresiuni sexuale pe medicul Cristian Andrei # PressHub
PressOne publică un documentar video care prezintă mărturiile a șapte femei, care vorbesc, sub protecția anonimatului, despre experiențele trăite în cabinetul medicului Cristian Andrei. „Abuzuri sexuale și impostură profesională în cabinetului doctorului Cristian Andrei, relatate la cameră, sub protecția anonimatului, de șapte supraviețuitoare. Un documentar video despre fenomenul abuzului terapeutic în România. Până la anchetele […] Articolul Documentar video publicat de PressOne cu mărturii ale femeilor care îl acuză de agresiuni sexuale pe medicul Cristian Andrei apare prima dată în PRESShub.
19:20
Aktual24 | Cristian Hrițuc: ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, Guvernul Bolojan nu a scăzut mai mult de 2% încredere față de anul trecut” # PressHub
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, atrage atenția că Guvernul Bolojan se menține la o cotă decentă de încredere ”în ciuda sabotajelor pe care le face PSD” și în ciuda măsurilor de austeritate. ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, chiar și în condițiile de austeritate, Guvernul Bolojan nu a […] Articolul Aktual24 | Cristian Hrițuc: ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, Guvernul Bolojan nu a scăzut mai mult de 2% încredere față de anul trecut” apare prima dată în PRESShub.
18:40
Scandal în Parlamentul European pe tema audierilor cu ușile închise privind România: și cum stăm cu drepturile omului? # PressHub
Reuniunea cu ușile închise a Grupului de monitorizare a democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale (DRFMG) din Parlamentul European, dedicată României, a avut loc astăzi pe fondul unor controverse politice aprinse. În timp ce europarlamentarului liberal Rareș Bogdan i-a fost refuzat accesul în sală, eurodeputata AUR Georgiana Teodorescu (ECR) a lansat un atac dur […] Articolul Scandal în Parlamentul European pe tema audierilor cu ușile închise privind România: și cum stăm cu drepturile omului? apare prima dată în PRESShub.
18:10
Teheranul își întărește arsenalul cu 1.000 de drone și avertizează SUA asupra unui răspuns dur # PressHub
Șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a anunțat, joi, că Theranul este pregătit să dea „un răspuns zdrobitor” oricărui atac străin. Acesta a mai adăugat că arsenalul militar a fost suplimentat cu 1000 de drone. Declarațiile sale vin în contextul încordării tensiunilor cu Statele Unite. Președintele Donald Trump a amenințat, recent, Iranul cu acțiune militară pe […] Articolul Teheranul își întărește arsenalul cu 1.000 de drone și avertizează SUA asupra unui răspuns dur apare prima dată în PRESShub.
17:50
Președintele ANRE: Curtea de Apel a respins ca neîntemeiată acțiunea salariaților privind suspendarea reorganizării # PressHub
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, a declarat joi, pentru AGERPRES, că judecătorii Curții de Apel București au respins ca neîntemeiată acțiunea salariaților ANRE privind suspendarea reorganizării. „S-a pronunțat Curtea de Apel și a respins ca neîntemeiată acțiunea colegilor mei, a salariaților ANRE. (…) Decizia Curții de Apel de a respinge […] Articolul Președintele ANRE: Curtea de Apel a respins ca neîntemeiată acțiunea salariaților privind suspendarea reorganizării apare prima dată în PRESShub.
17:20
Muziciana Lisa Simone, fiica legendarei Nina Simone, va fi prezentă la ediţia din acest an a Festivalului Jazz in the Park, care va avea loc în perioada 5-7 iunie în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, au anunţat joi organizatorii evenimentului. „Primul mare nume confirmat pentru ediţia din 2026 este Lisa Simone, fiica unuia dintre […] Articolul Fiica legendarei Nina Simone vine la Jazz in the Park apare prima dată în PRESShub.
16:20
Sondaj INSCOP: Biserica depășește Armata și devine instituția cu cea mai mare încredere: Parlamentul rămâne la coadă # PressHub
Un sondaj INSCOP publicat joi în privința încrederii populației în instituții prezintă o schimbare relevantă în preferințele românilor. Armata, deținătoarea longevivă a titlului instituției care se bucură de cea mai mare încredere, a căzut pe locul al doilea în fața Bisericii. Conform datelor, nivelul încrederii în Armată a scăzut, de la 63.0% (în iulie 2025) […] Articolul Sondaj INSCOP: Biserica depășește Armata și devine instituția cu cea mai mare încredere: Parlamentul rămâne la coadă apare prima dată în PRESShub.
15:50
Procurorii din CSM: „Restricționarea accesului procurorilor la ECRIS – o interpretare eronată a rolului fiecărui participant la procesul penal” # PressHub
Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere judecătorilor din Consiliu să garanteze accesul procurorilor la dosarele instanțelor, după ce procurorilor din întreaga țară li s-a restricționat accesul în aplicație ECRIS, aplicație care reunește toate dosarele din instanțele din țară. Problemele au apărut începând cu 11 decembrie anul trecut când au fost transmise […] Articolul Procurorii din CSM: „Restricționarea accesului procurorilor la ECRIS – o interpretare eronată a rolului fiecărui participant la procesul penal” apare prima dată în PRESShub.
15:30
Renumitul dirijor Ton Koopman, pentru prima dată la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu, într-un program de excepție # PressHub
Unul dintre cele mai așteptate concerte simfonice ale Stagiunii 2025-2026 aduce în premieră la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu pe renumitul dirijor Ton Koopman, într-un program de excepție. Împreună cuviolonistul Sergej Krylov, Orchestra Filarmonicii va deschide serile cu Suita nr. 1 în do major, BWV 1066, de Bach, continuând cu un omagiu adus lui Mozart, […] Articolul Renumitul dirijor Ton Koopman, pentru prima dată la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu, într-un program de excepție apare prima dată în PRESShub.
15:20
Biletele la STB nu se vor scumpi. Propunerea vehiculată de Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu, în legătură cu mărirea prețului pentru bilete a fost respinsă în ședința de joi a Consiliului Local. În cadrul votului privind scumpirea biletului de la 3 la 5 lei, 23 de consilieri au votat pentru, 22 s-au abținut, iar 5 […] Articolul Scumpirea biletelor STB a fost blocată: propunerea lui Ciprian Ciucu, respinsă apare prima dată în PRESShub.
15:00
După întâlniri cu partidele politice, reprezentanți ai mass-media și ai societății civile, experții OSCE au ajuns la concluzia că este necesară trimiterea unei misiuni de observare de amploare în Ungaria, relatează RFI.Monde. Motivul: de la revenirea la putere, în 2010, premierul suveranist Viktor Orbán a construit un regim iliberal, sprijinit inclusiv de un sistem electoral […] Articolul Ungaria: alegeri sub observație și alte derapaje în drepturile omului apare prima dată în PRESShub.
14:10
Dezbatere cu ușile închise despre justiție la Parlamentul European: Rareș Bogdan spune că a fost exclus intenționat # PressHub
Europarlamentarul PNL dezvăluie că a fost refuzat la ședința grupului de monitorizare, în timp ce surse politice confirmă că socialiștii au impus pe listă nume controversate din magistratură. O ședință tensionată cu ușile închise a Grupului de monitorizare a democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale (DRFMG) din Parlamentul European, dedicată României, a stârnit controverse […] Articolul Dezbatere cu ușile închise despre justiție la Parlamentul European: Rareș Bogdan spune că a fost exclus intenționat apare prima dată în PRESShub.
13:50
Frații Pavăl, fondatorii Dedeman, cumpără 12 hectare lângă Mall Moldova din Iași. La cât este evaluată tranzacția # PressHub
Compania Dedeman vrea să cumpere un teren de peste 12 hectare în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova, unul dintre cele mai mari proiecte comerciale din regiune. Terenul este deținut în prezent de o firmă din Râmnicu Sărat, iar contractul final de vânzare-cumpărare urmează să fie încheiat cel târziu până la 30 martie 2026, […] Articolul Frații Pavăl, fondatorii Dedeman, cumpără 12 hectare lângă Mall Moldova din Iași. La cât este evaluată tranzacția apare prima dată în PRESShub.
12:50
Doi dintre pacienţii greci internaţi la Spitalul Judeţean din Timișoara vor pleca acasă cu un avion # PressHub
Doi dintre pacienţii greci internaţi în Spitalul Judeţean din Timişoara în urma accidentului de marţi vor pleca joi în Grecia, cu un avion, au informat reprezentanţii Prefecturii Timiş. Potrivit sursei citate, plecarea se va face de pe Aeroportul Internaţional Timişoara. Şapte cetăţeni greci, suporteri ai echipei PAOK, şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost […] Articolul Doi dintre pacienţii greci internaţi la Spitalul Judeţean din Timișoara vor pleca acasă cu un avion apare prima dată în PRESShub.
12:30
Al doilea mare producător de petrol al Rusiei, Lukoil, a anunțat joi că a ajuns la un acord pentru vânzarea diviziei sale LUKOIL International GmbH – structura care gestionează activele externe ale companiei – către fondul american de investiții Carlyle Group, relatează Reuters. Compania a precizat că va păstra însă controlul asupra activelor sale din […] Articolul Lukoil își vinde activele internaționale fondului american de investiții Carlyle Group apare prima dată în PRESShub.
12:00
„Ocrotiți prin exterminare”. Aproape 500 de minori au murit în timpul comunismului și în primii ani după Revoluție într-un cămin din Dâmbovița. IICCMER a depus denunț penal la Parchet # PressHub
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus joi un nou denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori, în perioada 1970 – 1997, la care se adaugă un număr de 38 de beneficiari care au depăşit vârsta de 18 ani (total 535 de decese), aflați în […] Articolul „Ocrotiți prin exterminare”. Aproape 500 de minori au murit în timpul comunismului și în primii ani după Revoluție într-un cămin din Dâmbovița. IICCMER a depus denunț penal la Parchet apare prima dată în PRESShub.
11:30
„Tun” de 3,1 milioane de euro la Căile Ferate: Patronii unei firme de pază, arestați preventiv. Au facturat servicii fictive și au falimentat compania # PressHub
Lovitură majoră dată de procurori în cadrul Operațiunii „Jupiter”. Doi oameni de afaceri care controlau o firmă de pază au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au prejudiciat Sucursala Regională de Căi Ferate (SRCF) Craiova și bugetul de stat cu o sumă colosală: 3,1 milioane de euro (aproximativ 16 milioane de lei). Ancheta, demarată încă […] Articolul „Tun” de 3,1 milioane de euro la Căile Ferate: Patronii unei firme de pază, arestați preventiv. Au facturat servicii fictive și au falimentat compania apare prima dată în PRESShub.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.