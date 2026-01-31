Aktual24 | Un consilier al premierului Slovaciei a demisionat după ce numele său a apărut în scandalul Epstein

07:10

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că va face „foarte curând” propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii. „Pentru fiecare dintre aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii şi eu voi propune […] Articolul Nicuşor Dan, despre viitorii șefi ai SRI și SIE: Cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor apare prima dată în PRESShub.