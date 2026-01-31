Previziuni numerologice februarie! Ce te așteaptă în a doua lună a anului, în funcție de ziua nașterii. Numerologul Cristian Terran: „Februarie este, prin excelență, luna relațiilor”
Click.ro, 31 ianuarie 2026 21:50
Previziuni numerologice pentru luna februarie!
• • •
Acum 15 minute
22:10
Prețurile din Predeal, la fel ca la stațiunile din Austria! Cât a plătit o familie pentru trei ciorbe, felul doi, două limonade și o bere: „Până la următoarea vacanță trebuie să strângem cureaua” # Click.ro
Cei care aleg să petreacă câteva zile la munte, la Predeal, în această perioadă, trebuie să fie pregătiți nu doar pentru temperaturi scăzute, ci și pentru cheltuieli mai mari decât se așteptau.
Acum o oră
21:50
Previziuni numerologice februarie! Ce te așteaptă în a doua lună a anului, în funcție de ziua nașterii. Numerologul Cristian Terran: „Februarie este, prin excelență, luna relațiilor” # Click.ro
Previziuni numerologice pentru luna februarie!
21:30
Chiar dacă avea acces la tot ce își dorea, Nicolae Ceaușescu nu era un adept al luxului culinar. Dictatorul prefera preparatele simple și evita risipa alimentară, păstrând gusturile tradiționale.
Acum 2 ore
21:10
Ce picioare de reclamă ascund sub costumul popular Georgiana Lobonț și Maria Constantin! Cum alegem corect costumul de baie: „Dacă ai implant mamar...” # Click.ro
Ce picioare de reclamă ascund sub costumul popular Georgiana Lobonț și Maria Constantin! Cum alegem corect costumul de baie: „Dacă ai implant mamar...”
20:50
Care este cel mai sigur oraș din Europa. Destinația ideală pentru plimbări și vacanțe liniștite: „Este aproape orașul turistic perfect” # Click.ro
Călătoritul poate fi uneori stresant, mai ales când te gândești la siguranță, dar există orașe care te fac să te simți liniștit chiar și după lăsarea întunericului. Salzburg, în Austria, este considerat cel mai sigur oraș din Europa, combinând siguranța cu farmecul unei cetăți istorice, străzi pietr
20:40
Thrillerul de pe Netflix care a devenit rapid un adevărat fenomen în România. Se întâmplă la scurt timp după lansare # Click.ro
Acest film s-a lansat în 2025, însă are parte de o adevărată renaștere după ce a fost adăugat recent în cataolgul Netflix. În doar câteva zile, această producție plină de suspans din Arabia Saudită a ajuns în topul preferințelor din mai multe țări, inclusiv din România.
Acum 4 ore
20:20
O zodie își îndeplinește o mare dorință înainte de 15 februarie. Toate planetele o favorizează # Click.ro
Pentru Tauri, perioada până la 15 februarie 2026 se anunță plină de surprize și realizări semnificative. Astrele arată că nativii acestei zodii vor avea șansa de a-și vedea visurile transformate în realitate.
20:00
În general, atunci când vedem că pe alimentele din bucătăria noastră a început să își facă apariția mucegaiul, le vom arunca fără să stăm pe gânduri prea mult timp. Iar, în general, acest lucru este o decizie corectă.
19:40
Trapperul MGK666, implicat într-un scandal cu spray lacrimogen și macete chiar în sala de fitness! Cine a fost reținut # Click.ro
Trapperul MGK666, implicat într-un scandal cu spray lacrimogen și macete chiar în sala de fitness!
19:30
Secretul orezului cu lapte ca în copilărie. Cât orez se pune, de fapt, la un litru de lapte # Click.ro
Este una dintre cele mai simple rețete din țara noastră, dar, în același timp, și una dintre cele mai îndrăgite. Este vorba despre simplul orez cu lapte, care deși nu are nevoie decât de câteva ingrediente, poate fi foarte ușor de preparat greșit dacă nu suntem atenți.
19:30
Ce spun psihologii după cazul șocant al uciderii lui Mario Berinde de către prieteni? Psiholog Laura Găvan: „Violența nu este cauza, ci simptomul” # Click.ro
Ce spun psihologii după cazul șocant al uciderii lui Mario Berinde de către prieteni?
19:10
Schimbări majore la pensii din august! Cine scapă de CASS chiar dacă încasează peste 3.000 de lei pe lună # Click.ro
Începând cu 1 august 2025, regulile se schimbă pentru pensionarii din România. Cei care încasează lunar peste 3.000 de lei sunt obligați să achite contribuția la asigurările sociale de sănătate, însă nu toți vor fi afectați de această măsură. Legea prevede și excepții clare, iar anumite categorii sc
18:50
Ce i s-a întâmplat unui șofer după ce a depășit limita de viteză cu 1 km/h. Cu cât a fost amendat # Click.ro
Un caz de-a dreptul neobișnuit a avut loc în Elveția, unde un șofer care a depășit limita de viteză cu doar 1 km/h a fost sancționat de către autorități. Însă, după ce a contestat amenda inițială, bărbatul s-a trezit cu mult mai multe probleme cu legea decât avea inițial.
18:30
Ce șanse mai are Ana Bărbosu să își recupereze medalia de la Jocurile Olimpice? Cristian Jura: „Probabil va fi propus un probatoriu nou” # Click.ro
Ce șanse mai are Ana Bărbosu să își recupereze medalia de la Jocurile Olimpice?
Acum 6 ore
18:10
Care este secretul femeii de 101 de ani care încă merge la sală: „A fost cea mai bună decizie” # Click.ro
Cu toții ne dorim să ajungem la o vârstă cât mai înaintată fără să fie nevoie să ne confruntăm cu probleme serioase de sănătate. Iar pentru o femeie în vârstă de 101 de ani din Spania, acest vis a devenit realitate.
17:50
Experiența care l-a marcat pe viață pe faimosul doctor Cezar! Ce l-a deranjat cel mai tare la „Desafio”? „Eu sunt cam șef pe acasă” # Click.ro
Doctor Cezar, adevărul despre experiența de la „Desafio: Aventura”.
17:30
Horoscop 1 februarie. Trecutul revine în viața Taurilor, Capricornii iau o decizie importantă, situație neprevăzută pentru Vărsători # Click.ro
Horoscop 1 februarie. În această perioadă, astrele influențează atât viața emoțională, cât și sănătatea și resursele materiale.
17:20
Legenda medievală despre Aristotel. Cine a fost Phyllis, femeia care l-a cucerit pe cel mai mare filozof # Click.ro
În Evul Mediu, circula o poveste care ilustrează cât de puternic putea fi farmecul unei femei, chiar și asupra celui mai mare gânditor al Greciei antice: Aristotel. Aceasta este povestea lui Phyllis, o femeie seducătoare care, prin inteligența și viclenia sa, l-a făcut pe filosof să-și piardă rațiun
17:00
Dieta populară printre vedete care scade pofta de mâncare și te ajută să scapi de kilogramele în plus. Ce alimente sunt recomandate # Click.ro
Este o dietă veche de aproximativ 30 de ani și care a fost adoptată, de-a lungul anilor, de vedete precum Jennifer Aniston și Demi Moore. Această dietă promite să reducă pofta de mâncare, să ardă grăsimile și să diminueze inflamația din organism.
16:40
Misterele războinicilor de bronz. Vânătorii de capete care au semănat teroare și a căror origine rămâne necunoscută # Click.ro
La marginea Chinei, în Extremul Orient, s-a dezvoltat o civilizație care a stârnit fascinație și teamă deopotrivă. Populația, cunoscută pentru armurile sofisticate din bronz și pentru practicile lor violente, a lăsat în urmă mistere care nu au fost pe deplin descifrate nici până astăzi.
Acum 8 ore
16:20
Cu cât se vinde în 2026 un telefon cu rotiță din perioada comunistă. Ce sume pot obține cei care îl mai au prin casă # Click.ro
Cândva, aceste obiecte se numărau printre cele mai moderne și mai utile lucruri pe care românii le aveau în casă. Astăzi, cei mai mulți oameni vor fi tentați să le arunce la gunoi, dacă mai dau peste ele atunci când fac curat.
16:10
Theo Rose, adevărul despre plecarea de la „Vocea României”: „Nu m-am mai sinchisit să răspund” # Click.ro
Recent, Theo Rose a făcut clarificări la Radio ZU, după ce în presă au apărut informații despre presupusa ei plecare de la „Vocea României”. Artista a explicat ce se întâmplă cu rolul ei de jurat și a spus cum percepe zvonurile care circulă despre ea.
15:30
Ce au găsit doi români în Civitavecchia, fostul oraș al piraților: „O să vi se pară incredibil” Cum arată viața într-unul dintre cele mai importante porturi ale Europei # Click.ro
Civitavecchia, fostul oraș al piraților de pe litoralul Mării Tireniene, a fost recent explorat de doi români curioși să vadă cum arată viața într-unul dintre cele mai importante porturi din Italia. Adriana și Cristi au surprins în imaginile filmate atmosfera străzilor, piețele locale și prețurile l
15:00
Cum se pregătește friptura de pui cu leurdă. Este o rețetă simplă și delicioasă care va fi gata în doar o oră # Click.ro
Friptura de pui cu leurdă este o rețetă simplă și delicioasă, care ar trebui să fie gata în cel mult o oră. Cu numai câteva ingrediente simple veți putea pregăti o mâncare de vis, de care nu vă veți mai sătura.
14:50
Orașul european votat drept cea mai bună destinație gastronomică din lume. Este plin de restaurante de top # Click.ro
Atunci când urmează să mergem în vacanță, unul dintre detaliile pe care le vom avea în vedere înainte de a alege o destinație este calitatea produselor locale. Iar cei care își doresc să viziteze un loc unde să poată savura cea mai delicioasă mâncare din lume au noroc!
14:40
Horațiu Mălăele joacă, la aproape 74 de ani, cu săli de teatru pline. Ce activitate preferată are: „Merg aproape zi de zi. Îmi place foarte mult” # Click.ro
Maestrul Horaţiu Mălăele demonstrează că vârsta este doar un detaliu atunci când talentul, pasiunea şi energia se întâlnesc pe scenă.
Acum 12 ore
14:10
Primul Grand Slam al anului și-a aflat campioana.
13:50
Unde se află „Hawaii-ul Europei”, locul cu plaje de vis și prețuri accesibile! Cum ajungi acolo din București # Click.ro
Supranumită adesea „Hawaii-ul Europei”, Madeira impresionează prin peisajele sale dramatice, create de reliefurile vulcanice, pădurile dese care acoperă munții și cascadele ascunse pe trasee spectaculoase de drumeție. Deși nu este o destinație tropicală clasică, insula atrage prin clima blândă și de
13:40
Doina Spătaru a împlinit 78 de ani: „N-am fost vreo frumusețe.” Octavian Ursulescu: „Moartea Mălinei a afectat-o imens.” De ce s-a retras, de fapt, de pe scenă? # Click.ro
Doina Spătaru a împlinit 78 de ani: „N-am fost vreo frumusețe.” Octavian Ursulescu: „Moartea Mălinei a afectat-o imens.” De ce s-a retras, de fapt, de pe scenă?
13:30
Lupta pentru marele trofeu va avea loc, duminică, la Melbourne.
13:10
Casă cu teren de 1.100 de metri pătrați în România, cu doar 4.800 de euro! Unde se află proprietatea # Click.ro
O casă cu teren generos de 1.100 de metri pătrați a apărut pe piața imobiliară din Prahova la un preț surprinzător: doar 4.800 de euro. Proprietatea, situată în satul Vadu Părului, comuna Albești-Paleologu, la câțiva kilometri de Ploiești, reprezintă o ocazie rară atât pentru tinerii care vor să sca
13:10
Prima reprezentativă a țării noastre are în față o primăvară grea.
13:00
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă # Click.ro
De-a lungul anilor, nenumărați români au plecat în străinătate în căutarea unui trai mai bun. În timp, acești oameni au dat naștere unor comunitți vibrante și tot mai numeroase. Iar, acum, limba română a devenit oficial a doua cea mai vorbită limbă maternă din Italia.
12:40
Este un cuvânt pe care mulți români îl folosesc des. Atunci când păstrează mâncarea într-un mic vas de sticlă sau plastic, oamenii din întreaga țară folosesc acest cuvânt. Însă, de-a lungul timpului, poate că am remarcat cu toții că există doi termeni folosiți pentru a descrie acest obiect.
12:10
Dacă ai pielea uscată sau sensibilă e posibil să eviți autobronzantele, fie de teama de a nu obține un efect neplăcut sau pentru că deja ai experiența bronzatului cu pete.
12:00
Ce ingredient recomandă dr. Vlad Ciurea să pui în supe și ciorbe. Face minuni pentru creier # Click.ro
Ciorba, indiferent despre ce fel de rețetă ar fi vorba, este un preparat foarte popular în țara noastră. Însă, deși este o alegere foarte bună pentru dietă, există o metodă simplă de a transforma ciorba într-un preparat chiar și mai sănătos.
11:50
„Nu ai ce face în situațiile astea” Andra, amintiri din vizitele la socri, la Târgu Jiu. Ce o puneau părinții lui Cătălin Măruță să facă # Click.ro
Andra a vorbit pentru prima dată despre momentele speciale petrecute alături de socrii ei și despre experiențele din noul sezon „Românii au talent”. Artista a dezvăluit ce îi cereau părinții lui Cătălin Măruță ori de câte ori îi vizita la Târgu Jiu și a vorbit cu nostalgie despre clipele care i-au r
11:10
Andreea Bălan, nemiloasă față de colegele din showbiz. Cine sunt vedetele pe care le consideră „toxice”, de ce o evită pe Alina Pușcaș și pe cine ar elimina din industria muzicală # Click.ro
Andreea Bălan a făcut senzație la emisiunea lui Cătălin Măruță, răspunzând fără menajamente la întrebări incomode din viața personală și din showbiz, în cadrul rubricii „Sosurile picante”. Artista a vorbit despre vedetele pe care le consideră „toxice”, despre colegele cu care nu s-a înțeles și a făc
10:20
Vești bune pentru seniorii din România. Deși Guvernul nu a indexat pensiile cu inflația, Casa de Pensii le oferă un sprijin financiar important. Începând cu luna martie 2026, anumite categorii de pensionari vor primi 1.300 de lei în plus, în cadrul unui proiect care include bilete de tratament balne
10:00
Gesturile mici fac diferența. Ce transmite obiceiul de a așeza scaunul la locul lui atunci când te ridici de la masă? # Click.ro
Este un gest minor, pe care cei mai mulți dintre noi deja îl facem din instinct. Însă, indiferent de cât de banal ar putea părea, din punct de vedere psihologic, acest gest poate fi interpretat drept un indiciu de autocontrol.
09:50
Danny Budiski, vocea care a cucerit România. Cine este cântărețul care a primit Golden Buzz de la Carmen Tănase: „Eu nu am mai auzit o asemenea voce” # Click.ro
Danny Budiski a reușit să stârnească emoții puternice vineri seară, la „Românii au talent”. Cu o voce impresionantă, care a ridicat întreaga sală în picioare, cântărețul a primit Golden Buzz de la Carmen Tănase, fiind trimis direct în semifinală. Jurații și publicul au rămas fără cuvinte, iar moment
Acum 24 ore
09:10
Carmen Tănase, despre dieta cu șase mese pe zi cu care a slăbit: „Singura care funcționează” Cum se simte în rolul de jurat la „Românii au talent” # Click.ro
Carmen Tănase (65 de ani) este mândra jurată în sezonul 16 al show-ului de la PROTV, Românii au talent.
08:10
Horoscop februarie 2026. Racii trec prin transformări, Leii învăța lecții importante, în viețile Vărsătorilor intră oameni cheie # Click.ro
Horoscop februarie 2026. Luna februarie aduce pentru toate zodiile un amestec de clarificări interioare, schimbări de direcție și decizii care cer maturitate.
07:10
Ce sancțiuni riscă proprietarii de case dacă încalcă linia de hotar. Consecințele pot ajunge până la răspunderea penală # Click.ro
Tot mai mulți români care locuiesc la curte ajung în dispute cu vecinii din cauza amplasării gardului sau a construcțiilor ridicate prea aproape de limita proprietății.
06:10
Care sunt cele mai frecvente patru regrete ale oamenilor pe patul de moarte. Dezvăluirile unui oncolog # Click.ro
Mulți dintre noi ne imaginăm că vom avea timp să ne trăim viața perfect, însă realitatea este că la finalul existenței, oamenii reflectă adesea asupra deciziilor și alegerilor pe care le-au făcut.
05:10
„Fermierul cu doișpe clase” care a scos la lumină una dintre cele mai mari conspirații ale tuturor timpurilor # Click.ro
În anii 1990, vacile lui Wilbur Earl Tennant, un fermier din Virginia de Vest, au început să moară în circumstanțe misterioase. Nimeni nu bănuia atunci că aceste decese vor declanșa una dintre cele mai mari anchete de mediu din istoria Statelor Unite.
04:10
Studiile universitare contează la pensie? Ce trebuie să știi pentru a-ți crește stagiul de cotizare # Click.ro
Mulți tineri se întreabă dacă anii petrecuți la facultate au vreun impact asupra pensiei viitoare. În contextul schimbărilor recente din legislația pensiilor, acest aspect devine important pentru cei care își fac planuri financiare pe termen lung.
03:10
Când începe postul Paștelui în 2026. Calendarul ortodox și catolic și semnificația spirituală a acestei perioade # Click.ro
În 2026, credincioșii se pregătesc pentru cea mai importantă sărbătoare creștină: Paștele. Anul acesta, datele de celebrare diferă între Biserica Ortodoxă și cea Catolică, ceea ce influențează și începutul postului.
02:10
Vehicul lent pe banda a doua. Ai voie să treci înainte pe banda 1? Ce spune clar Codul Rutier # Click.ro
Situația este frecvent întâlnită în trafic și generează multă confuzie: un vehicul circulă lent pe banda a doua, iar șoferii din spate, grăbiți sau frustrați, aleg să treacă înainte pe banda 1. Este această manevră legală sau riscă sancțiuni serioase?
01:10
Ingredientul pe care Mihaela Bilic nu îl pune la sarmale: „Renunță definitiv la el” Ce tip de carne folosește și în ce le fierbe? # Click.ro
Sarmalele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, dacă sunt preparate corect și consumate cu moderație. Într-o postare mai veche pe Instagram, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat în ce condiții acest preparat tradițional poate fi considerat o opțiune potrivită din punct de vedere n
