Drama prin care trece cântărețul Phil Collins! „Au fost câțiva ani dificili și frustranți”
Cancan.ro, 1 februarie 2026 01:00
Legendarul muzician Phil Collins vorbește deschis despre problemele de sănătate, lupta cu alcoolul și finalul carierei sale muzicale, într-un interviu rar acordat pentru podcastul BBC Eras. „Tot ce putea merge prost, a mers prost” Într-o […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum o oră
01:00
Drama prin care trece cântărețul Phil Collins! „Au fost câțiva ani dificili și frustranți” # Cancan.ro
Legendarul muzician Phil Collins vorbește deschis despre problemele de sănătate, lupta cu alcoolul și finalul carierei sale muzicale, într-un interviu rar acordat pentru podcastul BBC Eras. „Tot ce putea merge prost, a mers prost” Într-o […]
Acum 2 ore
00:40
Poți să fii orice, dar artist să nu fii! Povestea balerinului fără salariu, pe litoral, în plină vară # Cancan.ro
În România poți să fii orice: influencer, combinator, consultant în nimic. Dar artist? Mai bine nu. Artistul e ultimul pe listă, ultimul la buget și primul la sacrificiu. Uneori e apreciat când pleacă din țară. […]
00:20
Horoscop 1 februarie 2026. Află zodia care este dezamăgită de partener, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Corpul are energie, dar mintea cere pauză. Hidratează-te, dormi suficient și […]
00:00
Accidentarea lui Călin Donca zguduie tribul Faimoșilor. Echipa nu își mai dorește să revină în joc: „A fost mai bine” # Cancan.ro
Sezonul actual al Survivor România continuă să capteze atenția telespectatorilor, însă tensiunea de pe insula emisiunii a crescut semnificativ după ce unul dintre concurenți, Călin Donca, a suferit o accidentare serioasă. Evenimentul a avut loc […]
31 ianuarie 2026
23:50
Ciprian Tătărușanu s-a retras de mai bine de un an din fotbal, iar acum se concentrează pe viața de familie și pe cei trei copii pe care îi are cu frumoasa lui soție, Antoaneta, dar […]
Acum 4 ore
23:40
Matt Damon are epopee, dar Tom Cruise îi suflă Oscarul din față. Hype-ul pe 2026 are un lider clar # Cancan.ro
Deși Matt Damon a pus mâna pe unul dintre cele mai mari roluri ale carierei sale – Odysseus în The Odyssey a lui Christopher Nolan – publicul nu pare convins că el va fi „regele” […]
23:30
Otniela, misiune incognito printre blocuri! Ce secrete ascunde fosta lui Sebastian Dobrincu # Cancan.ro
O ieșire banală la restaurant s-a încheiat cu un episod care ridică multe semne de întrebare. Otniela este protagonista noastră de astăzi, care a făcut o oprire la The Grill, dar până aici nimic neobișnuit. […]
23:20
S-a întâmplat acum 14 ani, dar pare că a fost ieri. O noapte furtunoasă în București, două personaje explozive și niște fotografii din arhiva CANCAN.RO, pe care, din motive de Google Discover, nu vi le […]
23:20
Alexandra, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, s-a logodit. Cum s-a lăudat tânăra de 26 de ani # Cancan.ro
Alexandra Ceaușescu, nepoata fostului lider al României comuniste, Nicolae Ceaușescu, a intrat recent într-o nouă etapă a vieții sale personale, după ce a fost cerută în căsătorie într-un cadru considerat de mulți drept unul dintre […]
23:10
Aniversare cu ștaif la It Cucina! Radu Mazăre Jr. a făcut paranghelie mare + Pescobar nu a lipsit din peisaj # Cancan.ro
A fost petrecere mare la It Cucina, acolo unde fiul lui Radu Mazăre și-a sărbătorit ziua de naștere cu fast! Răducu a împlinit 32 de ani și a ținut să marcheze momentul cu o petrecere […]
23:00
Instagram versus realitate: Prințul Harry, iritat și posomorât în drama de la Înalta Curte # Cancan.ro
Potrivit The Independent, relatarea Prințului Harry despre „suferința” soției sale, Meghan, nu pare să se potrivească deloc cu imaginea perfectă, scăldată în soare, a vieții californiene afișate online. Este acesta un nou episod de „Instagram […]
22:30
DJ-ul și producătorul texan Michael „5000” Watts a murit la vârsta de 52 de ani. Familia sa a anunțat decesul vineri. Potrivit informațiilor transmise, Watts suferea de Torsades de Pointes, o tulburare gravă de ritm […]
22:20
O poză făcută prea de aproape s-a transformat într-o adevărată tragedie în China. O schioare a fost atacată de un leopard de zăpadă după ce s-a apropiat periculos de mult de animal, potrivit New York […]
21:50
Gardul dintre proprietăți continuă să fie una dintre cele mai frecvente surse de dispute între vecini. De la refuzul de a contribui la costuri, până la demolări sau modificări făcute fără acord, conflictele legate de […]
Acum 6 ore
20:50
Cătălin Scărlătescu a uitat-o definitiv pe Doina Teodoru! Cum s-a fotografiat bucătarul cu partenera sa # Cancan.ro
Începutul anului 2026 aduce vești noi despre viața sentimentală a cunoscutului chef și jurat de la MasterChef, Cătălin Scărlătescu. După ce în toamna anului precedent s-a confirmat despărțirea de Doina Teodoru, Cătălin a fost recent […]
20:40
Au apărut informații la care nimeni nu se aștepta. Numele Corinei Tarniță, cercetătoare româncă la Princeton, apare în documente asociate cazului Epstein într-un context care ridică semne de întrebare. Vorbim despre emailuri și documente publicate […]
20:20
E clar, se lasă cu scandal mare! Andreea Bălan: ”Iulia Albu și Raluca Bădulescu sunt cele mai toxice” # Cancan.ro
Artista Andreea Bălan a acceptat provocarea unei ediții speciale a emisiunii „La Măruță”, în cadrul segmentului „Sosurile picante”, unde invitații sunt supuși simultan unor sosuri extrem de iuți și unor întrebări incomode despre viața personală […]
Acum 8 ore
19:30
Ce salariu are o farmacistă la Dr. Max, în 2026. Cât primește lunar în funcție de experiență # Cancan.ro
În 2026, farmacistele care lucrează în rețeaua Dr. Max din România primesc salarii care diferă semnificativ în funcție de experiență, poziția ocupată și locația farmaciei. Salariile lunare nete raportate pentru personalul farmaceutic variază, în general, […]
18:50
Unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în domeniul medical, prof. dr. Irinel Popescu, a atras atenția asupra importanței alimentației variate și echilibrate pentru menținerea sănătății. Studiile și experiența practică arată că anumite alimente consumate […]
18:20
România se confruntă cu un val de frig care acoperă aproape jumătate din teritoriu, iar meteorologii anunță că temperaturile vor rămâne extrem de scăzute până la mijlocul săptămânii viitoare. Când scăpăm de ger și pentru […]
Acum 12 ore
17:40
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru # Cancan.ro
Mirabela Grădinaru, soția președintelui României, Nicușor Dan, a participat astăzi la înmormântarea bunicii sale, Tița Malcoce, desfășurată în comuna Zăpodeni. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, rude și localnici, însă președintele României nu a […]
17:40
Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit greii muzicii românești # Cancan.ro
Ovidiu Lipan Țăndărică a oferit, pe 30 ianuarie, un concert aniversar memorabil la Sala Palatului din București. Sub titlul „Visul Toboșarului”, evenimentul a reunit artiști de marcă, prieteni și colaboratori ai muzicianului, într-un spectacol complex […]
17:00
Lumea fotbalului românesc este din nou marcată de o veste profund tristă, care a adus durere și emoție în rândul suporterilor și a echipei Rapid. Cristi Manea, fundașul dreapta al Rapidului și unul dintre cei […]
16:40
Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..” # Cancan.ro
Este sâmbătă, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie […]
16:30
Test de inteligență | Acești doi pensionari par identici, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe! # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
16:20
Cea mai grea intervenție din viața unui pompier din Brașov. Chemat la accidentul unde fiica lui s-a stins # Cancan.ro
Pompierul a fost chemat să intervină la un accident rutier în localitatea Poiana Mărului, județul Brașov, fără să știe că acea misiune urma să îi transforme radical viața. Dincolo de uniformă și proceduri, s-a aflat […]
16:20
Scandal de zile mari într-un bar din Capitală! Mai mulți nepalezi s-au luat la bătaie și au distrus localul # Cancan.ro
În vreme ce unii se duc la bar să se destindă, alții sunt puși pe scandal. Așa s-a întâmplat și la un bar din Sectorul 4 al Capitalei, unde s-a trecut direct la „meniul complet”: […]
16:20
Un număr impresionant de foști concurenți ai emisiunilor „Chefi la cuțite” și „MasterChef”, difuzate de Antena 1 și PRO TV, au dispărut prematur în ultimii ani. Printre aceștia se numără stomatologul Iulian Juncănaru, artistul Nosfe, […]
15:50
Raluca, în vârstă de 18 ani, a fost găsită moartă într-un apartament din Tulcea. Suferea de depresie şi anxietate # Cancan.ro
Raluca este eleva de clasa a XII-a din Tulcea care a fost găsită fără viață într-un apartament închiriat. Tânăra de 18 ani suferea de depresie și anxietate și și-ar fi pus capă zilelor din cauza […]
15:50
Doliu în Italia! „Silica”, românca iubită de toată comunitatea din Trevignano, s-a stins după o luptă cruntă # Cancan.ro
Comunitatea din Trevignano, provincia Treviso, trece prin momente de durere după moartea Vasilicăi Scuturice, o româncă de 49 de ani cunoscută de apropiați sub numele de „Silica”. Femeia s-a stins din viață în Italia, după […]
15:10
A fost o zi plină de emoții pentru Emily Burghelea (27 de ani) și Andrei, soțul ei. Cei doi și-au creștinat cel de-al treilea copil, eveniment care s-a lăsat cu lacrimi de bucurie și voie […]
15:10
Cum promitea favoruri avocata prinsă luând mită: ”Sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban” # Cancan.ro
Reprezentanții Guvernului au transmis prima poziție oficială în cazul acuzațiilor de corupție care o vizează pe avocata Adriana Georgescu, membră PNL. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan […]
14:20
Cum a împăcat-o Pescobar pe Lavinia, după ce a dat-o afară în urmă cu trei luni? Cadoul a întors-o din drum: „Merită” # Cancan.ro
Revenirea Laviniei Stoica în echipa lui Pescobar nu a trecut deloc neobservată. La trei luni după ce ea și-a anunțat plecarea, s-a întors la funcția de manager, însă nu oricum, ci cu mulți cai putere, […]
14:00
Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde. Propune legea care le va da interzis copiilor pe rețelele sociale # Cancan.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), avertizează că rețelele de socializare au devenit un factor de risc major pentru copiii și adolescenții din România și consideră că este necesară o intervenție legislativă […]
13:40
Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8.700 de euro. Este la etajul 1 # Cancan.ro
Anunțul unui român a făcut înconjurul internetului. Acesta scoate la vânzare o garsonieră de 10 mp cu doar 8.700 de euro. În ce oraș se află, de fapt, locuința? La fel ca în anii prcedenți, […]
13:20
Luna Plină în Leu din 1 februarie este asociată de specialiști cu o intensificare a energiilor interioare și cu o perioadă marcată de transformări vizibile. Fenomenul astral este considerat un moment favorabil pentru clarificarea dorințelor […]
13:10
Ei sunt Laurențiu și Cornel, polițiștii care au salvat un bărbat care se spânzurase. Au intervenit în ultimul moment # Cancan.ro
Laurențiu și Cornel sunt doi polițiști din Hunedoara care au salvat de la moarte un bărbat de 45 de ani. Cel din urmă a încercat să se sinucidă, apoi a sunat la 112 pentru a […]
12:50
Ce pățesc proprietarii de case care încalcă linia de hotar. Ce distanță trebuie respectată # Cancan.ro
Respectarea distanței dintre locuință și limita de proprietate reprezintă una dintre cele mai frecvent încălcate obligații legale de către proprietarii de case din România. Reglementările din Codul Civil stabilesc clar modul în care trebuie amplasate […]
Acum 24 ore
12:40
ANAF a publicat „lista ruşinii”. Românii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale nu se mai pot ascunde # Cancan.ro
Este oficial! Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut publică lista cu firmele și instituțiile rău platnice. „Lista rușinii” cuprinde datoriile fiscale pentru al patrule trimestru al anului 2025. La începutul anului 2026, pentru […]
11:40
3 zodii care vor primi măriri de salariu în următoarele 3 luni. Acești nativi devin favoriții șefilor în februarie 2026 # Cancan.ro
Luna februarie poate să devină o lună plină de succes financiar pentru aceste trei zodii norocoase. Potrivit astrologilor, nativii din aceste zodi au cele mai mari șanse de creștere a veniturilor, oportunități profitabile și progrese […]
11:30
Piața imobiliară din Constanța rămâne una dintre cele mai active din țară, iar diferențele de preț dintre locuințe sunt vizibile în fiecare început de an. Pentru a identifica cea mai accesibilă ofertă disponibilă în 2026, […]
11:20
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, discuția dintre un agent de poliție și un șofer beat îți va aduce zâmbetul […]
10:40
Un seism de intensitate redusă a avut loc vineri seara în zona seismică Vrancea, conform informațiilor transmise de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Evenimentul seismic a fost resimțit slab în regiune, însă […]
10:30
Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent? ”Mă trec fiori” # Cancan.ro
În ediția de vineri, 30 ianuarie 2026, Danny Budiski, israelianul de 63 de ani, a reușit să impresioneze o sală întreagă și să ridice în picioare juriul de la Românii au talent. Carmen Tănase a […]
10:10
Cristina Butnăraș, o româncă stabilită în Italia și originară din județul Bacău, a murit la vârsta de 40 de ani, lăsând în urmă trei fiice minore care vor crește fără sprijinul și afecțiunea mamei lor. […]
09:50
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului de la Pro TV: „Oare or exista și..” # Cancan.ro
Sezonul actual al emisiunii Românii au Talent continuă să aducă momente spectaculoase, emoție, dar și situații neașteptate la masa juriului. În episodul 2 al acestui sezon, atmosfera s-a schimbat brusc după un număr apreciat de […]
09:50
Dilema unei familii din Iași cu venit cumulat de 9.000 lei/lună: „Soția cumpără constant astfel de produse” # Cancan.ro
Postarea unui ieșean a devenit subiect de discuție pe unul dintre cele mai populare grupuri de social media. Povestea sa a reușit să genereze sute de reacții și peste 600 de comentarii. Care este, de […]
09:10
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV # Cancan.ro
Subiectul unei posibile a treia sarcini pentru Andra Măruță a fost atins în ediția specială a podcastului „Acasă la Măruță”, prezentată chiar de fiica lor, Eva Măruță. Momentul a venit într-o perioadă în care Cătălin […]
09:00
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk a dat în judecată xAI: „Inteligența artificială m-a dezbrăcat și m-a umilit” # Cancan.ro
Potrivit Vanity Fair, scriitoarea și stratega politică Ashley St. Clair a intentat un proces împotriva companiei xAI a lui Elon Musk, susținând că chatbotul Grok ar fi generat imagini sexuale explicite cu ea, la cererea […]
09:00
Câte zeci de mii de euro a plătit Andreea Esca pentru facultatea fiului ei, Aris. Actualul concurent Survivor a fost un „aspirator” de bani # Cancan.ro
Odată cu intrarea în competiția Survivor 2026, Aris Eram (22 de ani) este din nou în centrul atenției publice. Dacă despre viața sa de „vedetă” nu ar mai fi prea multe lucruri de aflat, puțini […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.